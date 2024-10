Bebeto do Tetra não é eleito vereador pelo Rio de Janeiro

Campeão da Copa do Mundo em 1994, Bebeto (PSD) não se elegeu vereador pelo Rio de Janeiro. O ex-jogador recebeu 8.125 votos e fica como suplente — caso alguém não possa assumir por problemas na Justiça, por exemplo, candidato fica numa "fila" para o cargo. Ele já foi deputado estadual eleito por três mandatos consecutivos.

Quem é Bebeto?

Jogador emblemático na conquista do tetra e ídolo em rivais cariocas. Bebeto foi convocado para a Copa do Mundo de 1994 após quatro anos longe da seleção brasileira e formou a famosa dupla de ataque com Romário. Também teve passagens de sucesso por Flamengo, Vasco e se consagrou no Deportivo La Coruña, da Espanha.

Rápida carreira de treinador após a aposentadoria dos gramados. Bebeto treinou o América-RJ por oito jogos em 2010 após convite de Romário, gerente do clube, mas terminou a campanha demitido. Também se dedicou a projetos sociais fora dos campos, como o Instituto Bola pra Frente, que fundou junto do também ex-jogador Jorginho.

Eleito deputado estadual no Rio de Janeiro por três mandatos. O ex-jogador foi eleito pelo PDT (2010), Solidariedade (2014) e Podemos (2018).

Bebeto concorreu à vaga de deputado federal em 2022. Ele não foi eleito para ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília.

Bebeto apoiou Lula à presidência e teve "briga política" com Romário em 2022. O ex-colega de seleção, que disputava uma cadeira no Senado Federal, se incomodou com a falta de apoio de Bebeto —que seguiu a determinação do seu partido e endossou outro candidato. Os dois selaram a paz em julho deste ano, durante um jantar em comemoração aos 30 anos da conquista do tetracampeonato mundial, em que Romário afirmou amar Bebeto.