Veja lista dos candidatos a vereador por São Bernardo do Campo (SP) em 2024

Do UOL, Em São Paulo

A cidade de São Bernardo do Campo (SP) tem 28 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 571 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de São Bernardo do Campo (SP):

Abdias Pedreiro - 33191 - MOBILIZA - Deferido

Acacia Timoteo (da Saúde) - 25555 - PRD - Deferido

Adailton do Esporte - 11234 - PP - Deferido

Adalberto Guazzelli - 44545 - UNIÃO - Deferido

Adelson de Souza Penha - 30007 - NOVO - Deferido

Admilson Oliveira - 36654 - AGIR - Deferido

Admir Ferro - 44678 - UNIÃO - Deferido

Adriana Carvalho - 35777 - PMB - Deferido

Adriana Felix - 35350 - PMB - Deferido

Adriana Rose - 18818 - REDE - Deferido

Adriano do Pinheirinho - 44033 - UNIÃO - Deferido

Adriano Nova Era - 15445 - MDB - Deferido

Agda Nascimento - 15888 - MDB - Deferido

Agnaldo Guerreiro - 35999 - PMB - Deferido

Agnaldo Sampaio - 25111 - PRD - Deferido

Aieska - 70456 - AVANTE - Deferido

Albert de Santis - 28771 - PRTB - Deferido

Alcyr - 27622 - DC - Deferido

Ale Cachola - 28497 - PRTB - Deferido

Alésio Som - 33222 - MOBILIZA - Deferido

Alex da Água - 27665 - DC - Deferido

Alex da Banca - 27027 - DC - Deferido

Alex Maganha - 44144 - UNIÃO - Deferido

Alexandra Abreu - 30900 - NOVO - Deferido

Alexandre Grande - 77007 - SOLIDARIEDADE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Alexandre Mello - 44044 - UNIÃO - Deferido

Aline Drigo - 33444 - MOBILIZA - Deferido

Aline Gazal - 11033 - PP - Deferido

Alisson Forte - 11456 - PP - Deferido

Almir do Gás - 25188 - PRD - Deferido

Aloisio Laggabia - 10015 - REPUBLICANOS - Deferido

Altieris Yasuda - 44580 - UNIÃO - Deferido

Amado - 30800 - NOVO - Deferido

Ana Bombeira - 70696 - AVANTE - Deferido

Ana do Carmo - 13632 - PT - Deferido

Ana Maria - 22556 - PL - Deferido

Ana Martos - 70192 - AVANTE - Deferido

Ana Nice - 13123 - PT - Deferido

Ananias Andrade - 13999 - PT - Deferido

Anderson (fininho) - 27123 - DC - Deferido

Anderson Faustinho - 20111 - PODE - Deferido

André Cezario - 22456 - PL - Deferido

André de Oliveira - 20020 - PODE - Deferido

Andrea Postal - 10210 - REPUBLICANOS - Deferido

Andrea Sanches - 44100 - UNIÃO - Deferido

Andressa Yuki - 30630 - NOVO - Deferido

Angela Spineli - 13777 - PT - Deferido

Angela Tavella - 15369 - MDB - Deferido

Angelo Breda - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Anizio Lukasa - 28880 - PRTB - Deferido

Anny Abreu - 36107 - AGIR - Deferido

Antônio Firmino - 22311 - PL - Deferido

Antonio Luz - 30200 - NOVO - Deferido

Antonio Macedo - 44900 - UNIÃO - Deferido

Antônio Rocha - 22866 - PL - Deferido

Ariane - 77190 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Artur Correa - 30123 - NOVO - Deferido

Ary de Oliveira - 28655 - PRTB - Deferido

Aurélio - 20700 - PODE - Deferido

Aurizete Costa - 70022 - AVANTE - Deferido

Azulão - 36141 - AGIR - Deferido

Babi - 12123 - PDT - Deferido

Bacurau - 25053 - PRD - Deferido

Baptista da Guarda - 44153 - UNIÃO - Deferido

Barbarah Sarôa - 28277 - PRTB - Deferido

Batata do Bar - 70070 - AVANTE - Deferido

Beatriz Vecchies - 12880 - PDT - Deferido

Bel da Saúde - 22059 - PL - Deferido

Bernardo Lima - 50130 - PSOL - Deferido

Beth do Rh - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Bia Reali - 40023 - PSB - Deferido

Bibino - 50553 - PSOL - Deferido

Bigu Sapucaia - 44343 - UNIÃO - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Bill Wb - 15013 - MDB - Deferido

Bispo David - 23123 - CIDADANIA - Deferido

Bispo João Batista - 10123 - REPUBLICANOS - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Bombeiro Coelho Alencar - 11193 - PP - Deferido

Bosco - 10197 - REPUBLICANOS - Deferido

Braga - 77444 - SOLIDARIEDADE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Branco - 12200 - PDT - Deferido

Bruna Bono - 15222 - MDB - Deferido

Bruna Vieira - 27222 - DC - Deferido

Bruno Gabriel - 15777 - MDB - Deferido

Bruno Levante Periférico - 50420 - PSOL - Deferido

Cabelo do Haway - 35003 - PMB - Deferido

Caio Cesar - 27890 - DC - Deferido

Capitão Soares - 20190 - PODE - Deferido

Carlinhos Souza - 11777 - PP - Deferido

Carol Marques - 35111 - PMB - Deferido

Carol Petrolini - 23823 - CIDADANIA - Deferido

Ceará do Lavínia - 35616 - PMB - Deferido

Ceia Nanni - 11222 - PP - Deferido

Célia Prado - 28900 - PRTB - Deferido

Chagas da Jf - 40113 - PSB - Deferido

Chicão Pereira - 13620 - PT - Deferido

China - 18284 - REDE - Deferido

Chrys Pereira - 28007 - PRTB - Deferido

Cicinha - 40150 - PSB - Deferido

Cida - 33533 - MOBILIZA - Deferido

Cida Balsa - 36122 - AGIR - Deferido

Cida Fei Mizuho - 44333 - UNIÃO - Deferido

Cida Flor - 13131 - PT - Deferido

Cilene da Creche - 25117 - PRD - Deferido

Cinthia do Bronze - 36011 - AGIR - Deferido

Claudina - 25444 - PRD - Deferido

Claudinei - 13333 - PT - Deferido

Claudinho - 43123 - PV - Deferido

Claudio Antoniase - 25870 - PRD - Deferido

Cleiton - 20321 - PODE - Deferido

Cleiton Ferreira - 15330 - MDB - Deferido

Clovinho do Social - 40999 - PSB - Deferido

Có Amigo do Povo - 23339 - CIDADANIA - Deferido

Conceição Almeida - 20048 - PODE - Deferido

Cordeiro - 27272 - DC - Deferido

Cowboy do Hot Dog - 33633 - MOBILIZA - Deferido

Cristina Silva - 40019 - PSB - Deferido

Dalécio - 50110 - PSOL - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Daniel Rodrigues - 22007 - PL - Deferido

Daniela Carnicelli - 15111 - MDB - Deferido

Danilo Furtado - 18000 - REDE - Deferido

Danilo Lima - 20200 - PODE - Deferido

Danilo Móveis - 30700 - NOVO - Deferido

Davi Souza - 27111 - DC - Deferido

Davi Velasco - 35100 - PMB - Deferido

David Monteiro - 22100 - PL - Deferido

Dekka Pepe - 28222 - PRTB - Deferido

Delei - 70567 - AVANTE - Deferido

Denis Bahia - 11001 - PP - Deferido

Diacono Pedro - 23010 - CIDADANIA - Renúncia

Dica do Alvarenga - 35456 - PMB - Deferido

Diego Amaral - 50123 - PSOL - Deferido

Diego Martins - 70789 - AVANTE - Deferido

Dinho do Portal - 23323 - CIDADANIA - Deferido

Diogo do Sacolão Mateus - 12222 - PDT - Deferido

Diogo Kabeça - 35555 - PMB - Deferido

Dominguinhos do Batistini - 40122 - PSB - Deferido

Dona Suzi - 11555 - PP - Deferido

Douglas Ratão - 70500 - AVANTE - Deferido

Dr Aidam - 22507 - PL - Deferido

Dr Bispo - 40100 - PSB - Deferido

Dr Celso Gissôni - 15115 - MDB - Deferido

Dr Cristiano Ofner - 30333 - NOVO - Deferido

Dr Evandro Rosa - 23023 - CIDADANIA - Deferido

Dr Fernando Martini - 25123 - PRD - Deferido

Dr Francisco Dantas - 15500 - MDB - Deferido

Dr Gerson Mariano - 15456 - MDB - Deferido

Dr Italo Manna - 15610 - MDB - Deferido

Dr Jefferson Magno - 28555 - PRTB - Deferido

Dr José Luis - 30190 - NOVO - Deferido

Dr Julinho - 30999 - NOVO - Deferido

Dr Leandro Altrão - 65192 - PC do B - Deferido

Dr Sorriso - 30000 - NOVO - Deferido

Dr. Alessandro - 33999 - MOBILIZA - Deferido

Dr. Arley Ramalho - 40500 - PSB - Deferido

Dr. Manuel - 35011 - PMB - Deferido

Dr. Ricardo Alves - 12100 - PDT - Deferido

Dr. Saraiva - 13633 - PT - Deferido

Dr. Vanderlei Camargo - 33051 - MOBILIZA - Deferido

Dr. Vinicius - 25311 - PRD - Deferido

Dra Dolores - 25333 - PRD - Deferido

Dra Flora França - 23923 - CIDADANIA - Deferido

Dra Sueli Alonso - 11009 - PP - Deferido

Dra. Aline Sarmento - 20120 - PODE - Deferido

Dra. Eliana Ferreira - 16123 - PSTU - Deferido

Dudu Batistini - 44234 - UNIÃO - Deferido

Dudu Ferra - 25635 - PRD - Deferido

Dulce Bueno - 33333 - MOBILIZA - Deferido

Edenilson Stofel - 22010 - PL - Deferido

Eder Gomes - 70400 - AVANTE - Deferido

Eder Mascarenhas - 12444 - PDT - Deferido

Edmar Aragão - 70007 - AVANTE - Deferido

Edna Siqueira - 27136 - DC - Deferido

Eduardo Cardoso - 13013 - PT - Deferido

Eduardo Chabocão - 70333 - AVANTE - Deferido

Eduardo Morelli - 25580 - PRD - Deferido

Eduardo Tudo Azul - 44456 - UNIÃO - Deferido

Eli Flores - 35444 - PMB - Deferido

Eliandro Beatbox - 70669 - AVANTE - Deferido

Eliane da Reciclagem - 23232 - CIDADANIA - Renúncia

Elias do Bilhar - 12333 - PDT - Deferido

Elielza Lima - 77772 - SOLIDARIEDADE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Eliezer Mendes - 22000 - PL - Deferido

Elly Ribeiro - 44222 - UNIÃO - Deferido

Elson Careca - 35020 - PMB - Deferido

Erocides - 70356 - AVANTE - Deferido

Estevão Camolesi - 23111 - CIDADANIA - Deferido

Evaldo Boddy - 23238 - CIDADANIA - Deferido

Evandro de Marco - 30001 - NOVO - Deferido

Evandro Gea - 28111 - PRTB - Deferido

Fabiana Ramos - 20202 - PODE - Deferido

Fabinho do Ferra - 40700 - PSB - Deferido

Fábio Telles - 23190 - CIDADANIA - Deferido

Fátima Mendonça - 28567 - PRTB - Deferido

Faustão Jr - 77015 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Felipe Gomes - 28028 - PRTB - Deferido

Fernando Baiano - 44500 - UNIÃO - Deferido

Ferreira - 36000 - AGIR - Deferido

Ferreira Neto - 22624 - PL - Deferido

Ferruge - 35222 - PMB - Deferido

Flavio Dantas O Motorista - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Flávio Henrique - 13313 - PT - Deferido

Fran Silva - 70123 - AVANTE - Deferido

Gabriel Campi - 12345 - PDT - Deferido

Geléia - 12722 - PDT - Deferido

Gera Cortes - 35012 - PMB - Deferido

Geraldo Gomes - 25222 - PRD - Deferido

Gerson Aguiar - 22777 - PL - Deferido

Getúlio do Amarelinho - 13456 - PT - Deferido

Giba - 36551 - AGIR - Deferido

Gil Móveis - 33190 - MOBILIZA - Deferido

Gilbertinho Trabalhador - 23221 - CIDADANIA - Deferido

Gilberto França - 44146 - UNIÃO - Deferido

Gisele Cortez - 23233 - CIDADANIA - Deferido

Glauco Braido - 15555 - MDB - Deferido

Glorinha (baba Aí e Vêm) - 40025 - PSB - Deferido

Gordo da Adega - 20670 - PODE - Deferido

Grah Silveira - 20237 - PODE - Deferido

Gustavo Berger - 22122 - PL - Deferido

Gusttavo Melo - 13234 - PT - Deferido

Guto Vencedor - 77133 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Hamilton do Pet - 27022 - DC - Deferido

Hélio Rosa - 25124 - PRD - Deferido

Heliomar Jr - 44441 - UNIÃO - Deferido

Henrique Kabeça - 35000 - PMB - Deferido

Hermes Tomasoni - 15151 - MDB - Deferido

Iara do Irajá - 15023 - MDB - Deferido

Igor Rossi - 12012 - PDT - Deferido

Inácio de Carvalho - 18132 - REDE - Deferido

Índio - 40213 - PSB - Deferido

Índio Corretor - 70943 - AVANTE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Índio do Alvarenga - 15027 - MDB - Deferido

Iolanda Dias - 28002 - PRTB - Deferido

Iran Rocha - 22500 - PL - Deferido

Isa Ribeiro - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Iva da Saúde - 20145 - PODE - Deferido

Ivan Silva - 28123 - PRTB - Deferido

Ivar Souza - 12611 - PDT - Deferido

Jacque do Roni - 70222 - AVANTE - Deferido

Jair Simpson - 11680 - PP - Deferido

James Nascimento - 15351 - MDB - Deferido

Jap Krichinak - 50252 - PSOL - Deferido

Japa do Sansil - 11011 - PP - Deferido

Jb Santos - 33450 - MOBILIZA - Deferido

Jc Meduri - 35040 - PMB - Deferido

Jean Sapinho - 35005 - PMB - Deferido

Jefferson Lima - 70266 - AVANTE - Deferido

Jesus Maranhão - 70254 - AVANTE - Deferido

Jô Gonzaga - 12000 - PDT - Deferido

Jô Sbc - 23015 - CIDADANIA - Deferido

Jô Silva - 22321 - PL - Deferido

Joana Neres - 35022 - PMB - Deferido

João Cadeirante - 70164 - AVANTE - Deferido

João das Cabras - 33110 - MOBILIZA - Deferido

João do Crediário - 33077 - MOBILIZA - Deferido

João Lopes - 28324 - PRTB - Deferido

João Paulo Felix - 11007 - PP - Deferido

João Sabido - 33789 - MOBILIZA - Deferido

João Viana - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Joaquim Oliveira - 13990 - PT - Deferido

Joilson Santos - 28000 - PRTB - Deferido

Jorge Araujo - 44123 - UNIÃO - Deferido

Jose Abelmar da Silva - 30100 - NOVO - Deferido

José da Comunidade - 13007 - PT - Deferido

Jose Ribamar - 77669 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Josy da Farmácia - 20666 - PODE - Deferido

Joyce Costa - 23222 - CIDADANIA - Deferido

Jú Gari - 20083 - PODE - Deferido

Ju Santos - 77751 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Julinho Fuzari - 23623 - CIDADANIA - Deferido

Júlio do Chapéu - 33213 - MOBILIZA - Deferido

Juninho Pirua - 18660 - REDE - Deferido

Kathê do Forte - 12190 - PDT - Deferido

Katia Vasquez - 15237 - MDB - Deferido

Keké Andrade - 28020 - PRTB - Deferido

Kida - 10345 - REPUBLICANOS - Deferido

Kim - 11050 - PP - Deferido

Kleber Forte - 18888 - REDE - Deferido

Laila Lima - 15345 - MDB - Deferido

Leandro Lima - 36678 - AGIR - Deferido

Leandro Personal - 22222 - PL - Deferido

Leandro Zanata - 27270 - DC - Deferido

Leia do Parque Sbc - 40254 - PSB - Deferido

Leidy - 33613 - MOBILIZA - Deferido

Leila Rumão - 11123 - PP - Deferido

Lena - 33456 - MOBILIZA - Deferido

Leninha - 25255 - PRD - Deferido

Leo Areião - 27900 - DC - Deferido

Leo Rr - 20221 - PODE - Deferido

Leonora - 40777 - PSB - Deferido

Lia da Paulicéia - 35333 - PMB - Deferido

Lia Duarte - 23203 - CIDADANIA - Deferido

Ligia Grecco - 11888 - PP - Deferido

Lilian Zacarias - 30030 - NOVO - Deferido

Lincoln Queiroz - 12420 - PDT - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Lindomar Baba - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Lito Presidente - 11400 - PP - Deferido

Lu Moreira - 70680 - AVANTE - Deferido

Luana Eloá - 15123 - MDB - Deferido

Lucas Ferreira - 22300 - PL - Deferido

Luciana Renovação Feminina - 10119 - REPUBLICANOS - Deferido

Luciano da Auto Escola - 28010 - PRTB - Deferido

Luciano Marechal - 70100 - AVANTE - Deferido

Lúcio Auto Peças - 12013 - PDT - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Lucio Brito - 23723 - CIDADANIA - Deferido

Lui Horio - 25999 - PRD - Deferido

Luiz da Breda - 20222 - PODE - Deferido

Luiz Pizzaria - 36233 - AGIR - Deferido

Luzia Hebara - 25669 - PRD - Deferido

Maeda - 36640 - AGIR - Deferido

Malu Silva - 18795 - REDE - Deferido

Manga - 36444 - AGIR - Deferido

Marcão do Povo - 15315 - MDB - Deferido

Marcello Alexandre - 27555 - DC - Deferido

Marcelo Del Rei da Saúde - 35888 - PMB - Deferido

Marcelo Mesquita - 12133 - PDT - Deferido

Marcelo Surf - 70775 - AVANTE - Deferido

Marcia Demarchi - 25678 - PRD - Deferido

Marcia Nascimento - 23011 - CIDADANIA - Deferido

Marcia Santana - 12777 - PDT - Deferido

Marcinha - 77023 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marcinha Caminhoneira - 35077 - PMB - Deferido

Marcinho - 40001 - PSB - Deferido

Marcio Curumim - 25025 - PRD - Deferido

Márcio Parussolo - 15000 - MDB - Deferido

Marcos Buiú - 11478 - PP - Deferido

Marcos Fiscal - 20000 - PODE - Deferido

Marcos Pedra - 30930 - NOVO - Deferido

Mari Sant Ana - 10025 - REPUBLICANOS - Deferido

Maria Cecilia - 33690 - MOBILIZA - Deferido

Maria da Cruz - 35331 - PMB - Deferido

Maria Rosangela - 27224 - DC - Deferido

Maria Silva - 36391 - AGIR - Deferido

Marile Alencar - 27145 - DC - Deferido

Marilú Barbelli - 28777 - PRTB - Deferido

Mario Peixeiro - 10648 - REPUBLICANOS - Deferido

Marisa Santos - 11016 - PP - Deferido

Marisa Segatto - 33221 - MOBILIZA - Deferido

Marizete Marson - 10007 - REPUBLICANOS - Deferido

Markynhos - 36210 - AGIR - Deferido

Marlene Alves - 12273 - PDT - Deferido

Marlene Ite - 18909 - REDE - Deferido

Marlene Santos - 44454 - UNIÃO - Deferido

Marli da Saúde - 25567 - PRD - Deferido

Marola - 25250 - PRD - Deferido

Marquinhos - 40888 - PSB - Deferido

Martins Martins - 10614 - REPUBLICANOS - Deferido

Mary Alves - 22017 - PL - Deferido

Matheus do Cafezinho - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Matheus Marolla - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Mathias - 27227 - DC - Deferido

Matias Fiuza - 13789 - PT - Deferido

Mauricio Cardozo - 44000 - UNIÃO - Deferido

Mauricio Kenji - 36686 - AGIR - Deferido

Max Queiroga - 35174 - PMB - Deferido

Mercedes Marangoni - 11077 - PP - Deferido

Mércia Carvalho - 13241 - PT - Deferido

Milena de Oliveira - 20888 - PODE - Deferido

Milena Luz - 22070 - PL - Deferido

Milton Villela - 23423 - CIDADANIA - Deferido

Minami - 10451 - REPUBLICANOS - Deferido

Missionária Alessandra - 13310 - PT - Deferido

Missionária Genilda - 27150 - DC - Deferido

Moa - 35035 - PMB - Deferido

Mônica Marcolongo - 30530 - NOVO - Deferido

Moura - 40333 - PSB - Deferido

Natanael Alves - 30301 - NOVO - Deferido

Nayara Cristina - 13134 - PT - Deferido

Neca do Pinheirinho - 28680 - PRTB - Deferido

Negão da Fármacia - 12631 - PDT - Deferido

Nei da Liga - 35776 - PMB - Deferido

Neidinha do Parque - 27175 - DC - Deferido

Netinho Rodrigues - 20333 - PODE - Deferido

Neto - 35678 - PMB - Deferido

Neusa Rodrigues - 77454 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Nil Costureira - 18111 - REDE - Deferido

Nilza Mendes - 36177 - AGIR - Deferido

Nina - 18199 - REDE - Deferido

Nina Braga - 22123 - PL - Deferido

Nivea Guerra - 40000 - PSB - Deferido

Orestes - 25677 - PRD - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Osvaldo Camargo - 20644 - PODE - Deferido

Ozélia Cavalcanti Corretora - 33123 - MOBILIZA - Deferido

Ozias Marçal - 28999 - PRTB - Deferido

Padre Adriano - 23333 - CIDADANIA - Deferido

Palhinha - 70000 - AVANTE - Deferido

Paola Palazan - 28280 - PRTB - Deferido

Paradinha - 27747 - DC - Deferido

Pastor Cícero - 27644 - DC - Deferido

Pastor Gazo - 36016 - AGIR - Deferido

Pastor Zezinho Soares - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Patricia Lima - 27347 - DC - Deferido

Patricia Peccoroni - 22016 - PL - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Paula Praça - 40077 - PSB - Deferido

Paulinho Cabeleleiro - 18555 - REDE - Deferido

Paulinho do Orfanato - 10654 - REPUBLICANOS - Deferido

Paulinho Giron - 11100 - PP - Deferido

Paulinho Paião - 18123 - REDE - Deferido

Paulinho Rosa - 77024 - SOLIDARIEDADE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Paulo Carvalho - 11999 - PP - Deferido

Pedrão - 70111 - AVANTE - Deferido

Pedro Marques - 11333 - PP - Deferido

Peixoto - 40123 - PSB - Deferido

Péricles Campos - 23331 - CIDADANIA - Deferido

Pery Cartola - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Policial Lacerda - 22190 - PL - Deferido

Pr Edvaldo Gomes - 50333 - PSOL - Deferido

Pr. Florentino - 27777 - DC - Deferido

Pr. Humberto de Madureira - 27000 - DC - Deferido

Pra. Meiry Souza - 27265 - DC - Deferido

Priscila Juncom - 22022 - PL - Deferido

Priscila Picossi - 18021 - REDE - Deferido

Pro Lu - 25655 - PRD - Deferido

Prô Vilma - 70707 - AVANTE - Deferido

Prof André Gonçalves - 22444 - PL - Deferido

Prof Cisco - 36999 - AGIR - Deferido

Prof Jeferson Klingel - 36222 - AGIR - Deferido

Prof Jenes da Emeb - 40680 - PSB - Deferido

Prof Joneíde Dias - 12121 - PDT - Deferido

Prof Milton Zen - 30233 - NOVO - Deferido

Prof. Cleber - 12321 - PDT - Deferido

Prof. Pardim - 44444 - UNIÃO - Deferido

Prof. Renata Leopoldo - 13110 - PT - Deferido

Prof. Rosangela Amorim - 44777 - UNIÃO - Deferido

Prof. Zulmiro - 18033 - REDE - Deferido

Professor César Raya - 16016 - PSTU - Deferido

Professor Murilo - 11722 - PP - Deferido

Professora Carmelina - 22781 - PL - Deferido

Professora Graziela - 20008 - PODE - Deferido

Professora Osmarina - 40020 - PSB - Deferido

Rafael da Silva - 77666 - SOLIDARIEDADE - Indeferido

Rafael Januario - 27001 - DC - Deferido

Rafael Santana - 10680 - REPUBLICANOS - Deferido

Raimundo Chapéu de Couro - 33888 - MOBILIZA - Deferido

Raimundo Nonato - 50101 - PSOL - Deferido

Ramon Ramos - 20123 - PODE - Deferido

Ramos de Oliveira - 10234 - REPUBLICANOS - Deferido

Raphael Dias - 27007 - DC - Deferido

Raquel Bezerra - 44445 - UNIÃO - Deferido

Raquel Manancial - 70777 - AVANTE - Deferido

Regina Bergauer - 27315 - DC - Deferido

Regina Pace - 70121 - AVANTE - Deferido

Reginaldo Burguês - 36777 - AGIR - Deferido

Regis Domingues - 40277 - PSB - Deferido

Reis - 27190 - DC - Deferido

Renan Henrique - 13321 - PT - Deferido

Renan Queiroz - 35500 - PMB - Deferido

Renata Rocha - 44422 - UNIÃO - Deferido

Renatão - 40555 - PSB - Deferido

Ricardo Carracciola - 33000 - MOBILIZA - Deferido

Ricardo Coimbra - 15999 - MDB - Deferido

Ricardo Santos - 28333 - PRTB - Deferido

Richard Patrocinio - 22003 - PL - Deferido

Rick Chaves - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Rikelmy Brito - 12307 - PDT - Deferido

Rinaldo Agente da Saúde - 33331 - MOBILIZA - Deferido

Robbie - 36009 - AGIR - Deferido

Robel - 13000 - PT - Deferido

Roberio Moreira - 36653 - AGIR - Deferido

Robertinho - 33765 - MOBILIZA - Deferido

Roberto Martins - 33030 - MOBILIZA - Deferido

Robsinho - 20500 - PODE - Deferido

Robson Bolinho - 11111 - PP - Deferido

Robson Dudo - 20101 - PODE - Deferido

Robson Silva - 28343 - PRTB - Deferido

Rodrigo Cortez - 30011 - NOVO - Deferido

Rogério Borba - 22333 - PL - Deferido

Romario Firmino - 20255 - PODE - Deferido

Ronaldo Vicap - 20100 - PODE - Deferido

Rosangela Tirelli - 44244 - UNIÃO - Deferido

Rose Silva - 40444 - PSB - Deferido

Rose Sousa - 28888 - PRTB - Deferido

Roseley Quaresma da Silva - 12001 - PDT - Deferido

Roseli - 36111 - AGIR - Deferido

Roseli do Sapo - 11034 - PP - Deferido

Roseli Tomé Reis - 20024 - PODE - Deferido

Rosely Hanashiro - 10146 - REPUBLICANOS - Deferido

Rosilda Mara da Silva - 50019 - PSOL - Deferido

Rubens Pacheco - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Ryanna Polo - 50115 - PSOL - Deferido

Sakamoto - 25680 - PRD - Deferido

Salomão Sousa - 36333 - AGIR - Deferido

Samuel Alves - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Samuel Santos - 10700 - REPUBLICANOS - Deferido

Sandra Cerchiai - 30444 - NOVO - Deferido

Sandra do Leite - 20777 - PODE - Deferido

Sandra Regina - 12330 - PDT - Deferido

Sandro Queiroz - 15552 - MDB - Deferido

Sargento Visgueira - 11190 - PP - Deferido

Sérgia Protetora - 18007 - REDE - Deferido

Sérgio Rinaldi da Saúde - 15001 - MDB - Deferido

Serrati - 44200 - UNIÃO - Deferido

Seu Sempre - 33033 - MOBILIZA - Deferido

Shaolin - 15011 - MDB - Deferido

Sheila Villar - 23200 - CIDADANIA - Deferido

Shell Gomes - 23789 - CIDADANIA - Deferido

Sidnei Babu - 40040 - PSB - Deferido

Sidnei Pires - 44288 - UNIÃO - Deferido

Silvana Demarchi - 12002 - PDT - Deferido

Silvana Nascimento - 10558 - REPUBLICANOS - Deferido

Silvanio do Palmeirinha - 28151 - PRTB - Deferido

Silvio Marmo - 25000 - PRD - Deferido

Silvio Santos - 77711 - SOLIDARIEDADE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Sol Antunes - 15789 - MDB - Deferido

Sônia do Cartório - 35505 - PMB - Deferido

Sonia do Falcão - 36001 - AGIR - Deferido

Sonia Lima - 36223 - AGIR - Deferido

Sueli Bancada Luta Coletiva - 50505 - PSOL - Deferido

Sueli Porfírio - 44789 - UNIÃO - Deferido

Sylvio Carvalho - 70800 - AVANTE - Deferido

Talita Sylva - 36023 - AGIR - Deferido

Tania Tavares - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Tchenco - 12900 - PDT - Deferido

Teco - 36555 - AGIR - Deferido

Telma do Passatinho - 30131 - NOVO - Deferido

Tenente Elizio Bombeiro - 30193 - NOVO - Deferido

Thiago Beloni - 11003 - PP - Deferido

Thiago Martins - 11326 - PP - Deferido

Tiago do Bia - 27077 - DC - Deferido

Tiago Luiz Beira - 40740 - PSB - Deferido

Tião Mateus - 23671 - CIDADANIA - Deferido

Tina do Baeta - 65777 - PC do B - Deferido

Ton Chagas - 22111 - PL - Deferido

Toninho da Lanchonete - 13687 - PT - Deferido

Toninho da Saúde - 15015 - MDB - Deferido

Toninho do Povo - 28128 - PRTB - Deferido

Toninho Tavares - 36123 - AGIR - Deferido

Tony, O Amigo da Comunidade - 36888 - AGIR - Deferido

Trator - 12110 - PDT - Deferido

Turco Loco - 33390 - MOBILIZA - Deferido

Vagner do Pos Balsa - 77710 - SOLIDARIEDADE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Val da Escola - 77174 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Val do Fiorino - 12300 - PDT - Deferido

Valdeci Tumaz - 25777 - PRD - Deferido

Valdemir Januario - Val - 10380 - REPUBLICANOS - Deferido

Váleria Corrêa - 44111 - UNIÃO - Deferido

Váleria Duarte - 10024 - REPUBLICANOS - Deferido

Valéria Sizotto - 28117 - PRTB - Deferido

Valneide Matsufuji - 33325 - MOBILIZA - Deferido

Valter Álvaro - 40131 - PSB - Deferido

Van Hadacia - 30300 - NOVO - Deferido

Vanderlan Moraes - 40567 - PSB - Deferido

Vanderlei Araujo - 35123 - PMB - Deferido

Vandir Custodio - 40954 - PSB - Deferido

Vanessa Barbosa - 30330 - NOVO - Deferido

Vava Sena - 77888 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Veras - 50000 - PSOL - Deferido

Victoria do Rancho do Comanche - 10130 - REPUBLICANOS - Deferido

Vitinho do Dog - 20525 - PODE - Deferido

VIVI da Saúde - 25789 - PRD - Deferido

Vivian Gomes - 43666 - PV - Deferido

Walter Patrãozinho - 33555 - MOBILIZA - Deferido

Wanda Bancada Esperançar - 50456 - PSOL - Deferido

Watanabe - 28100 - PRTB - Deferido

William Marzochi - 70700 - AVANTE - Deferido

Wilson Baquero - 33777 - MOBILIZA - Renúncia

Wilson Escudeiro - 30888 - NOVO - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Wilson Silveira - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Wilson Vieira - 25888 - PRD - Deferido

Xande do Fazer O Bem - 23100 - CIDADANIA - Deferido

Yuri Bechelli - 11000 - PP - Deferido

Zé Alexandre - 13188 - PT - Deferido

Zé do Gás - 22025 - PL - Deferido

Zé Ferreira - 13690 - PT - Deferido

Zé Gallo - 25552 - PRD - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Zé Maria - 23713 - CIDADANIA - Deferido

Zé Neguinho Lemes - 13677 - PT - Deferido

Zé Preto Ferrazópolis - 15003 - MDB - Deferido

Zumão - 12113 - PDT - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 13h19.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

