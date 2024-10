Comentei em minha coluna anterior sobre itens que podemos abrir mão nos nosso carros quando o objetivo é ter o menor custo de manutenção possível. Não é uma defesa para que carros sejam simples e depenados, apenas a resposta para uma realidade: boa parte dos brasileiros que possuem um automóvel passam por apertos financeiros que não permitem sustos nas manutenções.

Agora, no vídeo desta semana, listei os carros novos que ainda se encaixam nesse perfil. Não foi fácil, pois dos 50 carros de passeio mais vendidos, apenas 13 preenchem todos os critérios que estabeleci.

É claro que o leitor pode optar por outros modelos não citados, que também têm custo baixo de manutenção mesmo não atendendo todos os critérios. Mas neste vídeo decidi colocar apenas os que gabaritam esses itens. Confira!

