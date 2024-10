Apuração das Eleições 2024 começa que horas? Veja horários

Os resultados das Eleições 2024 serão conhecidos a partir das 17h (de Brasília) deste domingo (6). Esse é o horário previsto para o encerramento de votação em todo o território nacional e o início da apuração dos votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quais são os horários da apuração?

Com a unificação do horário da votação, a apuração dos votos será iniciada a partir das 17h (de Brasília). A tendência é que os resultados das eleições municipais sejam conhecidos ainda na noite deste domingo (6).

Horários de votação nas Eleições 2024

Os eleitores poderão votar a partir das 8h (horário de Brasília). O encerramento será às 17h (também do horário de Brasília).

A unificação dos horários em território nacional foi adotada nas Eleições de 2022 e mantida no pleito deste ano. Os eleitores terão, portanto, nove horas para ir às urnas.

Os locais que têm fusos diferentes do da capital federal, como Acre, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e parte do Amazonas, será necessário adequar os relógios para seguir o horário unificado. No caso de Mato Grosso, por exemplo, o horário da votação será das 7h às 16h. No Acre, será das 6h às 15h.

O horário de votação em localidades com outros fusos:

Acre: das 6 às 15h (abre e fecha duas horas antes em relação a Brasília).

das 6 às 15h (abre e fecha duas horas antes em relação a Brasília). Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima: das 7h às 16h (abre e fecha uma hora antes em relação a Brasília).

das 7h às 16h (abre e fecha uma hora antes em relação a Brasília). Amazonas: envolve 62 municípios, que se dividem em dois fusos, sendo 11 municípios das 6h às 15h e outros 51 municípios das 7h às 16h.

A votação será encerrada às 17h, mas eleitoras e eleitores que ainda estiverem na fila após esse horário poderão exercer o direito ao voto. O 1º turno das Eleições 2024 acontece neste domingo, dia 6 de outubro. Já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, somente em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores.