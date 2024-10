Veja a lista dos candidatos a vereador por Recife (PE) em 2024

Do UOL, Em São Paulo

A cidade de Recife (PE) tem 36 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 519 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de Recife (PE):

Abel Filho - 33010 - MOBILIZA - Deferido

Adalice de Adilson Bito - 25100 - PRD - Deferido

Adeilda Barros - 18010 - REDE - Deferido

Adelmo Sto Amaro - 70700 - AVANTE - Deferido

Aderaldo Pinto - 40888 - PSB - Deferido

Aderbal Pontes - 33777 - MOBILIZA - Deferido

Adri Uchoa - 70874 - AVANTE - Deferido

Adriana Vigilante - 30133 - NOVO - Deferido

Adriano Bombeiro - 27193 - DC - Deferido

Adriano Planeta de Deus - 70888 - AVANTE - Deferido

Aecio Kibiriba - 33699 - MOBILIZA - Indeferido

Afonso Que Faz - 15900 - MDB - Deferido

Agenor da Água - 23001 - CIDADANIA - Deferido

Agora É Rubem - 40002 - PSB - Deferido

Aidé Batista - 22666 - PL - Deferido

Ailce Moreira - 50777 - PSOL - Deferido

Alan Kardec - 13660 - PT - Deferido

Alcides Cardoso - 22022 - PL - Deferido

Alcides Teixeira Neto - 70000 - AVANTE - Deferido

Aldi Cabral - 55678 - PSD - Deferido

Alef Collins - 11611 - PP - Deferido

Alexandre Carvalho - 30303 - NOVO - Deferido

Alexsandra Lima - 15456 - MDB - Deferido

Aline Mariano - 40140 - PSB - Deferido

Almir de Biriba - 70770 - AVANTE - Deferido

Almir Fernando - 40147 - PSB - Deferido

Alonso Ferreira - 43250 - PV - Deferido

Altair Ferreira - 25625 - PRD - Deferido

Altamiza da Favela - 65500 - PC do B - Deferido

Álvaro Filho - 25888 - PRD - Deferido

Anastacia de Sá - 55655 - PSD - Deferido

André Campos - 13456 - PT - Deferido

Andre Regis - 55010 - PSD - Deferido

Andre Serralheiro Filho - 30650 - NOVO - Deferido

Andréa Costa - 55500 - PSD - Renúncia

Andreina Bianka - 70400 - AVANTE - Pedido Não Conhecido Em Prazo Recursal Ou Com Recurso

Andreza Romero - 40000 - PSB - Deferido

Andreza Salvador - 55777 - PSD - Deferido

Ane Ebrahim - 55000 - PSD - Deferido

Anna Paula Coletivo Enfermagem - 33232 - MOBILIZA - Deferido

Anna Viana - 25788 - PRD - Deferido

Antonio Luiz Neto - 55666 - PSD - Deferido

Arnaldo Monteiro - 70678 - AVANTE - Deferido

Aurineque Filho - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Badizinho - 15222 - MDB - Deferido

Becinha - 30616 - NOVO - Deferido

Belo Belo - 25000 - PRD - Deferido

Belo Belo da Bomba - 23005 - CIDADANIA - Deferido

Benjamim da Saúde - 27424 - DC - Deferido

Bergue Junior - 15000 - MDB - Deferido

Beto Gás - 27210 - DC - Deferido

Bira da Universo - 55955 - PSD - Deferido

Bispa Jacimara - 15422 - MDB - Deferido

Bolinha - 11888 - PP - Deferido

Bombom - 15415 - MDB - Deferido

Branca Durvanice - 23233 - CIDADANIA - Deferido

Bruna Karina - 15700 - MDB - Renúncia

Bruna Paes Barreto - 10101 - REPUBLICANOS - Deferido

Brunessa Sedutora - 40789 - PSB - Deferido

Bruno Oliveira - 11123 - PP - Renúncia

Bruno Pantoja - 18618 - REDE - Deferido

Cabo Aenia - 22190 - PL - Deferido

Cabo Samuel - 70622 - AVANTE - Renúncia

Caio Eduardo - 22555 - PL - Deferido

Caio Marx - 16123 - PSTU - Deferido

Cal do Picolé - 25633 - PRD - Deferido

Caliope Monteiro - 22234 - PL - Deferido

Cândida Bomfim - 40222 - PSB - Deferido

Cap Salas - 30777 - NOVO - Deferido

Carla Pinheiro - 30221 - NOVO - Deferido

Carlão da Saúde - 33620 - MOBILIZA - Deferido

Carlos Alberto - 27700 - DC - Deferido

Carlos Muniz - 40623 - PSB - Deferido

Carmem de Areias - 22050 - PL - Deferido

Carmem Dolores - 50222 - PSOL - Deferido

Carol Vergolino - 50100 - PSOL - Deferido

Cassiano Bezerra - 80123 - UP - Deferido

Cassio Cavalcante - 33055 - MOBILIZA - Deferido

Ceará das Praias - 45508 - PSDB - Deferido

Celso Rodrigues - 55456 - PSD - Deferido

Cenira da Saúde - 70999 - AVANTE - Renúncia

Céu Albuquerque - 43500 - PV - Deferido

Charles Lucena - 55699 - PSD - Deferido

Chico Kiko - 40999 - PSB - Deferido

China - 45234 - PSDB - Renúncia

Cibelle Albuquerque - 15040 - MDB - Deferido

Cicero Almeida - 25500 - PRD - Deferido

Cicero Carlos - 23333 - CIDADANIA - Deferido

Cida Pedrosa - 65113 - PC do B - Deferido

Cintia Costa - 11022 - PP - Deferido

Claudia Araujo - 33633 - MOBILIZA - Deferido

Cláudio Mendonça - 15543 - MDB - Deferido

Cleidjane da Enfermagem - 22020 - PL - Deferido

Cleiton Miguel Fonoaudiologo - 30500 - NOVO - Deferido

Cleto Correia - 15100 - MDB - Deferido

Có do Povo - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Comissária Patrícia Ferreira - 70707 - AVANTE - Deferido

Coronel Claudia - 15190 - MDB - Deferido

Coronel Pacífico - 15122 - MDB - Deferido

Coronel Paulo Matos - 22019 - PL - Deferido

Dalva de Jesus - 22500 - PL - Deferido

Dani Dias - 55234 - PSD - Deferido

Dani Gusmão - 70200 - AVANTE - Deferido

Dani Mello - 65123 - PC do B - Deferido

Daniel Tié - 70222 - AVANTE - Deferido

Daniel Uchôa - 10321 - REPUBLICANOS - Deferido

Dario Pessoa - 25003 - PRD - Deferido

Davi Muniz - 55122 - PSD - Deferido

Dayse Brandão - 45022 - PSDB - Renúncia

Dayse Helena - 33188 - MOBILIZA - Deferido

Déa de Paula - 55555 - PSD - Deferido

Debora Moura - 30888 - NOVO - Deferido

Deborah Leite - 30555 - NOVO - Deferido

Deivinho Dantas - 25777 - PRD - Deferido

Delegada Tereza Nogueira - 30190 - NOVO - Deferido

Derley Chagas - 15007 - MDB - Deferido

Diácono Ronaldo - 55220 - PSD - Indeferido

Dilson Batista - 70555 - AVANTE - Deferido

Dinha de Saramandaia - 65854 - PC do B - Deferido

Djyjo do Ibura - 23723 - CIDADANIA - Deferido

Doduel Varela - 55999 - PSD - Deferido

Domingos Sávio - 13011 - PT - Deferido

Dona Léo - 25106 - PRD - Deferido

Dona Val dos Direitos Humanos - 70668 - AVANTE - Deferido

Douglas Brito Ativista - 70777 - AVANTE - Deferido

Douglas Pessoa - 70170 - AVANTE - Deferido

Dr Ari Dutra - 25555 - PRD - Deferido

Dr Eduardo Miranda - 30130 - NOVO - Deferido

Dr Penha - 25022 - PRD - Deferido

Dr Stênio - 55400 - PSD - Deferido

Dr Tiago Lima - 22692 - PL - Deferido

Dr. Elcio Cavalcanti - 27615 - DC - Deferido

Dr. Robson Viana - 27000 - DC - Deferido

Dr. Rogerio Lucca - 11777 - PP - Deferido

Dra Carol Messias - 30111 - NOVO - Deferido

Dra Roberta Virgínia - 55255 - PSD - Deferido

Dra Vera Lopes - 40192 - PSB - Deferido

Dra. Thais Azevedo - 27789 - DC - Deferido

Driane Julia - 55551 - PSD - Deferido

Drica do Povo - 33313 - MOBILIZA - Deferido

Duda Santos - 55100 - PSD - Deferido

Ebinho Florencio - 18888 - REDE - Deferido

Edileuza Sobreira - 22010 - PL - Deferido

Edivaldo Valentin - 33111 - MOBILIZA - Deferido

Edmar de Oliveira - 27123 - DC - Deferido

Edna Rodrigues - 30912 - NOVO - Deferido

Edson Otica - 30100 - NOVO - Deferido

Eduardo Amancio - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Eduardo Campelo - 25477 - PRD - Deferido

Eduardo Inojosa - 30300 - NOVO - Deferido

Eduardo Marques - 40699 - PSB - Deferido

Eduardo Mota - 40678 - PSB - Deferido

Eduardo Moura - 30333 - NOVO - Deferido

Eduardo Paysan - 50024 - PSOL - Deferido

Eduardo Vila Nova - 30007 - NOVO - Deferido

Edvaldo Comerciante - 33001 - MOBILIZA - Deferido

Edvaldo Júnior - 50540 - PSOL - Deferido

Egre Guerra - 27007 - DC - Deferido

Elaine Cristina - 50420 - PSOL - Deferido

Elba Santos - 11333 - PP - Deferido

Elias Santos - 18777 - REDE - Deferido

Ellinsson Rodoviário - 55222 - PSD - Deferido

Ellis Mendonca - 30004 - NOVO - Deferido

Elson Ótica - 15555 - MDB - Deferido

Elton Pereira - 33031 - MOBILIZA - Deferido

Emerson Lardião - 45123 - PSDB - Deferido

Engenheiro Fred Brennand - 25055 - PRD - Deferido

Eriberto Rafael - 40444 - PSB - Deferido

Erika Suruagy - 13013 - PT - Deferido

Ernando Coloia - 70077 - AVANTE - Deferido

Euma Leônidas - 11188 - PP - Renúncia

Eunice Melo - 33323 - MOBILIZA - Deferido

Expedito Filho - 30800 - NOVO - Deferido

Fabiano Ferraz - 15111 - MDB - Deferido

Fábio Gomes - 15123 - MDB - Deferido

Fabio Terra Samba - 65222 - PC do B - Deferido

Fátima Mendes - 45013 - PSDB - Deferido

Felipe Alecrim - 30630 - NOVO - Deferido

Felipe Coco - 30930 - NOVO - Deferido

Felipe Francismar - 40654 - PSB - Deferido

Fernanda Patricia - 10665 - REPUBLICANOS - Deferido

Fernando Lima - 27987 - DC - Deferido

Fernando Santos - 25677 - PRD - Deferido

Fia da Ong - 55321 - PSD - Deferido

Fio - 55622 - PSD - Deferido

Flávia de Nadegi - 43643 - PV - Deferido

Flávio Galego - 11027 - PP - Deferido

Francis Herbert - 65100 - PC do B - Deferido

Fred Ferreira - 22622 - PL - Deferido

Fred Filho - 22444 - PL - Deferido

Fred Uchoa - 30350 - NOVO - Deferido

Fubá - 50339 - PSOL - Deferido

Gabriel Barreto Campello - 30222 - NOVO - Deferido

George Bastos - 30000 - NOVO - Deferido

Geraldo Rocha - 25333 - PRD - Deferido

Geraldo Tavares Gt - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Germana Lacerda - 40240 - PSB - Deferido

Gessica Almeida - 30030 - NOVO - Deferido

Gil Tércio - 11111 - PP - Deferido

Gilberto Alves - 25025 - PRD - Deferido

Gilsinho Resenha Juntos - 25051 - PRD - Deferido

Gilson Machado Filho - 22222 - PL - Deferido

Giroldo - 40543 - PSB - Deferido

Goretti Queiroz - 10910 - REPUBLICANOS - Deferido

Graça Vasconcelos Pelo Verde - 43043 - PV - Deferido

Gracinha Almeida - 40411 - PSB - Deferido

Guarda Gentileza - 15133 - MDB - Deferido

Guilherme Xisto - 10610 - REPUBLICANOS - Deferido

Hélio Guabiraba - 40028 - PSB - Deferido

Henrique Conde - 10210 - REPUBLICANOS - Deferido

Henrique Roberto - 25222 - PRD - Deferido

Hildeberto Junior - 55755 - PSD - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Hilton Ribeiro - 30999 - NOVO - Deferido

Hosana Jane - 11001 - PP - Deferido

Idelvar Vavá - 27555 - DC - Deferido

Igor A Voz do Povo - 22144 - PL - Deferido

Irmã Angelica - 27999 - DC - Deferido

Irmã Fatima Chagas - 33125 - MOBILIZA - Deferido

Irmã Jailza - 15140 - MDB - Deferido

Irmã Juninha - 55025 - PSD - Deferido

Irmã Neide - 70236 - AVANTE - Deferido

Irmã Socorro - 70300 - AVANTE - Deferido

Irmã Vânia - 22888 - PL - Deferido

Irmã Zélia Nery - 10900 - REPUBLICANOS - Deferido

Irmão Eduardo Caetano - 33444 - MOBILIZA - Deferido

Irmão Josué - 10615 - REPUBLICANOS - Deferido

Irmão Luciano do Valle - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Irmão Magno - 70070 - AVANTE - Deferido

Irmão Nado - 22210 - PL - Deferido

Irmão Paulo - 70100 - AVANTE - Deferido

Irmão Valmir - 33456 - MOBILIZA - Deferido

Israel Vaz O Amigo Que Faz - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Ítalo Vinícius - 50400 - PSOL - Deferido

Ivo do Armazem - 15620 - MDB - Deferido

Ivonete Nanete - 15678 - MDB - Deferido

Izaias Bahia - 50666 - PSOL - Deferido

Jacques Ribemboim - 55155 - PSD - Deferido

Jairo Metódio - 11100 - PP - Deferido

Jaiza Metódio - 15156 - MDB - Deferido

Jame - 11234 - PP - Deferido

Janailson Ferreira da Silva - 30122 - NOVO - Deferido

Janaina Nanai - 10180 - REPUBLICANOS - Deferido

Jaqueline (mô) - 25620 - PRD - Deferido

Jaqueline Azevedo - 33433 - MOBILIZA - Deferido

Jefferson da Direita - 11010 - PP - Deferido

Jefferson Ordinário - 27640 - DC - Deferido

Jerry Pagodinho - 33652 - MOBILIZA - Deferido

Jô Cavalcanti - 50000 - PSOL - Deferido

João Carlos Baiano - 27272 - DC - Deferido

João da Costa - 13144 - PT - Deferido

João de Deus - 70615 - AVANTE - Renúncia

João Moraes - 11191 - PP - Deferido

Joao Paulo Lustosa - 30321 - NOVO - Deferido

Joel do Povo - 27670 - DC - Deferido

Joelma Andrade - 50113 - PSOL - Deferido

Joice do Entra Apulso - 27100 - DC - Deferido

Jonatas Rosendo - 45500 - PSDB - Renúncia

Jorge Parafina - 22062 - PL - Deferido

Josafa Alabastro - 33555 - MOBILIZA - Deferido

José Carlos Corredor - 11300 - PP - Deferido

José da Silva - 29000 - PCO - Indeferido

Joselito Ferreira - 40112 - PSB - Deferido

Josemi Simões - 40190 - PSB - Deferido

Josenildo Teixeira - 27981 - DC - Deferido

Josiane da Saúde - 10130 - REPUBLICANOS - Deferido

Josué Augusto - 22139 - PL - Deferido

Josuel do Espirito Santo - 13500 - PT - Deferido

Josy Barbosa - 13998 - PT - Deferido

Juliana Enfermeira - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Junior Bocão - 55045 - PSD - Deferido

Júnior de Cleto - 40040 - PSB - Deferido

Júnior DI Bria - 40670 - PSB - Deferido

Junior Pirro - 27192 - DC - Deferido

Kal Ferreira - 40777 - PSB - Deferido

Kari Santos - 13613 - PT - Deferido

Karla Sanfoneira - 11190 - PP - Deferido

Lala Renovada - 18222 - REDE - Deferido

Larissa Caló - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Leandro Silva - 25218 - PRD - Deferido

Leandro Tenório - 43222 - PV - Deferido

Leo Cabeça - 25223 - PRD - Deferido

Leo Frete - 15556 - MDB - Deferido

Leopoldina Silvestre - 18207 - REDE - Deferido

Levi de Eclésio - 11789 - PP - Renúncia

Liana Cirne - 13100 - PT - Deferido

Lila Medeiros - 30444 - NOVO - Deferido

LILI do Caldinho - 25765 - PRD - Deferido

Lito do Ibura - 22716 - PL - Deferido

Lu do Pru - 18000 - REDE - Deferido

Luana Consegue - 50180 - PSOL - Deferido

Lucas Junior - 33888 - MOBILIZA - Deferido

Lucas Recife - 43111 - PV - Deferido

Lucia das Comidinhas - 33067 - MOBILIZA - Deferido

Luciano Brito - 33100 - MOBILIZA - Deferido

Luciano Oliveira Recife - 27777 - DC - Deferido

Luiz Carlos - 30123 - NOVO - Deferido

Luiz Eustaquio - 40500 - PSB - Deferido

Maciel Flores - 11311 - PP - Indeferido

Madeira - 27140 - DC - Deferido

Maestro Gil Juntospelacultura - 13233 - PT - Deferido

Maguari - 11667 - PP - Deferido

Mara Tea da Inclusao - 10190 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcão do Povo - 15444 - MDB - Deferido

Marcelo da Cooperativa - 10537 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcelo Marcelinho - 15001 - MDB - Deferido

Marcelo Rodrigues - 55339 - PSD - Deferido

Marcelo Sobral A Força do Povo - 15915 - MDB - Deferido

Marcelus Ugiette - 25321 - PRD - Deferido

Marcia Maia - 22017 - PL - Deferido

Marco Aurélio Filho - 43999 - PV - Deferido

Marco Será - 22456 - PL - Deferido

Marco Smoke - 70420 - AVANTE - Deferido

Marcos Justino - 25111 - PRD - Deferido

Marcos Petts - 27456 - DC - Deferido

Maria do Céu - 40400 - PSB - Deferido

Maria Flor - 25717 - PRD - Deferido

Maria Pagodinho - 65111 - PC do B - Deferido

Marilene Santos - 50550 - PSOL - Indeferido

Marina Souza - 15013 - MDB - Deferido

Mario Brasiliano - 30622 - NOVO - Deferido

Mario Clementino - 33190 - MOBILIZA - Deferido

Mario Pinheiro - 70789 - AVANTE - Deferido

Marlon Henrique - 55055 - PSD - Deferido

Marlon Vieira de Melo - 27191 - DC - Deferido

Mary da Saúde - 25678 - PRD - Deferido

Mattheus Araujo - 30700 - NOVO - Deferido

Maxmilian Costa - 30330 - NOVO - Deferido

Mecinho da Pizzaria - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Mércia de Malaquias - 22344 - PL - Deferido

Mestre Nilton Santos - 70670 - AVANTE - Renúncia

MI - 10045 - REPUBLICANOS - Deferido

Mila do Mercado - 70107 - AVANTE - Deferido

Missionária Adriana - 27197 - DC - Deferido

Missionária Mayara - 33120 - MOBILIZA - Deferido

Missionária Rosana Lima - 10234 - REPUBLICANOS - Deferido

Missionário Evaristo Filho - 55888 - PSD - Deferido

Missionário Saulo Ataíde - 22777 - PL - Deferido

Mizael Trindade - 45777 - PSDB - Renúncia

Murilo - 15115 - MDB - Deferido

Murilo Vieira - 25193 - PRD - Deferido

Nadelson Leite - 33609 - MOBILIZA - Indeferido

Nadilene Ribeiro - 10510 - REPUBLICANOS - Deferido

Natalia de Menudo - 40123 - PSB - Deferido

Nazaré Silva - 25255 - PRD - Deferido

Negão de Nair - 65145 - PC do B - Deferido

Neguete do Povo - 15020 - MDB - Deferido

Neide da Saúde - 55024 - PSD - Deferido

Nelsinho - 10055 - REPUBLICANOS - Deferido

Nelson Monteiro - 33333 - MOBILIZA - Deferido

Nen do Coque - 10140 - REPUBLICANOS - Deferido

Netinho Eurico - 22000 - PL - Deferido

Neto da Saúde - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Neto Guerreiro - 15550 - MDB - Deferido

Ni Queiroga - 45087 - PSDB - Deferido

Nicinha da Ur Dez - 27149 - DC - Deferido

Nildo Regente - 33222 - MOBILIZA - Deferido

Nilson Pereira - 22111 - PL - Deferido

Ninho Arypeter - 15520 - MDB - Deferido

Nise Santos - 50412 - PSOL - Deferido

Nivaldo Lopes - 45960 - PSDB - Renúncia

Ofélia do Mlb - 80100 - UP - Deferido

Osmar Ricardo - 13650 - PT - Deferido

Osvaldo Cavalcante - 45645 - PSDB - Deferido

Ozeias Paulo - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Paraiba Cell - 70321 - AVANTE - Deferido

Pastor Carlos André - 55444 - PSD - Deferido

Pastor Geferson Silva - 10110 - REPUBLICANOS - Deferido

Pastor Jefferson - 70444 - AVANTE - Deferido

Pastora Ericka - 55121 - PSD - Deferido

Pastora Flávia Santos - 22123 - PL - Deferido

Patricia Diniz - 70040 - AVANTE - Deferido

Patricia Eugenia - 25666 - PRD - Deferido

Paula Alves - 30236 - NOVO - Deferido

Paulo Abou Hana - 22999 - PL - Deferido

Paulo Belence - 30231 - NOVO - Deferido

Paulo Muniz - 22321 - PL - Deferido

Paulo Neto da Saúde - 10700 - REPUBLICANOS - Deferido

Paulo Neves - 70163 - AVANTE - Deferido

Pb. Emanoel Estanislau - 11000 - PP - Deferido

Pelé da Bomba - 10135 - REPUBLICANOS - Deferido

Pelé de Deus - 45040 - PSDB - Deferido

Perita Sandra Santos - 43888 - PV - Deferido

Podóloga Eli Arôcha - 27444 - DC - Deferido

Polly da Amar - 18018 - REDE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Preto Monte - 50050 - PSOL - Deferido

Priscila Ferraz - 40800 - PSB - Deferido

Prof Joaquim - 23646 - CIDADANIA - Deferido

Professor Adelmo Madson - 30456 - NOVO - Deferido

Professor Adelson do Morro - 33999 - MOBILIZA - Deferido

Professor Erivelte - 25123 - PRD - Deferido

Professor Jairo Britto - 13001 - PT - Deferido

Professor Mirinho - 15777 - MDB - Deferido

Professor Thiago - 55123 - PSD - Deferido

Professor Zé Luís - 40640 - PSB - Deferido

Professora Ada Helena - 40100 - PSB - Deferido

Professora Ana Lúcia - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Professora Elaine - 27306 - DC - Deferido

Professora Lu Melo - 15715 - MDB - Deferido

Professora Neuza - 10915 - REPUBLICANOS - Deferido

Psicologo Henrique Melo - 25001 - PRD - Deferido

Queiroga - 70007 - AVANTE - Deferido

Rafa Lima - 25110 - PRD - Deferido

Rafael Nunes - 33000 - MOBILIZA - Deferido

Rafaella Rafael - 15815 - MDB - Deferido

Raimundo Aguiar - 50456 - PSOL - Deferido

Raissa Isabelly - 45001 - PSDB - Deferido

Rayane Gondim - 15888 - MDB - Deferido

Red da Farmácia - 70111 - AVANTE - Deferido

Renan Nunes - 13133 - PT - Deferido

Renata Lima - 11222 - PP - Deferido

Renê - 43190 - PV - Deferido

Resistência Autista - 50080 - PSOL - Deferido

Rhayssa Alves - 23030 - CIDADANIA - Deferido

Ricardo Cruz Castramóvel - 70456 - AVANTE - Deferido

Ricardo das Neves - 27001 - DC - Deferido

Ricardo Gadelha - 18123 - REDE - Deferido

Ricardo Radiador - 15999 - MDB - Deferido

Richardson - 18099 - REDE - Deferido

Rinaldo Junior - 40540 - PSB - Deferido

Robeilton Lira - 45789 - PSDB - Deferido

Roberia Pincho - 33166 - MOBILIZA - Deferido

Roberta Rita - 29999 - PCO - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Robinho da Autoescola - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Robson Lucena - 33122 - MOBILIZA - Deferido

Rodrigo Coutinho - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Rodrigo Gomes - 22122 - PL - Deferido

Rodrigo Patriota - 11133 - PP - Deferido

Rogério Leite - 43123 - PV - Deferido

Rogerio Veloso - 25190 - PRD - Deferido

Romerinho Jatobá - 40555 - PSB - Deferido

Romero Cordeiro Filho do Morro - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Romero Futevôlei - 11121 - PP - Deferido

Ronaldinho - 33533 - MOBILIZA - Deferido

Ronaldo Lopes - 11011 - PP - Deferido

Rosana Galvão - 22522 - PL - Deferido

Rosimery Enfermeira - 22015 - PL - Deferido

Rosinha de Carlos Rodolfo - 55111 - PSD - Deferido

Rozita Verlúcia - 45000 - PSDB - Indeferido

Rui - 18050 - REDE - Deferido

Rui Claudio - 22322 - PL - Deferido

Samuel Ferreira - 70233 - AVANTE - Deferido

Samuel Salazar - 15615 - MDB - Deferido

Sancler - 27195 - DC - Deferido

Sara Braga - 27888 - DC - Deferido

Sargento Fortunato - 27190 - DC - Deferido

Sávio Rodrigues - 55333 - PSD - Deferido

Severino Motoboy - 50177 - PSOL - Deferido

Severino Toque de Carinho - 33149 - MOBILIZA - Deferido

Shertyanne Ferreira - 25789 - PRD - Deferido

Shirley Wanessa - 55197 - PSD - Deferido

Sidney Edipo - 22100 - PL - Deferido

Silvia Guaraná - 11007 - PP - Deferido

Silvio Ricardo - 25121 - PRD - Deferido

Soares Protetico - 33033 - MOBILIZA - Deferido

Ste Vilela - 40180 - PSB - Deferido

Sub Elias - 22135 - PL - Deferido

Sub Oficial Santiago - 22016 - PL - Deferido

Suetônio - 13999 - PT - Deferido

Suhellen Oliveira - 11444 - PP - Deferido

Suzi Rodrigues - 13000 - PT - Deferido

Tadeu Calheiros - 15015 - MDB - Deferido

Tadinho João - 40333 - PSB - Deferido

Tania Mae de João - 70664 - AVANTE - Deferido

Tarciana - 27111 - DC - Deferido

Tarcis - 25015 - PRD - Deferido

Tenente Rogerio Magalhaes - 22333 - PL - Deferido

Thalles Cherles - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Thiago Botinha - 43211 - PV - Deferido

Thiago da Água - 11200 - PP - Deferido

Thiago Medina - 22822 - PL - Deferido

Thiaguinho Filho do Jordão - 10500 - REPUBLICANOS - Deferido

Thyago do Inocoop - 18999 - REDE - Deferido

Tiago Silva - 50007 - PSOL - Deferido

Tiêta do Agreste - 25567 - PRD - Deferido

Tio Glauber Telecom - 27222 - DC - Deferido

Tio Iggor - 10124 - REPUBLICANOS - Deferido

Tio Marcos Vieira - 11112 - PP - Deferido

Toinho da Água - 45145 - PSDB - Deferido

Toinho da União - 11456 - PP - Deferido

Toinho de Casa Amarela - 45045 - PSDB - Renúncia

Tomas do Mst - 13123 - PT - Deferido

Uilder Lima - 50123 - PSOL - Deferido

Unidos Com Edilson do Metro - 11177 - PP - Deferido

Valdir Palhaço - 23654 - CIDADANIA - Deferido

Valéria Felix - 16016 - PSTU - Deferido

Vanio Silva - 40245 - PSB - Deferido

Vem Com Elvis - 40001 - PSB - Deferido

Vevé - 11124 - PP - Deferido

Victor André Gomes - 43333 - PV - Deferido

Victor Souza - 50504 - PSOL - Deferido

Victor Torres - 55423 - PSD - Renúncia

Vilma Ferreira - 33123 - MOBILIZA - Deferido

Virgínia Fotos - 11113 - PP - Deferido

VIVI - 11411 - PP - Deferido

Walber Santos - 55700 - PSD - Deferido

Walter Reis - 10310 - REPUBLICANOS - Deferido

Waltinho do Bongi - 11107 - PP - Renúncia

Wandrizy de Manoel Messias - 10666 - REPUBLICANOS - Deferido

Wedson Ttk - 27152 - DC - Deferido

Weldjane Mary - 50500 - PSOL - Deferido

Wellington Boite - 70123 - AVANTE - Deferido

Wellington e Carlos Marcenaria - 40111 - PSB - Deferido

Wellington José - 45555 - PSDB - Deferido

Wendel Felix - 11555 - PP - Renúncia

Wendel Luiz - 30722 - NOVO - Deferido

William Soares - 11211 - PP - Deferido

Wilson Lapa - 15333 - MDB - Deferido

Wilton Brito - 40456 - PSB - Deferido

Wokymon da Saúde - 65700 - PC do B - Deferido

Xandy Aliança Justiça Social - 43444 - PV - Deferido

Xênia - 27772 - DC - Deferido

Yasmim Alves - 50999 - PSOL - Deferido

Zé Neto - 40900 - PSB - Deferido

Zeca do Tempero - 27127 - DC - Deferido

Zelia Moura - 30012 - NOVO - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 13h19.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

