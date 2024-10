Apuração das Eleições 2024: como acompanhar em tempo real na sua cidade

Do UOL, em São Paulo (SP)

A apuração das Eleições 2024 começa neste domingo (6), às 17h, logo após o encerramento da votação. É possível acompanhar o andamento da apuração e os resultados no site e no aplicativo do UOL.

Os dados utilizados pelo UOL são compilados diretamente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Na página, é possível pesquisar os resultados de todas as cidades do Brasil.