Veja a lista dos candidatos a vereador por Uberlândia (MG) em 2024

A cidade de Uberlândia (MG) tem 27 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 539 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de Uberlândia (MG):

Abatenio - 11911 - PP - Deferido

Acacio Pontes - 22001 - PL - Deferido

Ademilson Marques - 30730 - NOVO - Deferido

Adicionaldo - 45645 - PSDB - Deferido

Adriana Maria - 13131 - PT - Deferido

Adriano Futsal - 11333 - PP - Deferido

Adriano Zago - 70000 - AVANTE - Deferido

Agente Silva - 77190 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Agnaldo Bladilei - 11995 - PP - Deferido

Aguinaldo Marques Servidor - 36180 - AGIR - Deferido

Airton Pinhal - 33800 - MOBILIZA - Deferido

Alenir da Farmacia - 33500 - MOBILIZA - Deferido

Alex - 20221 - PODE - Deferido

Alex Pérola - 27333 - DC - Deferido

Alexandra Sardella - 11211 - PP - Deferido

Alexandre do Espetinho - 77677 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Alfredo Neto - 10710 - REPUBLICANOS - Deferido

Aline Consultora Imobiliaria - 44131 - UNIÃO - Deferido

Aline Soares - 10007 - REPUBLICANOS - Deferido

Alttair Alves - 70300 - AVANTE - Deferido

Amado Júnior - 11020 - PP - Deferido

Amanda Alves - 40333 - PSB - Deferido

Amanda Gondim - 40000 - PSB - Deferido

Amaury Alves - 25109 - PRD - Deferido

Ana - 70600 - AVANTE - Deferido

Ana Frontarolli - 30500 - NOVO - Deferido

Ana Larissa Guedes - 23300 - CIDADANIA - Deferido

Ana Rita da Saúde - 11711 - PP - Deferido

Anderson Bola - 15500 - MDB - Deferido

Anderson do Circo - 28345 - PRTB - Indeferido

Anderson Lima - 20123 - PODE - Deferido

Andre Malaquias - 44211 - UNIÃO - Deferido

André Omena - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Andre Protetor - 30333 - NOVO - Deferido

André Truckando - 20022 - PODE - Deferido

Ándreia Freitas - 36220 - AGIR - Deferido

Angela do Postinho - 77700 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Angelica Barros - 25045 - PRD - Deferido

Anna Reis - 30700 - NOVO - Deferido

Antônia Oliveira - 10045 - REPUBLICANOS - Deferido

Antônio Augusto Queijinho - 45045 - PSDB - Deferido

Areno - 20222 - PODE - Deferido

Arnaldo Careca - 22355 - PL - Deferido

Arthur Ferreira - 13413 - PT - Deferido

Baiano do Radiador - 44500 - UNIÃO - Deferido

Bárbara Nogueira - 70444 - AVANTE - Deferido

Beka Treze - 33013 - MOBILIZA - Deferido

Bernadete Lino - 35935 - PMB - Deferido

Betão do Povo - 23033 - CIDADANIA - Deferido

Betão Luizote - 77100 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Bete Betinha - 35789 - PMB - Deferido

Bia da Academia - 44000 - UNIÃO - Deferido

Bleninho - 55500 - PSD - Deferido

Braulio Marcos - 70222 - AVANTE - Deferido

Brunão Ciclista - 25333 - PRD - Deferido

Bruninho do Povo - 25100 - PRD - Deferido

Cabo Emídio - 27190 - DC - Deferido

Cabo Garcia - 12020 - PDT - Deferido

Cacia Vieira - 30678 - NOVO - Deferido

Cacica Kawany - 13713 - PT - Deferido

Cacilda Florentino - 15715 - MDB - Deferido

Cantor Edelvan Campos - 70400 - AVANTE - Deferido

Capitão Duque - 77977 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Carita Alves - 70789 - AVANTE - Deferido

Carmita Quirino - 44609 - UNIÃO - Deferido

Carol Jacob - 40400 - PSB - Deferido

Carol Martins - 55955 - PSD - Deferido

Carrijo - 11690 - PP - Deferido

Cassiana Brunetto - 40041 - PSB - Renúncia

Cassim - 23003 - CIDADANIA - Indeferido

Catherine Naghettini - 10321 - REPUBLICANOS - Deferido

Célia Santos - 28046 - PRTB - Deferido

Celim do Patrimônio - 15016 - MDB - Deferido

Célio Lacerda - 12312 - PDT - Deferido

Célio Último Gole - 18123 - REDE - Deferido

Celso Papai Noel - 12025 - PDT - Deferido

Cemir Pietro - 30111 - NOVO - Deferido

Chicão - 15913 - MDB - Deferido

Chicao Periferia - 40144 - PSB - Deferido

Cida do Busão - 36400 - AGIR - Deferido

Cida Franco - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Cida Magalhães - 27222 - DC - Deferido

Clara do Dom - 36800 - AGIR - Deferido

Clara Transparente - 25456 - PRD - Deferido

Clarice do Morada Nova - 12478 - PDT - Deferido

Claubia da Saúde - 15123 - MDB - Deferido

Cláudia Guerra - 12123 - PDT - Deferido

Claudinho do Açaí - 33244 - MOBILIZA - Deferido

Claudinho É do Povo - 36023 - AGIR - Deferido

Claudio Pereira - 40200 - PSB - Deferido

Clebão do Povo - 36100 - AGIR - Deferido

Cleitinho Capiau - 44016 - UNIÃO - Deferido

Clenize Coelho - 30022 - NOVO - Deferido

Cleusa Terapeuta - 33321 - MOBILIZA - Deferido

Conceição Melo - 20220 - PODE - Deferido

Cristiano Silva - 25111 - PRD - Deferido

Custodio Damasceno - 40080 - PSB - Deferido

Daira Sampaio - 10510 - REPUBLICANOS - Deferido

Daniel do Ônibus - 44888 - UNIÃO - Deferido

Daniel Matos - 65123 - PC do B - Deferido

Daniel Pneus - 36777 - AGIR - Deferido

Danillo do Vale - 36300 - AGIR - Deferido

Danilo Lopes - 77877 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Danny Paollo Arruda - 33733 - MOBILIZA - Deferido

Danubio - 10101 - REPUBLICANOS - Deferido

Daru Amaral - 44022 - UNIÃO - Deferido

Davi Lancastre - 30000 - NOVO - Deferido

Débora Menezes - 23999 - CIDADANIA - Indeferido

Debora Tano - 30300 - NOVO - Deferido

Deiner Luiz - 10022 - REPUBLICANOS - Deferido

Delegada Lia Valechi - 44123 - UNIÃO - Deferido

Delfino - 23234 - CIDADANIA - Deferido

Denilson Protético - 40100 - PSB - Deferido

Denise Melo - 70321 - AVANTE - Indeferido

Diogenes Junior - 25007 - PRD - Deferido

Diogo da Suncred - 36700 - AGIR - Deferido

Dione Lopes - 35000 - PMB - Deferido

Diorden e Progresso - 10810 - REPUBLICANOS - Deferido

Diretora Ana Maria - 11321 - PP - Deferido

Diretora Silesia - 35533 - PMB - Deferido

Divino Tadeu - 30900 - NOVO - Deferido

Dj Bad Boy - 35678 - PMB - Deferido

Doca Mastroiano - 25999 - PRD - Deferido

Dolar Atleta Paralímpico - 20313 - PODE - Deferido

Dona Joana - 50000 - PSOL - Deferido

Dr Fabio Cruvinel - 33300 - MOBILIZA - Deferido

Dr Flavio Advogado - 25255 - PRD - Deferido

Dr Gustavo - 22010 - PL - Deferido

Dr Igino - 13023 - PT - Deferido

Dr Jon - 25037 - PRD - Deferido

Dr Osair Pé de Ferro - 35013 - PMB - Deferido

Dr. Guilherme Freitas - 45678 - PSDB - Deferido

Dr. Marcelo Cunha - 36036 - AGIR - Deferido

Dr. Robison Divino - 77177 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dr. Roosevelt - 36198 - AGIR - Deferido

Dra Calvície Rose Campos - 22722 - PL - Deferido

Dra Kethullyn Brasileiro - 11200 - PP - Deferido

Dudu - 70123 - AVANTE - Deferido

Dudu Luiz Eduardo - 77900 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ebinho - 27000 - DC - Deferido

Edinho Combate Ao Câncer - 35123 - PMB - Deferido

Eduardo Elias - 15915 - MDB - Deferido

Eduardo Grevâniah - 25725 - PRD - Deferido

Eduardo Moraes - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Eduardo Novaes - 15615 - MDB - Deferido

Eduardo Palito - 44244 - UNIÃO - Deferido

Eides Canivete - 12113 - PDT - Deferido

Elaine Naves - 11123 - PP - Deferido

Eleodoro - 13056 - PT - Deferido

Eletícia Gomes - 36033 - AGIR - Deferido

Eliane Monte Hebrom - 27396 - DC - Deferido

Elias Nunes - 25500 - PRD - Deferido

Élica Borba - 12344 - PDT - Deferido

Eliene Chaves - 18222 - REDE - Deferido

Elinho da Academia - 33633 - MOBILIZA - Deferido

Eloísa do Social - 20377 - PODE - Deferido

Elton Prates - 13999 - PT - Deferido

Enezio - 12369 - PDT - Deferido

Engenheira Ana Flávia - 11099 - PP - Deferido

Eri - 40234 - PSB - Deferido

Erivan Magalhaes - 36000 - AGIR - Deferido

Erli Lava Jato - 36200 - AGIR - Deferido

Evaldo Caixeta - 22011 - PL - Deferido

Evelin Cardoso - 35035 - PMB - Deferido

Fabão - 43123 - PV - Deferido

Fabia do Jardim Brasília - 15777 - MDB - Deferido

Fabiana da Bianca Flores - 20232 - PODE - Deferido

Fabiana Martins - 77007 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Fabiana Moura - 77444 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Fábio Depin - 20100 - PODE - Deferido

Fabíola Benfica - 12034 - PDT - Deferido

Fátima Catunda - 11676 - PP - Deferido

Fátima Delfino - 70800 - AVANTE - Deferido

Fernando Feijão - 43333 - PV - Deferido

Filippe Brito - 30030 - NOVO - Deferido

Flávia Cardoso - 22369 - PL - Deferido

Flávio do Transporte - 15100 - MDB - Deferido

Flávio Lima - 36123 - AGIR - Deferido

Flextoni - 25564 - PRD - Deferido

Florentino Top 10 - 70010 - AVANTE - Deferido

Fran Bildeiras - 22422 - PL - Deferido

Fran Clara da Saúde - 36222 - AGIR - Deferido

Francys Felisberto - 45543 - PSDB - Deferido

Frank da Garagem - 45121 - PSDB - Deferido

Frankmany Medeiros - 70333 - AVANTE - Deferido

Fred Fisioterapeuta - 35350 - PMB - Deferido

Gabi Vitorino - 18118 - REDE - Deferido

Gabriel Food Truck - 44727 - UNIÃO - Deferido

Gaspar do Shopping Park - 27233 - DC - Deferido

Geleia da Bicicletaria - 35111 - PMB - Deferido

Geo Dias - 12147 - PDT - Deferido

Geraldinho do São Jorge - 43050 - PV - Deferido

Geraldo Bispo - 11300 - PP - Deferido

Geraldo Magela - 28028 - PRTB - Renúncia

Gessy Gordinha das Verduras - 33033 - MOBILIZA - Deferido

Gilberto Rezende - 15999 - MDB - Deferido

Gildásio de Jesus - 20111 - PODE - Deferido

Gilson do Povo - 33133 - MOBILIZA - Deferido

Gilvan Masferrer - 40123 - PSB - Deferido

Gino Peixe Frito - 36500 - AGIR - Deferido

Gisele Okuhara - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Gk - 36999 - AGIR - Deferido

Gláucia da Saúde - 22022 - PL - Deferido

Gleice Moreira A Preciosa - 44737 - UNIÃO - Deferido

Gleicimar Cavalcante - 15678 - MDB - Deferido

Gracielle Teixeira - 43133 - PV - Deferido

Grazi Santana - 22122 - PL - Deferido

Graziella do Forró - 25555 - PRD - Deferido

Gus - 43034 - PV - Deferido

Gustavo Amaral - 35222 - PMB - Deferido

Gustavo Menezes da Patinação - 40500 - PSB - Deferido

Gustavo Silveira - 15130 - MDB - Deferido

Harley Miranda - 22007 - PL - Deferido

Haroldo Nicover - 22345 - PL - Deferido

Hélio José - 15121 - MDB - Deferido

Heliomar Bozo - 22444 - PL - Deferido

Heloiza Santana - 70777 - AVANTE - Deferido

Henrique Brutus - 20700 - PODE - Deferido

Henrique Rafael - 22522 - PL - Deferido

Hudson do Ferro Velho do Bimba - 40130 - PSB - Deferido

Hugo Coletivo Raiz Cerratense - 50999 - PSOL - Deferido

Hugo Freitas - 15190 - MDB - Deferido

Iara Amaral - 35234 - PMB - Deferido

Inspetor Ronaldo Bastos - 25222 - PRD - Deferido

Ioio do Povo Para O Povo - 33007 - MOBILIZA - Deferido

Iorrana Jullyce - 50651 - PSOL - Deferido

Isabela Sologuren - 12061 - PDT - Deferido

Ivan Nunes - 11111 - PP - Deferido

J Marcos - 70555 - AVANTE - Deferido

J Santos - 11789 - PP - Deferido

Jacque Aimê - 43143 - PV - Deferido

Jair Ferraz - 11622 - PP - Deferido

Janaina Guimarães - 22222 - PL - Deferido

Jane Meire - 33933 - MOBILIZA - Deferido

Janine Abrão - 18100 - REDE - Deferido

Jardel Fontinni - 10023 - REPUBLICANOS - Deferido

Jeane Carla - 16160 - PSTU - Deferido

Jefferson Rangel - 15000 - MDB - Deferido

Jeovane Alex - 35777 - PMB - Deferido

Joana D Arc - 27136 - DC - Deferido

Joana da Granja Planalto - 22002 - PL - Deferido

Joao Alves de Carvalho - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

João Callaça - 12012 - PDT - Deferido

Joao Fabricio - 30100 - NOVO - Deferido

João Victor Oliveira - 11011 - PP - Deferido

João Vitor Macedo - 45345 - PSDB - Deferido

Joel Rodrigues - 11444 - PP - Deferido

Joel Santos - 43403 - PV - Deferido

Joelisio Cordeiro - 28222 - PRTB - Deferido

Joice Elias - 50034 - PSOL - Deferido

Jonathan da Saúde - 27277 - DC - Deferido

José Humberto Lemes - 27640 - DC - Deferido

José Maciel - 20140 - PODE - Deferido

José Nicomedes do Laranjeiras - 27051 - DC - Deferido

Josimar José - 70999 - AVANTE - Deferido

Jucelia Souza - 30230 - NOVO - Deferido

Jucélio Arena Fight - 18618 - REDE - Deferido

Juliana Shopping Park - 15013 - MDB - Deferido

Juliane Pacheco - 70900 - AVANTE - Deferido

Julio da Aposentadoria - 77135 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Júlio News - 70700 - AVANTE - Deferido

Junia Alba - 77789 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Juninho Gás - 15199 - MDB - Deferido

Junior Freitas - 77321 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Juscleiton Marreco - 22100 - PL - Deferido

Kaki Carteiro - 13913 - PT - Deferido

Karol Cordeiro - 12345 - PDT - Deferido

Keli Melo - 35345 - PMB - Deferido

Kenya Borges - 30003 - NOVO - Deferido

Kleber Sandes - 20620 - PODE - Deferido

Laade Oliveira - 45000 - PSDB - Deferido

Laisa do Jardim Celia - 40023 - PSB - Deferido

Lambertini - 44100 - UNIÃO - Deferido

Laura Maria - 12100 - PDT - Deferido

Layla Mello - 35333 - PMB - Deferido

Leandro Mendes - 35007 - PMB - Deferido

Leandro Neves - 25123 - PRD - Deferido

Leide Evangelista - 43210 - PV - Deferido

Leninha do Morada Nova - 20067 - PODE - Deferido

Leonardo Almeida - 30555 - NOVO - Deferido

Leonardo Brant - 44222 - UNIÃO - Deferido

Leonardo Natali - 27567 - DC - Deferido

Lero Nunes - 12949 - PDT - Deferido

Liza Prado - 23123 - CIDADANIA - Deferido

Lorena Monique - 33456 - MOBILIZA - Deferido

Lorena Oliveira - 15150 - MDB - Deferido

Lorraine Martins - 12777 - PDT - Deferido

Lorran Dubem - 30930 - NOVO - Deferido

Lourival Santos - 13105 - PT - Deferido

Lucélia Roquete - 15815 - MDB - Deferido

Luciana Santos - 36456 - AGIR - Deferido

Luis Gustavo Roel - 44024 - UNIÃO - Deferido

Luis Paulo - 10610 - REPUBLICANOS - Deferido

Luismar - 70888 - AVANTE - Deferido

Luiz Carlos Saraiva - 30600 - NOVO - Deferido

Luiz Montana - 33003 - MOBILIZA - Deferido

Luizinho do Barreto - 15051 - MDB - Deferido

Lukinha do Parque - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Maciel Amorim - 35500 - PMB - Deferido

Maestro Elias Gomes - 35700 - PMB - Deferido

Magalhães Ramos - 20010 - PODE - Deferido

Magoo - 11411 - PP - Deferido

Magrao - 30777 - NOVO - Deferido

Makalé - 36333 - AGIR - Deferido

Malaquias Preto - 13700 - PT - Deferido

Manoel do Morango - 10177 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcelo Oliveira - 35999 - PMB - Deferido

Marcia Batatinha - 33010 - MOBILIZA - Deferido

Marcio Corretor - 40555 - PSB - Deferido

Márcio do Meio Ambiente - 20128 - PODE - Deferido

Márcio Dúlio do Transporte - 18120 - REDE - Deferido

Marco Túlio Veiga - 22777 - PL - Deferido

Marcos Arantes - 12456 - PDT - Deferido

Margareth Meg - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Maria Camila - 40113 - PSB - Deferido

Maria Clara - 25069 - PRD - Deferido

Maria Tannus - 15007 - MDB - Deferido

Marilson - 70007 - AVANTE - Deferido

Mario Junior - 30020 - NOVO - Deferido

Mário Knichalla Caçador - 11357 - PP - Deferido

Mario Souza - 33789 - MOBILIZA - Deferido

Marita Protetora - 45251 - PSDB - Deferido

Marquinho Rapadura - 27456 - DC - Deferido

Mateus Antunes - 16161 - PSTU - Deferido

Mateus Santos - 12140 - PDT - Deferido

Matheus Motonego - 36244 - AGIR - Deferido

Matheus Ramos - 40111 - PSB - Deferido

Max Bulls - 35335 - PMB - Deferido

Max do Sushi - 40999 - PSB - Deferido

Maycon Garcia - 33028 - MOBILIZA - Deferido

Mayk - 35444 - PMB - Deferido

Meire Andrade - 15156 - MDB - Deferido

Mestre Fabinho - 12000 - PDT - Deferido

Michael Amaral - 30222 - NOVO - Deferido

Michelle Milla - 44012 - UNIÃO - Indeferido

Milken - 22000 - PL - Deferido

Mineia do Gloria - 33000 - MOBILIZA - Deferido

Misac Lacerda - 30456 - NOVO - Deferido

Morganna de Cássia - 20015 - PODE - Deferido

Murilo - 18018 - REDE - Deferido

Nath da Boutique da Nath - 11311 - PP - Deferido

Neemias Miqueias - 20200 - PODE - Deferido

Negão do Onibus - 40146 - PSB - Deferido

Nego Velho - 40941 - PSB - Deferido

Nei Borges - 77111 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Nelson Mecânico - 35610 - PMB - Deferido

Nenenzinho - 27200 - DC - Deferido

Nenzinho - 27500 - DC - Deferido

Netinho - 28123 - PRTB - Deferido

Nice - 25321 - PRD - Deferido

Nilson Gomes Jb - 35300 - PMB - Deferido

Niltinho do Shopping Park - 44333 - UNIÃO - Deferido

Nivaldo Afonso - 77555 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Odair Jose - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Olivia Roland - 30034 - NOVO - Deferido

Osmar Jardineiro - 77790 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Osvaldo Araujo - 10131 - REPUBLICANOS - Deferido

Oswaldo Andrade - 70197 - AVANTE - Deferido

Ovidio Loja Tubalina - 30200 - NOVO - Deferido

Pastor Gilmar Iptg - 27700 - DC - Deferido

Pastor Jackson Ferreira - 33222 - MOBILIZA - Deferido

Pastor José Furtado - 23023 - CIDADANIA - Deferido

Pastor Trovão - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Pastor Valdeir José - 13013 - PT - Deferido

Pastor Wanderson - 30830 - NOVO - Deferido

Pastora Patricia do Social - 33100 - MOBILIZA - Deferido

Patrícia Gouveia - 27344 - DC - Deferido

Patrícia Lopes - 11500 - PP - Deferido

Patricia Miranda - 77011 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Paulo Cesar Pc - 77077 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Paulo Gomes - 70064 - AVANTE - Deferido

Paulo Naves - 15001 - MDB - Deferido

Paulo Quites - 22321 - PL - Deferido

Pedrão - 33122 - MOBILIZA - Deferido

Pedro Miguel Pedrinho - 30123 - NOVO - Deferido

Pedro Vaz - 22363 - PL - Deferido

Pezão do Esporte - 27444 - DC - Deferido

Pierre Zago - 27027 - DC - Deferido

Pr Fabio Mendes Biriba - 25444 - PRD - Deferido

Priscila da Zoonoses - 12007 - PDT - Deferido

Prof Cléria - 27777 - DC - Deferido

Prof Giancarlo Soares - 44144 - UNIÃO - Deferido

Prof Markus Felipe - 12321 - PDT - Deferido

Professor Cizinho - 45611 - PSDB - Deferido

Professor Claudiney - 77300 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professor Cláudio - 35635 - PMB - Deferido

Professor Conrado Augusto - 15015 - MDB - Deferido

Professor Edeilson - 40678 - PSB - Deferido

Professor Guimes - 50100 - PSOL - Deferido

Professor Oswaldo Junior - 33038 - MOBILIZA - Deferido

Professor Ronaldo - 13034 - PT - Deferido

Professor Zé Ricardo - 35100 - PMB - Deferido

Professora Delma - 70100 - AVANTE - Deferido

Professora Edna Ide - 12612 - PDT - Deferido

Professora Háida - 65000 - PC do B - Deferido

Professora Kelly Assis - 45520 - PSDB - Deferido

Professora LILI - 45141 - PSDB - Deferido

Rafael do Mansour - 40721 - PSB - Deferido

Raphael Leles - 44444 - UNIÃO - Deferido

Raquel Croscatto - 44999 - UNIÃO - Deferido

Rayr Rrtv - 33123 - MOBILIZA - Deferido

Regina Araújo - 20187 - PODE - Deferido

Reginaldo do Transporte - 44136 - UNIÃO - Deferido

Reginaldo Resende - 25468 - PRD - Deferido

Reginaldo Ribeiro - 20023 - PODE - Deferido

Rejane Sam Bar - 13456 - PT - Deferido

Rejane Silva - 33233 - MOBILIZA - Deferido

Renata Andrade - 27888 - DC - Deferido

Renato Vieira - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Reporter Leo Soares - 43222 - PV - Deferido

Reyler Valdivia - 13000 - PT - Deferido

Ricardão do Posto - 40199 - PSB - Deferido

Ricardo Santos - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Richard - 12092 - PDT - Deferido

Robertha Baldoino - 30130 - NOVO - Deferido

Roberto Baranowski - 33333 - MOBILIZA - Deferido

Roberto Cadeirante - 25888 - PRD - Deferido

Roberto da Pet House - 77999 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Rodrigo Cardoso da Habitação - 27999 - DC - Deferido

Rodrigo Cnh - 28111 - PRTB - Deferido

Rodrigo Doido Lanches - 70500 - AVANTE - Deferido

Rodrigo Nicolau - 33777 - MOBILIZA - Deferido

Rogerio Dantas - 25033 - PRD - Deferido

Roldão Maia - 15888 - MDB - Deferido

Ronaldo da Saúde - 44555 - UNIÃO - Renúncia

Ronaldo do Espetinho - 10110 - REPUBLICANOS - Deferido

Ronaldo Tannus - 45999 - PSDB - Deferido

Roninho - 28000 - PRTB - Deferido

Roque de Moraes - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Rosa Brandão - 28796 - PRTB - Deferido

Rosana Guerreira - 18000 - REDE - Deferido

Rosângela - 20223 - PODE - Renúncia

Rosária Rodrigues - 22111 - PL - Deferido

Rose Mara - 27130 - DC - Deferido

Roseli do Aclimação - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Roseney do Cenáculo - 35555 - PMB - Deferido

Rosy Jardim Celia - 33482 - MOBILIZA - Deferido

Rosy Queiroz - 25025 - PRD - Deferido

Rute Santos - 77200 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ruth do Morumbi - 10913 - REPUBLICANOS - Deferido

Samoel - 28333 - PRTB - Indeferido

Samuel Samuca - 36636 - AGIR - Deferido

Sandra Luiza - 40789 - PSB - Deferido

Sandra Poderosa - 10666 - REPUBLICANOS - Deferido

Sapim Batera - 20030 - PODE - Deferido

Sara Prado - 10910 - REPUBLICANOS - Deferido

Sargento Carlos Fonseca - 36190 - AGIR - Deferido

Sargento Diniz - 40040 - PSB - Deferido

Sargento Erika - 27007 - DC - Deferido

Sargento Prado - 22038 - PL - Deferido

Schneider da Manutenção - 15900 - MDB - Deferido

Sebastião Pedro - 45655 - PSDB - Renúncia

Selma Prado - 20004 - PODE - Deferido

Sérgio Belo Bicheiro - 20681 - PODE - Deferido

Sergio do Bom Preço - 11999 - PP - Deferido

Sergio Sousa - 12024 - PDT - Deferido

Serjão Carvalho - 40777 - PSB - Deferido

Sérvio Túlio - 45555 - PSDB - Deferido

Severton - 30630 - NOVO - Deferido

Sgt Ednaldo - 11000 - PP - Deferido

Sgt Fausto Enfermeiro - 22322 - PL - Deferido

Sgt Rildo - 11456 - PP - Deferido

Sgt. Jairo (jairão) - 22190 - PL - Deferido

Silvânia Fala Sil - 11234 - PP - Deferido

Silvio Barcelos - 15555 - MDB - Deferido

Sílvio Pizzarella - 20400 - PODE - Deferido

Silvio Santana - 18888 - REDE - Deferido

Silvio Sindico - 70707 - AVANTE - Deferido

Simone Lora Protetora - 27001 - DC - Deferido

Simonides Rodrigues - 18111 - REDE - Deferido

Sol do Turismo - 40120 - PSB - Deferido

Sônia do Shopping Park - 36137 - AGIR - Deferido

Sorriso Jt do Forro - 10800 - REPUBLICANOS - Deferido

Sr. Jairo Cerqueira - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Stanley - 22999 - PL - Deferido

Stefane Laira - 22123 - PL - Deferido

Steverson Despachante - 36600 - AGIR - Deferido

Susi Feoli - 12117 - PDT - Renúncia

Tânia da Saúde - 36936 - AGIR - Deferido

Taty Martins - 25024 - PRD - Deferido

Tavin - 10200 - REPUBLICANOS - Deferido

Tenente Lucio - 77500 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Teobaldo Terêncio - 13180 - PT - Deferido

Terezinha do Bistrô - 13923 - PT - Deferido

Thaís Andrade - 44777 - UNIÃO - Deferido

Thaís Camargos - 28034 - PRTB - Deferido

Therezinha Menezes - 25040 - PRD - Deferido

Thiaca do Planalto - 12454 - PDT - Deferido

Thiago Fernandes - 44044 - UNIÃO - Deferido

Thiago Padrinho do Ipanema - 36789 - AGIR - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Tia Cida - 25000 - PRD - Deferido

Tia Lú da Creche - 36666 - AGIR - Deferido

Tiago Santori - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Tiãozinho Jardim Brasília - 15415 - MDB - Deferido

Tico Maranhão - 20456 - PODE - Deferido

Tigrão - 45145 - PSDB - Deferido

Tim Caetano - 40150 - PSB - Deferido

Tio André - 22333 - PL - Deferido

Toninho da Medicina - 18777 - REDE - Deferido

Tony Bretas - 27034 - DC - Deferido

Tony Eletrônico Fotógrafo - 20120 - PODE - Deferido

Uerlei Vazante - 22003 - PL - Deferido

Valéria Morais Advogada - 45526 - PSDB - Deferido

Valéria Piangeli - 20732 - PODE - Deferido

Valter Cabelo - 70070 - AVANTE - Deferido

Valtim do Carvao - 30999 - NOVO - Deferido

Vanessa Santos - 35900 - PMB - Deferido

Vânia Madalena - 44111 - UNIÃO - Deferido

Vera Primavera - 35321 - PMB - Deferido

Verônica Fraga - 13903 - PT - Deferido

Vitor Manutenções - 77456 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Viviane Sabino - 11222 - PP - Deferido

Wagna Correia - 13016 - PT - Deferido

Wallace Alecrim - 25777 - PRD - Deferido

Walquir - 45123 - PSDB - Deferido

Wanderlan Pimenta - 40510 - PSB - Deferido

Weliton Armonds - 25700 - PRD - Deferido

Wemerson Negrão - 70001 - AVANTE - Deferido

Wesley Jubal - 27040 - DC - Deferido

William Mineiro - 10553 - REPUBLICANOS - Deferido

Xandão do After - 50123 - PSOL - Deferido

Xuxa - 45333 - PSDB - Deferido

Ysys Monteiro - 45857 - PSDB - Deferido

Zangão - 27123 - DC - Deferido

Zé Folhinha - 33999 - MOBILIZA - Deferido

Zé Ronaldo - 18312 - REDE - Deferido

Zeiza Dojo - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Zezinho Mendonça - 11777 - PP - Deferido

Zezinho Meu Prezado - 70150 - AVANTE - Deferido

Zim Borracheiro - 27010 - DC - Deferido

Zooin do Laranjeiras - 28444 - PRTB - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 12h37.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

