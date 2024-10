Barça vence Alavés (3-0) com hat-trick de Lewandowski e é líder isolado do Espanhol

O Barcelona venceu o Alavés por 3 a 0 neste domingo (6) pela nona rodada de LaLiga e se consolidou como líder isolado com 24 pontos, três à frente do seu perseguidor mais próximo, o Real Madrid.

O time catalão triunfou com um hat-trick do atacante polonês Robert Lewandowski (7', 22' e 32'), artilheiro do campeonato espanhol com 10 gols.

A má notícia para os 'culés' foi a lesão de Ferrán Torres, que foi substituído por Eric García.

Depois da derrota inesperada em Pamplona diante do Osasuna na semana passada (4-2), o Barça reencontrou o bom futebol que o levou a vencer oito dos nove jogos que disputou no campeonato nacional nesta temporada.

A partida foi um show dos catalães em Mendizorroza, onde jogaram desde o início com grande intensidade e quase não dando chances para o Alavés.

"Não costumo olhar muito para trás, mas ficamos paralisados nas derrotas em Mônaco e em Pamplona. Contra o Osasuna vimos tudo o que fizemos de errado, mas como digo, olhamos sempre para frente, essa é a nossa mentalidade. Tentamos melhorar em todos os aspectos do jogo e sermos positivos", afirmou o técnico alemão da equipe catalã, Hansi Flick, após o jogo.

Flick escalou praticamente todo o time titular, exceto Jules Koundé, que ficou no banco e Héctor Fort entrou em seu lugar.

- Lewandowski: 3 gols em 30 minutos -

Em apenas meia hora o Barcelona já havia marcado 3 gols com Lewandowski muito bem assistido pelo jovem Lamine Yamal e sobretudo, pelo brasileiro Raphinha, que teve grande atuação e foi decisivo na vitória.

'Lewa', de 36 anos, parece viver uma fase muito melhor do que na temporada passada e marcou um total de 12 gols em 11 jogos contando todas as competições.

O Deportivo Alavés reagiu com timidez antes de ir para o vestiário, quando Toni Martínez marcou de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento.

Após o intervalo, o Alavés teve outra oportunidade clara, também de Toni Martínez, após um erro do goleiro 'culé' Iñaki Peña, mas a bola passou rente à trave.

O Barcelona manteve o controle da partida e poderia ter aumentado o placar, mas o goleiro local, Antonio Sivera, salvou várias vezes o Alavés.

Com a partida praticamente decidida, Hansi Flick substituiu Lamine Yamal e Héctor Fort por Ansu Fati e Jules Koundé. E mais tarde trocou Iñigo Martínez e Álex Balde por Gerard Martín e Frenkie de Jong.

Na última parte do jogo, as equipes tiveram oportunidades em poucos minutos de idas e vindas. O Alavés voltou a marcar mas novamente em impedimento (85').

Mas o placar não mudou e o Barça vai para a pausa internacional líder isolado após 9 rodadas do campeonato.

Na próxima rodada, o Barcelona recebe em casa o Sevilla (14º, 9 pontos, com um jogo a menos) no dia 20 de outubro.

O Alavés, que continua em 12º com 10 pontos, abre a décima rodada da LaLiga em Mendizorroza contra o Real Valladolid (19º, 5 pontos).

--- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Leganés - Valencia 0 - 0

- Sábado:

Espanyol - Mallorca 2 - 1

Getafe - Osasuna 1 - 1

Las Palmas - Celta Vigo 0 - 1

Valladolid - Rayo Vallecano 1 - 2

Real Madrid - Villarreal 2 - 0

- Domingo:

Girona - Athletic Bilbao 2 - 1

Alavés - Barcelona 0 - 3

Sevilla - Betis

(16h00) Real Sociedad - Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 24 9 8 0 1 28 9 19

2. Real Madrid 21 9 6 3 0 19 6 13

3. Villarreal 17 9 5 2 2 17 17 0

4. Atlético de Madrid 16 8 4 4 0 12 4 8

5. Osasuna 15 9 4 3 2 13 14 -1

6. Athletic Bilbao 14 9 4 2 3 13 10 3

7. Mallorca 14 9 4 2 3 9 8 1

8. Rayo Vallecano 13 9 3 4 2 11 9 2

9. Celta Vigo 13 9 4 1 4 16 15 1

10. Betis 12 8 3 3 2 8 7 1

11. Girona 12 9 3 3 3 11 12 -1

12. Alavés 10 9 3 1 5 11 15 -4

13. Espanyol 10 9 3 1 5 9 13 -4

14. Sevilla 9 8 2 3 3 8 10 -2

15. Real Sociedad 8 8 2 2 4 6 7 -1

16. Getafe 8 9 1 5 3 6 7 -1

17. Leganés 8 9 1 5 3 5 9 -4

18. Valencia 6 9 1 3 5 5 13 -8

19. Valladolid 5 9 1 2 6 5 19 -14

20. Las Palmas 3 9 0 3 6 9 17 -8

© Agence France-Presse