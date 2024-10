Veja a lista dos candidatos a vereador de Maceió (AL) em 2024

Do UOL

A cidade de Maceió (AL) tem 27 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 314 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de Maceió (AL):

Abacate Jefferson Marcelino - 43567 - PV - Deferido

Abidias Martins - 20456 - PODE - Deferido

Adelmo Povão - 43789 - PV - Deferido

Alan Balbino - 22500 - PL - Deferido

Aldo Loureiro - 12222 - PDT - Deferido

Alê Costa - 13456 - PT - Deferido

Alex Anselmo - 22888 - PL - Deferido

Alex Nsc - 12100 - PDT - Deferido

Allan Pierre - 15151 - MDB - Deferido

Almerinda Máximo - 23444 - CIDADANIA - Deferido

Álvaro Quintiliano - 12244 - PDT - Deferido

Alycia da Bancada Negra - 13200 - PT - Deferido

Alyne Vanessa - 15369 - MDB - Deferido

Amélia Mendonça - 20444 - PODE - Deferido

Anderson Bastos - 15678 - MDB - Deferido

André Maria Gorda - 15222 - MDB - Deferido

Aninha - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Apollo Calheiros - 40051 - PSB - Deferido

Ariel Cabeleireiro - 20222 - PODE - Deferido

Arnaldo Manoel - 77555 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Asafe Vinicius - 55700 - PSD - Deferido

Bam da Jaqueira - 44333 - UNIÃO - Deferido

Barba Ruiva - 55900 - PSD - Deferido

Basile - 13123 - PT - Deferido

Berenaldo Lessa - 44545 - UNIÃO - Deferido

Bete Patriota - 15022 - MDB - Deferido

Betinho da Capoeira - 10122 - REPUBLICANOS - Deferido

Beto da Farmácia - 15500 - MDB - Deferido

Bias da Guarda - 20999 - PODE - Deferido

Bob Pedrosa - 77420 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Brivaldo Marques - 22456 - PL - Deferido

Caio Bebeto - 22223 - PL - Deferido

Cal Moreira - 22777 - PL - Deferido

Camila Porciúncula - 22022 - PL - Deferido

Camille - 77678 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Capitão Emanuel Costa - 55123 - PSD - Deferido

Carlinhos da Saúde - 43321 - PV - Deferido

Célio - 20135 - PODE - Deferido

Cezar Rocha - 55500 - PSD - Deferido

Charles Hebert - 65123 - PC do B - Deferido

Chico Filho - 22111 - PL - Deferido

Chris Méro - 11024 - PP - Deferido

Cícera Costa Saúde Unida - 12012 - PDT - Deferido

Cicera Farias - 10130 - REPUBLICANOS - Deferido

Cícero Almeida - 12000 - PDT - Deferido

Cícero Batata - 55111 - PSD - Deferido

Cidinha da Transformação - 20888 - PODE - Deferido

Cleo Costa - 22400 - PL - Deferido

Comendador da Causa Animal - 20900 - PODE - Deferido

Coronel do Valle - 77111 - SOLIDARIEDADE - Deferido

da Paz Tenente Bombeiro - 12193 - PDT - Deferido

Dai Restaurante - 40404 - PSB - Deferido

Daniel Cavalcanti - 55400 - PSD - Deferido

Davi Davino - 11111 - PP - Deferido

David Empregos Al - 44444 - UNIÃO - Deferido

Dawison Calheiros - 43333 - PV - Deferido

Day Valença - 10158 - REPUBLICANOS - Deferido

Delegada Ana Luiza - 15180 - MDB - Deferido

Delegado Thiago Prado - 11190 - PP - Deferido

Devinho Barbosa - 40456 - PSB - Deferido

Deyse Tyara - 40321 - PSB - Deferido

Dida - 12369 - PDT - Deferido

Divanessa Barriga Cheia - 77788 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dominique Diniz - 40663 - PSB - Deferido

Doutor Cleber Costa - 22444 - PL - Deferido

Dr Rogério Barboza - 77387 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dr Ronaldo Luz - 11147 - PP - Deferido

Dr Valmir - 13613 - PT - Deferido

Dr. Glauco - 20500 - PODE - Deferido

Dra Bibiana Onuki - 15444 - MDB - Deferido

Dra Célia Fernandes - 22622 - PL - Deferido

Dra Dilma Souza - 43456 - PV - Deferido

Dra Kassynara Cassiano - 11123 - PP - Deferido

Dra. Rosemary - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dudu Hollanda - 22200 - PL - Deferido

Edlene Ferreira - 22147 - PL - Deferido

Edmar Dias - 43000 - PV - Deferido

Edmilson Hermes - 11765 - PP - Deferido

Edna - 77321 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ednaldo Teófilo - 44622 - UNIÃO - Deferido

Eduardo Canuto - 22333 - PL - Deferido

Elida Miranda - 13500 - PT - Deferido

Eliel Cirino - 44567 - UNIÃO - Deferido

Elma da Saúde - 43222 - PV - Deferido

Emillie Fonseca - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Emilly Almeida - 23233 - CIDADANIA - Deferido

Enfermeira Fabricia Ferreira - 40789 - PSB - Deferido

Eni Falcão - 40007 - PSB - Deferido

Érica Gonzaga - 80080 - UP - Deferido

Erickson Padilha - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Eron Martins - 44221 - UNIÃO - Deferido

Ethienne da Saúde - 11305 - PP - Deferido

Eudes Cavalcante - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Euves Plex - 77456 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ewerton Pita - 15321 - MDB - Deferido

Fabiana Ferro - 44789 - UNIÃO - Deferido

Fábio Loureiro - 20789 - PODE - Deferido

Fábio Rogério - 40111 - PSB - Indeferido

Fátima Chamariz - 20020 - PODE - Deferido

Fátima Romar - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Fatima Santiago - 15789 - MDB - Deferido

Felipe do Reginaldo - 55300 - PSD - Deferido

Felipe Gari - 11987 - PP - Deferido

Fernando Collor - 40444 - PSB - Deferido

Fernando do Village - 77444 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Fernando Hollanda - 15000 - MDB - Deferido

Flávia Coêlho - 15255 - MDB - Deferido

Flávia da Grota do Ipanema - 65777 - PC do B - Deferido

Flávio Fox - 44190 - UNIÃO - Deferido

Flávio Morais - 11222 - PP - Deferido

Fofa Borges - 77134 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Francisquinha - 12120 - PDT - Deferido

Franklin Jogador - 20321 - PODE - Deferido

Galba Netto - 22222 - PL - Deferido

Galo Alves - 12500 - PDT - Deferido

Gerônimo Barsosa - 77369 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Gg Sampaio - 40000 - PSB - Deferido

Gilson da Lotação - 12200 - PDT - Deferido

Gilson Maceió - 44123 - UNIÃO - Deferido

Givaldo Titio - 11456 - PP - Deferido

Graça Dias - 11112 - PP - Deferido

Guilherme Soares - 55055 - PSD - Deferido

Gustavo Pessoa - 40555 - PSB - Deferido

Gustavo Taberna - 20001 - PODE - Deferido

Heleno Jr - 55678 - PSD - Deferido

Henrick Felix - 11555 - PP - Deferido

Ib Brêda - 22666 - PL - Deferido

Ildo Rafael - 55777 - PSD - Deferido

Irmão Chico do Poder do Voto - 10007 - REPUBLICANOS - Deferido

Irmão Miguel - 20220 - PODE - Deferido

Irmão Silva - 23333 - CIDADANIA - Deferido

Isaac Lima + Coletivo Enfermag - 20192 - PODE - Deferido

Isaac Melo - 77125 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ivan Aguiar - 43111 - PV - Deferido

Ivan Júnior - 12712 - PDT - Deferido

Jacozinho - 43777 - PV - Deferido

Jadson Braga - 15777 - MDB - Deferido

Jael - 20333 - PODE - Deferido

Jailson Silva - 44321 - UNIÃO - Deferido

Janis - 55888 - PSD - Deferido

Jaque do Povo - 40666 - PSB - Deferido

Jarbas das Bíblias - 55100 - PSD - Deferido

Jbpassa - 44555 - UNIÃO - Deferido

Jeannyne Beltrão - 22100 - PL - Deferido

Jefferson Lobão - 77999 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jenivaldo Primo - 11321 - PP - Deferido

Jhôw Maclaren - 23111 - CIDADANIA - Indeferido

João Catunda - 11000 - PP - Deferido

João Folha - 12345 - PDT - Deferido

João Lopes - 40999 - PSB - Deferido

João Tigre - 22345 - PL - Deferido

Joãozinho - 15999 - MDB - Deferido

Joca do Clima Bom - 15345 - MDB - Deferido

Joelma Tavares - 44012 - UNIÃO - Deferido

Jonatas Omena - 22999 - PL - Deferido

Jordan Amorim - 77133 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Josan Leite - 10190 - REPUBLICANOS - Deferido

Júlia Nunes - 44000 - UNIÃO - Deferido

Juliana Monteiro - 15456 - MDB - Deferido

Juliana Teobaldo - 10001 - REPUBLICANOS - Deferido

Juliano Oliveira - 40888 - PSB - Deferido

Kadú da Ong - 11888 - PP - Deferido

Karla da Jaqueira - 20100 - PODE - Deferido

Kawã Ludovico - 44324 - UNIÃO - Deferido

Kayo Fragoso - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Kelmann - 15555 - MDB - Deferido

Kingo - 20111 - PODE - Deferido

Klebinho Show - 20200 - PODE - Deferido

Lane do Sexta - 77007 - SOLIDARIEDADE - Renúncia

Larissa Monte - 12343 - PDT - Deferido

Lau da Causa Animal - 77700 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Lea Flor de Mandacaru - 43444 - PV - Deferido

Leandro Souza - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Leonardo Dias - 22123 - PL - Deferido

Leopoldo Coutinho - 77620 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Lérida Lôbo - 55222 - PSD - Deferido

Letícia Ribeiro - 12252 - PDT - Deferido

Lima de Ipioca - 10500 - REPUBLICANOS - Deferido

Lucas Costa - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Luciano Garçom - 40222 - PSB - Deferido

Luciano Marinho - 22555 - PL - Deferido

Luiz Carlos Labareda - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Luiz Carlos Santana - 15654 - MDB - Deferido

Luziene Oliveira - 10105 - REPUBLICANOS - Deferido

Maestro Fernandes - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Mamulengo das Alagoas - 20024 - PODE - Deferido

Marcão do Gulosão - 55655 - PSD - Deferido

Marcelo Casado - 15333 - MDB - Deferido

Marcelo Gouveia - 40140 - PSB - Deferido

Marcelo Lima - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcelo Maia - 40123 - PSB - Deferido

Marcelo Nascimento - 13000 - PT - Deferido

Marcelo Palmeira - 22000 - PL - Deferido

Marcio Lessa - 77888 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marcio Pessoa - 12456 - PDT - Deferido

Marcondes Costa - 12123 - PDT - Deferido

Maria Cristina - 44007 - UNIÃO - Deferido

Maria Santos + Coletivo Mulher - 20007 - PODE - Deferido

Mário Farofa e Farofa - 44455 - UNIÃO - Deferido

Matias Silva - 23150 - CIDADANIA - Deferido

Mauro Guedes Jr - 22082 - PL - Deferido

Miller Cavalcanti - 23723 - CIDADANIA - Deferido

Milton Ronalsa - 40333 - PSB - Deferido

Misa - 20555 - PODE - Deferido

Mônica Vasconcellos - 12999 - PDT - Deferido

Neide Santa Amelia - 11341 - PP - Deferido

Nery Almeida - 15111 - MDB - Deferido com recurso

Neto - 77001 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Neto Andrade - 22789 - PL - Deferido

Nice do Flexal - 40001 - PSB - Deferido

Oliveira Lima - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Olívia Tenório - 11333 - PP - Deferido

Palhaça Bola - 77963 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Palhaço Pirulito - 77987 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Paolla Vasconcelos - 11100 - PP - Deferido

Pastor Barbosinha - 77345 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Pastor Erevildo Bento - 12666 - PDT - Deferido

Pastor João Luiz - 11777 - PP - Deferido

Pastor Livingston - 44777 - UNIÃO - Deferido

Pastor Nicácio Aguiar - 12444 - PDT - Deferido

Pastor Nivaldo - 10022 - REPUBLICANOS - Deferido

Pastor Wellington do Pinheiro - 13222 - PT - Deferido

Paulo Advogado - 10200 - REPUBLICANOS - Deferido

Paulo Albuquerque - 23356 - CIDADANIA - Deferido

Paulo Sérgio - 13555 - PT - Deferido

Pedro Ralado - 40411 - PSB - Deferido

Pimpolho É Show - 12580 - PDT - Indeferido

Poli Soares - 22357 - PL - Deferido

Policial Federal Flávio Moreno - 11911 - PP - Deferido

Prado Júnior - 10555 - REPUBLICANOS - Indeferido

Prof Esvaldo Enfermagem - 15800 - MDB - Deferido

Prof. Betão Barros - 10321 - REPUBLICANOS - Deferido

Prof. Cássio Costa - 15013 - MDB - Deferido

Professor Autanildo - 12555 - PDT - Deferido

Professor Dilson - 12321 - PDT - Deferido

Professor Geraldo Martins - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Professor Luiz - 80123 - UP - Deferido

Professor Luizinho - 13913 - PT - Deferido

Professor Manoel - 40004 - PSB - Deferido

Professor Valério - 12111 - PDT - Deferido

Professora Carol - 55333 - PSD - Deferido

Professora Maria José - 55456 - PSD - Deferido

Rafa Nunes - 12789 - PDT - Deferido

Raimundo Medeiros - 20777 - PODE - Deferido

Raiza Lopes - 44380 - UNIÃO - Deferido

Ral Albuquerque - 10888 - REPUBLICANOS - Deferido

Raqueline - 43474 - PV - Deferido

Rayssa Rodrigues - 40053 - PSB - Deferido

Regiane Manso - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Repórter da Silva - 44888 - UNIÃO - Deferido

Ricardinho Simão - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Ricardo Nazario do Sindpol - 12888 - PDT - Deferido

Rita do Rio Novo - 55234 - PSD - Deferido

Robinho das Grotas - 15666 - MDB - Deferido

Rocha Lima - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Rodolfo Barros - 40100 - PSB - Deferido

Rogerio Dias - 55432 - PSD - Indeferido

Rosa Tenório - 55321 - PSD - Deferido

Rosângela Teixeira - 44420 - UNIÃO - Deferido

Rose Santana - 11444 - PP - Deferido

Rosivania Nascimento - 12612 - PDT - Deferido

Rui Palmeira - 55555 - PSD - Deferido

Salete Lima - 44594 - UNIÃO - Deferido

Salete Tavares - 22580 - PL - Deferido

Samyr Malta - 20000 - PODE - Deferido

Sandra Gomes - 12357 - PDT - Deferido

Sarah Doullenner - 55444 - PSD - Deferido

Sarah Nobre - 22122 - PL - Deferido

Sargento Adriana Dantas - 15007 - MDB - Deferido

Sargento Batista - 55999 - PSD - Deferido

Sargento da Silva - 44357 - UNIÃO - Deferido

Sargento Dani - 15150 - MDB - Deferido

Sargento Peixoto - 11800 - PP - Deferido

Sargento Rosendo - 44556 - UNIÃO - Deferido

Sargento Suelen - 15700 - MDB - Deferido

Sargento Tulio Diniz - 20022 - PODE - Deferido

Serginho William - 44448 - UNIÃO - Deferido

Sgt Hermes - 55155 - PSD - Deferido

Sgt Max Máquina - 44762 - UNIÃO - Deferido

Sheyla Rocha - 20123 - PODE - Deferido

Siderlane Mendonça - 22321 - PL - Deferido

Silas Santos - 15600 - MDB - Deferido

Silene Araújo - 55600 - PSD - Deferido

Siloane - 13400 - PT - Deferido

Silvania Barbosa - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Silvio Camelo Filho - 43123 - PV - Deferido

Simone da Amovel - 40155 - PSB - Deferido

Sinhá Lins - 12777 - PDT - Deferido

Sirlene Rasteirinha - 13777 - PT - Deferido

Solange da Guarda - 44180 - UNIÃO - Deferido

Tacio Melo - 55000 - PSD - Deferido

Teca Nelma - 13444 - PT - Deferido

Tencel Danielli - 22181 - PL - Deferido

Tenório da Padaria - 13999 - PT - Deferido

Tereza da Saúde - 44111 - UNIÃO - Deferido

Thaís Orádia - 10261 - REPUBLICANOS - Deferido

Thales Diniz - 40777 - PSB - Deferido

Tia Elielza - 20800 - PODE - Deferido

Val Tavares - 23123 - CIDADANIA - Deferido

Valéria Silva - 20666 - PODE - Deferido

Vânia da Lotação - 55200 - PSD - Deferido

Vavá Mecânico - 11999 - PP - Deferido

Vitor Libras - 20400 - PODE - Deferido

Walter Pitombeira - 55800 - PSD - Deferido

Wanderlly Nunes - 40400 - PSB - Renúncia

Wessylane Danta - 40044 - PSB - Deferido

Willames do Centro - 77789 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ygor Rafael - 11011 - PP - Deferido

Youran Cruiff - 44222 - UNIÃO - Deferido

Zé da Piscina - 40190 - PSB - Deferido

Zé Márcio Filho - 15123 - MDB - Deferido

Zé Roberto - 55666 - PSD - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 12h37.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

Você poderá acompanhar no UOL a apuração das Eleições 2024.

