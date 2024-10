14 capitais podem resolver eleição no 1º turno, dizem pesquisas; veja quais

As eleições municipais para prefeituras de 14 capitais podem ser resolvidas no primeiro turno, segundo pesquisas publicadas ontem (5).

Os cenários com intenções de voto consideram o votos válidos de cada candidato — excluídos brancos e nulos da contagem (leia as metodologias das pesquisas ao final do texto).

Rio de Janeiro

O prefeito Eduardo Paes (PSD) deve ser reeleito ainda no primeiro turno, segundo três pesquisas. O candidato marca 53,3% na AtlasIntel e 61% dos votos válidos na Quaest e no Datafolha.

Atrás dele está o deputado federal Alexandre Ramagem (PL). O parlamentar tem crescido nas últimas pesquisas e marcou 29% dos votos válidos na Quaest, 35,1% na AtlasIntel e 24% no Datafolha.

Recife

O prefeito João Campos (PSB) deve se reeleger na capital pernambucana. O candidato tem ampla vantagem em três pesquisas. Marca 80% dos votos válidos no Datafolha, 77% na Quaest e 68,1% na AtlasIntel.

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) está em segundo lugar. O candidato marcou 10% dos votos válidos no Datafolha, 12% na Quaest e 20% na AtlasIntel.

Florianópolis

Candidato à reeleição, Topázio Neto (PSD) lidera as intenções de voto, segundo duas pesquisas. O atual prefeito tem 53% dos votos válidos na Quaest e 49,7% na AtlasIntel.

Em segundo lugar está Marquito (PSOL). O candidato tem 21% na Quaest e 25,7% na AtlasIntel.

Maceió

O prefeito JHC (PL) lidera a corrida na capital alagoana e deve se reeleger em primeiro turno. O candidato tem 77% e o segundo colocado, Rafael Brito (MDB), 16%, segundo a pesquisa Quaest.

Salvador

O prefeito Bruno Reis (União) lidera em duas pesquisas. O candidato à reeleição marca 74% dos votos válidos na Quaest e 72,2% das intenções de voto na AtlasIntel.

Segundo colocado distante. Geraldo Júnior (MDB), adversário mais próximo numericamente de Bruno Reis, tem 15% na Quaest e 17,5% na AtlasIntel.

São Luís

O prefeito Eduardo Braide (PSD) está na frente, segundo a pesquisa Quaest. O candidato à reeleição tem 64% dos votos válidos. Em segundo lugar, o deputado federal Duarte Júnior (PSB) marca 25%.

João Pessoa

A corrida pela prefeitura da capital paraibana tem o atual chefe do Executivo, Cícero Lucena (PP) na frente. O candidato à reeleição marcou 55% das intenções de votos válidos, segundo a pesquisa Quaest.

Três candidatos estão empatados tecnicamente em segundo lugar. Ruy Carneiro (Podemos) tem 17%, Marceio Queiroga (PL), 16% e Luciano Cartaxo (PT), 12%.

Macapá

O prefeito Dr. Furlan (MDB) pode ter uma vitória acachapante na capital do Amapá. Pesquisa da Quaest aponta que o candidato à reeleição tem 86%. Atrás estão: Paulo Lemos (PSOL) com 7%, Aline (Republicanos) com 5% e Patrícia Ferraz (PSDB) com 2%.

Rio Branco

O prefeito Tião Bocalom (PL) vence em primeiro turno, aponta a pesquisa Quaest. O candidato à reeleição tem 58% dos votos válidos, e Marcus Alexandre (MDB) marca 32%.

Boa Vista

Candidato à reeleição, o prefeito Arthur Henrique (MDB) tem 72% do votos válidos. A segunda colocada é Catarina Guerra (União) com 25%, segundo a pesquisa Quaest.

Porto Velho

A candidata Mariana Carvalho (União) lidera com 52%, aponta pesquisa Quaest. Atrás dela está o candidato Léo (Podemos) com 22%.

Vitória

A capital do Espírito Santo também pode terminar a eleição em primeiro turno, segundo a Quaest. O candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) tem 50% dos votos válidos. Com a margem de erro, pode ter entre 47% e 53%. Em segundo lugar está Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), com 23%.

Teresina

Cenário acirrado, mas pode terminar no primeiro turno. Fábio Novo (PT), com 48%, e Silvio Mendes (UB) com 47%, nas intenções considerando votos válidos. Com a margem de erro, qualquer um dos candidatos pode encerrar a disputa no primeiro turno.

Palmas

Há chances de a eleição ser resolvida em primeiro turno na capital tocantinense. Segundo a pesquisa Quaest, Janad Valcari (PL) tem 49%. Ela é seguida por Eduardo Siqueira Campos (Podemos) com 35%. Com a margem de erro de 3 pontos, ela pode vencer neste domingo.

A pesquisa AtlasIntel, por outro lado, aponta um cenário diferente. Eduardo Siqueira Campos tem 45,8% dos votos válidos e deve disputar o segundo turno da Prefeitura de Palmas contra o Professor Júnior, do PSDB, que aparece com 30,4% dos votos válidos.

Metodologias

Recife

O Datafolha entrevistou 1.674 eleitores entre os dias 4 e 5 de outubro. A pesquisa foi contratada pela Folha e pela TV Globo e tem grau de confiança de 95%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE-08828/2024.

A Quaest entrevistou 1.602 eleitores entre os dias 4 e 5 de outubro. A pesquisa foi contratada pela Globo. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE-09697/2024.

A AtlasIntel entrevistou pela internet 1.603 eleitores entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. A pesquisa foi contratada pela própria Atlas e tem grau de confiança de 95%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE-04497/2024.

Rio de Janeiro

Contratada pela Globo, a Quaest ouviu 2.004 pessoas entre 4 e 5 de outubro no Rio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral com o número RJ-02193/2024. O nível de confiança é de 95%.

Contratado pela Folha e a TV Globo, o Datafolha entrevistou 1.809 eleitores entre sexta-feira (4) e este sábado (5). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-04865/2024.

A AtlasIntel entrevistou pela internet 2.506 eleitores entre 29 de setembro e esta sexta-feira (4). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-07603/2024.

Salvador

Contratada pela Globo, a Quaest entrevistou 1.002 eleitores nos dias 3 e 4 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BA-06763/2024.

A AtlasIntel entrevistou pela internet 1.209 eleitores de 24 a 29 de setembro. A pesquisa foi contratada pelo jornal A Tarde e tem grau de confiança de 95%. A margem de erro é de mais ou menos 3 pontos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BA-01970/2024.

Maceió

Contratada pela Globo, a Quaest entrevistou 1.002 eleitores entre os dias 4 e 5 de outubro. A pesquisa foi realizada presencialmente com 1.002 pessoas de 16 anos ou mais em Maceió, nos dias 4 e 5 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo AL-01943/2024.

Florianópolis

A Quaest entrevistou presencialmente 1.000 eleitores entre os dias 3 e 4 de outubro. A pesquisa foi contratada pela NSC, afiliada da TV Globo, e tem grau de confiança de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SC-4255/2024.

A AtlasIntel entrevistou 1.606 eleitores pela internet entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. A pesquisa foi contratada pela própria AtlasIntel e tem grau de confiança de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SC-05447/2024.

Rio Branco, Boa Vista, Macapá, Porto Velho e Palmas

Contratadas pelas filiadas da Globo, as pesquisas Quaest entrevistaram, cada uma, 904 eleitores entre 4 e 5 de outubro e estão registradas no TSE sob os números AC-05593/2024, RR-09394/2024, AP-08395/2024,RO-02774/2024 e TO-05035/2024. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

São Luís, João Pessoa, Teresina e Vitória

Contratadas pelas filiadas da Globo, as pesquisas entrevistaram, cada uma, 1.000 eleitores entre 4 e 5 de outubro e estão registradas no TSE sob os números MA-00237/2024, PB-06532/2024, PI-00950/2024 e ES-00977/2024. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.