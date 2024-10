Bayern cede empate nos acréscimos na visita ao Eintracht Frankfurt (3-3)

O Bayern de Munique perdeu dois pontos nos acréscimos com um empate em 3 a 3 em sua visita ao Eintracht Frankfurt, no duelo de maior destaque da sexta rodada da Bundesliga, que correspondeu às expectativas de emoção e espetáculo.

Os bávaros, que também haviam empatado com o Bayer Leverkusen no campeonato (1-1) e perdido para o Aston Villa na Liga dos Campeões (1-0), caminhavam para a vitória até o gol do egípcio Omar Marmoush (90+4), que lhes infligiu um novo golpe.

O time comandado pelo técnico Vincent Kompany continua líder, mas apenas graças à vantagem no saldo de gols sobre o Leipzig, que havia vencido o Heidenheim horas antes (1-0).

O Eintracht Frankfurt, segundo colocado antes do fim de semana, cai uma posição e está um ponto atrás da dupla líder.

Nesta partida os franceses se destacaram, marcando metade dos seis gols que foram vistos no estádio Deutsche Bank Park. Foi o zagueiro sul-coreano Kim Min-jae quem abriu o placar para o Bayern, aos 15 minutos.

O artilheiro egípcio Omar Marmoush respondeu completando o contra-ataque com um chute cruzado e deixando tudo igual (22'). Em outro contra-ataque, Marmoush deu uma assistência para o ex-atacante francês do PSG, Hugo Ekitiké, que colocou os donos da casa na frente (35').

A equipe de Vincent Kompany empatou através do zagueiro francês Dayot Upamecano. O jogador da seleção francesa finalizou após uma boa jogada na área de Serge Gnabry (38').

O festival ofensivo continuou no segundo tempo, com mais um gol de um francês. O medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, Michael Olise, após um passe de Harry Kane, recolocou o Bayern na frente com seu quarto gol na Bundesliga nesta temporada (53').

- Leipzig segue invicto -

Mas Marmoush conseguiu o empate definitivo com seu oitavo gol no campeonato, tornando-se artilheiro, após um passe do francês Eric-Junior Dina Ebimbe (90'+4).

O Leipzig, que neste domingo havia assumido a liderança provisória, continua em grande fase na Bundesliga, onde não sabe o que é derrota, ao contrário dos dois jogos perdidos na Liga dos Campeões.

Neste domingo, a equipe comandada por Marco Rose teve de esperar até os 42 minutos para ter a primeira chance realmente perigosa. O meia-atacante do Leipzig, Xavi Simons, ficou de frente para o goleiro do Heidenheim, mas Kevin Müller venceu o duelo.

O Leipzig chegou a comemorar no início do segundo tempo, mas a cabeçada de Benjamin Sesko na cobrança de escanteio foi anulada após a consulta ao VAR (53') devido a uma falta cometida pelo esloveno.

Mas o gol do Leipzig veio por meio do atacante belga Louis Openda. Após receber um passe em profundidade de Antonio Nusa, o ex-jogador do Lens marcou seu quarto gol no campeonato (591).

Jan Schöppner quase empatou para o Heidenheim, mas seu chute de longa distância acertou a trave (68').

Pouco depois, Simons perdeu a chance de garantir a vitória.

Na reta final da partida os donos da casa tentaram empatar de todas as formas, mas o goleiro do Leipzig, Peter Gulacsi, salvou sua equipe com uma defesa em dois tempos (73'), e com outra intervenção nos acréscimos (90'+3).

"Juntos somos muito fortes. Nosso objetivo é ser forte, ser como uma família, como uma equipe, e mostrar isso em campo", declarou Openda.

No último jogo do dia, outro time que participa da Champions League, o Stuttgart, empatou (1-1) aos nove minutos dos descontos contra o Hoffenheim graças a um gol do atacante bósnio Demirovic. O VfB está em oitavo lugar na tabela. Seu adversário deste domingo, em 16º.

--- Resultados da 6ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Augsburg - B. Mönchengladbach 2 - 1

- Sábado:

Bayer Leverkusen - Holstein Kiel 2 - 2

Werder Bremen - Freiburg 0 - 1

Union Berlin - Borussia Dortmund 2 - 1

Bochum - Wolfsburg 1 - 3

St Pauli - Mainz 0 - 3

- Domingo:

Heidenheim - RB Leipzig 0 - 1

Eintracht Frankfurt - Bayern de Munique 3 - 3

Stuttgart - Hoffenheim 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 14 6 4 2 0 20 7 13

2. RB Leipzig 14 6 4 2 0 9 2 7

3. Eintracht Frankfurt 13 6 4 1 1 14 9 5

4. Freiburg 12 6 4 0 2 9 7 2

5. Bayer Leverkusen 11 6 3 2 1 16 12 4

6. Union Berlin 11 6 3 2 1 6 4 2

7. Borussia Dortmund 10 6 3 1 2 12 11 1

8. Stuttgart 9 6 2 3 1 15 11 4

9. Heidenheim 9 6 3 0 3 10 8 2

10. Mainz 8 6 2 2 2 11 10 1

11. Werder Bremen 8 6 2 2 2 8 12 -4

12. Wolfsburg 7 6 2 1 3 13 12 1

13. Augsburg 7 6 2 1 3 9 15 -6

14. B. Mönchengladbach 6 6 2 0 4 7 10 -3

15. St Pauli 4 6 1 1 4 4 9 -5

16. Hoffenheim 4 6 1 1 4 10 16 -6

17. Holstein Kiel 2 6 0 2 4 9 19 -10

18. Bochum 1 6 0 1 5 6 14 -8

