Até aqui, as eleições estão tranquilas, diz Cármen Lúcia

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, afirmou que, até o momento, as eleições municipais estão "super tranquilas" e que não há ocorrências significativas. As declarações ocorreram em entrevista à imprensa, neste domingo, 6, no Centro de Divulgação das Eleições do TSE.

"As eleições estão super tranquilas", afirmou. "Até aqui, as eleições estão tranquilas, não há nada significativo, todas as providências que foram adotadas, tanto de segurança de eleitores, a chegada das urnas devidamente nos locais, estão hoje com seus efeitos comprovados."

A ministra acrescentou: "Os eleitores estão indo às urnas no Brasil inteiro desde as oito horas da manhã, no horário de Brasília. Nós temos um número bem significativo de presença".

Além disso, Cármen Lúcia disse que houve um índice de 0,3% de urnas substituídas. Ela reforçou que as urnas são "confiáveis e seguras" e que as ocorrências são baixas e estão "dentro da normalidade".