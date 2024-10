Veja a lista dos vereadores eleitos em Aracaju (SE) em 2024

Aracaju (SE) escolheu hoje (6) os vereadores e vereadoras que representarão os moradores da cidade nos próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os detalhes sobre o pleito para prefeito e vereador em todas as cidades do País estão disponíveis no painel de apuração das Eleições 2024 do UOL.

No sistema eleitoral brasileiro, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em consideração tanto os votos individuais dos candidatos quanto o total de votos obtidos pelos partidos e federações.

Aracaju (SE): veja os vereadores eleitos

Ricardo Vasconcelos (PSD) - 11.120 votos - 3,66%

Breno Garibalde (Rede) - 7.834 votos - 2,58%

Moana Valadares (PL) - 7.216 votos - 2,38%

Nitinho (PSD) - 5.607 votos - 1,85%

Iran Barbosa (PSOL) - 5.528 votos - 1,82%

Joaquim da Janelinha (PDT) - 4.804 votos - 1,58%

Professora Sonia Meire (PSOL) - 4.391 votos - 1,45%

Isac (UNIÃO) - 4.191 votos - 1,38%

Levi Oliveira (PP) - 4.109 votos - 1,35%

Anderson de Tuca (União) - 3.968 votos - 1,31%

Camilo Daniel (PT) - 3.849 votos - 1,27%

Lúcio Flávio (PL) - 3.847 votos - 1,27%

Pastor Diego (União) - 3.804 votos - 1,25%

Vinicius Porto (PDT) - 3.773 votos - 1,24%

Selma França (PSD) - 3.718 votos - 1,22%

Fábio Meireles (PDT) - 3.483 votos - 1,15%

Miltinho Dantas (PSD) - 3.416 votos - 1,13%

Sargento Byron Estrelas do Mar (MDB) - 3.289 votos - 1,08%

Soneca (PSD) - 3.234 votos - 1,07%

Binho (PODE) - 2.986 votos - 0,98%

Maurício Maravilha (UNIÃO) - 2.986 votos - 0,98%

Elber Batalha (PSB) - 2.966 votos - 0,98%

Alex Melo (PRD) - 2.938 votos - 0,97%

Sávio Neto de Vardo (PODE) - 2.872 votos - 0,95%

Rodrigo Fontes (PSB) - 2.496 votos - 0,82%

Thannata da Equoterapia (MOBILIZA) - 2.271 votos - 0,75%

Os resultados das Eleições 2024 ainda podem ser revistos por julgamentos de candidatos ou chapas pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.