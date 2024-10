Adriano Silva é reeleito em Joinville (SC) e garante prefeitura para o Novo

Adriano Silva (Novo) foi reeleito prefeito de Joinville, a cidade mais populosa de Santa Catarina. Ele venceu o seu principal concorrente, Carlito Merss (PT), que já tinha administrado o município.

O que aconteceu

Com 100% das urnas apuradas, Adriano Silva obteve 78,69% dos votos (244.321 votos). Em segundo lugar, ficou o Sargento Lima (PL), com 11,49% (35.667 votos).

Adriano Silva, 46, já era o prefeito. As pesquisas mostravam vitória no primeiro turno. Em 21 de setembro, pesquisa apontava 73,3% das intenções de voto para o candidato do Novo em um cenário estimulado. Já em 16 de agosto, outro levantamento indicou que 66,3% das pessoas consultadas votariam em Silva.

Político não tinha padrinho político. Silva disputava o cargo com outros quatro candidatos. Dois deles polarizaram a corrida eleitoral na cidade: Carlitos Merss (PT), com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o deputado estadual Sargento Lima (PL), com o ex-presidente Bolsonaro. Em 2022, Adriano Silva chegou a declarar apoio a Bolsonaro no 2º turno das eleições.

Adriano Silva é novo na política. Até as eleições de 2020, o político atuava na farmacêutica familiar Catarinense Pharma. Lá, ele foi diretor Comercial, de Marketing, vice-presidente, presidente e integra atualmente o conselho da empresa, conforme biografia do site da campanha.

Além de empresário, é bombeiro voluntário há mais de 20 anos. Até hoje faz plantão como socorrista na ambulância. Conforme a campanha, Silva liderou a criação da Central Solidária para ajudar nas enchentes de 2008 e 2011 e mobilizou pessoas de todo o país para doação de roupas e alimentos.

Silva é formado em Administração de Empresas e luterano. A graduação foi realizada na Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo. Ele é casado e tem dois filhos. No site da campanha, afirma ser "apaixonado por Joinville".