++ Eduardo Paes é reeleito prefeito do Rio de Janeiro ++

SÃO PAULO, 6 OUT (ANSA) - O atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi reeleito para o cargo neste domingo (6) no primeiro turno das eleições municipais.

Segundo apuração de 95% das urnas, o candidato do PSD recebeu 1.768.307 votos, cerca de 60,34%. (ANSA).

