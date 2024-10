Boulos vota no Campo Limpo e diz que não tem ataque que o faça parar

Do UOL, em São Paulo

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) disse neste domingo (6) que não tem ataque que o faça parar. A declaração foi dada após ele votar no CEU Campo Limpo, na zona sul.

Ele votou na companhia da esposa Natália Szermeta e das filhas. A candidata a vice Marta Suplicy (PT) e as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara também estiveram presentes.

O que aconteceu

O psolista afirmou que o desafio nas urnas é também "derrotar o extremismo violento e a mentira". "Essa não foi uma eleição normal até aqui", disse Boulos.

Boulos se mostrou confiante com resultado da eleição e lembrou de suas promessas aos eleitores mais pobres. "Eu e a Marta não aparecemos na periferia apenas para pedir votos; temos um compromisso, um projeto, e estarei na periferia no futuro como prefeito, se Deus quiser", disse o candidato após sua votação.

Boulos foi recebido no local de votação com gritos e aplausos de apoiadores. Ele mora a poucos metros de distância do CEU, que segundo ele tem um simbolismo por ter sido construído na gestão Marta.

A gente viu a marca da mentira, do ódio, de coisas que São Paulo não merece. A nossa cidade sempre foi uma cidade que respeitou a diversidade, a democracia, o pensamento diferente e vai continuar sendo no que depender da gente. O desafio que nós temos também é derrotar esse extremismo violento, a mentira, o ódio e fazer prevalecer a verdade. Guilherme Boulos, candidato a prefeito

Depois da votação, o candidato disse que cabe a Justiça Eleitoral tomar "suas definições". Ele afirmou que o que estava "no alcance" da campanha foi feito.

Boulos também acompanha o voto da Marta e de sua avó, dona Cida. O psolista está empatado tecnicamente com Ricardo Nunes (MDB) e Marçal, segundo Datafolha divulgado no sábado (5).