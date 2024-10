Topázio Neto (PSD), o 'prefeito tiktoker', é reeleito em Florianópolis

Topázio Neto (PSD) foi reeleito prefeito de Florianópolis neste domingo (6). Com todas as urnas apuradas, ele registrou 58,49% dos votos.

O que aconteceu

Marquito (PSOL) ficou em segundo, com 22,23%. Em terceiro, Pedrão (PP) teve 7,1% dos votos.

Topázio Neto, 62, é o atual prefeito de Florianópolis. Até março de 2022, ele era vice-prefeito da cidade. Assumiu o cargo após a renúncia de Gean Loureiro, que concorreu ao governo de Santa Catarina e perdeu.

Após o resultado, o prefeito falou que vai fazer um balanço geral das eleições. "Todas as prioridades que eu falei na companha são compromissos de prefeito. A população pode me cobrar, não tem nenhuma promessa vazia", disse à TV Globo.

Vice alinhada com Jair Bolsonaro (PL). Maryanne Mattos foi o nome indicado pelo PL para a composição da chapa com Neto. Ainda assim, o prefeito associou sua campanha ao ex-presidente. "Na eleição municipal, as pessoas querem saber quem é o candidato a prefeito, o que ele faz", disse ao jornal O Globo.

"Prefeito tiktoker". Topázio tem mais de 312 mil seguidores na rede social. A primeira publicação foi em janeiro de 2023, quando fez um vídeo na praia para explicar as regras do uso de mesas e cadeiras dos bares.

Rompido com padrinho. Topázio entrou na política pelas mãos de Gean Loureiro (União Brasil) em 2020, quando ambos compuseram a chapa vencedora pela Prefeitura de Florianópolis. "Sempre reclamei dos políticos. Aí eu disse para mim mesmo: 'Para de reclamar, homem, e vai participar", disse em vídeo durante a campanha. Após desentendimentos durante a gestão de Topázio, Loureiro rompeu com o apadrinhado, e o União Brasil apoiou o ex-senador Dário Berger (PSDB).

Prefeito começou a vida profissional como servidor público. Aos 19 anos, ele passou em um concurso na Caixa Econômica Federal. Depois, foi aprovado em outro, do Banco do Brasil, onde ficou quatro anos. Posteriormente, trabalhou como gerente financeiro em uma indústria de frangos, onde atuou por 12 anos.

Carreira de empreendedor. Em 1999, Topázio aproveitou a privatização das telecomunicações e ajudou a fundar a primeira empresa de call center de Santa Catarina. Ele ficou na empresa até 2007. Dois anos depois, abriu outra empresa com quatro sócios ligada ao ramo de atendimento ao cliente.

Natural de Florianópolis, é casado há 40 anos e tem duas filhas, de 27 e de 23 anos. A esposa dele é Beatriz Wolff Harger Silveira, com quem está desde 1984. É graduado em administração pela antiga Esag (Escola Superior de Administração e Gerência), que hoje integra a Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina).

Ele vai comandar um município com mais de 537 mil habitantes. O PIB de Florianópolis, cidade dividida entre continente e ilha, está em R$ 23 bilhões, conforme o IBGE.