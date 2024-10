Boulos ataca Nunes e pede 'voto pela mudança' no 2º turno

Do UOL, em São Paulo

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, atacou Ricardo Nunes (MDB), seu oponente no segundo turno, e disse esperar que a cidade "vote pela mudança", em pronunciamento na noite deste domingo (6).

Com 99% as urnas apuradas, Boulos teve 29,07% dos votos válidos contra 29,48% de Nunes, atual prefeito da capital paulista.

O que aconteceu

Boulos chamou Nunes de "candidato de Jair Bolsonaro". Político lembrou atuação do ex-presidente durante a pandemia e disse que o prefeito de São Paulo minimiza o 8 de Janeiro.

Nunes é o candidato que acredita que Bolsonaro fez tudo certo na pandemia, que no primeiro turno se colocou contra a vacina, que acredita que o 8 de Janeiro foi um encontro de senhoras, e não uma tentativa de golpe. Guilherme Boulos, em discurso após ser confirmado no 2º turno

Político disse que "maioria do povo de São Paulo votou pela mudança". Guilherme Boulos fez novo ataque a Nunes, perguntando ao eleitor se acredita que a saúde da cidade oferece bom atendimento. "Você vem comigo e com a Marta. É o que está em jogo no segundo turno."

Aceno às periferias. Candidato afirmou que ele e a sua vice, Marta Suplicy (PT), avançaram na disputa devido ao voto das periferias.

São Paulo é uma cidade potente, a cidade mais rica do Brasil e da América Latina. A nossa missão é fazer com que riqueza de São Paulo chegue para todos. Foram as periferias que nos levaram aos segundo turno.

Boulos disse querer "cidade para todos". Político exaltou atuação de Marta quando prefeita, falando sobre iniciativas como a criação do Bilhete Único e dos CEUs, algo comum durante a campanha. Também disse que a dupla tem como missão "um projeto de justiça social, de cidade mais humana, para todos".