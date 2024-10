Veja a lista dos candidatos a vereador de Salvador (BA) em 2024

Do UOL, Em São Paulo

A cidade de Salvador (BA) tem 43 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 852 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de Salvador (BA):

A Dama - 44375 - UNIÃO - Deferido

A Guerreira Isabel Lodovico - 70232 - AVANTE - Deferido

A Negona Que Cuida de Nós - 70742 - AVANTE - Deferido

Adelmo Nunes - 27899 - DC - Deferido

Adelson de Carvalho - 16123 - PSTU - Deferido

Ademario Costa - 13013 - PT - Deferido

Ademir Boulhosa - 33334 - MOBILIZA - Deferido

Adila Novaes - 20033 - PODE - Deferido

Adjaneara A Menina das Bonecas - 55190 - PSD - Deferido

Adriana Tomás - 77775 - SOLIDARIEDADE - Indeferido

Adriano da Ração - 27117 - DC - Deferido

Adriano Freitas - 25122 - PRD - Deferido

Adriano Meireles - 45321 - PSDB - Deferido

Adriano Suíno - 70012 - AVANTE - Deferido

Aglaupe Oliveira - 11002 - PP - Deferido

Aidil Bahiana - 27070 - DC - Deferido

Ailton Moura - 11222 - PP - Deferido

Ailton Sanches - 25190 - PRD - Deferido

Aladilce - 65654 - PC do B - Deferido

Alan Jaqueira - 12111 - PDT - Deferido

Alberto Braga - 44000 - UNIÃO - Deferido

Alemão Arts - 27133 - DC - Deferido

Alessandro de Jesus - 27555 - DC - Deferido

Alex Alemão - 27044 - DC - Deferido

Alex Kinho - 23023 - CIDADANIA - Deferido

Alex Mine - 44192 - UNIÃO - Deferido

Alexandra Deering - 55055 - PSD - Deferido

Alexandre Aleluia - 22100 - PL - Deferido

Alexandre Moreira - 22380 - PL - Deferido

Alexandre Tchaca - 45555 - PSDB - Deferido

Alfa Santos - 30217 - NOVO - Deferido

Alfredo Mangueira - 10666 - REPUBLICANOS - Deferido

Aline Nunes - 10888 - REPUBLICANOS - Deferido

Aline Santos - 43027 - PV - Deferido

Alisson Leite - 25233 - PRD - Deferido

Allan Baiano - 30262 - NOVO - Deferido

Almeida - 15001 - MDB - Deferido

Almir Barreto - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Almir Barroso - 35775 - PMB - Deferido

Alzira Gomes - 15554 - MDB - Deferido

Amanda Barreto - 30028 - NOVO - Deferido

Ana Cristina - 33111 - MOBILIZA - Deferido

Ana Félix - 15900 - MDB - Deferido

Ana Guerreira - 33440 - MOBILIZA - Deferido

Ana Paula Medrado - 13444 - PT - Deferido

Ana Rita Tavares - 15000 - MDB - Deferido

Ana Rosa - 12002 - PDT - Deferido

Ananias Pimentel - 40555 - PSB - Deferido

Anderson do Povão - 35678 - PMB - Deferido

Anderson Ferreira - 40400 - PSB - Deferido

Anderson França - 70222 - AVANTE - Deferido

Anderson Ninho - 12300 - PDT - Deferido

André Araújo - 55009 - PSD - Deferido

André Cavalheiro - 50010 - PSOL - Deferido

André Fraga - 43432 - PV - Deferido

André Gonçalves - 20024 - PODE - Deferido

André O Cobrador - 33777 - MOBILIZA - Deferido

André Porciuncula - 22226 - PL - Deferido

Andre Soares - 44234 - UNIÃO - Deferido

André The Big - 77999 - SOLIDARIEDADE - Deferido

André Valverde - 15021 - MDB - Deferido

Andréah Fraga - 40888 - PSB - Deferido

Andresa Guerreiro - 25011 - PRD - Deferido

Angela da Farmacia - 25255 - PRD - Deferido

Anna Valéria - 11444 - PP - Deferido

Antonia Barreto - 27771 - DC - Deferido

Antoniel Carvalho - 25250 - PRD - Deferido

Antônio Araújo - 70345 - AVANTE - Deferido

Antonio Batista - 33615 - MOBILIZA - Deferido

Antonio Mario - 45023 - PSDB - Deferido

Antônio Noronha - 77700 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Aragão - 27127 - DC - Deferido

Ari Pescador - 55077 - PSD - Deferido

Ariane Carla - 55155 - PSD - Deferido

Arli Pedreira - 33200 - MOBILIZA - Deferido

Arnaldo Xuxa - 50250 - PSOL - Deferido

Arthur Portela - 43333 - PV - Deferido

Artur Barachisio Lisboaa - 55255 - PSD - Deferido

Ary Bezerra - 40456 - PSB - Deferido

Atan Uber - 20123 - PODE - Deferido

Átila do Congo - 35777 - PMB - Deferido

Augusto Vasconcelos - 65100 - PC do B - Deferido

Avani de Almeida - 45333 - PSDB - Deferido

Banguelinho - 35444 - PMB - Deferido

Barbosa - 33000 - MOBILIZA - Deferido

Batista Neves Filho - 30530 - NOVO - Deferido

Beca - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Beijoca do Bahia - 10009 - REPUBLICANOS - Deferido

Bell Bahia - 22642 - PL - Deferido

Benício Pureza - 70001 - AVANTE - Deferido

Beta Reis - 77144 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Beth Mustafá - 22112 - PL - Deferido

Beto Queiroz - 11234 - PP - Indeferido

Beto Rifas - 35011 - PMB - Deferido

Bia Rios - 27727 - DC - Deferido

Bianca Barreto - 22224 - PL - Deferido

Binha do Bahia - 11888 - PP - Deferido

Binho da Água - 22725 - PL - Deferido

Binho de Ganso - 44888 - UNIÃO - Deferido

Bira da Liga - 55050 - PSD - Deferido

Bira San Martins - 35023 - PMB - Deferido

Bispo Baleiro - 70143 - AVANTE - Deferido

Bispo Hamilton - 55111 - PSD - Deferido

Blackbom - 55400 - PSD - Deferido

Bruno Carianha - 40004 - PSB - Deferido

Bruno Santos - 35001 - PMB - Deferido

Buguelo A Voz do Povo - 20511 - PODE - Deferido

Buiú Morais - 33123 - MOBILIZA - Deferido

Cá Berger - 40200 - PSB - Indeferido

Caetano Portugal - 12025 - PDT - Deferido

Caio Ruan - 50255 - PSOL - Deferido

Capita Produções (capita) - 70666 - AVANTE - Deferido

Capitã Sheila Barbosa - 55567 - PSD - Deferido

Capitão Roque Bispo - 10002 - REPUBLICANOS - Deferido

Capitão Tadeu - 45145 - PSDB - Deferido

Carine Santos - 27071 - DC - Deferido

Carla Mota - 10007 - REPUBLICANOS - Deferido

Carlos Almeida - 35035 - PMB - Deferido

Carlos Baiano - 35333 - PMB - Deferido

Carlos Kleber - 55100 - PSD - Deferido

Carlos Magalhães - 55577 - PSD - Deferido

Carlos Muniz - 45800 - PSDB - Deferido

Carlos Queiroz - 20125 - PODE - Deferido

Carol dos Animais - 45045 - PSDB - Deferido

Carol Magalhães - 22727 - PL - Deferido

Caroline Areias - 30001 - NOVO - Deferido

Carolino - 27027 - DC - Deferido

Catia Rodrigues - 44010 - UNIÃO - Deferido

Cecilia Costa - 50180 - PSOL - Deferido

Cecilia Maia - 30115 - NOVO - Deferido

Cel Sturaro - 45190 - PSDB - Deferido

Cesinha Os Olhos da Comunidade - 20080 - PODE - Deferido

Cézar Leite - 22022 - PL - Deferido

Cezinha - 35100 - PMB - Deferido

Chefe Pivete - 20077 - PODE - Deferido

Chico Cesar - 11007 - PP - Deferido

Cida Leide - 65122 - PC do B - Deferido

Cira Luz - 20017 - PODE - Deferido

Clara Martins - 40321 - PSB - Deferido

Clarissa Carvalho - 35006 - PMB - Deferido

Clarisvaldo Liborio - 40055 - PSB - Deferido

Claudio Amorim - 12342 - PDT - Deferido

Claudio Bastos - 12007 - PDT - Deferido

Cláudio Dantas - 20777 - PODE - Deferido

Claúdio de Santos - 15332 - MDB - Deferido

Claudio Tinoco - 44244 - UNIÃO - Deferido

Cléber da Saúde - 18878 - REDE - Deferido

Coelho - 50369 - PSOL - Deferido

Coletiva Búzios - 50050 - PSOL - Deferido

Comandante França - 10900 - REPUBLICANOS - Deferido

Conceição Pinheiro - 55024 - PSD - Deferido

Constança Docelar - 22888 - PL - Deferido

Cris Chaverinha - 10268 - REPUBLICANOS - Deferido

Cris Correia - 45000 - PSDB - Deferido

Cris da Enfermagem - 12000 - PDT - Deferido

Cris Pitta - 50005 - PSOL - Deferido

Cris Sales - 22722 - PL - Deferido

Cristiane Matos - 33044 - MOBILIZA - Deferido

Cynthia Soares - 30451 - NOVO - Deferido

D Jane Silva - 22789 - PL - Deferido

Dacolinha Rasta - 50999 - PSOL - Deferido

Dadá - 28000 - PRTB - Deferido

Daiane Burgos - 13192 - PT - Deferido

Daltro Guerreiro - 40001 - PSB - Deferido

Dani Pinheiro - 30310 - NOVO - Deferido

Dani Simões - 20144 - PODE - Deferido

Daniel Alves - 45556 - PSDB - Deferido

Daniel de Corcoran - 35355 - PMB - Deferido

Daniel Nanni - 77789 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Daniela Cardoso - 70400 - AVANTE - Deferido

Danilo Gago - 25020 - PRD - Deferido

Danilo Lindão - 28200 - PRTB - Indeferido

Danilo Souza - 35005 - PMB - Deferido

Dario Castro - 70121 - AVANTE - Deferido

Debora Pra Frente - 30717 - NOVO - Renúncia

Débora Santana - 12333 - PDT - Deferido

Deca Rifas - 45111 - PSDB - Deferido

Deivid Mendes - 25244 - PRD - Deferido

Deja Soares - 22012 - PL - Deferido

Dejair Santana - 13050 - PT - Deferido

Delega - 33780 - MOBILIZA - Deferido

Delio Lima - 44744 - UNIÃO - Deferido

Demetrio - 44083 - UNIÃO - Deferido

Denda da Bahia Grandão - 70510 - AVANTE - Deferido

Denis Paim - 45773 - PSDB - Deferido

Denise Santana - 25077 - PRD - Deferido

Denison Querino - 30160 - NOVO - Deferido

Denner Lima - 35004 - PMB - Deferido

Deraldo Assis - 77389 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Deri - 50013 - PSOL - Deferido

Diana Silva - 55777 - PSD - Deferido

Diego Putchore - 33516 - MOBILIZA - Deferido

Diego Souza - 20100 - PODE - Deferido

Dilmar Copque - 33022 - MOBILIZA - Deferido

Dinamene Meireles - 11800 - PP - Deferido

Dinho Motos - 12021 - PDT - Deferido

Dionisio Cardoso - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dira Ramos e Coletivo de Mães - 25321 - PRD - Deferido

Dja de Armando - 40333 - PSB - Deferido

Doiane da Vacina - 12347 - PDT - Deferido

Doroty - 15115 - MDB - Deferido

Douglas Pelos Motoristas App - 55778 - PSD - Deferido

Doutor Alan Castro - 15700 - MDB - Deferido

Doutor Antônio Marcos - 18888 - REDE - Deferido

Doutor Vinicius Farias - 11789 - PP - Deferido

Dr José Antônio - 25600 - PRD - Deferido

Dr Maome - 12700 - PDT - Deferido

Dr Modesto - 44987 - UNIÃO - Deferido

Dr Nilton Cruz - 25222 - PRD - Deferido

Dr Roberto Gibson - 55001 - PSD - Deferido

Dr. Adilson - 12678 - PDT - Deferido

Dr. Atanazio Julio - 45700 - PSDB - Deferido

Dr. David Rios - 15800 - MDB - Deferido

Dr. Elder Costa - 15207 - MDB - Deferido

Dr. Fernando Leal - 45888 - PSDB - Deferido

Dr. Oliveira - 10400 - REPUBLICANOS - Deferido

Dra Adriana Dias - 77200 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dra Anaralina Machado - 77011 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dra Edna Santos - 77773 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dra Josy - 10051 - REPUBLICANOS - Deferido

Dra Mônica Martinelli - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dra. Fabiane Almeida - 12006 - PDT - Deferido

Dra. Katyana Bezerra - 18050 - REDE - Deferido

Dra. Zeilda Alves - 45678 - PSDB - Deferido

Drica do Acarajé - 11777 - PP - Deferido

Drica do Povo - 27051 - DC - Deferido

Dricca Miranda - 27277 - DC - Deferido

Duda Sanches - 44333 - UNIÃO - Deferido

Dudu Magalhães - 45456 - PSDB - Deferido

Edilma Badaró - 70155 - AVANTE - Indeferido

Edilson Rocha - 43350 - PV - Deferido

Edison Lima - 77111 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Edison Salvador - 40044 - PSB - Deferido

Edivaldo do Gás - 11001 - PP - Deferido

Edna Borges - 28711 - PRTB - Deferido

Edson da União - 10122 - REPUBLICANOS - Deferido

Eduardo Alagbdé - 65444 - PC do B - Deferido

Eduardo Bhaga - 30330 - NOVO - Deferido

Eduardo Lima - 27038 - DC - Deferido

Eduardo Oliveira - 15025 - MDB - Deferido

Edvaldo Alemao - 44033 - UNIÃO - Deferido

Edy Jackson Pastor do Povo - 35111 - PMB - Deferido

Elaine Luz - 15005 - MDB - Deferido

Eli Moura - 45234 - PSDB - Deferido

Eli Samuel - 23012 - CIDADANIA - Deferido

Elias Negão - 33100 - MOBILIZA - Deferido

Elidan Sales - 35277 - PMB - Deferido

Eliel - 40150 - PSB - Deferido

Eliete Paraguassu - 50555 - PSOL - Deferido

Elionai Muralha - 35022 - PMB - Deferido

Elisa Índia - 10155 - REPUBLICANOS - Deferido

Eliseu Corno Bondoso - 28700 - PRTB - Deferido

Elivandro Paraguaçu - 43180 - PV - Deferido

Elmo França - 30007 - NOVO - Deferido

Elmo Luciano - 40777 - PSB - Deferido

Elton Pastor da Favela - 44144 - UNIÃO - Deferido

Emanoel Costa - 30033 - NOVO - Deferido

Enfermeiro Holmes - 12336 - PDT - Deferido

Erasmo Barreto - 15600 - MDB - Deferido

Eric Lordelo - 35077 - PMB - Deferido

Erivan Costa - 45008 - PSDB - Deferido

Ernando Peixoto - 11122 - PP - Deferido

Escanio - 65333 - PC do B - Deferido

Esmeralda - 70234 - AVANTE - Deferido

Eu Vou Com Noelza Soares - 22021 - PL - Deferido

Eudorico Alves - 35123 - PMB - Deferido

Eutico Carteiro - 27468 - DC - Deferido

Euvaldo Jorge Jr - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Euzebio Cardoso - 50077 - PSOL - Deferido

Everton Pcd - 22345 - PL - Deferido

Evilasio da Saúde - 40222 - PSB - Deferido

Ezequiel Barros - 25333 - PRD - Deferido

Fabão - 20150 - PODE - Deferido

Fabety do Povão - 25111 - PRD - Deferido

Fabiana Alice - 33323 - MOBILIZA - Deferido

Fabinho Trindade - 30071 - NOVO - Deferido

Fabio Cardoso - 27000 - DC - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Fabio Leite - 33666 - MOBILIZA - Deferido

Fabio Pica Pau - 35174 - PMB - Deferido

Fabio Rodrigues - 28029 - PRTB - Deferido com recurso

Fabio Silva - 27773 - DC - Deferido

Fábio Souza - 25700 - PRD - Deferido

Fabricio Bi - 27789 - DC - Deferido

Fagner Sobral - 55150 - PSD - Deferido

Fefeu Boy - 70023 - AVANTE - Deferido

Felipe Lucas - 45222 - PSDB - Deferido

Felipe Paixão - 55121 - PSD - Deferido

Felipe Santana - 55800 - PSD - Deferido

Fernando Santos - 28800 - PRTB - Deferido com recurso

Fidelis Junior - 30686 - NOVO - Deferido

Filipe Duran - 30026 - NOVO - Deferido

Foguinho da Bahia - 27333 - DC - Deferido

Fran Martins - 20499 - PODE - Deferido

Francis Reis - 27077 - DC - Deferido

Gabby Santana - 40440 - PSB - Deferido

Gabriel Rota - 20088 - PODE - Deferido

Gabriela Bahia - 55187 - PSD - Deferido

Gago Correria - 22160 - PL - Deferido

Gal Silva - 30777 - NOVO - Deferido

Gala Rosales - 30503 - NOVO - Deferido

Gazo - 20013 - PODE - Deferido

Gcm Nogueira - 25555 - PRD - Deferido

Gegê Magalhães - 10025 - REPUBLICANOS - Deferido

Genilson Coutinho - 50024 - PSOL - Deferido

George Luiz - 33300 - MOBILIZA - Deferido

George O Gordinho da Favela - 11999 - PP - Deferido

Geovani Azevedo - 40131 - PSB - Deferido

Gervásio Nino - 28701 - PRTB - Deferido

Gica Souza - 44344 - UNIÃO - Deferido

Gilberto Bispo - 30111 - NOVO - Deferido

Gilmar Santiago - 13610 - PT - Deferido

Gilson Baleiro - 12655 - PDT - Deferido

Gilson Cabeção - 20544 - PODE - Deferido

Gilson Gibão - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Gleide Davis - 50113 - PSOL - Deferido

Gó Apresentação - 11400 - PP - Deferido

Gordo - 43112 - PV - Deferido

Guilherme Corona - 21234 - PCB - Deferido

Gusmão Neto - 25000 - PRD - Deferido

Gustavo Aciole - 27999 - DC - Deferido

Guto Rocha - 70630 - AVANTE - Deferido

Hélio Ferreira - 65000 - PC do B - Deferido

Herbert Sousa - 27017 - DC - Deferido

Hermano - 27888 - DC - Deferido

Hidalmar Duarte - 11022 - PP - Deferido

Hildete - 40345 - PSB - Deferido

Hugo Sonoros e Manezinho - 20666 - PODE - Deferido

Humberto Neto - 18123 - REDE - Deferido

Iandra Gomes - 30233 - NOVO - Deferido

Icaro Viana - 77077 - SOLIDARIEDADE - Indeferido

Iêda Maia - 70101 - AVANTE - Deferido

Igor Cirne - 27321 - DC - Deferido

Igor Kannário - 40000 - PSB - Deferido

Ilza Santos - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Inácio Machado - 25123 - PRD - Deferido

Indaiane Abade - 40444 - PSB - Deferido

Indio de Paripe - 28123 - PRTB - Deferido

Ingrid Graciliano - 55678 - PSD - Deferido

Ione Reis - 35066 - PMB - Deferido

Ireuda Silva - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Irla Cardoso da Silva - 30077 - NOVO - Deferido

Irmã Day - 43215 - PV - Deferido

Irmã Nice - 22000 - PL - Deferido

Irmã Soldado Andréa - 70777 - AVANTE - Deferido

Irmão Basílio - 11099 - PP - Indeferido

Irmão Carlos Alves - 20202 - PODE - Deferido

Irmão Cléber - 13111 - PT - Deferido

Irmão Marcelo do Abará - 70123 - AVANTE - Deferido

Isabel Guimarães - 55272 - PSD - Deferido

Isabela Santos - 35190 - PMB - Indeferido

Isabela Sousa - 23400 - CIDADANIA - Deferido

Isnard Araújo - 22123 - PL - Deferido

Italo Paiva - 20121 - PODE - Deferido

Ivan Pinheiro - 25900 - PRD - Deferido

Ivete Araújo - 55107 - PSD - Deferido

Ivon Ribeiro - 10124 - REPUBLICANOS - Deferido

Ivone da Saúde - 40020 - PSB - Deferido

Ivonete - 35154 - PMB - Indeferido

J Carlos - 11678 - PP - Deferido

Jaciara Andrade - 33222 - MOBILIZA - Deferido

Jackson Rossi - 70007 - AVANTE - Indeferido

Jah - 55123 - PSD - Deferido

Jair dos Animais - 20020 - PODE - Deferido

Jair Ferreira - 25777 - PRD - Deferido

Jair Puridade - 40121 - PSB - Deferido

Jairinho - 44543 - UNIÃO - Deferido

Jairo Rosa - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Jajai da Van - 43331 - PV - Deferido

Jamilson Coutinho - 23663 - CIDADANIA - Deferido

Janaina Rios - 44880 - UNIÃO - Deferido

Janda Mawusí - 20044 - PODE - Deferido

Jane Barbosa - 44100 - UNIÃO - Deferido

Jane Calina - 40220 - PSB - Deferido

Jane Oliveira - 25344 - PRD - Deferido

Janete - 28456 - PRTB - Deferido

Janilson Lima - 30456 - NOVO - Indeferido

Janu da Toalha - 27222 - DC - Deferido

Jau Paim - 20333 - PODE - Deferido

Jayme Neto - 20069 - PODE - Deferido

Jean da Visão - 15570 - MDB - Deferido

Jean Sobral - 22289 - PL - Deferido

Jeronimo Guedes - 15727 - MDB - Deferido

Jéssica Marisqueira - 11027 - PP - Deferido

Jéssica Pires - 18000 - REDE - Deferido

Jimi Medeiros - 55233 - PSD - Deferido

Jô do Ovo Ilha de Maré - 22321 - PL - Deferido

Joana Alves - 33344 - MOBILIZA - Deferido

Joanderson Bispo Pai - 20343 - PODE - Deferido

Joanildo Silva - 70112 - AVANTE - Deferido

João Adorno - 12946 - PDT - Deferido

João Cláudio Bacelar - 20678 - PODE - Deferido

João Henrique - 22222 - PL - Deferido

João Marcelo - 55033 - PSD - Deferido

Joaquim Junior - 55021 - PSD - Deferido

Joceval Rodrigues - 15777 - MDB - Deferido

Joel Doeka - 45400 - PSDB - Deferido

Joel Meireles - 13555 - PT - Deferido

Jonatan Promotor de Vendas - 33888 - MOBILIZA - Deferido

Jorge Araújo Repórter - 11111 - PP - Deferido

Jorge Bastos - 44720 - UNIÃO - Deferido

Jorge Emanoel - 40005 - PSB - Deferido

Jorge Ferreira - 77779 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jorge Sem Lero Lero - 30555 - NOVO - Deferido

Jorginho Dinha - 77788 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jorginho S Correia - 30022 - NOVO - Deferido

José Carlos Toti - 25144 - PRD - Deferido

Jose Sena - 33630 - MOBILIZA - Deferido

Josi Flora - 22120 - PL - Deferido

Jota Prohumano - 70555 - AVANTE - Deferido

Jottad Comunidade Ativa - 30333 - NOVO - Deferido

Jozias da Oaf - 11700 - PP - Deferido

Juarez Fonseca - 55125 - PSD - Deferido

Jucélio da Saúde - 22600 - PL - Deferido

Juciara Dias - 30351 - NOVO - Deferido

Juleao - 70171 - AVANTE - Deferido

Júlio César - 20233 - PODE - Deferido

Júlio César Soares - 18771 - REDE - Deferido

Júlio Santos - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Juneide Oliveira - 70444 - AVANTE - Deferido

Jusileide - 43777 - PV - Deferido

Jussara Amorim - 28500 - PRTB - Deferido

Kael - 77771 - SOLIDARIEDADE - Indeferido

Katia Alves - 44190 - UNIÃO - Deferido

Kau Santos - 28666 - PRTB - Deferido

Kel Torres - 10800 - REPUBLICANOS - Deferido

Kênio Rezende - 25455 - PRD - Deferido

Keu Positividade e Amigos - 35888 - PMB - Deferido

Kiki Bispo - 44123 - UNIÃO - Deferido

Kiko Magno - 70888 - AVANTE - Deferido

Laina Pretas Por Salvador - 50111 - PSOL - Deferido

Larissa Barros - 50012 - PSOL - Deferido

Lau - 44675 - UNIÃO - Deferido

Lázaro O Cobrador Cadeirante - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Leandro Guerrilha - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Leila Freitas - 10567 - REPUBLICANOS - Deferido

Leni Reis - 25069 - PRD - Deferido

Leninha - 70100 - AVANTE - Deferido

Leninha Farias - 16016 - PSTU - Deferido

Leo Kret do Brasil - 12024 - PDT - Deferido

Leo Magno - 12612 - PDT - Deferido

Léo Psiu - 11023 - PP - Deferido

Leo Rocha - 77551 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Leo Varjão - 27227 - DC - Deferido

Lessa - 13131 - PT - Deferido

Licia Magalhaes - 30385 - NOVO - Deferido

Lielson Coelho - 55115 - PSD - Deferido

Lilia Cadeirante - 55888 - PSD - Deferido

Livia Acumplice Widmer - 30999 - NOVO - Deferido

Lorena Brandão - 22700 - PL - Deferido

Loro Box - 28025 - PRTB - Indeferido

Louise -juventude Antifascista - 80180 - UP - Deferido

Loura - 50850 - PSOL - Deferido

Lourival Evangelista Neto - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Lu Arcanjo - 15515 - MDB - Deferido

Lu da Liberdade - 35003 - PMB - Deferido

Lu do Posto - 12066 - PDT - Deferido

Lu Teixeira - 15015 - MDB - Deferido

Luana Rodrigues - 45600 - PSDB - Deferido

Lucas Carvalho - 44456 - UNIÃO - Deferido

Lucas Marques - 44556 - UNIÃO - Deferido

Lucas Moreno - 44444 - UNIÃO - Deferido

Lucia Mascarenhas - 45060 - PSDB - Deferido

Luciana Buck - 30100 - NOVO - Deferido

Luciano Carvalho - 10233 - REPUBLICANOS - Deferido

Lúcio Bahia - 22007 - PL - Deferido

Luis Claúdio Valadares - 15789 - MDB - Deferido

Luiz Carlos - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Luiz Carlos Suica - 13031 - PT - Deferido

Luiz Quintana - 30337 - NOVO - Deferido

Luiza Silveira - 30852 - NOVO - Renúncia

Lulu - 18222 - REDE - Deferido

Lurdinha Lima - 35010 - PMB - Deferido

Luz Marina - 12099 - PDT - Deferido

Luzani da Saúde - 22555 - PL - Deferido

Mãedata Coletiva - 50123 - PSOL - Deferido

Magnólia Bereguedê - 10120 - REPUBLICANOS - Deferido

Maia Doações - 25235 - PRD - Deferido

Maiara Gomes - 35666 - PMB - Deferido

Maicon Gama - 33555 - MOBILIZA - Deferido

Maíza Leão - 11334 - PP - Deferido

Major Washington - 44567 - UNIÃO - Deferido

Mala - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Malvar - 12222 - PDT - Deferido

Manassés - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Manoel Machado - 28100 - PRTB - Deferido

Mara Orge - 30190 - NOVO - Deferido

Maradona - 55010 - PSD - Deferido

Marcel Felix - 44063 - UNIÃO - Deferido

Marcela Porto - 21021 - PCB - Deferido

Marcela Protetora - 50777 - PSOL - Deferido

Marcelinho - 22252 - PL - Deferido

Marcelle Moraes - 44044 - UNIÃO - Deferido

Marcelo Carvalho - 20000 - PODE - Deferido

Marcelo Domingos - 43420 - PV - Deferido

Marcelo Guimarães Neto - 44555 - UNIÃO - Deferido

Marcelo Maia - 27677 - DC - Deferido

Marcelo Muzzi - 22221 - PL - Deferido

Marcelo Oliveira - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcia Amor e Pró Yara - 20234 - PODE - Deferido

Márcia Negreiros - 10738 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcia Oliveira - 44200 - UNIÃO - Deferido

Marcia Pedrosa - 44024 - UNIÃO - Deferido

Márcia Santos - 12999 - PDT - Deferido

Marcílio Bastos - 11233 - PP - Deferido

Marcio Boi - 45077 - PSDB - Deferido

Marcola do Grau - 27244 - DC - Deferido

Marcos Capenga - 25113 - PRD - Deferido

Marcos da Aplb - 18700 - REDE - Deferido

Marcos Freitas - 33333 - MOBILIZA - Deferido

Marcos Santana - 40765 - PSB - Deferido

Marcos Welby - 15224 - MDB - Deferido

Marcos Xavier - 40010 - PSB - Deferido

Marcus Guedes - 12888 - PDT - Deferido

Maria da Paz - 55645 - PSD - Deferido

Maricelia Oliveira - 23444 - CIDADANIA - Deferido

Mário Diniz - 50000 - PSOL - Deferido

Mário Propaganda - 11030 - PP - Deferido

Marisol Duran - 40109 - PSB - Deferido

Marizete Pires - 40789 - PSB - Deferido

Marleide Lima - 77772 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marli Queiroz - 35166 - PMB - Deferido

Marry - 20016 - PODE - Deferido

Marta Castro - 35400 - PMB - Indeferido

Marta da Saúde - 77410 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marta Machado - 27558 - DC - Deferido

Marta Rodrigues - 13456 - PT - Deferido

Mary do Lote - 15432 - MDB - Deferido

Mary Lino - 15007 - MDB - Deferido

Mary Show - 70333 - AVANTE - Deferido

Mateus Galvão - 22444 - PL - Deferido

Mateus Lordelo - 12210 - PDT - Deferido

Matheus Reis - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Matheus Taz - 25055 - PRD - Deferido

Maurício Trindade - 11300 - PP - Deferido

Mauro do Celta - 40500 - PSB - Deferido

Mazinho Rifas - 23324 - CIDADANIA - Deferido

Mestre Maguila - 33133 - MOBILIZA - Deferido

Mestre Totonho - 35199 - PMB - Deferido

Mianga Gavião - 13321 - PT - Deferido

Michele Gomes Clarissa - 35007 - PMB - Deferido

Michelle Leal - 40071 - PSB - Deferido

Milton Kiudo - 12777 - PDT - Deferido

Mimito Brasil - 50007 - PSOL - Deferido

Miriã Locy Tudo Pelo Social - 13225 - PT - Deferido

Mirian Fonseca - 27001 - DC - Deferido

Missinho Santiago - 20127 - PODE - Deferido

Missionária Simone da Betel - 55200 - PSD - Deferido

Moisés Feitosa - 45123 - PSDB - Deferido

Moisés Jesus - 35555 - PMB - Deferido

Moraes - 40225 - PSB - Deferido

Murilo Bastos - 11123 - PP - Deferido

Na Fé Chico - 55555 - PSD - Deferido

Nadja Pinto - 44400 - UNIÃO - Deferido

Naélson - 11345 - PP - Deferido

Nai da Bahia - 27337 - DC - Deferido

Nane - 28703 - PRTB - Deferido

Natanael Lopes - 25888 - PRD - Deferido

Nega Moreno - 77161 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Nei Vovô - 40550 - PSB - Deferido

Neia Franco - 35999 - PMB - Deferido

Neiva Maria - 27006 - DC - Deferido

Nelsinho Fontes - 25666 - PRD - Deferido

Nelson Costa - 13133 - PT - Deferido

Nelson do Povo - 15444 - MDB - Deferido

Nelson Noguerol - 30300 - NOVO - Deferido

Ney Argolo - 10667 - REPUBLICANOS - Deferido

Nildo das Latinhas - 20222 - PODE - Deferido

Nilton Santana - 44600 - UNIÃO - Deferido

Nilzete Braga - 10001 - REPUBLICANOS - Deferido

Nivalda Star - 15688 - MDB - Deferido

Nivianei de Jesus Purificação - 50550 - PSOL - Deferido

Noelma Rios - 11200 - PP - Deferido

Odiosvaldo Vigas - 12345 - PDT - Deferido

Oliver Santos - 28400 - PRTB - Indeferido

Omarzinho - 12123 - PDT - Deferido

Orlando Cesar - 12580 - PDT - Deferido

Orlando Lima - 35377 - PMB - Deferido

Oseias Borges - 50031 - PSOL - Deferido

Osnilson Legal - 45444 - PSDB - Deferido

Osvaldo Bernardinho - 11051 - PP - Deferido

Palhinha - 44111 - UNIÃO - Deferido

Pastor Cosme - 27123 - DC - Deferido

Pastor Edson Sodré - 50234 - PSOL - Deferido

Pastor Jemerson - 44322 - UNIÃO - Deferido

Pastor Josevando - 40140 - PSB - Deferido

Pastor Juarez do Reviver - 11333 - PP - Deferido

Pastor Rafael Amigo do Povo - 15123 - MDB - Deferido

Pastor Rezende - 18777 - REDE - Deferido

Pastora Andreia - 45777 - PSDB - Deferido

Pastora Eliane Pereira - 33253 - MOBILIZA - Deferido

Patrão Gas - 28600 - PRTB - Indeferido

Patricia Camardelli - 20295 - PODE - Deferido

Patrícia Oliveira - 11465 - PP - Deferido

Patricia Sales - 25012 - PRD - Deferido

Patruska - 45005 - PSDB - Deferido

Paty Cruz - 22262 - PL - Deferido

Patyys Cakes - 12200 - PDT - Deferido

Paula Araujo - 43123 - PV - Deferido

Paulinha Social - 55500 - PSD - Deferido

Paulinho Comunidade - 25001 - PRD - Deferido

Paulo Brito - 27766 - DC - Deferido

Paulo Cerqueira - 55333 - PSD - Deferido

Paulo Guerreiro - 77778 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Paulo Magalhaes Jr - 44800 - UNIÃO - Deferido

Paulo Passos - 25007 - PRD - Deferido

Paulo Sultão - 27666 - DC - Deferido

Pedrinho Pepê - 11651 - PP - Deferido

Pedro Carrera - 30036 - NOVO - Deferido

Pedro Godinho - 44222 - UNIÃO - Deferido

Pedro Simões - 22800 - PL - Deferido

Petra da Bancada - 13110 - PT - Deferido

Peu do Gás - 35326 - PMB - Deferido

Piaba - 45666 - PSDB - Deferido

Pina Carvalho - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Pinheiro do Sindicato - 13700 - PT - Deferido

Pitty Almeida - 35135 - PMB - Deferido

Polly O Polêmico - 27212 - DC - Deferido

Pr Paulo Jorge - 33362 - MOBILIZA - Deferido

Pr Roberto Araujo - 10316 - REPUBLICANOS - Deferido

Praxedes da Cultura Ambiental - 30123 - NOVO - Deferido

Pró Carmem - 11670 - PP - Deferido

Pró Cris - 45200 - PSDB - Deferido

Pró Gil Girassol - 12156 - PDT - Deferido

Pró Mary - 27073 - DC - Deferido

Pró Patrícia Braz - 33053 - MOBILIZA - Deferido

Pró Rose - 25024 - PRD - Deferido

Pró Tânia - 25999 - PRD - Deferido

Prof Roberto Factum - 10345 - REPUBLICANOS - Deferido

Professo Pimenta - 70120 - AVANTE - Deferido

Professor Adailson Neves - 20022 - PODE - Deferido

Professor Alexandro Alves - 25025 - PRD - Deferido

Professor Antonio Jorge Jô - 40606 - PSB - Deferido

Professor Bira Carlucio - 12234 - PDT - Deferido

Professor Clemens - 10005 - REPUBLICANOS - Deferido

Professor Daniel Silva - 30321 - NOVO - Deferido

Professor Diego Mota - 11020 - PP - Deferido

Professor Dino - 15113 - MDB - Deferido

Professor Hamilton Assis - 50150 - PSOL - Deferido

Professor Jussilvio Pena - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professor Lúcio Araújo - 15520 - MDB - Deferido

Professor Luiz Carvalho - 77013 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professor Marcel - 12012 - PDT - Deferido

Professor Nemias - 50789 - PSOL - Deferido

Professor Newton Júnior - 18400 - REDE - Deferido

Professor Osmar Palma - 20200 - PODE - Deferido

Professor Pedro - 77500 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professor Reginaldo Alves - 40040 - PSB - Deferido

Professor Ricardo Monteiro - 13777 - PT - Deferido

Professor Rodrighy - 65010 - PC do B - Deferido

Professor Tiago Correia - 25678 - PRD - Deferido

Professora Carina Lasse - 18070 - REDE - Deferido

Professora Cátia Leite - 25015 - PRD - Deferido

Professora Dote - 12112 - PDT - Deferido

Professora e Irmã Dejanira - 43564 - PV - Deferido

Professora Marize Carvalho - 13077 - PT - Deferido

Professora Nilza - 40567 - PSB - Deferido

Profeta Correia Filho - 70111 - AVANTE - Renúncia

Rafael Medeiros - 77888 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Raimundo Calixto - 50020 - PSOL - Deferido

Raimundo Tigana - 22855 - PL - Deferido

Ramon Sodre - 35735 - PMB - Deferido

Ramos Caetano - 12456 - PDT - Deferido

Randerson Leal - 20800 - PODE - Deferido

Raquel Fiúza - 15788 - MDB - Deferido

Rasta do Lava Jato - 77124 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Rebeca Martins - 22122 - PL - Deferido

Reginaldo Correria - 43043 - PV - Deferido

Regis Moura - 12355 - PDT - Deferido

Reinaldinho - 27242 - DC - Deferido

Reinaldo Lima - 70700 - AVANTE - Deferido

Reizinha - 27300 - DC - Deferido

Renan Brandão Ueliton Otávio - 20555 - PODE - Deferido

Renato Jr Brindes - 30500 - NOVO - Deferido

Renildo Coletivo Nós Por Nós - 15555 - MDB - Deferido

Ricardo Almeida - 27777 - DC - Deferido

Ricardo de Jesus - 11791 - PP - Deferido

Ricardo Justo - 12812 - PDT - Deferido

Ricardo Paixão - 25800 - PRD - Deferido

Ricardo Scavuzzi - 30303 - NOVO - Deferido

Ricardo Vila Flor - 30013 - NOVO - Renúncia

Rivailton Veloso - 20036 - PODE - Deferido

Rivaldo Ribeiro - 15100 - MDB - Deferido

Ro da Groov - 70455 - AVANTE - Deferido

Ró Santana Amamos Servir - 20120 - PODE - Deferido

Roberta Caires - 12444 - PDT - Deferido

Robertinho Lordelo - 35321 - PMB - Deferido

Roberto - 15234 - MDB - Deferido

Roberto do Beiru - 15400 - MDB - Deferido

Robson Chapolim - 70789 - AVANTE - Indeferido

Robson Oliveira - 55222 - PSD - Deferido

Robson Ribeiro - 33321 - MOBILIZA - Deferido

Rodrigo Amaral - 45500 - PSDB - Deferido

Rodrigo Chamusca - 30222 - NOVO - Deferido

Rodrigo Coelho - 50060 - PSOL - Deferido

Rodrigo Hita - 40100 - PSB - Deferido

Rodrigo Marques - 33335 - MOBILIZA - Deferido

Rodrigo Merces - 30800 - NOVO - Deferido

Rogério - 15678 - MDB - Deferido

Rogério Bambeia - 55474 - PSD - Deferido

Rogerio Ramos - 27444 - DC - Deferido

Rogério Silva - 55321 - PSD - Deferido

Rômulo Bittencourt - 15333 - MDB - Deferido

Ronaldo Sirene - 12192 - PDT - Deferido

Ronan Minha Joinha - 22777 - PL - Deferido

Roque Dedeu - 10678 - REPUBLICANOS - Deferido

Roque Miranda - 55162 - PSD - Deferido

Rosa Santana - 55015 - PSD - Deferido

Rosalvo Rodrigues - 27345 - DC - Deferido

Rosana Lago - 15888 - MDB - Deferido

Rosana Silva - 33962 - MOBILIZA - Deferido

Rose - 65214 - PC do B - Deferido

Rose India - 20540 - PODE - Deferido

Rose Serra - 10974 - REPUBLICANOS - Deferido

Rosemberg Freitas - 33444 - MOBILIZA - Deferido

Rosemberg Reis - 10013 - REPUBLICANOS - Deferido

Rosy Silva - 12224 - PDT - Deferido

Rubem Reis - 40775 - PSB - Deferido

Rute Fonseca - 10087 - REPUBLICANOS - Deferido

Rute Lima - 15500 - MDB - Deferido

Sabá - 27111 - DC - Deferido

Saback do Tadalão - 40520 - PSB - Deferido

Sacramento Pereira - 44777 - UNIÃO - Deferido

Samuel Conceição - 25125 - PRD - Deferido

Samuel Jesus - 22038 - PL - Deferido

Samuel Nonato - 40123 - PSB - Deferido

Samuel Ramos - 33433 - MOBILIZA - Deferido

Sandoval - 50456 - PSOL - Deferido

Sandro Andrade - 25855 - PRD - Deferido

Sandro Bahiense - 11511 - PP - Deferido

Sandro Filho - 11000 - PP - Deferido

Sandro Moreno - 35500 - PMB - Deferido

Sangue Novo - 12344 - PDT - Deferido

Santos Bispo - 77289 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Sara Veronica - 25256 - PRD - Deferido

Sargento Edmilson - 70190 - AVANTE - Deferido

Senhora Mar - 65777 - PC do B - Deferido

Sergio Luiz Vigilante - 10479 - REPUBLICANOS - Deferido

Sérgio Nogueira - 12341 - PDT - Deferido

Serrinha - 70172 - AVANTE - Deferido

Sgt Antonio Jorge - 35130 - PMB - Deferido

Sheila Pitanga - 25189 - PRD - Deferido

Sidninho - 11555 - PP - Deferido

Silas Bronca Padinho - 28190 - PRTB - Deferido

Silvia Cristina - 70972 - AVANTE - Deferido

Silvia Santos - 28908 - PRTB - Deferido

Silvio Humberto - 40012 - PSB - Deferido

Silvio Lima - 77033 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Silvio Mota - 35700 - PMB - Deferido

Simone Faislon - 20551 - PODE - Deferido

Sirlene Assis - 65180 - PC do B - Deferido

Socorro da Hemodialise - 27005 - DC - Deferido

Socorro Motorista - 23024 - CIDADANIA - Deferido

Sol Protetora - 43197 - PV - Deferido

Soldado Prisco - 22190 - PL - Deferido

Soneca Paredao - 44669 - UNIÃO - Deferido

Sonia Bievenido - 44944 - UNIÃO - Deferido

Sônia do Povo - 20130 - PODE - Deferido

Sonja Vasconcelos - 22229 - PL - Deferido

Sulivan Santos - 12044 - PDT - Deferido

Suzana Barbie - 44441 - UNIÃO - Deferido

Syl Mdb - 15318 - MDB - Deferido

Tai Nascimento - 15315 - MDB - Deferido

Tainã Rafael - 35027 - PMB - Deferido

Tâmara Azevedo - 50500 - PSOL - Deferido

Tamires Nascimento - 11029 - PP - Deferido

Tânia Bittencourt - 11144 - PP - Deferido

Tania Reis - 40721 - PSB - Deferido

Tathy da Saúde - 20277 - PODE - Deferido

Tatiana Macedo - 11055 - PP - Deferido

Tenisson Rodrigues - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Thalia T Santos - 30035 - NOVO - Deferido

Thaty Musse - 15233 - MDB - Deferido

Thayane do Povo - 20111 - PODE - Deferido

Théo Dantas - 70999 - AVANTE - Deferido

Theo Senna - 45999 - PSDB - Deferido

Tia Bilu - 40108 - PSB - Deferido

Tia Jove - 45133 - PSDB - Deferido

Tia Maria Reis - 44321 - UNIÃO - Deferido

Tia Nadir - 20727 - PODE - Deferido

Tia Nil - 44007 - UNIÃO - Deferido

Tia Sônia - 35122 - PMB - Deferido

Tiago das Cajazeiras - 70000 - AVANTE - Deferido

Tiago Ferreira - 13400 - PT - Deferido

Tiago Gonçalves - 40125 - PSB - Deferido

Tiago Queiroz - 11011 - PP - Deferido

Tiara Santos Tico Barbeira - 18444 - REDE - Deferido

Tio Caveira - 33122 - MOBILIZA - Deferido

Tio Lindo - 18083 - REDE - Deferido

Tito Rodoviário - 45100 - PSDB - Deferido

Toinho Correria - 15222 - MDB - Deferido

Tom Tico Mico - 55444 - PSD - Deferido

Tony Barreto - 22227 - PL - Deferido

Torneirinho - 15666 - MDB - Deferido

Tuico Profeta - 44999 - UNIÃO - Deferido

Ual Tudo Pelo Social - 28024 - PRTB - Deferido

Uilia dos Santos - 33999 - MOBILIZA - Deferido

Uilton Filho Aurino Creche - 33789 - MOBILIZA - Deferido

Uiratan - 30000 - NOVO - Deferido

Vagner Bk - 15223 - MDB - Deferido

Val do Gás - 10234 - REPUBLICANOS - Deferido

Val do Povo - 45300 - PSDB - Deferido

Val Lima - 70025 - AVANTE - Deferido

Val Mariotte - 22223 - PL - Deferido

Val Teixeira - 11010 - PP - Deferido

Valdean Santos - 33456 - MOBILIZA - Deferido

Valdelicia - 11069 - PP - Deferido

Valdir Rodrigues - 40027 - PSB - Deferido

Valdir Sangue Bom - 45088 - PSDB - Deferido

Valentina - 50202 - PSOL - Deferido

Valmar Tadala - 11520 - PP - Deferido

Valter das Virgens - 15150 - MDB - Deferido

Vânia Ferso - 10321 - REPUBLICANOS - Deferido

Vick Passos - 15999 - MDB - Deferido

Vilma do Bar - 33158 - MOBILIZA - Deferido

Virginia Costa - 25500 - PRD - Deferido

Vitor Cajueiro - 33445 - MOBILIZA - Deferido

Vitor Ribeiro - 77770 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Wagner do Cuscuz - 30030 - NOVO - Renúncia

Waldeck - 55000 - PSD - Deferido

Washington Damasceno - 25444 - PRD - Deferido

Washington Veloso - 12369 - PDT - Deferido

William Farias - 22333 - PL - Deferido

Willian do Mlb - 80123 - UP - Deferido

Wilson Adorno - 35033 - PMB - Deferido

Wilson Clube do Samba - 50222 - PSOL - Deferido

Wlawla - 70770 - AVANTE - Deferido

Xavier Magalhães - 43456 - PV - Deferido

Xavier Pato Roco - 55007 - PSD - Deferido

Yuri Maicon - 28345 - PRTB - Deferido

Yuri Marchesini - 30900 - NOVO - Deferido

Zé Ribeiro - 44091 - UNIÃO - Deferido

Zenildo Correria - 43999 - PV - Deferido

Zilton - 12100 - PDT - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 12h37.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

