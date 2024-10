Veja a lista dos candidatos a vereador de São Gonçalo (RJ) em 2024

Do UOL, Em São Paulo

A cidade de São Gonçalo (RJ) tem 27 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 483 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de São Gonçalo (RJ):

Adilson Bygu - 13000 - PT - Deferido

Adriana da Proteção Animal - 50526 - PSOL - Deferido

Adriana Martins - 25148 - PRD - Deferido

Adriana Xoxó - 11999 - PP - Deferido

Adriano Mô - 25212 - PRD - Deferido

Alan Rodrigues - 11777 - PP - Deferido

Alberto Flisgo - 15177 - MDB - Deferido

Alcemir Maciel - 70123 - AVANTE - Deferido

Alcinei Cubas China - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Aldecir do Trailer Amarelo - 12169 - PDT - Deferido

Alex Asth - 22012 - PL - Deferido

Alex Celebridade - 12011 - PDT - Deferido

Alex da Agência - 25444 - PRD - Deferido

Alex do Lava Jato - 77727 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Alex Fotógrafo - 33343 - MOBILIZA - Deferido

Alex Lima - 44000 - UNIÃO - Deferido

Alex Loreti - 23021 - CIDADANIA - Deferido

Alex Serpa - 50500 - PSOL - Deferido

Alexandra Costa - 44273 - UNIÃO - Deferido

Alexandre - 44075 - UNIÃO - Deferido

Alexandre Bonito - 50222 - PSOL - Deferido

Alexandre Gomes - 70369 - AVANTE - Deferido

Aline CICI Maldonado - 22123 - PL - Deferido

Aline do Quiosque - 70222 - AVANTE - Deferido

Aline Rocha - 11377 - PP - Deferido

Aline Serra - 11234 - PP - Deferido

Aloisio Amaral - 77233 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Amaral da Água - 65700 - PC do B - Deferido

Ana Christh - 10133 - REPUBLICANOS - Deferido

Ana Morone - 11028 - PP - Deferido

Ana Paula Corretora - 40337 - PSB - Deferido

Ana Paula da Renascer - 25334 - PRD - Deferido

Anderson Bolha - 45000 - PSDB - Deferido

Anderson Paralímpico - 11001 - PP - Deferido

André da Clínica - 15123 - MDB - Deferido

André Pepsi - 15215 - MDB - Deferido

André Russão - 11011 - PP - Deferido

Andréa da Reciclagem - 30011 - NOVO - Deferido

Andréa Machado - 45455 - PSDB - Deferido

Andrea Rosa - 10033 - REPUBLICANOS - Deferido

Andreia Deccache - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Andressa Pinheiro Vida - 44442 - UNIÃO - Deferido

Aninha do Catarina - 40994 - PSB - Deferido

Anisio Will - 55777 - PSD - Deferido

Antônio Pinheiro - 30567 - NOVO - Deferido

Artur Rodrigues - 20001 - PODE - Deferido

Babá do Catarina - 30025 - NOVO - Deferido

Barbaba Pérola Negra - 12444 - PDT - Deferido

Beatriz Neves - 55022 - PSD - Deferido

Bebeth - 77897 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Beto da Serraria - 22233 - PL - Deferido

Beto do Posto - 15678 - MDB - Deferido

Beto Russo - 25777 - PRD - Deferido

Bia do Sacramento - 45163 - PSDB - Deferido

Bianca Dr Frederico Pediatra - 25111 - PRD - Deferido

Billé Gente da Gente - 10145 - REPUBLICANOS - Deferido

Binho do Bar - 12344 - PDT - Deferido

Biólogo Marcos Dias - 40016 - PSB - Deferido

Bira O Amigo da Saúde - 50456 - PSOL - Deferido

Bravo - 12112 - PDT - Deferido

Bruninho da Ipuca - 44317 - UNIÃO - Deferido

Bruno Porto - 22369 - PL - Deferido

Buchecha - 12012 - PDT - Deferido

Cacá Cabral - 70021 - AVANTE - Deferido

Cacau - 15000 - MDB - Deferido

Camilla Neri - 10022 - REPUBLICANOS - Deferido

Camille Kling - 18517 - REDE - Deferido

Capitão J Cardoso - 33097 - MOBILIZA - Deferido

Carequinha - 25443 - PRD - Deferido

Carlinho da Farmácia - 12515 - PDT - Deferido

Carlinhos - 13013 - PT - Deferido

Carlinhos Reis - 33941 - MOBILIZA - Deferido

Carlos Araújo Careca - 40234 - PSB - Deferido

Carneiro - 33789 - MOBILIZA - Deferido

Carol Brexic - 25755 - PRD - Deferido

Caxote - 15777 - MDB - Deferido

Cb Hebert - 15655 - MDB - Deferido

Cecel Santos - 25000 - PRD - Deferido

Chacal - 55121 - PSD - Deferido

Charle da Tia Cordelina - 11444 - PP - Deferido

Charles Favelista - 20415 - PODE - Deferido

Chef Edinho Mota - 55321 - PSD - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Ciana Viana - 11040 - PP - Deferido

Cibely Souza - 33321 - MOBILIZA - Deferido

Cidinho da Pesca - 25888 - PRD - Deferido

Cinthia Weber - 10060 - REPUBLICANOS - Deferido

Cirinho do Social - 50022 - PSOL - Deferido

Cláudia Brito - 77198 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Claudia Curty - 30301 - NOVO - Deferido

Cláudia Félix - 18321 - REDE - Deferido

Claudinei Siqueira - 25123 - PRD - Deferido

Claudinha - 10122 - REPUBLICANOS - Pendente de Julgamento

Claytinho Xavier - 77220 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Clayton Divina - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Coelhinho do Gás - 70000 - AVANTE - Deferido

Cristina Porto - 10001 - REPUBLICANOS - Deferido

Cristina Souza - 70888 - AVANTE - Deferido

Dalva Gomes - 13100 - PT - Deferido

Daniel do Moto Táxi - 30654 - NOVO - Deferido

Daniele Negrão - 45221 - PSDB - Deferido

Danielle Dan Dan - 55112 - PSD - Deferido

Dayse Oliveira - 16123 - PSTU - Deferido

Debora Lima - 15159 - MDB - Deferido

Debora Mariano - 30180 - NOVO - Deferido

Debora Rangel - 77111 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Deise Luci - 40031 - PSB - Deferido

Dejorge Patricio - 12222 - PDT - Deferido

Demerval Puam - 10462 - REPUBLICANOS - Deferido

Diana Lima - 55111 - PSD - Deferido

Dinei Renovo - 25233 - PRD - Deferido

Diney Marins - 20777 - PODE - Deferido

Dinha Brum - 15629 - MDB - Deferido

Dinho - 12555 - PDT - Deferido

Dj Cabide - 30250 - NOVO - Deferido

Dj Caniball - 12888 - PDT - Deferido

Dr Armando Marins - 44444 - UNIÃO - Deferido

Dr Dayllon Ruan - 11021 - PP - Deferido

Dr Famarion - 45678 - PSDB - Deferido

Dr Igor - 25025 - PRD - Deferido

Dr Isac - 44606 - UNIÃO - Deferido

Dr Marco Antônio O Ora Bola - 12654 - PDT - Deferido

Dr Peon - 20555 - PODE - Deferido

Dr Wellington Miranda - 50333 - PSOL - Deferido

Dr. Eliano Enzo - 40321 - PSB - Deferido

Dr. Rhamon Nunes - 11015 - PP - Deferido

Dra Aline Carvalho - 25282 - PRD - Deferido

Dra Glaucia Reis - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dra Jane Louise - 11180 - PP - Deferido

Dra Priscila Lopes - 15322 - MDB - Deferido

Dra Renata Caselli - 77678 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dra. Delsia Lima - 33444 - MOBILIZA - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Dra. Rosilene Alonso - 50777 - PSOL - Deferido

Dra. Simone Torres - 43043 - PV - Deferido

Dudu Casa da Foto - 13111 - PT - Deferido

Dudu do Catarina - 22227 - PL - Deferido

Dudu Uga Uga - 44555 - UNIÃO - Deferido

Eder Fé e Esperança - 11555 - PP - Deferido

Edil do Piscinas Bar - 25125 - PRD - Deferido

Ednaldo Bombeiro - 30193 - NOVO - Deferido

Edson Filho - 40176 - PSB - Deferido

Edson Pimentel - 16016 - PSTU - Deferido

Edson Simpatia - 20069 - PODE - Deferido

Edu Inacio - 20013 - PODE - Deferido

Eduardo Gordo - 11245 - PP - Deferido

Elber Abuttre - 33456 - MOBILIZA - Deferido

Eli da Rosa Bela - 23111 - CIDADANIA - Deferido

Elidia Cordeiro - 44018 - UNIÃO - Deferido

Elza Costa - 13513 - PT - Deferido

Enf Natalina Brandão - 44454 - UNIÃO - Deferido

Enfermeira Graça - 11122 - PP - Deferido

Enfermeira Livia Cathermol - 55855 - PSD - Renúncia

Enfermeira Vanda - 22567 - PL - Deferido

Enfermeiro Maik Melo - 77001 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Enfermeiro Martins - 40222 - PSB - Deferido

Engenheiro Rodrigo - 22321 - PL - Deferido

Erick Dilson Gomes - 44640 - UNIÃO - Deferido

Erik Júlio - 55093 - PSD - Deferido

Erivelton Lopes - 18190 - REDE - Deferido

Euzébio Santos Locutor - 25881 - PRD - Deferido

Evangelista Ubirajara - 22333 - PL - Deferido

Evelyn Jannuzzi - 55099 - PSD - Deferido

Ewerton Luiz - 50001 - PSOL - Deferido

Fabiana do Maria Paula - 20212 - PODE - Deferido

Fabiano Lopes - 40000 - PSB - Deferido

Fabinho - 11222 - PP - Deferido

Fabio Borges - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Fábio da Universo - 11111 - PP - Deferido

Fabio de Lima - 22456 - PL - Deferido

Fabio Professor - 30500 - NOVO - Deferido

Fabio Vidal Amigo Leal - 30456 - NOVO - Deferido

Fabricio Gêmeos - 11332 - PP - Deferido

Felipe Brito - 77022 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Fernanda do Paulo Fernando - 20632 - PODE - Deferido

Fernando Branco - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Fernando da Saúde - 33192 - MOBILIZA - Deferido

Fernando das Mesas - 45222 - PSDB - Deferido

Flávia Tavares - 33222 - MOBILIZA - Deferido

Flavio da Banca Jornaleiro - 77577 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Fofa do Vila Tres - 15033 - MDB - Deferido

Francelino O Abençoado de Deus - 13148 - PT - Deferido

Francine Montibelo - 33123 - MOBILIZA - Deferido

Francisco Sorriso - 77321 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Gabriel Guedes - 30123 - NOVO - Deferido

Garrido Junior - 55000 - PSD - Deferido

Geiso do Castelo - 25979 - PRD - Deferido

George Lean - 15011 - MDB - Deferido

Gerson Costa - 40444 - PSB - Deferido

Gesiel Lessa - 77369 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Getulio Brito - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Gevuzinho - 44321 - UNIÃO - Deferido

Gigi da Saúde - 33122 - MOBILIZA - Deferido

Giovani Raios de Sol - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Gisa Batista - 12103 - PDT - Deferido

Gisele Herdy - 44333 - UNIÃO - Deferido

Gizelly Ribeiro - 40180 - PSB - Deferido

Glayce Costa - 25913 - PRD - Deferido

Glorinha Filé - 23007 - CIDADANIA - Deferido

Graça Sousa - 77159 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Graciane Volotão - 13021 - PT - Deferido

Guga da Ambulância - 55110 - PSD - Deferido

Guto Brilho - 33556 - MOBILIZA - Deferido

Haroldo Vicente - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Hebert da Saúde - 13131 - PT - Deferido

Helinho da Torre - 23444 - CIDADANIA - Deferido

Henrique Quintanilha - 12000 - PDT - Deferido

Henrique Vianna - 50789 - PSOL - Deferido

Hugo Canelão - 44123 - UNIÃO - Deferido

Iara Corbett - 40104 - PSB - Deferido

Inês da Agricultura - 23133 - CIDADANIA - Deferido

Isaac - 65123 - PC do B - Deferido

Isabella Nanubia - 65100 - PC do B - Deferido

Isaias Lírio - 70852 - AVANTE - Deferido

Isaias Neco - 70465 - AVANTE - Deferido

Ivonete Silva - 43019 - PV - Deferido

Iza - 22611 - PL - Deferido

Iza Eventos - 20120 - PODE - Deferido

Jadir Leite - 77455 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jair Mello - 11220 - PP - Deferido

Jair Produções - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Jane Silva - 12369 - PDT - Deferido

Janete Nazaré - 50050 - PSOL - Deferido

Janete Parreira - 25122 - PRD - Deferido

Janilce Magalhães - 50180 - PSOL - Deferido

Jardel Santos da Silva - 40400 - PSB - Deferido

Jean Charles - 15554 - MDB - Deferido

Jean do Neivaldo - 33133 - MOBILIZA - Deferido

Jéssica Coelho - 33777 - MOBILIZA - Deferido

Jhen do Basquete - 77107 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jhonny Oliver - 50100 - PSOL - Deferido

Jhony Tattoo - 44021 - UNIÃO - Deferido

Jô Netto - 12111 - PDT - Deferido

João Batista - 40214 - PSB - Deferido

João de Freitas - 55322 - PSD - Pedido Não Conhecido Em Prazo Recursal Ou Com Recurso

João Marcos Torres - 30101 - NOVO - Deferido

João Pedro - 30333 - NOVO - Deferido

João Pires - 55021 - PSD - Deferido

Joelber Pintassilgo - 77204 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jorge Mariola - 20222 - PODE - Deferido

Jorge Perereca - 15623 - MDB - Deferido

Jorge Silva - 12777 - PDT - Deferido

Jorginho da Ambiental - 33137 - MOBILIZA - Deferido

Jorginho do Fael - 55369 - PSD - Deferido

Jose Antonio Se Liga - 45632 - PSDB - Deferido

José Carlos Vicente - 45650 - PSDB - Deferido

Josué Sousa - 44567 - UNIÃO - Deferido

Joziane Borges - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Juan Oliveira - 22777 - PL - Deferido

Juarez Bastos - 20606 - PODE - Deferido

Juliano Freitas - 13333 - PT - Deferido

Juninho da Polar - 70022 - AVANTE - Deferido

Juninho da Reciclagem - 30007 - NOVO - Deferido

Junior Alcantara - 40103 - PSB - Deferido

Junior da Barbearia - 40600 - PSB - Deferido

Junior Teteco - 20999 - PODE - Deferido

Kamilly Moraes - 25789 - PRD - Deferido

Kátia dos Churros - 20068 - PODE - Deferido

Kézia Rodrigues - 70700 - AVANTE - Deferido

Kinho Abençoado - 77456 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Klebinho - 11321 - PP - Deferido

Leandro Sirqueira - 22120 - PL - Deferido

Lecinho - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Léia Lima - 15789 - MDB - Deferido

Léia Smith - 25505 - PRD - Deferido

Leila do Catarina - 50111 - PSOL - Deferido

Léo da Impacto - 33433 - MOBILIZA - Deferido

Léo da Picanha - 77789 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Leo do Coco - 40111 - PSB - Deferido

Leo Mascotão - 55570 - PSD - Deferido

Leo Zero Um da Família - 12001 - PDT - Deferido

Leonardo Leão - 22999 - PL - Deferido

Levine - 25100 - PRD - Deferido

Linho Vista Essa Camisa - 10212 - REPUBLICANOS - Deferido

Lívia Folly - 70777 - AVANTE - Deferido

Lobão - 25234 - PRD - Deferido

Lu Marinho Girassol - 55255 - PSD - Deferido

Luana Mota - 13300 - PT - Deferido

Lucas Muniz - 25555 - PRD - Deferido

Luciana Abreu - 15222 - MDB - Deferido

Luciano do Dedinho da Van - 23600 - CIDADANIA - Deferido

Luciano Gondra - 44121 - UNIÃO - Deferido

Luiz Alexandre - 22147 - PL - Deferido

Luizinho - 30000 - NOVO - Deferido

Luizinho O Amigo do Bairro - 55123 - PSD - Deferido

Luzimeri Rodrigues - 10501 - REPUBLICANOS - Deferido

Magú dos Brinquedos - 70333 - AVANTE - Deferido

Maikinho da Praia - 77888 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Maiquinho Muay Thai - 50321 - PSOL - Deferido

Mamede de Souza - 70070 - AVANTE - Deferido

Mano Nei - 70103 - AVANTE - Deferido

Marcão da Saúde - 11456 - PP - Deferido

Marcão Povão - 13113 - PT - Deferido

Marcelo Castro - 44222 - UNIÃO - Deferido

Marcelo Caveirinha - 18388 - REDE - Deferido

Marcelo Lima - 44007 - UNIÃO - Deferido

Marcelo Macedo MM - 70255 - AVANTE - Deferido

Marcelo Pereira - 22021 - PL - Deferido

Marcelo Teco - 23345 - CIDADANIA - Deferido

Marcelo Xurras - 55001 - PSD - Deferido

Márcia Marques - 11010 - PP - Deferido

Marcinha Pinna - 55241 - PSD - Renúncia

Marcio Greik Saude - 30300 - NOVO - Deferido

Marcos Jhones - 40555 - PSB - Deferido

Marcos Leno - 11333 - PP - Deferido

Marcos Tavares - 70007 - AVANTE - Deferido

Marcos Vilela - 10321 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcus Welber - 15015 - MDB - Deferido

Maria do Bairro - 33999 - MOBILIZA - Deferido

Maria Salvadora - 12756 - PDT - Deferido

Mariângela Valviesse - 22007 - PL - Deferido

Marina Carvalho - 12321 - PDT - Deferido

Marinho Chaveiro - 23369 - CIDADANIA - Deferido

Mario Construtor - 40004 - PSB - Deferido

Mário Sérgio - 12333 - PDT - Deferido

Marister Domingues - 15617 - MDB - Deferido

Marivaldo das Tintas - 43444 - PV - Deferido

Marleni Oliveira - 30055 - NOVO - Deferido

Marlon do Mazinho - 22655 - PL - Deferido

Marquinho - 15007 - MDB - Deferido

Marquinho da Voz - 30555 - NOVO - Renúncia

Massimoel - 13413 - PT - Deferido

Maurício Ramos - 12456 - PDT - Deferido

Mauro Geléia - 25222 - PRD - Deferido

Max - 50000 - PSOL - Deferido

Max Rangel - 55580 - PSD - Deferido

Mayra Fabricio - 20456 - PODE - Deferido

Mestre Tião Chita - 15321 - MDB - Deferido

Miguel Moraes - 13613 - PT - Deferido

Missionaria Marcia - 30001 - NOVO - Deferido

Monique Ivo - 30713 - NOVO - Deferido

Muquinha - 20601 - PODE - Deferido

Nalva do Bazar - 18288 - REDE - Deferido

Natan - 11000 - PP - Deferido

Neemias - 77139 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Nego da Padaria - 33000 - MOBILIZA - Deferido

Neila Professora - 40127 - PSB - Deferido

Neiva Meireles - 12100 - PDT - Deferido

Nélio - 11888 - PP - Deferido

Nelsinho Ruas - 22222 - PL - Deferido

Nem da Pank Motos - 44044 - UNIÃO - Deferido

Nice do Porto do Rosa - 70733 - AVANTE - Deferido

Nidia Neves - 30128 - NOVO - Pendente de Julgamento

Nina Tibau - 20654 - PODE - Deferido

Nivea Helena - 40569 - PSB - Deferido

Nuna - 50555 - PSOL - Deferido

Odair Brum - 45123 - PSDB - Deferido

Oscar Bessa - 13123 - PT - Deferido

Pablo da Água - 23333 - CIDADANIA - Deferido

Pablo Siqueira - 15555 - MDB - Deferido

Pastora Ana Telles - 44666 - UNIÃO - Deferido

Pastora Janaina Fiel - 77729 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Patrícia da Saúde - 45777 - PSDB - Deferido

Patrícia Silva - 22228 - PL - Deferido

Patrick Lima - 22100 - PL - Deferido

Paulinho da Farmácia - 22622 - PL - Deferido

Paulo Cesar - 25345 - PRD - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Paulo Rã - 20369 - PODE - Deferido

Paulo Santana - 23023 - CIDADANIA - Deferido

Pedro Pericar - 22000 - PL - Deferido

Peludo da Auto Escola - 10037 - REPUBLICANOS - Deferido

Pepe de Itaoca - 55602 - PSD - Deferido

Piero Cabral - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Play da Saúde - 70169 - AVANTE - Deferido

Poubel - 77190 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Pr Alexandre Martins - 20000 - PODE - Deferido

Pr Carlos da Ração - 12337 - PDT - Deferido

Pr Sebastião Silvério - 13590 - PT - Deferido

Priscila do Funk - 40150 - PSB - Deferido

Priscila Lima - 44888 - UNIÃO - Deferido

Priscilla Canedo - 13456 - PT - Deferido

Prof Marcelo Azeredo - 70699 - AVANTE - Deferido

Prof Marcelo Nogueira - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Prof Sutero Karateca - 70111 - AVANTE - Deferido

Prof. Marcio Ornelas - 50123 - PSOL - Deferido

Prof. Mirle Menezes - 50422 - PSOL - Deferido

Professor Badu - 13010 - PT - Deferido

Professor Bruno Aveiro - 30100 - NOVO - Deferido

Professor Felipe Guarany - 15333 - MDB - Deferido

Professor Henrique Porto - 12345 - PDT - Deferido

Professor Zeco - 23234 - CIDADANIA - Deferido

Professora Adriana Dias - 23777 - CIDADANIA - Deferido

Professora Juliana Nunes - 40612 - PSB - Deferido

Professora Lícia Damasceno - 22555 - PL - Deferido

Psicóloga Patrícia Souza - 44111 - UNIÃO - Deferido

Rafael do Gelo - 33333 - MOBILIZA - Deferido

Renan do Fogo - 44133 - UNIÃO - Deferido

Ricardinho do Ferro Velho - 15016 - MDB - Deferido

Ricardo Castor - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Ricardo da Oficina - 10888 - REPUBLICANOS - Deferido

Ricardo da Padaria - 30036 - NOVO - Deferido

Ricardo Paizão - 18001 - REDE - Deferido

Ricardo Pimenta - 33888 - MOBILIZA - Deferido

Ricardo Russo - 43143 - PV - Deferido

Ricardo Zito - 20123 - PODE - Deferido

Rob Gol - 20221 - PODE - Deferido

Roberta Maia - 20197 - PODE - Deferido

Roberta Manhães - 33010 - MOBILIZA - Deferido

Roberta Trindade - 11190 - PP - Deferido

Roberto Costa - 30321 - NOVO - Deferido

Robinho Berreco - 40422 - PSB - Deferido

Rodrigo do Diano - 55605 - PSD - Pedido Não Conhecido Em Prazo Recursal Ou Com Recurso

Rodrigo Duarte - 22111 - PL - Deferido

Rodrigo Polycarpo - 55345 - PSD - Deferido

Rogerinho A Voz da Comunidade - 44549 - UNIÃO - Deferido

Rogerio Paes - 12123 - PDT - Deferido

Romário Regis - 40011 - PSB - Deferido

Ronald Alves - 25155 - PRD - Deferido

Ronaldinho dos Legumes - 33018 - MOBILIZA - Deferido

Roney Diniz - 40777 - PSB - Deferido

Rosane Santos - 13016 - PT - Deferido

Rosângela Amiga da Saúde - 77322 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Rosangela Esteticista - 33011 - MOBILIZA - Deferido

Rosângela Passos - 45444 - PSDB - Deferido

Rose Santos - 55055 - PSD - Renúncia

Roseli Constantino - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Rui Saldanha - 50005 - PSOL - Deferido

Russo da Marmoraria - 25333 - PRD - Deferido

Rute da Beleza - 15342 - MDB - Deferido

Ruth Victorino - 15255 - MDB - Deferido

Sabrina Alcantara - 55013 - PSD - Deferido

Samantha Gradim - 70678 - AVANTE - Deferido

Samuca - 20690 - PODE - Deferido

Sandrão da Praia - 40155 - PSB - Renúncia

Saulo Araújo - 20022 - PODE - Deferido

Saulo da Silcar - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Sérgio Bartha - 45333 - PSDB - Deferido

Sérgio Dequinha - 20665 - PODE - Deferido

Seu Marcos - 70321 - AVANTE - Deferido

Sidiclei - 15022 - MDB - Deferido

Silvia Netto - 30231 - NOVO - Deferido

Sinara Ramos - 70101 - AVANTE - Deferido

Sônica Arruda - 15654 - MDB - Deferido

Suboficial Anderson Vilela - 11533 - PP - Deferido

Sueli França - 22318 - PL - Deferido

Tania Loyola - 23222 - CIDADANIA - Deferido

Tathiana Delgado - 22224 - PL - Deferido

Thati da Renascer - 70624 - AVANTE - Deferido

Thiago da Marmoraria - 40369 - PSB - Deferido

Thiago Freixo - 13001 - PT - Deferido

Tia Claudia - 12146 - PDT - Deferido

Tia Diva - 44001 - UNIÃO - Deferido

Tia Elizete - 70100 - AVANTE - Deferido

Tia Marli da Creche - 20321 - PODE - Deferido

Tia Mônica do Barenco - 30019 - NOVO - Deferido

Tiago Freitas - 33033 - MOBILIZA - Deferido

Tiaguinho dos Anjos - 70555 - AVANTE - Deferido

Tião Nanci - 45555 - PSDB - Deferido

Tico Espíndola - 33520 - MOBILIZA - Deferido

Tiquinho - 43013 - PV - Deferido

Tita Rodrigues - 44232 - UNIÃO - Deferido

Toca do Martins - 10051 - REPUBLICANOS - Deferido

Toni - 55555 - PSD - Deferido

Tony Camargo - 55888 - PSD - Deferido

Vagner Pereira - 30199 - NOVO - Deferido

Valber Lessa - 12234 - PDT - Deferido

Valdo do Posto - 20333 - PODE - Deferido

Valéria Marques - 22500 - PL - Deferido

Vanda Abreu - 10155 - REPUBLICANOS - Deferido

Vanessa de Iansã - 12177 - PDT - Deferido

Veronica Braga - 20888 - PODE - Deferido

Vicente Braga - 55444 - PSD - Deferido

Victor Nunes - 50577 - PSOL - Deferido

Vinícius - 44100 - UNIÃO - Deferido

Vitor Tavares - 22444 - PL - Deferido

Vlamir - 20020 - PODE - Deferido

Waguinho da Ipuca - 33300 - MOBILIZA - Deferido

Waguinho do Gás - 10210 - REPUBLICANOS - Deferido

Wander Ferreira - 30222 - NOVO - Deferido

Wander Oliveira - 70999 - AVANTE - Deferido

Wellington Duas Rodas - 50244 - PSOL - Deferido

Wellington Mello - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Weverson do Colchão - 33555 - MOBILIZA - Deferido

William Ferreira - 33056 - MOBILIZA - Deferido

Wilton do Gnv - 15125 - MDB - Deferido

Windson Sambar - 11100 - PP - Deferido

Zé Carlos Camarão - 10103 - REPUBLICANOS - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Zé Roberto Figueiredo - 18626 - REDE - Deferido

Zinho do Mercado - 70200 - AVANTE - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 13h19.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

Você poderá acompanhar no UOL a apuração das Eleições 2024.