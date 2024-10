Veja a lista dos candidatos a vereador de Sorocaba (SP) em 2024

Do UOL, Em São Paulo

A cidade de Sorocaba (SP) tem 25 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 475 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de Sorocaba (SP):

Adelmo Motos - 25022 - PRD - Deferido

Ademar Marinho - 25025 - PRD - Deferido

Adriana Almeida - 33611 - MOBILIZA - Deferido

Adriano Alves - 50180 - PSOL - Deferido

Adriano Mafa - 20028 - PODE - Deferido

Advogado Jaime Moron - 33444 - MOBILIZA - Deferido

Alemao do Usadão - 40144 - PSB - Deferido

Alessandra Paes - 12123 - PDT - Deferido

Alessandro - 40125 - PSB - Deferido

Alex Veterinário - 33010 - MOBILIZA - Deferido

Alexandra Alencar - 40321 - PSB - Deferido

Alexandre da Horta - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Alexandre Olivann - 27888 - DC - Deferido

Alipio Queiroz - 55222 - PSD - Deferido

Allinson Nunes - 55777 - PSD - Deferido

Amanda Lins - 33123 - MOBILIZA - Deferido

Amauri da Ambulância - 70456 - AVANTE - Deferido

Amaury Pastoral da Saúde - 20002 - PODE - Deferido

Ana Custódia - 65000 - PC do B - Deferido

Ana do Cidadania - 23617 - CIDADANIA - Deferido

Ana Domingues - 70001 - AVANTE - Deferido

Ana Paula Petili - 77331 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Anderson Bigu - 35221 - PMB - Deferido

Anderson Dhuma - 28000 - PRTB - Deferido

Anderson Lima - 13123 - PT - Deferido

Andre Gaidukas Socorrista - 11192 - PP - Deferido

André Manzano - 70555 - AVANTE - Deferido

André Paccola - 40555 - PSB - Deferido

Andrea da Praia do Sabugo - 15001 - MDB - Deferido

Andressa Raveli - 27027 - DC - Deferido

Ane Aguiar - 45114 - PSDB - Deferido

Angela - 12100 - PDT - Deferido

Angelo Elizeu - 25444 - PRD - Deferido

Ângelo Varella - 20888 - PODE - Deferido

Anneh Oliveira - 28333 - PRTB - Deferido

Anselmo Brigadeiro Tobias - 11333 - PP - Deferido

Anselmo Neto - 15123 - MDB - Deferido

Anthony Duguetto - 77015 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Antonio Vicente - 70321 - AVANTE - Deferido

Aranha do Algodão - 35111 - PMB - Deferido

Ari da Saúde - 28456 - PRTB - Deferido

Ari Miranda - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Arquiteto Francisco José - 13900 - PT - Deferido

Aysla Freitas - 40000 - PSB - Deferido

Bagre - 77992 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Baixinho Borracheiro - 20190 - PODE - Deferido

Barão do Povo - 40240 - PSB - Deferido

Batata Lanches - 77033 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Bene Galvão - 33077 - MOBILIZA - Deferido

Benigno da Adega - 35123 - PMB - Deferido

Ber - 36799 - AGIR - Deferido

Bete Central Parque - 35378 - PMB - Deferido

Billy Oliveira - 40001 - PSB - Deferido

Bitão Nova Sorocaba - 20675 - PODE - Deferido

Boca do Éden - 36456 - AGIR - Deferido

Bombeiro Falco - 20193 - PODE - Deferido

Brisola - 70612 - AVANTE - Deferido

Bruna Benitez - 15707 - MDB - Deferido

Bruna Giorgia da Humanize - 28007 - PRTB - Deferido

Brunão Bezerra - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Bruno Cantor - 11222 - PP - Deferido

Cabo Jimi do Vizinhança - 15190 - MDB - Deferido

Cabo Lucas Fracazzi - 22190 - PL - Deferido

Caio Oliveira - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Carla Baroni Advogada - 40999 - PSB - Deferido

Carlos Caldeira - 25789 - PRD - Deferido

Carlos Henrique - 15500 - MDB - Deferido

Carlos Leite - 12650 - PDT - Deferido

Carlos Péper - 77077 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Carlos Ratinho - 22300 - PL - Deferido

Casagrande - 70007 - AVANTE - Deferido

Cássio Ferraz - 40777 - PSB - Deferido

Caveira - 70707 - AVANTE - Deferido

Cecilia - 25456 - PRD - Deferido

Célia Ramos - 36220 - AGIR - Deferido

Cesar Vieira - 28233 - PRTB - Deferido

Cesinha - 44012 - UNIÃO - Deferido

Chef Jo - 45045 - PSDB - Deferido

Chris Palau - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Cibele Furtado - 36642 - AGIR - Deferido

Cicero da Paz - 33007 - MOBILIZA - Deferido

Cicero João - 36888 - AGIR - Deferido

Cidão do Maria Eugênia - 22456 - PL - Deferido

Cidinha Queiroz - 22678 - PL - Deferido

Cido do Psol - 50999 - PSOL - Deferido

Claudio Barbosa - 33133 - MOBILIZA - Deferido

Claudio Dias - 33233 - MOBILIZA - Deferido

Claudio Sorocaba - 55675 - PSD - Deferido

Claudya Alfonso - 25051 - PRD - Deferido

Cleber Fernandes - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Cleitao Show de Bola - 44444 - UNIÃO - Deferido

Clodoaldo Motorista - 11007 - PP - Deferido

Conceição Pereira - 27700 - DC - Deferido

Cris Almeida - 45369 - PSDB - Deferido

Cristian Carreiro - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Cristiano Passos - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Dalmo Dutra - 15111 - MDB - Deferido

Damião Andrade - 27777 - DC - Deferido

Daniel Brançam - 25555 - PRD - Deferido

Daniel Luxemburgo - 40333 - PSB - Deferido

Daniel Machado - 28300 - PRTB - Deferido

Danilo Perretti - 25222 - PRD - Deferido

Dannilo Garcia - 11015 - PP - Deferido

Dany Oliveira - 12777 - PDT - Deferido

Datena Luciano - 70251 - AVANTE - Deferido

David do Meio Ambiente - 18123 - REDE - Deferido

Débora Bacci - 20300 - PODE - Deferido

Debora da Farmacia - 55120 - PSD - Deferido

Deda Questão - 40040 - PSB - Deferido

Delegado André Moron - 36777 - AGIR - Deferido

Diego Urcioulli - 13000 - PT - Deferido

Dinho do Manga - 28111 - PRTB - Deferido

Dinho Locação - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Ditão Oleriano - 55680 - PSD - Deferido

Dom Miguel - 27000 - DC - Deferido

Doriva - 11010 - PP - Deferido

Douglas The Rock - 15555 - MDB - Deferido

Doutor Felipe Veterinario - 45123 - PSDB - Deferido

Dr Alexandre Ascencio - 55755 - PSD - Deferido

Dr Anselmo Bastos - 10133 - REPUBLICANOS - Deferido

Dr Eduardo Vieira - 12345 - PDT - Deferido

Dr Guaraci Barroso - 44004 - UNIÃO - Deferido

Dr Hélio Brasileiro - 25000 - PRD - Deferido

Dr Jardim - 20999 - PODE - Deferido

Dr Leandro - 11123 - PP - Deferido

Dr Miguel Navarro - 11111 - PP - Deferido

Dr Rahi Nunes - 70777 - AVANTE - Deferido

Dr Vinicius Rodrigues - 11120 - PP - Deferido

Dra Mari Bolina - 22777 - PL - Deferido

Dra. Maristela Reis - 15888 - MDB - Deferido

Duda Blas - 45615 - PSDB - Deferido

Dudu A Três P - 13777 - PT - Deferido

Dylan Dantas - 22222 - PL - Deferido

Edemir da Saúde - 50500 - PSOL - Deferido

Edinho Sorocaba - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Edna Florentino - 20133 - PODE - Deferido

Edson Alberico - 45055 - PSDB - Deferido

Eduardo Colone - 44777 - UNIÃO - Deferido

Eliana do São Bento - 70137 - AVANTE - Deferido

Eliana Galega - 50333 - PSOL - Deferido

Eliane Del Poço - 44118 - UNIÃO - Deferido

Eliane do Baixinho Lanches - 15015 - MDB - Deferido

Elias Rachid - 36123 - AGIR - Deferido

Eliene da Aparecidinha - 25010 - PRD - Deferido

Elio do Vitória - 70344 - AVANTE - Deferido

Eliseu Amaral Quitanda - 36070 - AGIR - Deferido

Elizangela Miguel - 36555 - AGIR - Deferido

Enfermeira Tânia Tonet - 10007 - REPUBLICANOS - Deferido

Eng Barros - 35133 - PMB - Deferido

Engenheiro Adil - 25001 - PRD - Deferido

Engenheiro Geraldo - 44044 - UNIÃO - Deferido

Engenheiro Heverton Bacca - 11234 - PP - Deferido

Engenheiro Martinez - 15670 - MDB - Deferido

Eni Vargas - 11555 - PP - Deferido

Eric Socorro - 70219 - AVANTE - Deferido

Evandro Lolatto - 22500 - PL - Deferido

Eve Vois - 77040 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Evelin Doula - 15277 - MDB - Deferido

Evelise Santos - 40717 - PSB - Deferido

Everton Amendoim - 15300 - MDB - Deferido

Fabio Abrahão - 33033 - MOBILIZA - Deferido

Fabio Aurelio - 55017 - PSD - Deferido

Fabio Belloti - 25007 - PRD - Deferido

Fabio Cerimonialista - 27270 - DC - Deferido

Fábio Corretor - 15050 - MDB - Deferido

Fabio Maldonado - 11000 - PP - Deferido

Fabio Simoa - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Fátima Cabeleireira - 70084 - AVANTE - Deferido

Fatima Mercuri - 22111 - PL - Deferido

Fausto Peres - 20000 - PODE - Deferido

Felipe Salinas - 33678 - MOBILIZA - Deferido

Fernanda Garcia - 50550 - PSOL - Deferido

Fernando Dini - 11300 - PP - Deferido

Fernando Menezes - 15333 - MDB - Deferido

Fernando Quik - 77555 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Fina Finessi - 22212 - PL - Deferido

Flavia Sobota - 45010 - PSDB - Deferido

Flávio do Ipiranga - 35999 - PMB - Deferido

Flor - 55455 - PSD - Deferido

Fran Borboleta do Asfalto - 15066 - MDB - Deferido

Francis - 55512 - PSD - Deferido

Francisco França - 13510 - PT - Deferido

Francisco Moura - 33057 - MOBILIZA - Deferido

Francisco Pereira - 45018 - PSDB - Deferido

Gabriel Bitencourt - 13686 - PT - Deferido

Gabriela Ribeiro - 44455 - UNIÃO - Deferido

Galdino do Extintor - 20400 - PODE - Deferido

Gilberto Garcia - 77007 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Gilvam do Pão - 27964 - DC - Deferido

Giovane Seabra Vigilante - 13290 - PT - Deferido

Giovanni Luca - 33456 - MOBILIZA - Deferido

Gisele Gomes - 12321 - PDT - Deferido

Grasi Biassi - 33223 - MOBILIZA - Deferido

Guilherme Moreno - 12555 - PDT - Deferido

Halane Assitente Social - 25300 - PRD - Deferido

Hamilton Pianista - 11888 - PP - Deferido

Hary Braws Lanches - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Heitor Hm das Faixas - 55344 - PSD - Deferido

Hélio do Povão - 25255 - PRD - Deferido

Hélio Godoy - 10101 - REPUBLICANOS - Deferido

Henri Arida - 15900 - MDB - Deferido

Henriques Santos - 55444 - PSD - Deferido

Herick Cleiton - 15800 - MDB - Deferido

Hudson Pessini - 15000 - MDB - Deferido

Iara Bernardi - 13010 - PT - Deferido

Iasmin da Farmacia - 44993 - UNIÃO - Deferido

Ilamarcia Norbutas - 10125 - REPUBLICANOS - Deferido

Ingrid do App - 77500 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ipanema - 44111 - UNIÃO - Deferido

Iracema Lima - 55192 - PSD - Deferido

Irene Brasil - 35333 - PMB - Deferido

Irineu Toledo - 36222 - AGIR - Deferido

Isnael Ribeiro Nael - 33555 - MOBILIZA - Deferido

Italo Moreira - 44190 - UNIÃO - Deferido

Ivonete Parise - 55000 - PSD - Deferido

Izabel da Patrulha da Inclusão - 12013 - PDT - Deferido

Izaque Monteiro - 20123 - PODE - Deferido

Izidio - 13333 - PT - Deferido

Jader do Manga - 44100 - UNIÃO - Deferido

Jair Vieira - 12012 - PDT - Deferido

Jake Sardi - 10888 - REPUBLICANOS - Deferido

Jamil Teixeira - 25153 - PRD - Deferido

Jaqueline Coutinho - 25888 - PRD - Deferido

Jaqueline Oliveira - 33023 - MOBILIZA - Deferido

Jennifer da Escola Irmã Dulce - 20020 - PODE - Deferido

Jessé Loures - 10670 - REPUBLICANOS - Deferido

Jessica Feitosa - 28999 - PRTB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Jéssica Martins - 77010 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jhow Ferraz - 12977 - PDT - Deferido

Joana D Arc - 44888 - UNIÃO - Deferido

João Bertoletti - 50240 - PSOL - Deferido

João Donizeti - 44010 - UNIÃO - Deferido

João Securato - 44333 - UNIÃO - Deferido

João Varella - 70888 - AVANTE - Deferido

Joãozinho Cabelereiro - 22044 - PL - Deferido

Jojo Pink - 11444 - PP - Deferido

Jorge do Talento Afro - 36000 - AGIR - Deferido

Jorge Parceiro - 15150 - MDB - Deferido

Josue Brisola - 12282 - PDT - Indeferido

Josuka Araujo - 43015 - PV - Deferido

Jota da Barão - 70077 - AVANTE - Deferido

Juliana Vilela - 70444 - AVANTE - Deferido

Juliano da Ômega - 22015 - PL - Deferido

Juliano Ferreira - 70190 - AVANTE - Deferido

Julinho Saliola - 40222 - PSB - Deferido

Junior Du Grau - 77244 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Junno Campos - 35233 - PMB - Deferido

Jussara Fernandes - 10321 - REPUBLICANOS - Deferido

Jussara Sindica - 44001 - UNIÃO - Deferido

Kabo Rafael - 11777 - PP - Deferido

Katia Campos - 12122 - PDT - Deferido

Katia Montesanto - 35797 - PMB - Deferido

Katiane Zanata - 40666 - PSB - Deferido

Kinzinho - 55015 - PSD - Deferido

Kleber Buda - 12461 - PDT - Deferido

Lais Pink - 28069 - PRTB - Deferido

Laude Kampos - 11369 - PP - Deferido

Laudo Lau - 33519 - MOBILIZA - Deferido

Laureano Corretor - 13555 - PT - Deferido

Leo Avent - 33333 - MOBILIZA - Deferido

Leo do Wanel - 55100 - PSD - Deferido

Lia Mara - 40403 - PSB - Deferido

Lia Nascimento - 33121 - MOBILIZA - Deferido

Lohuan Prieto - 44007 - UNIÃO - Deferido

Lourdes Lieje - 13100 - PT - Deferido

Lourdes Tardelli - 33000 - MOBILIZA - Deferido

Lourival Explicadinho - 65038 - PC do B - Deferido

Lucas da Capoeira - 18777 - REDE - Deferido

Luciana Cristal - 22001 - PL - Deferido

Luciana Marçura - 35555 - PMB - Deferido

Luciana Santos - 20444 - PODE - Deferido

Lucilene Ulbano - 27651 - DC - Deferido

Luiz Yabiku - 44688 - UNIÃO - Deferido

Luizinho da Mandioca - 45445 - PSDB - Deferido

Luizinho do Óleo - 28225 - PRTB - Deferido

Luizinho Romário - 27111 - DC - Deferido

Luzão - 77149 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Maikson Paiffer - 50444 - PSOL - Deferido

Maisa Bonel - 33666 - MOBILIZA - Deferido

Male Proença - 11021 - PP - Deferido

Manoel Soares - 22888 - PL - Deferido

Manu Barros - 13180 - PT - Deferido

Mãozinha do Vitória Régia - 70123 - AVANTE - Deferido

Mara Kitamura - 65123 - PC do B - Deferido

Marcelia do Bistecão - 44000 - UNIÃO - Deferido

Marcelo Purga - 35777 - PMB - Deferido

Marcelo Rodrigues - 77888 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marcia Anunciação - 20333 - PODE - Deferido

Márcia Mãe Atípica - 36021 - AGIR - Deferido

Marcinha Capettini - 43024 - PV - Deferido

Marcinha do Doce - 25012 - PRD - Deferido

Márcio Aquino - 27456 - DC - Deferido

Marcio Doci - 22333 - PL - Deferido

Marco Neves - 40400 - PSB - Deferido

Marcos Latino Bancada Coletiva - 12000 - PDT - Deferido

Marcos Portella - 45345 - PSDB - Deferido

Marcos Prezenca - 45044 - PSDB - Deferido

Margarete - 13013 - PT - Deferido

Mari Araujo - 36116 - AGIR - Deferido

Maria Eugenia - 15400 - MDB - Deferido

Maria Jerónimo - 27773 - DC - Deferido

Mariceia Oliveira - 11022 - PP - Deferido

Marinete - 70156 - AVANTE - Deferido

Mario Inspetor - 25678 - PRD - Deferido

Marlon - 11020 - PP - Deferido

Mateusinho Cantor - 27333 - DC - Deferido

Matheus Assunção - 11014 - PP - Deferido

Max Fiscal Zona Norte - 25123 - PRD - Deferido

Mazezinha Miranda - 27241 - DC - Deferido

Mazinho Personal - 15678 - MDB - Deferido

Mel Corretora - 43321 - PV - Deferido

Melqui da Cultura - 20500 - PODE - Deferido

Mestre Feitosa - 45111 - PSDB - Deferido

Michel Ricardo - 28222 - PRTB - Deferido

Milena Siandela - 22024 - PL - Deferido

Milton do Ovo - 27657 - DC - Indeferido

Miriam Algarra - 18000 - REDE - Deferido

Missionaria Daiane - 20777 - PODE - Deferido

Moacir Luís - 10663 - REPUBLICANOS - Deferido

Moacir Santos Pakaba - 35366 - PMB - Deferido

Moacyr Vigilante - 25111 - PRD - Deferido

Moisés Garcia - 27272 - DC - Deferido

Monica Marra - 11500 - PP - Deferido

Mônica Simon - 20620 - PODE - Deferido

Monique Coelho - 40888 - PSB - Deferido

Nair Dias - 55288 - PSD - Deferido

Néia Ramos - 50050 - PSOL - Deferido

Nelson Caranda - 55111 - PSD - Deferido

Neto Duarte - 36686 - AGIR - Deferido

Nilson Cabelereiro - 25669 - PRD - Deferido

Orlando Mendes - 77120 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Oséas Salim - 20633 - PODE - Deferido

Oseias Feitosa - 12300 - PDT - Deferido

Osni Sorocaba - 36156 - AGIR - Deferido

Oswaldinho Duarte - 10520 - REPUBLICANOS - Deferido

Pablo Pistila - 15222 - MDB - Deferido

Papai Noel Célio Silva - 77100 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Paranazinho - 27277 - DC - Deferido

Pastor Adriano - 15180 - MDB - Deferido

Pastor Alexandre Nogueira - 70678 - AVANTE - Deferido

Pastor Assan Rodrigo - 45888 - PSDB - Deferido

Pastor Junior Carvalho - 28001 - PRTB - Deferido

Pastor Luis Santos - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Pastor Mauricio Cano - 44022 - UNIÃO - Deferido

Pastor Vinicius - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Pastora Jocimar - 25003 - PRD - Deferido

Pastora Juliana Neves - 45000 - PSDB - Deferido

Pastora Silva Cezar - 10567 - REPUBLICANOS - Deferido

Paulinho Terra Nova - 10949 - REPUBLICANOS - Deferido

Pedro José - 13222 - PT - Deferido

Peninha Cajuru - 36615 - AGIR - Deferido

Péricles Régis - 36789 - AGIR - Deferido

Piquepa - 35288 - PMB - Deferido

Policial Caixeiro - 10987 - REPUBLICANOS - Deferido

Pr Beraldo - 25234 - PRD - Deferido

Pr Raildo Santos - 12101 - PDT - Deferido

Preto - 12160 - PDT - Deferido

Priscilla La Vega - 36333 - AGIR - Deferido

Professor Juan - 50555 - PSOL - Deferido

Professor Salatiel - 40123 - PSB - Deferido

Professora Francisca - 33128 - MOBILIZA - Renúncia

Protetora Mary Giron - 55300 - PSD - Deferido

Rafael Militão - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Raul Marcelo - 50000 - PSOL - Deferido

Regiane Vilimas - 25223 - PRD - Deferido

Regis Souza - 55456 - PSD - Deferido

Reinaldo Jose - 27100 - DC - Indeferido

Renata Chagas - 44125 - UNIÃO - Deferido

Renata Marques - 15777 - MDB - Deferido

Ricardo Inspetor de Alunos - 44028 - UNIÃO - Deferido

Ricardo Pereira - 70654 - AVANTE - Deferido

Rick do Manga - 36455 - AGIR - Deferido

Roberto do Gas - 55555 - PSD - Deferido

Roberto Freitas - 22123 - PL - Deferido

Roberto Milego - 44321 - UNIÃO - Deferido

Roberto Psicologo - 44193 - UNIÃO - Deferido

Robson Silva - 25014 - PRD - Deferido

Rocha - 33222 - MOBILIZA - Deferido

Rodolfo Ganem - 20100 - PODE - Deferido

Rodrigo Alcântara - 22007 - PL - Deferido

Rodrigo do Treviso - 22022 - PL - Deferido

Rodrigue do Pudim - 27222 - DC - Deferido

Rogério Espingarda - 27666 - DC - Deferido

Rogerio Marques Munhoz - 36444 - AGIR - Deferido

Rogerio Paixao - 55012 - PSD - Deferido

Ronaldo Cebola - 22444 - PL - Deferido

Rose Barros - 77017 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Rubia Oliveira - 35222 - PMB - Deferido

Salmeron - 45555 - PSDB - Deferido

Salve Jorge - 33255 - MOBILIZA - Deferido

Sandra Lopes - 27144 - DC - Deferido

Sandra Ometto - 36113 - AGIR - Deferido

Sandro Cesar - 15151 - MDB - Deferido

Sara Patriota - 35581 - PMB - Deferido

Saulo Freitas - 22020 - PL - Deferido

Serafim Júnior - 20005 - PODE - Deferido

Serginho Monteiro e Thalita - 44123 - UNIÃO - Deferido

Sergio Locutor - 40140 - PSB - Deferido

Seu Francisco - 65205 - PC do B - Deferido

Silvana Chinelatto - 36999 - AGIR - Deferido

Silvana Marcondes - 22180 - PL - Deferido

Silvano Jr - 10627 - REPUBLICANOS - Deferido

Simei Lamarca - 12007 - PDT - Deferido

Simone Cristine - 70066 - AVANTE - Deferido

Simone Oliveira - 27231 - DC - Deferido

Simonia Silva - 70333 - AVANTE - Deferido

Sirlei Santos - 45070 - PSDB - Deferido

Sirlene Alves - 44556 - UNIÃO - Deferido

Solange Sexto - 77654 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Sthephanny - 11098 - PP - Deferido

Subtenente Juliano - 22390 - PL - Deferido

Suzana Valerio - 55355 - PSD - Deferido

Tatiane Costa - 22000 - PL - Deferido

Tatiane Martins - 77999 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Tavinho do Mineirão - 70222 - AVANTE - Deferido

Tenente Cassiano Bombeiro - 22193 - PL - Deferido

Tenente Jidija - 55190 - PSD - Deferido

Teófilo Negrão - 20588 - PODE - Deferido

Teresa Baddini - 55123 - PSD - Deferido

Thelma Cattani - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Tia Claudia da Van Escolar - 40111 - PSB - Deferido

Tia da Marmita - 45244 - PSDB - Deferido

Tia Lu do Brigadeiro - 28224 - PRTB - Deferido

Tiago Barbeiro - 10015 - REPUBLICANOS - Deferido

Tiago Nova Sorocaba - 40707 - PSB - Deferido

Tio Binho da Dança - 15999 - MDB - Deferido

Tio Julio Transporte Escolar - 20555 - PODE - Deferido

Tio Tiago - 77712 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Toninho Corredor - 36111 - AGIR - Deferido

Tony Athie - 33967 - MOBILIZA - Deferido

Tuka Pimenta - 22100 - PL - Deferido

Tulio Lanches - 35100 - PMB - Deferido

Uber Príncipe - 50131 - PSOL - Deferido

Valdinei Negão - 36036 - AGIR - Deferido

Valdinei Vila Helena - 40456 - PSB - Deferido

Valdir Inocencio - 55670 - PSD - Deferido

Valdir Neto - 43333 - PV - Deferido

Valdir Oliveira do Povo - 35035 - PMB - Deferido

Valéria Falchi - 50123 - PSOL - Deferido

Valtão Sorocaba - 25333 - PRD - Deferido

Vando Araujo - 13999 - PT - Deferido

Vanessa da Ótica - 35666 - PMB - Deferido

Vanessa Oliveira - 40444 - PSB - Deferido

Vânia Coletivo Mais Mulheres - 10733 - REPUBLICANOS - Deferido

Vânia Mara - 77733 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Vanilda Bordieri - 10110 - REPUBLICANOS - Deferido

Vanuza - 13300 - PT - Deferido

Vera Silva - 11027 - PP - Deferido

Vilson Assis - 28128 - PRTB - Deferido

Vinicius Aith - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Vinícius Magueta - 20200 - PODE - Deferido

Vitor Deco do Super José - 36300 - AGIR - Deferido

Vivian Lopes Mãe Atipica - 20222 - PODE - Deferido

Vô Luis - 43433 - PV - Deferido

Vovó Ana - 20063 - PODE - Deferido

Wagner França - 40100 - PSB - Deferido

Wagner Gêmeos - 11024 - PP - Deferido

Waldecir Morelly - 44555 - UNIÃO - Deferido

Walquiria Miranda - 27123 - DC - Deferido

Wanderley Diogo - 77650 - SOLIDARIEDADE - Deferido

William Vigilante - 22555 - PL - Deferido

Wilson Bolacha - 40229 - PSB - Deferido

Xandão - 35789 - PMB - Deferido

Xande do Carvão - 11190 - PP - Deferido

Zé do Bi - 28028 - PRTB - Deferido

Zé dos Esportes - 50777 - PSOL - Deferido

Zé Moreno - 33844 - MOBILIZA - Deferido

Zé Paraíba - 40234 - PSB - Deferido

Zeca do São Bento - 12056 - PDT - Indeferido

Zilo - 55055 - PSD - Deferido

Zuza do Samba - 28555 - PRTB - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 13h19.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

