Diadema: Yamauchi (MDB) e Filippi (PT) vão ao 2° turno, em repeteco de 2020

O atual prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), disputará o segundo turno com Taka Yamauchi (MDB), repetindo o que ocorreu na eleição de 2020, quando o petista venceu a eleição.

O que aconteceu

Com 100% das urnas apuradas, Yamauchi teve 47,39% dos votos, e Júnior, 45,09%. Márcio da Farmácia (Podemos) ficou em terceiro, com 6,09%.

José de Filippi Júnior, 67, tenta quinto mandato como prefeito. O engenheiro civil já governou a cidade outras vezes (1993-1996; 2001-2008), além de ter sido deputado estadual (1999 a 2000) e deputado federal (2011 a 2015). Ele também foi tesoureiro de duas campanhas vitoriosas do PT à presidência, em 2006, com Luiz Inácio Lula da Silva, e quatro anos depois, Dilma Rousseff.

PT quer a oitava vitória para a Prefeitura de Diadema. O partido assumiu a administração da cidade pela primeira vez durante a ditadura, em 1983, quando Gilson Menezes, um dos fundadores do PT, venceu a eleição. Neste ano, a federação, que conta com PT, PC do B e PV, fez coligação na cidade com PSOL, Rede, PDT, PSB, PSD e União Brasil.

Taka Yamauchi, 46 anos, nunca foi eleito a um cargo público. Mesmo assim, já foi secretário de obras em Ribeirão Pires e presidente da SPObras, em São Paulo, no governo Ricardo Nunes.

Há quatro anos, Yamauchi perdeu o segundo turno para Filippi. Para esta eleição, o também engenheiro trocou o PSD pelo MDB e conta com o apoio de outros 11 partidos em sua coligação (PP, PL, PRD, DC, PRTB, Mobiliza, PMB, Avante, Solidariedade e a Federação PSDB/Cidadania). Em uma live, ele chegou a questionar o resultado das eleições de 2020 e afirmou, sem provas, que "não pode deixar a falcatrua das urnas ocorrer mais uma vez".

Governador de São Paulo apoia Yamauchi. Apesar de o Republicanos ter contado com Gesiel Duarte como seu candidato próprio em Diadema, o governador Tarcísio de Freitas, da mesma sigla, formalizou apoio a Yamauchi antes do primeiro turno. Durante a campanha, recebeu ataques do adversário do Republicanos, em um debate Duarte chegou a trocar a letra R pelo L - comentário xenofóbico estereotipando a fala do concorrente de ascendência japonesa.

Diadema é uma cidade industrial do ABC

Com uma população de pouco mais de 429 mil habitantes, Diadema é uma das sete cidades que compõem o ABC Paulista e faz parte da Grande São Paulo. Sua economia é baseada na indústria e apresentou uma melhora significativa nos índices sociais desde a década de 1990, quando ainda apresentava inúmeras favelas e moradias precárias.