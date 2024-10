Veja a lista dos candidatos a vereador de Goiânia (GO) em 2024

Do UOL, Em São Paulo

A cidade de Goiânia (GO) tem 37 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 690 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de Goiânia (GO):

Aava Santiago - 45456 - PSDB - Deferido

Ada Marselha - 20062 - PODE - Deferido

Adão da Dengue - 33888 - MOBILIZA - Deferido

Ademildo Godoy - 13500 - PT - Deferido

Ademir da Retifica - 12900 - PDT - Deferido

Aderison Negrão da Noroeste - 12001 - PDT - Deferido

Adriana do Ceasa - 12800 - PDT - Deferido

Adriana Ferrugem - 28789 - PRTB - Deferido

Adriana Reis - 40233 - PSB - Deferido

Adriana Santana - 50500 - PSOL - Deferido

Adriana Taxi Dog - 33555 - MOBILIZA - Deferido

Adrianinho Isidoro - 45400 - PSDB - Deferido

Adriano Castro - 30900 - NOVO - Deferido

Agabo da Paz - 55123 - PSD - Indeferido

Agenor Inacio - 20111 - PODE - Deferido

Ailton Fotografo - 11190 - PP - Deferido

Aldenor Carneiro - 40852 - PSB - Deferido

Alessandra Leonardo - 11077 - PP - Deferido

Alessandro Costa - 45555 - PSDB - Deferido

Alex Brastemp - 40800 - PSB - Deferido

Alexandre Embalagem - 70070 - AVANTE - Deferido

Alfredo Bambú - 36633 - AGIR - Deferido

Aline Graciele - 28175 - PRTB - Deferido

Alisson Borges - 27456 - DC - Deferido

Alline da Saúde - 33015 - MOBILIZA - Deferido

Alves Batista Alvim - 77001 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Alysson Lima - 40040 - PSB - Deferido

Alzira dos Cosméticos - 55434 - PSD - Deferido

Alzirão - 28000 - PRTB - Deferido

Américo Gás - 11222 - PP - Deferido

Ana Carol - 13590 - PT - Deferido

Ana Carolina Campos - 43010 - PV - Deferido

Ana Clara Basilio - 10122 - REPUBLICANOS - Deferido

Ana Machado - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Anderson Sales- Bokao - 15100 - MDB - Deferido

André da Amad - 70010 - AVANTE - Deferido

André Luiz Caburé - 55005 - PSD - Deferido

Andre Relíquias - 36006 - AGIR - Deferido

Andrea Santos - 22220 - PL - Deferido

Angelina da Saúde - 55070 - PSD - Deferido

Anna Deus - 28313 - PRTB - Deferido

Anselmo Pereira - 15602 - MDB - Deferido

Antônia Valda - 77890 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Antonio Maranhão - 12555 - PDT - Deferido

Antonio Valmes - 40013 - PSB - Deferido

Apóstola Joelma - 55222 - PSD - Deferido

Apóstolo Marcio Santos - 77121 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Aracelly Cantuario - 27011 - DC - Deferido

Ariana Fidelis - 33133 - MOBILIZA - Deferido

Ariane Cotrim - 33003 - MOBILIZA - Deferido

Arianne Cândido - 44044 - UNIÃO - Deferido

Arnaldo Pacheco - 25252 - PRD - Deferido

Athanielly Pedrosa - 20900 - PODE - Deferido

Atila Marques - 25600 - PRD - Deferido

Atna Simone - 30800 - NOVO - Deferido

Baianinho Frentista - 45444 - PSDB - Deferido

Barbara Bombom - 50024 - PSOL - Deferido

Belkiss Brasil - 10741 - REPUBLICANOS - Deferido

Benedito Neto Suporte Saúde - 23750 - CIDADANIA - Deferido

Bertão do Bicicletão - 55700 - PSD - Deferido

Bessa - 27123 - DC - Deferido

Bianca Mesquita - 43111 - PV - Deferido

Biba Maria - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Bill Guerra Mochilink - 15500 - MDB - Deferido

Bispo Geraldo Lima - 55999 - PSD - Deferido

Black de Crj - 12000 - PDT - Deferido

Black Newton Santos - 11700 - PP - Deferido

Bola de Fogo Zero Meia Dois - 50062 - PSOL - Deferido

Borges - 15044 - MDB - Deferido

Brenda Gontijo - 55000 - PSD - Deferido

Brener Couto - 70038 - AVANTE - Deferido

Brizola Professor - 45100 - PSDB - Deferido

Bruna Isecke - 45192 - PSDB - Deferido

Bruna Tomazetti - 36180 - AGIR - Deferido

Bruno Diniz - 15600 - MDB - Deferido

Cabo Senna - 25190 - PRD - Deferido

Cabral - 13021 - PT - Deferido

Caio Camilo - 12700 - PDT - Indeferido

Campeli Vargas da Boate - 12062 - PDT - Deferido

Carla da Focinho - 27700 - DC - Deferido

Carlos da Saúde - 28222 - PRTB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Carol Lacerda - 30100 - NOVO - Deferido

Carreirinha Caminhoneiro - 55055 - PSD - Deferido

Cassia do Supermecado Lucena - 36086 - AGIR - Deferido

Celio Brito - 12500 - PDT - Deferido

Celio da Ferragista - 11300 - PP - Deferido

Celso Potência - 25125 - PRD - Deferido

Ceriz - 20345 - PODE - Deferido

César Publicidades - 30234 - NOVO - Deferido

Chico Zica - 44456 - UNIÃO - Deferido

Chrystiane Reis - 11123 - PP - Deferido

Cida do Salão - 43013 - PV - Deferido

Cida Ribeiro - 44020 - UNIÃO - Deferido

Cinthia Nicássia - 15800 - MDB - Deferido

Cinthia Rosa - 36944 - AGIR - Deferido

Cintia Dias - 50100 - PSOL - Deferido

Cipriano - 13131 - PT - Deferido

Cirlete Villete - 20550 - PODE - Deferido

Clauber Maia - 25078 - PRD - Deferido

Claudia Cristina - 33350 - MOBILIZA - Deferido

Cleia Pedrozo - 20456 - PODE - Deferido

Cleide Cabelereira - 23025 - CIDADANIA - Deferido

Cleitin MIL Graus - 25100 - PRD - Deferido

Cleonão do Povo - 36856 - AGIR - Deferido

Cleusinha Gari - 28555 - PRTB - Deferido

Cleyton Pereira - 25200 - PRD - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Clezer Oliveira - 33000 - MOBILIZA - Deferido

Coronel Hemerson - 70193 - AVANTE - Deferido

Coronel Moura - 25900 - PRD - Deferido

Coronel Urzêda - 22190 - PL - Deferido

Cris Carrijo - 55556 - PSD - Deferido

Cristiano Xaviezin - 28800 - PRTB - Deferido

Cury Aquino - 33300 - MOBILIZA - Deferido

Damasceno Junior - 45190 - PSDB - Deferido

Dani Cruz - 12456 - PDT - Deferido

Dani da Saude - 12277 - PDT - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Daniel Junior - 11900 - PP - Deferido

Daniel Mendes - 13333 - PT - Deferido

Daniela da Gilka - 28100 - PRTB - Deferido

Danilo Arraes - 11000 - PP - Deferido

Danilo Oficina da Saúde - 13777 - PT - Deferido

Dany Santos - 33900 - MOBILIZA - Deferido

Darlan Neres - 45300 - PSDB - Deferido

Davi Sereio - 30001 - NOVO - Deferido

Dejota Camargo Corretor - 30899 - NOVO - Deferido

Delegado Alvaro Cassio - 11197 - PP - Deferido

Delmar - 13400 - PT - Deferido

Denicio Trindade - 44700 - UNIÃO - Deferido

Denis Cardoso - 36000 - AGIR - Deferido

Denise Teles - 55126 - PSD - Deferido

Diego Peres - 77880 - SOLIDARIEDADE - Deferido

DILL Oliveira - 11122 - PP - Deferido

Dinair - 27300 - DC - Deferido

Dinalva Pereira - 15555 - MDB - Deferido

Dió - 10200 - REPUBLICANOS - Deferido

Diogo Noroeste - 22777 - PL - Deferido

Dito Pimenta - 33600 - MOBILIZA - Deferido

Divininho da Feira Hippie - 36100 - AGIR - Deferido

Divino Conselheiro - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Divino Francisco - 44222 - UNIÃO - Deferido

Divino Mathias - 15156 - MDB - Deferido

Divino Rodrigues - 20100 - PODE - Deferido

Divino Sarjeta - 11999 - PP - Deferido

Divino Wanderson - 36444 - AGIR - Deferido

Djalma da Mobilidade - 11007 - PP - Deferido

Dr Amarildo - 22622 - PL - Deferido

Dr Americo - 36777 - AGIR - Deferido

Dr Assilvo D Abadia - 35100 - PMB - Indeferido

Dr Durval - 25800 - PRD - Deferido

Dr Eurípedes Moreira - 55551 - PSD - Deferido

Dr Franklin Carvalho - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Dr Gian - 15123 - MDB - Deferido

Dr Gustavo - 36678 - AGIR - Deferido

Dr Jaime - 44000 - UNIÃO - Deferido

Dr José Carlos Coletivo Juntos - 70600 - AVANTE - Deferido

Dr José Nilton - 65190 - PC do B - Deferido

Dr Marcio Afonso - 70444 - AVANTE - Deferido

Dra Cyomara Attab - 15458 - MDB - Deferido

Dra Delzira Menezes - 36500 - AGIR - Deferido

Dra Fabricia Sette - 33777 - MOBILIZA - Deferido

Dra Maria Oliveira - 20010 - PODE - Renúncia

Dra Mirlene Machado - 22221 - PL - Deferido

Dra Natália Queiroz - 55321 - PSD - Deferido

Dra Paula - 30222 - NOVO - Deferido

Dra. Mislene Amélia - 12010 - PDT - Deferido

Dudu do Povo - 27321 - DC - Deferido

Ed Carlos - Chefão - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Edesio Soares - 50456 - PSOL - Deferido

Edgar Duarte Careca - 12789 - PDT - Deferido

Edinoel Papai Noel - 18025 - REDE - Deferido

Edivaldo Carlos - 28600 - PRTB - Deferido

Edson Automoveis - 11600 - PP - Indeferido

Edvandro Baruc Turismo - 40510 - PSB - Deferido

Eire Costa - 45333 - PSDB - Deferido

Elaine Rodrigues - 25777 - PRD - Deferido

Elder Manin - 28022 - PRTB - Deferido

Eliana Silva - 15255 - MDB - Deferido

Eliane Nascimento - 20333 - PODE - Deferido

Elias Santos - 13700 - PT - Deferido

Elienne Manicure - 12112 - PDT - Deferido

Eliezer Gomes - 20444 - PODE - Deferido

Elisangela Araujo - 15577 - MDB - Deferido

Eliseu Gonçalves - 55333 - PSD - Indeferido

Elizangela Nolano - 22444 - PL - Deferido

Eltinho - 33800 - MOBILIZA - Deferido

Elton Magalhães - 70400 - AVANTE - Deferido

Emerson Ildefonso - 25444 - PRD - Deferido

Emílio Pintor - 77015 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Enfermeira Edna - 25030 - PRD - Deferido

Enfermeira Rose Melo - 70000 - AVANTE - Deferido

Engenheiro João Flavio - 70555 - AVANTE - Deferido

Enicléia Morais - 40789 - PSB - Deferido

Enio Brito - 12321 - PDT - Deferido

Eracy Pimentel - 40136 - PSB - Deferido

Eri Ristov - 11011 - PP - Deferido

Fabiana Calixto - 15018 - MDB - Deferido

Fabio Fornazier - 45125 - PSDB - Deferido

Fabricio - 27444 - DC - Renúncia

Fabrício Bonfim - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Fabrício Rosa - 13000 - PT - Deferido

Fatima Paixão - 12153 - PDT - Deferido

Felizberto Tavares - 40222 - PSB - Deferido

Fernanda Cardoso - 27345 - DC - Deferido

Fernando Boi - 10900 - REPUBLICANOS - Deferido

Fernando Gomes Noroeste - 40555 - PSB - Deferido

Fernando Sales - 44500 - UNIÃO - Deferido

Fernando Toledo - 30321 - NOVO - Deferido

Fideles Castro - 20999 - PODE - Deferido

Flavio Coutinho - 40999 - PSB - Deferido

Florisvaldo Pereira - 45147 - PSDB - Renúncia

Florisvaldo Ribeiro - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Francisca Santiago - 40900 - PSB - Deferido

Francisco Pimentel - 15631 - MDB - Deferido

Francisquinha Xiquinha - 25680 - PRD - Deferido

Frederico Nascimento - 11678 - PP - Deferido

Gabriela Rodart - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Gabriella Baía - 44333 - UNIÃO - Deferido

Gcm Romario Policarpo - 25153 - PRD - Deferido

Genivânia Silva - 12777 - PDT - Deferido

Geracino Alves - 27070 - DC - Deferido

Geraldo do Bairro Goia - 50017 - PSOL - Deferido

Gerson Limonada - 10051 - REPUBLICANOS - Deferido

Geverson Abel - 10700 - REPUBLICANOS - Deferido

Gil Tavares Filho - 36010 - AGIR - Deferido

Gilberto Patricio - 44811 - UNIÃO - Deferido

Gilda Cruvinel - 13560 - PT - Deferido

Gildo Felipe - 33100 - MOBILIZA - Deferido

Gileno Alves - 28900 - PRTB - Deferido

Gilsomar - 27051 - DC - Deferido

Giselda Martins - 22123 - PL - Deferido

Gisele - 27900 - DC - Deferido

Giselle Barreira - 77070 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Glauber Gadelha - 27100 - DC - Deferido

Goiano Sidney - 43333 - PV - Deferido

Goreth Amaral - 30505 - NOVO - Deferido

Guilherme Graus - 12345 - PDT - Deferido

Gustavo Cruvinel - 12400 - PDT - Deferido

Guto Moura - 36456 - AGIR - Deferido

Helida Barbosa - 27200 - DC - Deferido

Helinho do Supermercado - 70234 - AVANTE - Deferido

Helio Galeno 44 - 15244 - MDB - Deferido

Helio Gesteira - 10190 - REPUBLICANOS - Deferido

Henrique Alves - 15010 - MDB - Deferido

Henrique do Pt - 13888 - PT - Deferido

Henrique Potência - 27007 - DC - Deferido

Heyler Leao - 11789 - PP - Deferido

Hipólito Araújo - 70900 - AVANTE - Deferido

Hudson Marçal - 22122 - PL - Deferido

Hugo Balthazar - 40620 - PSB - Deferido

Humberto Ferraço - 70022 - AVANTE - Deferido

Ibraim do Posto Recanto - 33026 - MOBILIZA - Deferido

Igor Franco - 15700 - MDB - Deferido

Indaiá Fernandes - 45888 - PSDB - Deferido

Índia Kayapó Osmira - 77761 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Índio Medeiros - 13300 - PT - Deferido

Inspetor Newton - 55555 - PSD - Deferido

Iran Rc - 25123 - PRD - Deferido

Iris - 36012 - AGIR - Deferido

Irma Cida - 25700 - PRD - Deferido

Isabel Cristina Araújo - 36046 - AGIR - Deferido

Isabella Lacerda - 40180 - PSB - Deferido

Isaías Nunes - 13135 - PT - Deferido

Isaías Ribeiro - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Isaura Lemos - 65123 - PC do B - Deferido

Islavia Dias - 11200 - PP - Deferido

Ivan do Caranguejo - 43245 - PV - Deferido

Izabel Signoreli - 55500 - PSD - Deferido

Izidio Alves - 27500 - DC - Deferido

Jacira Pires - 27121 - DC - Deferido

Jack Oliver - 22000 - PL - Deferido

Jacqueline Lima - 70222 - AVANTE - Deferido

Jadison da Enfermagem - 10322 - REPUBLICANOS - Deferido

Jaiminho - 36789 - AGIR - Deferido

Jair Diamantino - 36700 - AGIR - Renúncia

Jane do Clube Social Feminino - 25555 - PRD - Deferido

Janete Martins - 12344 - PDT - Deferido

Japones da Uber - 44111 - UNIÃO - Deferido

Jaras - 55221 - PSD - Deferido

Jardelaine Alves - 77145 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jasiel Calixto - 13150 - PT - Deferido

Jean Carlos - 25300 - PRD - Deferido

Jeane Góis - 28999 - PRTB - Deferido

Jefim Alves - 25011 - PRD - Deferido

Jeniffer Crecci - 27022 - DC - Indeferido

Jennifer Goulart - 77007 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jeovan Farmaceutico - 12111 - PDT - Deferido

Jeovane Lopes - 28630 - PRTB - Deferido

Jessica Abreu Sousa - 44133 - UNIÃO - Renúncia

Jessica Ferreira - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Jesus Campos - 33197 - MOBILIZA - Deferido

Jhane Leopoldina - 25127 - PRD - Deferido

Jheniffer Tavares - 28007 - PRTB - Deferido

Jhonny Moreno Conselheiro - 28345 - PRTB - Deferido

João Alves da Saúde - 33750 - MOBILIZA - Deferido

João Araujo - 25013 - PRD - Deferido

João Batista Camargo - 44195 - UNIÃO - Deferido

João Batista Rodrigues - 44414 - UNIÃO - Deferido

João do Salão - 20700 - PODE - Deferido

João Júnior - 40111 - PSB - Deferido

João Noleto - 77200 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Joao Paulo Camargo - 11234 - PP - Deferido

Joãozinho Guimarães - 77500 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jonas Furttado - 22722 - PL - Deferido

Jonatas Castro - 30999 - NOVO - Deferido

Jonny da Construção Civel - 33333 - MOBILIZA - Deferido

Jorge da Sacola - 33250 - MOBILIZA - Deferido

Jorge Khalil - 25000 - PRD - Deferido

José Carlos Coveiro - 65180 - PC do B - Deferido

Jose Eridan - 28028 - PRTB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

José Roberto Conselheiro - 70456 - AVANTE - Deferido

Joselita Jô - 70200 - AVANTE - Deferido

Josimar do Piquiras - 44567 - UNIÃO - Deferido

Jota Sobrinho - 77104 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Joveci Santana Serralheiro - 40566 - PSB - Deferido

Jovino - 27222 - DC - Deferido

Juarez Lopes - 12123 - PDT - Deferido

Juliana Bento - 22177 - PL - Deferido

Juliane Lacerda - 22001 - PL - Deferido

Júlio César - 13111 - PT - Deferido

Julio Pega A Visão - 15001 - MDB - Deferido

Junior Café - 28273 - PRTB - Deferido

Jurandir Rosa - Jura - 12444 - PDT - Deferido

Kadu - 11111 - PP - Deferido

Kal - 33201 - MOBILIZA - Deferido

Kamilla da Ferragista - 70191 - AVANTE - Deferido

Kamilla Malaquias - 70789 - AVANTE - Deferido

Kandice Veiga - 45001 - PSDB - Renúncia

Karla Bento - 12077 - PDT - Deferido

Karolaine Amorim - 28300 - PRTB - Deferido

Kátia - 13013 - PT - Deferido

Kelly Alves - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Kemps do Uber - 20022 - PODE - Deferido

Kesia Menina dos Ovos - 27750 - DC - Deferido

Kikinha - 70500 - AVANTE - Deferido

Kilda Leão - 27789 - DC - Deferido

Kleybe Morais - 15300 - MDB - Deferido

Laion - 22888 - PL - Deferido

Laiza Maiara - 70015 - AVANTE - Deferido

Larissa Neiva - 30909 - NOVO - Deferido

Leandro Borges - 12300 - PDT - Deferido

Leandro Dias - 40456 - PSB - Deferido

Leandro Sena - 77300 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Leda Baianinha - 27450 - DC - Deferido

Léia Klebia - 20500 - PODE - Deferido

Lenice Guimaraes - 11500 - PP - Deferido

Lenina Ribeiro - 30030 - NOVO - Deferido

Léo José - 77444 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Leomar Soares - 15321 - MDB - Deferido

Leticia Cavalcante - 40120 - PSB - Deferido

Letícia Scalabrini - 80000 - UP - Deferido

Liani Wonnê Cavalcante - 44122 - UNIÃO - Deferido

Lidiane - 28030 - PRTB - Deferido

Lidiane Leao - 11044 - PP - Deferido

Ligia Porto - 70510 - AVANTE - Deferido

Lilia Monteiro - 18110 - REDE - Deferido

Lincoln Barros - 22191 - PL - Deferido

Lindaura Mandato Coletivo - 10188 - REPUBLICANOS - Deferido

Lindomar Cidadania - 36023 - AGIR - Indeferido

Lindomar da Proteção Veicular - 50163 - PSOL - Deferido

Lindomar do Lula - 40130 - PSB - Deferido

Lis Marques - 35077 - PMB - Indeferido

Lorena Louzada - 20400 - PODE - Deferido

Lorrany Cruvinel - 55200 - PSD - Deferido

Loyane Vieira - 45678 - PSDB - Deferido

Lu da Saude - 40333 - PSB - Deferido

Luan Alves - 15111 - MDB - Deferido

Luana da Noroeste - 25244 - PRD - Deferido

Lucas Kitão - 44123 - UNIÃO - Deferido

Lucas Vergílio - 15015 - MDB - Deferido

Lucca Perdigão - 20321 - PODE - Deferido

Lucélia Rodrigues - 55777 - PSD - Deferido

Lucia Roberta Lucinha - 10148 - REPUBLICANOS - Deferido

Lucilene Kalunga - 40100 - PSB - Deferido

Lucimar Fidelis - 27600 - DC - Deferido

Luciula do Recanto - 15999 - MDB - Deferido

Lucy Medeiros - 22789 - PL - Deferido

Ludimila Rodrigues - 12193 - PDT - Deferido

Ludmila Rosa - 40123 - PSB - Deferido

Luis da Auto Escola - 27777 - DC - Deferido

Luisa Flor - 25888 - PRD - Deferido

Luiz Bitoka - 22244 - PL - Deferido

Luiz Carlos da Noroeste - 36800 - AGIR - Deferido

Luiz Santos - 20007 - PODE - Deferido

Luminha Matos - 70321 - AVANTE - Deferido

Luna Teixeira - 50010 - PSOL - Deferido

Macgyver da Redenção - 10022 - REPUBLICANOS - Deferido

Mãe Isabel de Oxum - 13077 - PT - Deferido

Mãezinha - 11612 - PP - Deferido

Maggnu Mendes - 70800 - AVANTE - Deferido

Magna Borges - 11345 - PP - Deferido

Major Danilo - 55888 - PSD - Deferido

Major Vitor Hugo - 22222 - PL - Deferido

Mangalô - 22700 - PL - Deferido

Manoel Junior - 36400 - AGIR - Deferido

Manu Jacob - 50123 - PSOL - Deferido

Mara do Quiosk - 13028 - PT - Deferido

Marcão da Construção - 12012 - PDT - Deferido

Marcão da Panificadora - 36222 - AGIR - Deferido

Marcelo Derze - 30500 - NOVO - Deferido

Marcelo Freitas - 36300 - AGIR - Deferido

Marcia Mello - 11244 - PP - Deferido

Marcia Mendonça - 44777 - UNIÃO - Deferido

Márcia Santos - 70767 - AVANTE - Deferido

Marciana Vieira - 70020 - AVANTE - Deferido

Marciene Andrade - 40444 - PSB - Deferido

Marcim do Edson Automoveis - 28080 - PRTB - Indeferido

Marcinha F-250 - 20250 - PODE - Deferido

Marcio Branco - 27639 - DC - Indeferido

Marcio Daniel Jovem do Povo - 70121 - AVANTE - Deferido

Marcio do Carmo - 11456 - PP - Deferido

Marcio Eita Glória - 20220 - PODE - Deferido

Marcio Mamede - 36001 - AGIR - Renúncia

Marco Aurélio - 28321 - PRTB - Deferido

Marco Recco Zum - 35007 - PMB - Indeferido

Marcos 3m - 36333 - AGIR - Deferido

Marcos Ball Hamon - 22321 - PL - Deferido

Marcos Prado O Prata da Casa - 70100 - AVANTE - Deferido

Marcos Vinicius - 33700 - MOBILIZA - Deferido

Marcus Quintino - 44441 - UNIÃO - Deferido

Maria Ilca - 44247 - UNIÃO - Deferido

Maria José - 10710 - REPUBLICANOS - Deferido

Maria Rosa - 28001 - PRTB - Deferido

Mariana Gidrão - 44100 - UNIÃO - Deferido

Mariza - 44120 - UNIÃO - Renúncia

Markim Goya - 25456 - PRD - Deferido

Marlon - 12333 - PDT - Deferido

Marnilda - 55233 - PSD - Deferido

Marta Azevedo - 27770 - DC - Deferido

Marta Queiroz Professora - 18888 - REDE - Deferido

Marta Tiburcio - 65321 - PC do B - Deferido

Mateus Tobias - 70333 - AVANTE - Deferido

Matias - 11062 - PP - Deferido

Mauricio Comunicativo Leste - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Mauro Henrique - 36111 - AGIR - Deferido

Mauro Teles Gente da Gente - 45130 - PSDB - Deferido

Max Nascimento - 25192 - PRD - Deferido

Maycon Torres - 33150 - MOBILIZA - Deferido

Mayra Saad - 77008 - SOLIDARIEDADE - Deferido

MC Jivas - 13420 - PT - Deferido

Mestre Passarinho - 33999 - MOBILIZA - Deferido

Micael Cândido - 20120 - PODE - Deferido

Michel Lima - 70999 - AVANTE - Deferido

Michel Magul - 45000 - PSDB - Deferido

Michele Diniz - 25145 - PRD - Deferido

Michelle Ferreira - 15161 - MDB - Deferido

Michelly Reckert - 77177 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Miguel Veloso - 70115 - AVANTE - Deferido

Miguelito Lacerda - 33123 - MOBILIZA - Deferido

Milka Hume - 10124 - REPUBLICANOS - Deferido

Miqueias Pereira - 20123 - PODE - Deferido

Missionaria Vanda - 12220 - PDT - Deferido

Mizair Lemes Jr - 36600 - AGIR - Deferido

Monaliza Pescadora - 22020 - PL - Deferido

Motorista Antonio Bigode - 70001 - AVANTE - Deferido

Mulher Coité - 20600 - PODE - Deferido

Muriele Isabel - 10600 - REPUBLICANOS - Deferido

Murilo Valverde - 40888 - PSB - Deferido

Naídes Vargas - 45388 - PSDB - Deferido

Nara Coutrim - 70700 - AVANTE - Deferido

Natal da Cesta Básica - 10500 - REPUBLICANOS - Deferido

Naualia Gabrielle - 20777 - PODE - Indeferido

Nayara Canabrava - 44969 - UNIÃO - Deferido

Nega Na Moda - 25044 - PRD - Deferido

Neila Cavalcante - 36016 - AGIR - Deferido

Neila Gonçalves - 22007 - PL - Deferido

Nel Anakim - 44023 - UNIÃO - Deferido

Nélio do Vera Cruz - 20789 - PODE - Deferido

Neto Bessa - 30456 - NOVO - Deferido

Norden Três Ilhas - 25055 - PRD - Deferido

Núbia Trindade - 36036 - AGIR - Deferido

Nuno Costa - 12234 - PDT - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Odair Alves - 40141 - PSB - Deferido

Odaléa Gomes - 45045 - PSDB - Deferido

Olair É Daqui - 28700 - PRTB - Deferido

Olavo Pires - 28333 - PRTB - Deferido

Omar Conselheiro - 25400 - PRD - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Orlando - 15420 - MDB - Deferido

Orlando da Saúde - 40200 - PSB - Deferido

Oséias Varão - 22300 - PL - Deferido

Osvaldina Feirante - 40110 - PSB - Deferido

Oswaldo Arantes - 15167 - MDB - Deferido

Pablo Dance - 28400 - PRTB - Deferido

Pablo Pabola - 77400 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Paixão - 33356 - MOBILIZA - Deferido

Pastor Daniel - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Pastor Davi da Guerra - 27027 - DC - Deferido

Pastor Jose Aparecido Feirante - 10101 - REPUBLICANOS - Deferido

Pastor Juracy Gonçalves - 27122 - DC - Deferido

Pastor Lucas Brás - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Pastora Edna Abadia - 28888 - PRTB - Deferido

Pastora Leia - 11470 - PP - Deferido

Pastora Maria Helena - 77080 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Pastora Neide - 15077 - MDB - Deferido

Pastora Soraya Freitas - 15276 - MDB - Deferido

Pastora Wilma - 55100 - PSD - Deferido

Patricia Goulart - 40500 - PSB - Deferido

Patricia Santana - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Patricia Valente - 22055 - PL - Deferido

Paulão do Novo - 30777 - NOVO - Deferido

Paulim Produções - 33400 - MOBILIZA - Deferido

Paulin Pj - 27111 - DC - Deferido

Paulo do MIL Grau - 10244 - REPUBLICANOS - Deferido

Paulo Henrique da Farmácia - 77700 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Paulo José Imóveis - 43210 - PV - Deferido

Paulo Magalhães - 44010 - UNIÃO - Deferido

Paulo Pacheco - 44387 - UNIÃO - Deferido

Paulo Radialista - 27800 - DC - Deferido

Paulo Ricardo - 13456 - PT - Deferido

Paulo Vitor Marques - 30300 - NOVO - Deferido

Pedro Azulão Jr - 15678 - MDB - Deferido

Pedro Damião - 18175 - REDE - Deferido

Pedro Freire - 36123 - AGIR - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Peres Policial CIVIL - 33340 - MOBILIZA - Deferido

Pierre Hayshida - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Poliana Vasconcelos - 45455 - PSDB - Indeferido

Policial Wellington Cardoso - 25222 - PRD - Deferido

Polyana Rodrigues - 36360 - AGIR - Deferido

Polyanna Poloniato - 20000 - PODE - Deferido

Popó da Reciclagem - 70024 - AVANTE - Deferido

Pr Juarez do Hortencias - 12105 - PDT - Deferido

Pr Wilson - 25111 - PRD - Deferido

Pra Gizelle Teles - 20200 - PODE - Deferido

Presbitero Figueiredo - 28666 - PRTB - Deferido

Prof Domingos Ramos - 10507 - REPUBLICANOS - Indeferido

Prof Jasmilton Lourenço - 70123 - AVANTE - Deferido

Prof Junior Dr Antonio Junior - 30000 - NOVO - Deferido

Prof. Wadson - 40140 - PSB - Deferido

Professor Alex - 50050 - PSOL - Deferido

Professor Byl Farney - 40700 - PSB - Deferido

Professor Edward - 13100 - PT - Deferido

Professor Júlio Cesar - 70007 - AVANTE - Deferido

Professor Marcio - 11800 - PP - Deferido

Professor Murilo Meiron - 33321 - MOBILIZA - Deferido

Professor Paulo - 77394 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professor Vanderlan - 11369 - PP - Deferido

Professor Vinícius Pavanelli - 30700 - NOVO - Deferido

Professora Ana Rita - 13789 - PT - Deferido

Professora Anisia - 36223 - AGIR - Deferido

Professora Juliana - 30101 - NOVO - Deferido

Professora Ludmylla - 13123 - PT - Deferido

Professora Nara - 25321 - PRD - Deferido

Professora Oneide - 25500 - PRD - Deferido

Professora Virna - 28288 - PRTB - Deferido

Rafael Azevedo - 33500 - MOBILIZA - Deferido

Rafael Gomes - 50321 - PSOL - Deferido

Rafaella Rosmani - 20300 - PODE - Indeferido

Ramires do Oásis - 70766 - AVANTE - Deferido

Ranufo - 27001 - DC - Deferido

Raphael da Saúde - 77100 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Raquel Mndes - 15333 - MDB - Deferido

Regina Castro - 15115 - MDB - Deferido

Renata do Matozzo - 77111 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Renata Morais - 30111 - NOVO - Deferido

Renato do Amauri - 11147 - PP - Renúncia

Reny - 28111 - PRTB - Deferido

Repórter Douglas Fernandes - 77800 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Rita Cadeirantee - 11444 - PP - Deferido

Roberto Arza - 20153 - PODE - Deferido

Roberto Gomes - 22333 - PL - Deferido

Robson Honório - 33033 - MOBILIZA - Deferido

Rocha - 23200 - CIDADANIA - Indeferido

Rocha Bombeiro do Povo - 50793 - PSOL - Deferido

Rochinha da Saude - 10800 - REPUBLICANOS - Deferido

Rodolfo Souza - 44555 - UNIÃO - Deferido

Rodolpho Lopes - 40000 - PSB - Deferido

Rodrigo Cirqueira - 28500 - PRTB - Deferido

Rodrigo Mangela - 30444 - NOVO - Deferido

Rodrigo Melo - 33456 - MOBILIZA - Deferido

Rodrigo Rizzo - 45123 - PSDB - Deferido

Rodrigues - 27153 - DC - Deferido

Rogerio Cantor - 10888 - REPUBLICANOS - Deferido

Romildes - 33633 - MOBILIZA - Deferido

Romilson Ferreira da Edom - 33444 - MOBILIZA - Deferido

Ronaldo Borges - 44007 - UNIÃO - Deferido

Ronaldo Du Cheff - 44001 - UNIÃO - Deferido

Rondinelly Hélio - 77477 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ronilson Reis - 77600 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ronivon Alves - 45600 - PSDB - Deferido

Ronny Souza - 22100 - PL - Deferido

Rosa Gonolli - 22109 - PL - Deferido

Rosaldina Isabel - 45145 - PSDB - Deferido

Rosangela Cheirosa - 25789 - PRD - Deferido

Rose Cruvinel - 44321 - UNIÃO - Deferido

Rose Freitas - 33271 - MOBILIZA - Deferido

Rosely Franss - 33097 - MOBILIZA - Deferido

Sabrina Garcez - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Saimy do Tiãozinho - 40400 - PSB - Deferido

Salvino Cabeleireiro - 77224 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Samara - 27150 - DC - Deferido

Samuel Brother - 33190 - MOBILIZA - Deferido

Samuel Cout - 55357 - PSD - Deferido

Samuel Esteves - 10987 - REPUBLICANOS - Deferido

Samuel Fernandes - 77711 - SOLIDARIEDADE - Indeferido

Samuel Gordin - 11567 - PP - Deferido

Samuel Martins - 70777 - AVANTE - Deferido

Samuel Menino do Povo - 27977 - DC - Deferido

Sanches da Federal - 11022 - PP - Deferido

Sandes Junior - 15222 - MDB - Deferido

Sandra Azevedo - 22792 - PL - Deferido

Sandra Barrão - 77746 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Sandra Rotoli - 28710 - PRTB - Deferido

Santana Gomes - 28010 - PRTB - Deferido

Santor Cabeleleiro - 36999 - AGIR - Deferido

Sargento Adrielle - 36193 - AGIR - Deferido

Sargento Fábio Galvão - 22200 - PL - Deferido

Sargento Leandro Miranda - 30190 - NOVO - Deferido

Sargento Mário Augusto - 12190 - PDT - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Sargento Maruzan - 11888 - PP - Deferido

Sargento Novandir - 15200 - MDB - Deferido

Sargento Palmeron - 70190 - AVANTE - Deferido

Sargento Thiago Henrique - 22380 - PL - Deferido

Sérgio Cardoso - 20180 - PODE - Deferido

Sergio Sandre - 44145 - UNIÃO - Deferido

Sergio Severo Serginho - 11400 - PP - Deferido

Sgt Silvana Maria - 44193 - UNIÃO - Deferido

Sgt Tullio - 22014 - PL - Deferido

Shirley da Saude - 25102 - PRD - Deferido

Sid Peão - 20020 - PODE - Indeferido

Silvio Vaz - 15000 - MDB - Deferido

Sinthya da 44 - 77142 - SOLIDARIEDADE - Renúncia

Sirlon Santos - 36321 - AGIR - Deferido

Socorro Medeiros - 36060 - AGIR - Deferido

Sônia Cleide - 13753 - PT - Deferido

Stúdio Lourival Silva - 22555 - PL - Deferido

Subten Paulo da Maria da Penha - 44190 - UNIÃO - Deferido

Suellen Fernandes - 22010 - PL - Deferido

Tacileide Lemos - 77331 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Tainah Franco - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Tatiely Sousa - 11333 - PP - Deferido

Telê Acitamar - 12020 - PDT - Deferido

Tenente Reginaldo - 20190 - PODE - Deferido

Tenente Rogerio - 22345 - PL - Deferido

Tenente Rosy - 44028 - UNIÃO - Deferido

Thais Santos - 44789 - UNIÃO - Deferido

Thaynara Gonçalves - 27301 - DC - Deferido

Thell Almeida - 22212 - PL - Deferido

Thiago Brey - 11555 - PP - Deferido

Thiago Carrijo - 27000 - DC - Deferido

Thiago da Xerox - 20222 - PODE - Deferido

Thialu Guiotti - 70300 - AVANTE - Deferido

Thony Oliveira - 43123 - PV - Deferido

Tia Elke - 33808 - MOBILIZA - Deferido

Tia Rosely - 10112 - REPUBLICANOS - Deferido

Tião Peixoto - 45700 - PSDB - Deferido

Tiãozinho - 45213 - PSDB - Deferido

Tiãozinho da Saúde - 28147 - PRTB - Deferido

Tiaozinho Porto - 36900 - AGIR - Deferido

Tio Romeu - 30123 - NOVO - Deferido

Tocantins - 25161 - PRD - Deferido

Tonis Vinicius - 33111 - MOBILIZA - Deferido

Uelton Costa - 22456 - PL - Deferido

Val das Mãos Amigas - 12222 - PDT - Deferido

Valdery Jr - 25025 - PRD - Deferido

Valdir Feirante - 55002 - PSD - Deferido

Vanessa do Salão - 77456 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Venicio Junior - 30333 - NOVO - Deferido

Vicente Chimbinha - 30555 - NOVO - Deferido

Vicente Leão - 45800 - PSDB - Deferido

Victor de Melo - 45005 - PSDB - Renúncia

Victor Hugo Verde - 50420 - PSOL - Deferido

Victor Salatiel - 28123 - PRTB - Deferido

Vigilante Assumar - 10038 - REPUBLICANOS - Deferido

Vinícius Arantes - 80123 - UP - Deferido

Vinicius Du Delegado Waldir - 44444 - UNIÃO - Deferido

Vinny Gomide - 44445 - UNIÃO - Deferido

Vinycios Ferreira - 30303 - NOVO - Deferido

Vitão da Academia - 10210 - REPUBLICANOS - Deferido

Viviane Madeira - 33193 - MOBILIZA - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Walcy Vieira Mick Jagger - 13444 - PT - Deferido

Walkiria dos Abrigos - 11100 - PP - Deferido

Wallace Xavier - 43000 - PV - Deferido

Waltterlenne - 40321 - PSB - Deferido

Wanderlei de Jesus - 18100 - REDE - Deferido

Wando Miguel Stival - 45002 - PSDB - Renúncia

Welton Lemos - 77077 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Wendel Ribeiro - 77900 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Wenderson Todim - 35044 - PMB - Renúncia

Wesley Almeida - 28777 - PRTB - Deferido

Wesley Martins - 22022 - PL - Deferido

Weverton - 27033 - DC - Deferido

Wilian Saruel da 44 - 28444 - PRTB - Deferido

William do Armazém Silva - 28200 - PRTB - Deferido

Willian Veloso - 22002 - PL - Deferido

Xavier - 10555 - REPUBLICANOS - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Yara Neves - 36888 - AGIR - Deferido

Zander - 20800 - PODE - Deferido

Zé Camburão - 13713 - PT - Deferido

Zé do Caixão - 18065 - REDE - Deferido

Ze Maria Xerife - 22111 - PL - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 12h37.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

Você poderá acompanhar no UOL a apuração das Eleições 2024.