Dário (Republicanos) é reeleito em Campinas em meio a dúvida sobre mandato

O atual prefeito de Campinas (SP), Dário Saadi (Republicanos), foi reeleito neste domingo (6) em primeiro turno. A vitória, porém, está sub judice, já que Saadi teve sua candidatura cassada pela Justiça Eleitoral. O prefeito recorreu da sentença no TRE-SP.

O que aconteceu

Matematicamente eleito. Com 89,09% das seções totalizadas, Dário Saadi está matematicamente eleito, com 66,4% dos votos. Pedro Tourinho (PT) ficou em segundo colocado.

Dário Saadi, 61, já liderava as pesquisas. Desde o começo da corrida eleitoral, as pesquisas de intenção de voto já mostravam que o atual prefeito estava isolado na liderança. Pelos números, era pequena a chance dos principais rivais —Pedro Tourinho (PT) e Rafa Zimbaldi (Cidadania)— reverterem o cenário.

Reforço com o governador de SP. Para Tarcísio de Freitas, é fundamental a eleição em Campinas, maior cidade paulista governada por seu partido, o Republicanos. Com popularidade em alta, o governador de São Paulo esteve bastante presente na campanha, fazendo frente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, embora padrinho político do candidato petista, não visitou a cidade.

Apoio de partido da base de Lula. Além de Tarcísio, Dário recebeu apoio do deputado federal Jonas Donizette (PSB), antecessor na Prefeitura de Campinas, vice-líder do governo na Câmara e integrante do partido do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Candidatura cassada durante a campanha. A determinação foi do juiz Paulo Cesar Batista dos Santos, da 275ª Zona Eleitoral de Campinas, após pedido da coligação do candidato Pedro Tourinho (PT). O petista alega que Saadi publicou peças eleitorais gravadas em locais aos quais só teve acesso porque é prefeito, como a UPA do bairro Padre Anchieta e o hospital infantil Mário Gatinho.

Mesmo assim, a disputa correu normalmente. Saadi recorreu da sentença, seguiu a campanha e teve os votos computados. Ele agora aguarda a análise do tribunal, que pode manter ou derrubar a decisão do juiz eleitoral. Se a cassação for mantida, ainda caberão recursos ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e, em última instância, ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Dependendo da decisão, Saadi pode não tomar posse. Caso o prefeito tenha a cassação da candidatura confirmada pelo TRE e não conseguir uma liminar no TSE até 31 de dezembro, o presidente da Câmara de Campinas pode se tornar prefeito temporariamente, até que o processo termine.

Quem é Dario Saadi

Saadi é médico urologista, formado pela PUC-Campinas. Ele entrou para a política em 1993, quando assumiu a presidência do Hospital Municipal Mario Gatti, na gestão do prefeito José Roberto Magalhães Teixeira.

Foi vereador por quatro mandatos seguidos, entre 1996 e 2012. Saadi também foi presidente da Câmara Municipal de Campinas, entre 2005 e 2006. Em 2015, ele assumiu a secretaria de Esportes e Lazer da cidade, na gestão do prefeito Jonas Donizette.

Prefeito de Campinas eleito em 2020. Na ocasião, Saadi teve 57% dos votos válidos contra 43% de seu rival no segundo turno, Rafa Zimbaldi (Cidadania).

Campinas é polo tecnológico e sede da Unicamp

Campinas é a terceira maior cidade paulista em habitantes, com 1,1 milhão de moradores. Considerada um polo de tecnologia, sedia importantes institutos de pesquisas, como o CNPEM (Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais), CTI (Centro de Tecnologia da Informação Renato Ascher), CPqD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações), além da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). O PIB do município é de R$ 72,9 bilhões.