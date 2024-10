Apreensão de dinheiro é 14 vezes maior que a da última eleição municipal

O diretor geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, vê um "volume significativo de recursos" em espécie apreendidos nestas eleições. Neste ano, a PF apreendeu R$ 21,4 milhões em dinheiro vivo, ou 14 vezes o volume de R$ 1,5 milhão registrado nas eleições de 2020. Em 2022, nas eleições presidenciais, foram apenas R$ 5 milhões.

Apreensões continuam



Só neste domingo (6), foram apreendidos R$ 180 mil em dinheiro vivo. "Isso mostra uma atuação firma da polícia", avaliou Passos. "Há um volume de recursos significativo nas campanhas eleitorais e isso nos faz ter, cada vez mais, operação programada e desenhada na área de inteligência."

Apesar disso, Passos considerou que o clima de votação é tranquilo. "A atuação das forças é dar segurança às eleições. O pleito está transcorrendo em processo de normalidade. Estamos no caminho certo, com as operações que fizemos. Hoje faz com que tenhamos a certeza do bom andamento, que hoje é um dia de destaque para a Justiça Eleitoral, os eleitores, a democracia", disse ele.

Em Goiás, a Polícia Civil devolveu R$ 5 mil apreendidos pela Polícia Militar em Cidade Ocidental (GO), às 22h30 no sábado (5), às vésperas da votação. Passos não quis comentar o caso, mas esclareceu portar dinheiro no dia eleição exige que a pessoa preste esclarecimentos sobre a origem e justificativa. "Portar dinheiro é preciso ser analisado com demais elementos. No período eleitoral, eu diria que seria incomum as pessoas transportarem dinheiro vivo."