Zelensky visita tropas na fonteira com a Rússia e confirma ida a encontro sobre Ucrânia na Alemanha

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou neste sábado (5) que participará do encontro internacional sobre a defesa da Ucrânia, que será realizado em Ramstein, na Alemanha, na próxima semana. O evento contará também com a presença do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Na véspera, Zelenksy visitou tropas na região de Sumy, na fronteira com a Rússia.

"Estamos nos preparando para a 25ª reunião de Ramstein no dia 12 de outubro, que será a primeira realizada ao nível dos líderes" dos cerca de 50 países que apoiam a Ucrânia, declarou Zelensky nas redes sociais. Ele afirmou que apresentará "medidas claras e concretas para um fim justo da guerra", enfatizando que a "determinação dos parceiros e pelo fortalecimento da Ucrânia" pode interromper o avanço da Rússia.

O encontro ocorre em um momento crucial para a Ucrânia, antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos em novembro, que podem colocar em risco o apoio crucial de Washington caso Donald Trump vença.

A reunião acontece em meio à pressão, inclusive entre os aliados de Kiev, da abertura de negociações com a Rússia, o que Zelensky rejeita. A Ucrânia também tem solicitado com insistência, há meses, autorização para utilizar mísseis ocidentais de longo alcance em ataques no território russo. Mas países como os EUA temem que isso gere o aumento das tensões com Moscou.

No campo de batalha, as forças russas têm avançado no leste da Ucrânia nos últimos meses, enfrentando tropas ucranianas em menor número e com menos armamento.

Visita às tropas

Na região de Sumy, fronteira com a Rússia, Zelensky visitou tropas que combatem do outro lado da fronteira na ofensiva realizada na região russa de Kursk.

"Durante uma guerra longa não se trata apenas de motivar as tropas. Tem que motivar o mundo inteiro e convencê-lo que os ucranianos podem ser mais fortes que o inimigo", disse aos soldados.

Zelensky condecorou soldados, acompanhado do comandante-chefe do Exército, Olexander Sirski, em um abrigo subterrâneo. O líder ucraniano já havia visitado essa região em agosto após o início, em 6 de agosto, da ofensiva da Ucrânia, que pegou de surpresa o Exército russo.

A ofensiva buscava obrigar a Rússia a voltar a mobilizar na área tropas comprometidas em combates na região ucraniana de Donetsk, mas fracassou no objetivo de melhorar a situação nessa frente, onde os russos mantém o avanço.

