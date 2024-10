Veja a lista dos candidatos a vereador de Porto Alegre (RS) em 2024

Do UOL, Em São Paulo

A cidade de Porto Alegre (RS) tem 35 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 518 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de Porto Alegre (RS):

Abigail Pereira - 65123 - PC do B - Deferido

Adeli Sell - 13601 - PT - Deferido

Adriana A Filha da Nega Diaba - 25616 - PRD - Deferido

Adriana Valer - 22050 - PL - Deferido

Adriano Santana - 44737 - UNIÃO - Deferido

Aldacir Oliboni - 13580 - PT - Deferido

Aldemir Fogaça - 25552 - PRD - Deferido

Aldo Borges - 45118 - PSDB - Deferido

Alemao da Borracharia - 20077 - PODE - Deferido

Alemao Klaus - 30999 - NOVO - Deferido

Alessandro Boneca - 12100 - PDT - Deferido

Alex Bitencourt - 77100 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Alex Buyu - 45721 - PSDB - Deferido

Alex Campos Luz - 44777 - UNIÃO - Deferido

Alex da Banca - 44010 - UNIÃO - Deferido

Alex Sander Aguirre - 25999 - PRD - Deferido

Alexandre Bobadra - 22222 - PL - Deferido

Alexandre Bublitz - 13123 - PT - Deferido

Alexandre Fraga Johnstone - 44357 - UNIÃO - Deferido

Alexandre Mattos - 40444 - PSB - Deferido

Alexandre Pacheco da Saúde - 77713 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Alexsander Cebage - 30300 - NOVO - Deferido

Alice Sippert - 50150 - PSOL - Deferido

Aline Lourenço - 77056 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Allyson dos Santos - 11255 - PP - Deferido

Amanda Rodrigues - 12777 - PDT - Deferido

Ana Black - 50244 - PSOL - Deferido

Ana Bohn - 55511 - PSD - Deferido

Ana Bonita da Azenha - 55855 - PSD - Deferido

Ana Corrêa - 22444 - PL - Deferido

Ana Costa - 44142 - UNIÃO - Deferido

Ana Lacerda - 40123 - PSB - Deferido

Ana Patella - 40113 - PSB - Renúncia

Ana Patrícia Sud - 25989 - PRD - Deferido

Ana Paula Dias - 11117 - PP - Deferido

Ana Paula Sander - 50505 - PSOL - Deferido

Anderson Gomes - 77398 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Andre Dias - 30015 - NOVO - Deferido

André Fortes - 12001 - PDT - Deferido

André Gomide - 18018 - REDE - Deferido

André Machado - 11111 - PP - Deferido

André Rolim - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Andre Telles - 80000 - UP - Deferido

Angélica Queiroz - 44567 - UNIÃO - Deferido

Angenor Camargo - 10400 - REPUBLICANOS - Deferido

Aninha do Iapi - 23333 - CIDADANIA - Deferido

Any Moraes - 13913 - PT - Deferido

Ariel - 11456 - PP - Deferido

Arlei do Quarto Distrito - 11122 - PP - Deferido

Arlindo Mença Baia - 11137 - PP - Deferido

Artur Goulart - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Artur Liz - 12700 - PDT - Deferido

Atena Psol - 50001 - PSOL - Deferido

Avilaking - 25133 - PRD - Deferido

Babá Telmo - 44678 - UNIÃO - Deferido

Barbara Penna - 20180 - PODE - Deferido

Barros - 44222 - UNIÃO - Deferido

Bartochak - 55333 - PSD - Deferido

Batista Filho - 12312 - PDT - Deferido

Benini Povo Aguerrido e Bravo - 20333 - PODE - Deferido

Beta Fontana - 13131 - PT - Deferido

Beto Lima - 45700 - PSDB - Deferido

Beto Salva Cão - 11999 - PP - Deferido

Bianca Feijó - 10180 - REPUBLICANOS - Deferido

Bibiana Bueno - 77577 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Bombeiro Bira - 20193 - PODE - Deferido

Bombeiro Bruno - 30193 - NOVO - Deferido

Brasinha - 20118 - PODE - Deferido

Bruna - 77023 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Bruna Estilista - 55520 - PSD - Deferido

Brunno Mattos - 13013 - PT - Deferido

Bruno Ortiz - 55555 - PSD - Deferido

Cacica Iracema - 18000 - REDE - Deferido

Camerino Bom de Bola - 11047 - PP - Deferido

Camila Rodrigues - 23303 - CIDADANIA - Deferido

Canaan Farias - 45786 - PSDB - Deferido

Capitão Medina - 22193 - PL - Deferido

Carioca - 40001 - PSB - Deferido

Cariucha - 12048 - PDT - Deferido

Carla Fotógrafa - 44999 - UNIÃO - Deferido

Carla Rodrigues - 12301 - PDT - Deferido

Carlinhos da Vila - 11511 - PP - Deferido

Carlo Carotenuto - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Carlos Simoes - 20024 - PODE - Deferido

Carmem Helfer - 25777 - PRD - Deferido

Cassiá Carpes - 23200 - CIDADANIA - Deferido

Cauduro Professor - 11611 - PP - Deferido

Celestino Lucas - 13590 - PT - Deferido

Célia dos Pets - 55113 - PSD - Deferido

Celso Vivian - 12999 - PDT - Deferido

Charles da Luz - 22800 - PL - Deferido

Cheila Schröer - 23001 - CIDADANIA - Deferido

Chiodo - 22002 - PL - Deferido

Cinthia Bordini - 43000 - PV - Deferido

Cinthia Mariana - 22044 - PL - Deferido

Cintia Ferreira - 12023 - PDT - Deferido

Cintia Rockenbach - 20001 - PODE - Deferido

Cirilo Faé - 20777 - PODE - Deferido

Claiton Capitão do Esporte - 10888 - REPUBLICANOS - Deferido

Clarice Ramos - 11366 - PP - Deferido

Claudia Araujo - 55777 - PSD - Deferido

Claudia Lacerda - 30019 - NOVO - Deferido

Claudia Magnus Psico - 15018 - MDB - Deferido

Claudinha Lopes - 40445 - PSB - Deferido

Cláudio Conceição - 44444 - UNIÃO - Deferido

Claudio Janta e Coletivo - 77700 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Clayton Pinheiro - 23100 - CIDADANIA - Deferido

Cleber Moraes - 40244 - PSB - Deferido

Cleiton Felix - 30192 - NOVO - Deferido

Clovis André - 15877 - MDB - Deferido

Coletivo Cuca Congo - 65165 - PC do B - Deferido

Coletivo Luciano Ammes - 44888 - UNIÃO - Deferido

Comandante Nádia - 22190 - PL - Deferido

Comissária Ana Tóppor - 45762 - PSDB - Deferido

Comissário Zottis - 23007 - CIDADANIA - Deferido

Coronel Frota - 10911 - REPUBLICANOS - Deferido

Coronel Quadros - 10190 - REPUBLICANOS - Deferido

Coronel Ustra - 22122 - PL - Deferido

Cristiana Kriese - 30600 - NOVO - Deferido

Cristiane Vacca - 11033 - PP - Deferido

Daiana Dorneles - 25200 - PRD - Deferido

Damaris Lima - 25125 - PRD - Deferido

Dandara Yvy - 13333 - PT - Deferido

Dani Morethson - 45888 - PSDB - Deferido

Daniel Silva - 11444 - PP - Deferido

Daniele - 40048 - PSB - Deferido

Danixa Ferraz - 30130 - NOVO - Deferido

Danni Macedo - 45044 - PSDB - Deferido

Danusa Sulzbacher - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Darlene - 20700 - PODE - Deferido

Davison Soares - 13655 - PT - Deferido

Débora Garcia - 10133 - REPUBLICANOS - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Déia Nagelstein - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Delegado Fernando - 20123 - PODE - Deferido

Denis Agente - 15118 - MDB - Deferido

Denison Mello - 11321 - PP - Deferido

Despachante Xavier - 15333 - MDB - Deferido

Dilane Maria Alves da Roza - 44046 - UNIÃO - Deferido

Dingo - 20567 - PODE - Deferido

Ditonel - 77153 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Divina - 77977 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dj Cassiá - 20020 - PODE - Deferido

Dj Cata - 11400 - PP - Deferido

Dj. Fábio Lima - 44111 - UNIÃO - Deferido

Dr Deiner Salome Goulart - 10321 - REPUBLICANOS - Deferido

Dr Marcos - 22322 - PL - Deferido

Dr Oscar - 20100 - PODE - Deferido

Dr. Chou Yi - 44544 - UNIÃO - Deferido

Dr. Fernando - 44007 - UNIÃO - Deferido

Dr. Luiz Barroso - 44910 - UNIÃO - Deferido

Dr. Schneider - 40011 - PSB - Deferido

Dra Patricia Ulguim Chagas - 22777 - PL - Deferido

Edison Feijó - 77789 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Edson Ct Conselheiro - 10200 - REPUBLICANOS - Deferido

Eduardo Matos - 20300 - PODE - Deferido

Elaine de Bem - 50100 - PSOL - Deferido

Elaine Silva - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Elias Canaã - 77500 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Elieser da Bibipet - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Emerson Fagundes - 11015 - PP - Deferido

Eneida Nascimento - 25678 - PRD - Deferido

Enfermeira Tatiane Bernardes - 45000 - PSDB - Deferido

Engenheiro Gregor Carvalho - 22111 - PL - Deferido

Enilson Toco da Glória - 11550 - PP - Deferido

Enzo Bretos - 10210 - REPUBLICANOS - Deferido

Erick Dênil - 65444 - PC do B - Deferido

Evaristo Righetto Gaúcho Solid - 25888 - PRD - Deferido

Everton Gimenis - 13000 - PT - Deferido

Fabiano Rheinheimer - 22210 - PL - Deferido

Fabio Britz - 23003 - CIDADANIA - Deferido

Fabio Souza de Araújo - 25025 - PRD - Deferido

Fabio Titico - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Fátima Cardoso - 50211 - PSOL - Deferido

Felipe Briance - 12220 - PDT - Deferido

Felipe Pelo Autismo - 10001 - REPUBLICANOS - Deferido

Fernanda Barth - 22022 - PL - Deferido

Fernanda Bizzotto - 22009 - PL - Deferido

Fernanda Cupertino - 55111 - PSD - Deferido

Fernanda Leite - 15410 - MDB - Deferido

Fernando Palmeiro - 11133 - PP - Deferido

Ferreira - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ferronato - 40540 - PSB - Deferido

Flai Silva e Coletivo - 77788 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Flávio Bueno - 10520 - REPUBLICANOS - Deferido

Flavio Carvalho - 55078 - PSD - Deferido

Flavio Valente - 40043 - PSB - Deferido

Flavius Moro - 25757 - PRD - Deferido

Fran Rodrigues - 50180 - PSOL - Deferido

Fumagalli - 12007 - PDT - Deferido

Gabriel Coelho - 12012 - PDT - Deferido

Gabriel do Delegado Cleiton - 44012 - UNIÃO - Deferido com recurso

Gabriel Ronaldo - 55818 - PSD - Deferido

Galardão - 22038 - PL - Deferido

Geisa Carmo da Silva - 12000 - PDT - Deferido

Gervasio do Poa - 25024 - PRD - Deferido

Gil Antunes - 50999 - PSOL - Deferido

Gilmar Drago - 10058 - REPUBLICANOS - Deferido

Gilmar Mamaro - 25625 - PRD - Deferido

Gilson Padeiro - 45745 - PSDB - Deferido

Gilvani O Gringo - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Giovane Byl - 20000 - PODE - Deferido

Giovani Culau e Coletivo - 65656 - PC do B - Deferido

Giseli Consuelo - 10060 - REPUBLICANOS - Deferido

Giselle Hübbe - 11234 - PP - Deferido

Gm do Val - 40153 - PSB - Deferido

Grace Porto - 40004 - PSB - Deferido

Grazi Oliveira - 50123 - PSOL - Deferido

Greice G Mendes - 22400 - PL - Deferido

Gustavo Farenzena - 30150 - NOVO - Deferido

Gustavo Ferenci - 15156 - MDB - Deferido

Guto Faixas - 40028 - PSB - Deferido

Hallana Vitoria - 50321 - PSOL - Deferido

Hamilton Sossmeier - 20200 - PODE - Deferido

Helen Pontes - 30022 - NOVO - Deferido

Hélio do Povo - 44101 - UNIÃO - Deferido

Henry Ventura - 45045 - PSDB - Deferido

Hugo La Roque - 11237 - PP - Deferido

Humberto Machado - 44058 - UNIÃO - Deferido

Iara Fagundes - 12444 - PDT - Deferido

Iara Severo - 15255 - MDB - Deferido

Idenir Cecchim - 15500 - MDB - Deferido

Igor Aires - 40888 - PSB - Deferido

Igor Mendonça - 15700 - MDB - Deferido

Inspetor Fabiano - 44500 - UNIÃO - Deferido

Isabel - 12111 - PDT - Deferido

Ivana Groff - 12122 - PDT - Deferido

Jackson Cabeleireiro - 10470 - REPUBLICANOS - Deferido

Jader Appelt - 44555 - UNIÃO - Deferido

Jader Porto - 22123 - PL - Deferido

Jairo da Lomba - 55398 - PSD - Deferido

Janaina Gomes - 40789 - PSB - Deferido

Jane Bitencourt - 40199 - PSB - Deferido

Jane Pilar - 13001 - PT - Deferido

Janete Mariano - 77161 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jaque Ribeiro - 22192 - PL - Deferido

Jefferson Batista - 22007 - PL - Deferido

Jesse Sangalli - 22000 - PL - Deferido

Jéssica Cardoso - 40007 - PSB - Deferido

João Carlos - 77156 - SOLIDARIEDADE - Deferido

João Carlos Fonceca - 50333 - PSOL - Deferido

João Carlos Mordomo - 25070 - PRD - Deferido

João Chaveiro - 10113 - REPUBLICANOS - Deferido

João Ribeiro - 25014 - PRD - Deferido

Joel Junior - 55888 - PSD - Deferido

Jonas Digaô - 45444 - PSDB - Deferido

Jonas do Meu Cantinho - 25500 - PRD - Deferido

Jonas Reis - 13113 - PT - Deferido

José Clavelin - 44170 - UNIÃO - Deferido

José Freitas - 10700 - REPUBLICANOS - Deferido

José Vendruscollo - 15678 - MDB - Deferido

Josiane França - 13477 - PT - Deferido

Jr Belo - 55900 - PSD - Deferido

Julia Zardo - 30500 - NOVO - Deferido

Juliana de Souza - 13300 - PT - Deferido

Juliana Vargas - 55724 - PSD - Deferido

Juliano Motorista - 20555 - PODE - Deferido

Julinho Vally - 25525 - PRD - Deferido

Julio Jesien - 50888 - PSOL - Deferido

Kaka - 10303 - REPUBLICANOS - Deferido

Kaká Ribeiro - 77200 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Kandice Fabris - 55222 - PSD - Deferido

Kapelius - 13009 - PT - Deferido

Karen Impulsiona - 20209 - PODE - Deferido

Karen Santos - 50555 - PSOL - Deferido

Karine Borges - 44212 - UNIÃO - Deferido

Katia Britto - 20022 - PODE - Deferido

Keissy Dagostin - 25575 - PRD - Deferido

Kiko Cruz - 55743 - PSD - Deferido

Kirion Black - 13007 - PT - Deferido

Lais Camisolão - 50200 - PSOL - Deferido

Larissa Streliaevv - 30003 - NOVO - Deferido

Laura Padula - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Leo Berlese - 15000 - MDB - Deferido

Léo da Lomba - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Lidio Santos - 13456 - PT - Deferido

Lisandro e Coletivo - 77111 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Lisiane Maia Camargo - 22252 - PL - Deferido

Lissandra Thomsen - 15077 - MDB - Deferido

Liza Cenci - 10800 - REPUBLICANOS - Deferido

Lore Abrão - 15555 - MDB - Deferido

Lourdes Sprenger - 15800 - MDB - Deferido

Lu Beiró - 15115 - MDB - Deferido

Lu Peters - 20007 - PODE - Deferido

Lucas Brizola - 12222 - PDT - Deferido

Lucas Elefante - 45678 - PSDB - Deferido

Luciane Lu - 77779 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Luciano Fallavena - 12120 - PDT - Deferido

Luciano Marcantônio - 20112 - PODE - Deferido

Luciano Rosa - 77477 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Luciano Silva - 11777 - PP - Deferido

Lucilda Olivera - 11377 - PP - Deferido

Luis Fernando Rosa - 12333 - PDT - Deferido

Luis Lara - 30330 - NOVO - Deferido

Luiz Airton - 55700 - PSD - Deferido

Luiz Carlos Tche - 55008 - PSD - Deferido

Luiz Jacomini - 12500 - PDT - Deferido

Luiz Ricardo - 30070 - NOVO - Deferido

Luky Vieira - 10600 - REPUBLICANOS - Deferido

Luno Pires - 16555 - PSTU - Deferido

Maira Rocha - 45003 - PSDB - Deferido

Maninho da Azenha - 40167 - PSB - Deferido

Mano Alex e Coletivo - 77346 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Mara Lenz - 30024 - NOVO - Deferido

Marcelo Alemao - 30100 - NOVO - Deferido

Marcelo Bach - 25100 - PRD - Deferido

Marcelo Bernardi - 45170 - PSDB - Deferido

Marcelo Black Uber - 30123 - NOVO - Deferido

Marcelo Sgarbossa - 18123 - REDE - Deferido

Marcelo Xavier O Treinador - 55770 - PSD - Deferido

Marcia Barboza - 10209 - REPUBLICANOS - Deferido

Márcia de Oxalá - 12503 - PDT - Deferido

Marcia Lima - 23423 - CIDADANIA - Deferido

Marcilon Rios - 50070 - PSOL - Deferido

Marcio Bins Ely - 12345 - PDT - Deferido

Márcio Chagas - 13130 - PT - Deferido

Marcio Cunha - 50778 - PSOL - Deferido

Marco Della Nina - 11091 - PP - Deferido

Marcos Felipi - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Marcos Todt - 50104 - PSOL - Deferido

Mari Kruse - 22001 - PL - Deferido

Mari Pimentel - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Maria do Bairro - 44234 - UNIÃO - Deferido

Maria Odete - 15300 - MDB - Deferido

Mariana Lescano - 11222 - PP - Deferido

Maricato do Pujol - 15444 - MDB - Deferido

Marilia Fidell - 20679 - PODE - Deferido

Maristela Maffei - 13680 - PT - Deferido

Marona - 55115 - PSD - Deferido

Marquinhos Barber - 77703 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marrom - 55789 - PSD - Deferido

Matheus - 50050 - PSOL - Deferido

Matheus Ayres - 11500 - PP - Deferido

Matheus Schilling - 30030 - NOVO - Deferido

Matheus Xavier - 45111 - PSDB - Deferido

Mauricio Melo - 15888 - MDB - Deferido

Maurício Vitoria - 12300 - PDT - Deferido

Mauro Pinheiro - 11007 - PP - Deferido

Maycon Guimarães - 44844 - UNIÃO - Deferido

Mel Albuquerque - 45123 - PSDB - Deferido

Mendes Ribeiro - 15015 - MDB - Deferido

Mestre Bolivar Capoeira - 55077 - PSD - Deferido

Michel Sanchez - 15111 - MDB - Deferido

Michelle da Cultura - 40668 - PSB - Deferido

Milena Fraga - 40222 - PSB - Deferido

Miudinho - 11200 - PP - Deferido

Moisés Barboza Maluco do Bem - 45900 - PSDB - Deferido

Mônica Leal - 11123 - PP - Deferido

Motoboy Motinha - 25700 - PRD - Deferido

Moura - 15200 - MDB - Deferido

Mumu do Povo - 20073 - PODE - Deferido

Nadia Porto - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Nani do Tutti - 50199 - PSOL - Deferido

Nani Dutra - 77411 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Nani Schames - 44279 - UNIÃO - Deferido

Narciso - 25222 - PRD - Deferido

Natasha - 13100 - PT - Deferido

Nathy Ulguim - 11000 - PP - Deferido

Nego Lelo - 40120 - PSB - Deferido

Nelsinho Beron - 15234 - MDB - Deferido

Neri Gomes - 10110 - REPUBLICANOS - Deferido

Ni do Movimento e Coletivo - 13800 - PT - Deferido

Nidia Albuquerque - 13888 - PT - Deferido

Nikaya Coletiva Anti-opressão - 16123 - PSTU - Deferido

Nilsa de Figueiredo - 45945 - PSDB - Deferido

Nutricionista Milena - 55203 - PSD - Deferido

Nyaya - 45500 - PSDB - Deferido

Nyl Moraes - 77428 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Otalicio Jr - 15515 - MDB - Deferido

Pablo Melo - 15686 - MDB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Pai Chico - 40777 - PSB - Deferido

Pai Ricardo de Oxum - 45611 - PSDB - Deferido

Pai Wilson de Oxalá - 50789 - PSOL - Deferido

Pastor Amancio Ferreira - 45555 - PSDB - Deferido

Patrícia Gonçalves - 44181 - UNIÃO - Deferido

Patricia Rangel - 25000 - PRD - Deferido

Paulão e Coletivo - 77377 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Paulinho Motorista - 44000 - UNIÃO - Deferido

Paulinho Silva - 12612 - PDT - Deferido

Paulo Aguas - 44644 - UNIÃO - Deferido

Paulo Brack - 50222 - PSOL - Deferido

Paulo Brum - 20122 - PODE - Deferido

Paulo Disconzi - 13347 - PT - Deferido

Paulo Ferreira - 11151 - PP - Deferido

Paulo Figueiró - 22200 - PL - Deferido

Paulo Marques - 15915 - MDB - Deferido

Paulo Pacheco - 12245 - PDT - Deferido

Paulo Silva - 55575 - PSD - Deferido

Pedro Chaves - 20321 - PODE - Deferido

Pedro Ruas - 50500 - PSOL - Deferido

Peixe da Várzea - 22490 - PL - Deferido

Pérola Sampaio - 13613 - PT - Deferido

Pingo Vilar - 20789 - PODE - Deferido

Pinto da Acessibilidade - 55444 - PSD - Deferido

Pri Voigt Com Mulheres Mirabal - 80123 - UP - Deferido

Priscila Aguiar - 77710 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Proença - 40040 - PSB - Renúncia

Prof Brusch - 40056 - PSB - Deferido

Prof. Alex Fraga - 50005 - PSOL - Deferido

Professor Cássio Moreira - 13014 - PT - Deferido

Professor Claudio Franzen - 22100 - PL - Deferido

Professor Enio Kaufmann - 12123 - PDT - Deferido

Professor Jeferson - 13413 - PT - Deferido

Professor Maurício Girardi - 12321 - PDT - Deferido

Professor Padilla - 22922 - PL - Deferido

Professor Pedro Felice - 12009 - PDT - Deferido

Professor Rodrigo - 55710 - PSD - Deferido

Professor Rodrigo Wildner - 55160 - PSD - Deferido

Professor Todeschini - 22500 - PL - Deferido

Professor Tovi - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Professor Vitorino - 15222 - MDB - Deferido

Professor Wambert DI Lorenzo - 25555 - PRD - Deferido

Professor Willy Schneider - 10003 - REPUBLICANOS - Deferido

Professora VIVI - 10500 - REPUBLICANOS - Deferido

Profeta Lu - 22333 - PL - Deferido

Psicóloga Tanise Sabino - 15777 - MDB - Deferido

Queixinho Ex Rei - 40111 - PSB - Deferido

Quininho do Movimento Popular - 40042 - PSB - Deferido

Rafael do Coletivo É Geral - 40000 - PSB - Deferido

Rafael Fleck - 15180 - MDB - Deferido

Rafael Sala - 77057 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Rafão Oliveira - 45777 - PSDB - Deferido

Rambo - 12368 - PDT - Deferido

Ramiro Rosario - 30000 - NOVO - Deferido

Raul Martins - 20109 - PODE - Deferido

Regina Becker - 43210 - PV - Deferido

Regina do Restaurante - 11760 - PP - Deferido

Regis Carletti - 13285 - PT - Deferido

Reinaldo Oliveira - 55128 - PSD - Deferido

Renan Santos - 20202 - PODE - Deferido

Renata Terra - 15750 - MDB - Deferido

Rinaldo Peres - 25007 - PRD - Deferido

Roberto Graziadio - 25088 - PRD - Deferido

Roberto Kriese - 25288 - PRD - Deferido

Roberto Maciel - 22272 - PL - Deferido

Roberto Robaina - 50000 - PSOL - Deferido

Rodrigo Mezenga - 23323 - CIDADANIA - Deferido

Rodrigo Signorini Berdichevski - 25123 - PRD - Deferido

Rogério Carvalho - 22727 - PL - Deferido

Rogerio Machado - 20222 - PODE - Deferido

Rogério Rodrigues - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Ronaldinho Gonçalves - 20111 - PODE - Deferido

Ronaldo Dresch - 25587 - PRD - Deferido

Ronaldo Tubarão - 77799 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Roselma Marques - 25055 - PRD - Deferido

Rudnei e Coletivo da Saúde - 10029 - REPUBLICANOS - Deferido

Rui Soares - 11300 - PP - Deferido

Sandro Alex - 20041 - PODE - Deferido

Sandro Besson - 77888 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Sandro Borges - 15123 - MDB - Deferido

Sandro Costa - 25225 - PRD - Deferido

Sandro Reis - 12521 - PDT - Deferido

São - 20765 - PODE - Deferido

Sara Vieira - 77077 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Sargento Dutra - 12190 - PDT - Deferido

Sargento Marcelo Marques - 11022 - PP - Deferido

Saul - 13133 - PT - Deferido

Séfora Mota - 15001 - MDB - Deferido

Sensei Moraes - 22369 - PL - Deferido

Sgt. Ivo Streb - 44360 - UNIÃO - Deferido

Sgt. Rui Freitas - 44190 - UNIÃO - Deferido

Silvia Pousada - 77567 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Simone Espindola - 20002 - PODE - Deferido

Simone Nunez - 77778 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Simone Si - 12211 - PDT - Deferido

Simone Suarez - 44520 - UNIÃO - Deferido

Simoninha Fava - 22300 - PL - Deferido

Sinoca - 55778 - PSD - Deferido

Soldado Arruda - 22150 - PL - Deferido

Soldado Ceres - 25190 - PRD - Deferido

Suci Sarandi - 15715 - MDB - Deferido

Suelen Ortiz - 30520 - NOVO - Deferido

Tatiana Armos - 22722 - PL - Deferido

Tenente Augusto - 11190 - PP - Deferido

Tenente Mastella Jacaré - 22015 - PL - Deferido

Tenente Neto - 15033 - MDB - Deferido

Tenente Terezinha - 11911 - PP - Deferido

Thiago Capitão Tiba - 55155 - PSD - Deferido

Thiago Knippling - 15999 - MDB - Deferido

Thiago Moyses - 15140 - MDB - Deferido

Tiago Albrecht - 30456 - NOVO - Deferido

Tiago Azambuja - 45222 - PSDB - Deferido

Tiago Belinski - 15190 - MDB - Deferido

Tiago de Bará - Onilú - 50777 - PSOL - Deferido

Tina Noronha - 30333 - NOVO - Deferido

Tio Alen - 55123 - PSD - Deferido

Tio Niro - 77711 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Toninho - 55914 - PSD - Deferido

Toninho do Escaler - 43043 - PV - Deferido

Tony Lima - 10788 - REPUBLICANOS - Deferido

Uh Fabiano - 55007 - PSD - Deferido

Valtencir Cruz da Restinga - 40013 - PSB - Deferido

Vando da Zona Norte - 45321 - PSDB - Deferido

Vando Lipert - 55234 - PSD - Deferido

Vavá do Bloco - 40100 - PSB - Deferido

Vendelino - 30321 - NOVO - Deferido

Vera Armando - 11011 - PP - Deferido

Vera Freire - 20163 - PODE - Deferido

Vilmar O Gari - 50010 - PSOL - Deferido

Vini do Kachurrasco - 77007 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Vini Reis - 55321 - PSD - Deferido

VIVI D Yemanja - 55127 - PSD - Deferido

Viviane Rosa - 44123 - UNIÃO - Deferido

Volnei Picolotto - 13699 - PT - Deferido

Wagner Tavares - 44044 - UNIÃO - Deferido

Xanda Machado - 20009 - PODE - Deferido

Xexeu Ciclista - 30010 - NOVO - Deferido

Yasmin Marquet Alves - 44144 - UNIÃO - Deferido

Yassanan Costa - 20062 - PODE - Deferido

Yuri Ferrer - 12010 - PDT - Deferido

Zé Daudt - 45007 - PSDB - Deferido

Zé Ricardo - 25444 - PRD - Deferido

Zico - 40321 - PSB - Deferido

Zilma Fagundes - 25177 - PRD - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 13h19.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

Você poderá acompanhar no UOL a apuração das Eleições 2024.