Vídeo mostra roubo de carro usado pela equipe de segurança de Lula em SP

Um vídeo obtido pelo colunista do UOL Valmir Salaro mostra o momento do roubo do automóvel alugado usado por uma equipe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República. O crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (4) em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e o carro foi encontrado na madrugada deste sábado (5).

O que aconteceu

Vídeo mostra um dos criminosos se aproximando do automóvel. Na sequência, o homem abre a porta do carro e, acompanhado de um comparsa, aborda a motorista.

Condutora sai do carro, e um dos criminosos entra no veículo. A mulher parece conversar com o segundo ladrão. As câmeras de segurança registraram o automóvel deixando o local do crime e a vítima correndo.

A ação foi rápida. Não é possível identificar se os dois criminosos foram embora juntos no carro roubado.

Até o momento da publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Entenda o caso

A ação criminosa ocorreu em frente à Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, onde o presidente Lula (PT) irá votar. As eleições municipais ocorrerão no próximo domingo (6). Três agentes do GSI foram levados por uma motorista da locadora do automóvel até a escola. A equipe foi ao local para fazer o reconhecimento prévio, parte do planejamento da segurança do presidente.

O automóvel roubado foi um Volkswagen T-Cross branco, fabricado em 2023, conforme boletim de ocorrência obtido pelo UOL. A motorista disse à polícia que estava sozinha no veículo quando foi abordada por dois criminosos, ambos armados. A dupla bateu na janela com as armas e, então, a mulher desembarcou do carro, que não tem seguro.

A dupla ameaçou a vítima com a arma e exigiu que ela desbloqueasse o celular. Além do aparelho, dentro do automóvel havia os pertences pessoais da motorista e de outros integrantes da equipe, que estavam a serviço da Presidência da República.

Entre os itens levados estão: malas com roupas e calçados, celulares, mochilas, colete balístico, coldre, porta carregador, maleta com pins de identificação para eventos presidenciais, funcional da Marinha do Brasil e crachás da Presidência da República e de identificação do GSI.

No momento da abordagem, a motorista aguardava os agentes do GSI, que faziam a vistoria na escola. Após o roubo, a mulher avisou os agentes do gabinete. A Polícia Militar também foi acionada.

"Nenhum armamento foi levado", disse o GSI ao UOL. "Foi registrado o boletim de ocorrência, e o fato está sendo apurado pelas forças policiais do Estado de São Paulo", finalizou o gabinete, em nota.

O caso foi registrado como roubo no 3º DP (São Bernardo do Campo).