Adolescente de 15 anos é queimado vivo em Marselha em crime ligado ao narcotráfico

Um adolescente francês de 15 anos foi "esfaqueado 50 vezes" e "queimado vivo" na última quarta-feira (2) em Marselha, no sul da França, de acordo com o promotor da cidade, Nicolas Bessone. Ele revelou a informação apenas neste domingo (6), durante uma coletiva de imprensa.

O crime, de "uma selvageria sem precedentes" segundo o promotor francês, estaria conectado à rede de narcotráfico que atua na cidade no sul da França.

O adolescente que morreu na quarta-feira foi contratado por € 2 mil por um homem de 23 anos, detido no centro penitenciário de Luynes, perto de Aix-en-Provence. Ele seria membro da facção criminosa de Marselha conhecida como "DZ Mafia".

O detento entrou em contato com o garoto através das redes sociais e pediu que ele colocasse fogo na porta do apartamento de um concorrente da facção "blacks", que atua no conjunto habitacional Félix Pyat, um bairro pobre de Marselha. O objetivo do ato criminoso seria apenas "intimidá-lo". A "DZ Mafia" e os "Blacks" de Félix Pyat disputam um ponto de venda de drogas na cidade.

Mas, antes de executar a "missão", o adolescente foi flagrado por membros da gangue rival que estavam embaixo do prédio. Quando eles perceberam que o jovem estava carregando uma arma, o esfaquearam várias vezes antes de atear fogo em seu corpo, segundo o resultado da autópsia.

Criminosos "cada vez mais jovens"

De acordo com o promotor, esse crime teria uma relação com outro assassinato cometido nesta sexta-feira (5). A vítima, um motorista de táxi de 36 anos, sem conexão com o tráfico de drogas, foi morta por um menino de apenas 14 anos, contratado pelo mesmo presidiário da facção "DZ Mafia". Ele pediu que a morte do garoto de 15 anos queimado vivo fosse vingada.

Para isso, o presidiário pagou € 50 mil ao garoto e mandou que ele matasse um dos membros dos "Black". No dia do crime, o adolescente chamou um táxi e pediu ao motorista que o aguardasse, mas ele se recusou. Foi então que o jovem de 14 anos deu um tiro na cabeça do taxista.

Pai de família e jogador de futebol amador, o motorista "não tinha nenhuma relação com o tráfico de drogas", segundo o promotor francês, que ressaltou o fato dos crimes hediondos estarem sendo praticados por adolescentes "cada vez mais jovens".

Sob custódia policial, o autor do crime foi colocado sob tutela do Estado desde os nove anos de idade. Ele é filho de um casal preso ligado ao tráfico. O menor admitiu ter atirado no motorista, explicando que o tiro teria "disparado acidentalmente". O Ministério Público pediu sua prisão preventiva.

Com esses dois últimos casos, o número de homicídios ligados ao tráfico de drogas subiu para 17 desde o início do ano. De acordo com dados da AFP e do Ministério Público francês, no entanto, o número de mortes caiu drasticamente em 2024 em comparação às 49 registradas em 2023.

Com informações da AFP