Após ficar em 3º, Pablo Marçal (PRTB) não discursa nem fala com apoiadores

Com 99,88% das urnas apuradas em São Paulo, o candidato Pablo Marçal (PRTB) ficou em terceiro lugar, com 28,14% dos votos, e não avançou para o segundo turno.

O que aconteceu

Após a derrota, Marçal cancelou entrevista coletiva que concederia a jornalistas e comemoração que faria na avenida Paulista. A imprensa já estava posicionada, aguardando um pronunciamento oficial.

Equipe do ex-coach disse que ele vai fazer uma declaração quando tiver acesso a suas redes sociais de novo. Na véspera, o Instagram derrubou o terceiro perfil de Marçal durante a campanha.

Empresário acompanhou apuração de um rooftop em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Jornalistas e fotógrafos não puderam ficar no mesmo andar que o candidato e seus convidados.

O silêncio era absoluto no ambiente até as 19h30, quando cerca de 90% das urnas já tinham sido apuradas. Neste momento, foi possível ouvir pessoas cantando louvores muito alto e fazendo orações. "Que seu espírito prevaleça, Senhor. Não podemos entregar essa cidade à esquerda, àqueles cujos desejos são corruptos", disse uma mulher no microfone. A reportagem não conseguiu vê-la ou reconhecer sua voz.

Meia hora depois, o presidente do PRTB, Leonardo Avalanche, falou com a imprensa. Ele disse que esteve com Marçal, que está "sereno, tranquilo", e que a campanha foi uma vitória, uma vez que o partido não tem direito ao fundo eleitoral ou tempo de TV. Segundo Avalanche, a legenda "com certeza" apoiará um dos candidatos no segundo turno, mas precisa conversar com Marçal antes de fazer o anúncio.