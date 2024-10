Braide (PSD) é reeleito em São Luís; candidato que uniu PT e PL perde

O prefeito de São Luís, Eduardo Braide (PSD), foi reeleito neste domingo (6) e vai governar a capital do Maranhão por mais quatro anos.

O que aconteceu

Eduardo Braide, 48, foi reeleito mesmo tendo adversário com apoios. Um fato curioso é que o principal opositor era o deputado federal Duarte Júnior (PSB), único candidato a conseguir juntar PT e PL na mesma coligação em uma capital.

Opositor contava com a influência do presidente e do governador. Júnior, porém, negou o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e contou apenas com as declarações de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Teve ainda o apoio do governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB).

Bolsonaro optou por um candidato da extrema-direita. O ex-presidente apoiou um candidato que não estava com o PL: o deputado estadual Yglésio Moysés (PRTB), que, na campanha, usou e abusou do fato de ser "o candidato" do ex-presidente.

Coligação de Braide contava só com Republicanos e MDB. O prefeito se orgulhou de ser um candidato sem padrinhos políticos e fez uma campanha em uma coligação bem menor que a do seu rival Duarte (que teve 12 partidos), com apoio apenas de Republicanos e MDB, da família Sarney, que não apareceu na campanha.

Mistério envolvendo a família durante a campanha. Braide foi alvo de ataques de candidatos, o maior deles referente a uma apreensão de R$ 1 milhão em um carro em São Luís. O dono do veículo era servidor público e o motorista, que estava com o dinheiro, foi identificado como um ex-assessor do deputado estadual Fernando Braide (PSC), irmão do prefeito.

Até a mãe do prefeito foi citada. O carro usado para "resgatar" o ex-assessor estava em nome da mãe de Eduardo Braide, que morreu em 2010. Ele lamentou o uso do nome de sua genitora e disse não ter qualquer relação com o caso. A apuração ainda não foi encerrada.

Trajetória política. Braide era deputado federal pelo Podemos quando foi eleito prefeito pela primeira vez, em 2020, batendo em segundo turno Duarte Júnior (que, à época, estava no Republicanos). Antes, foi candidato em 2016 ao mesmo cargo, mas perdeu na reeleição de Edivaldo Holanda Júnior (PTC, à época).

Propostas apresentadas. Entre as principais promessas para a nova gestão estão ações na área da saúde, muito atacada na campanha. Ele garantiu a entrega de dois novos hospitais (o novo Socorrão II e o Municipal da Zona Rural), a ampliação do horário de atendimento em unidades de saúde e a realização de concursos públicos.