Ataque no sul de Israel deixa um morto e 10 feridos, segundo a polícia

Pelo menos uma pessoa morreu e outras 10 ficaram feridas neste domingo (6) em um ataque em Beersheva, no sul de Israel, de acordo com a polícia. O ataque acontece na véspera do aniversário do ataque do Hamas nesta segunda-feira (7), que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

"Os paramédicos confirmaram a morte de mulher de 25 anos e estão atendendo 10 feridos", declarou Magen David Adon, o equivalente israelense à Cruz Vermelha, em um comunicado.

A vítima, Shira Haya Suslik, é policial na fronteira "e enfrentou o terrorista". Os feridos foram levados para o hospital Soroka.

O agressor foi "neutralizado em poucos segundos pelas forças de segurança no local", segundo a polícia, que também declarou que o ataque se tratava de um "suposto ataque terrorista". Vários dos feridos foram atingidos por disparos de arma de fogo ou esfaqueados.

Pouco antes, a polícia israelense já havia anunciado que "várias pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros em uma estação de ônibus de Beersheva".

O Exército de Israel está em alerta máximo, na véspera do aniversário do ataque do Hamas a Israel, que desencadeou a guerra em Gaza, em 7 de outubro de 2023.

Atentado em Tel Aviv

Na terça-feira, sete pessoas foram assassinadas com uma arma automática e uma faca por dois palestinos que viviam na Cisjordânia ocupada, em uma estação de transporte em Tel Aviv.

O atentado, reivindicado pelo Hamas, é um dos mais mortais perpetrados pelo movimento em em território israelense em um ano.

O ataque de 7 de outubro de 2023 deixou 1.205 pessoas mortas do lado israelense, a maioria civis, de acordo com um cálculo da AFP baseado em números oficiais israelenses.

O balanço inclui reféns que morreram ou assassinados no cativeiro na Faixa de Gaza.

Desde então, pelo menos 41.870 palestinos, a maior parte civis, morreram no conflito na Faixa de Gaza, segundo dados do Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas.

Com informações da AFP