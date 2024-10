Veja a lista dos candidatos a vereador de Duque de Caxias (RJ) em 2024

Do UOL, Em São Paulo

A cidade de Duque de Caxias (RJ) tem 29 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 496 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de Duque de Caxias (RJ):

Adalberto Jogador - 45010 - PSDB - Deferido

Adiel da Marcha Com Cristo - 22023 - PL - Deferido

Adilson Bigu - 10016 - REPUBLICANOS - Deferido

Adriano Freitas - 45131 - PSDB - Deferido

Afonso Legal - 20222 - PODE - Deferido

Alessandra Castro - 18777 - REDE - Deferido

Alessandro Lima - 22999 - PL - Deferido

Alex Freitas - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Alex Rosa - 25677 - PRD - Deferido

Alex Tomaz - 33456 - MOBILIZA - Deferido

Alexandre do Pilar - 27733 - DC - Deferido

Alexandre Paixâo - 10321 - REPUBLICANOS - Deferido

Alexia Santos - 13007 - PT - Deferido

Alicia Carvalho - 44261 - UNIÃO - Deferido

Aline Miranda - 20123 - PODE - Deferido

Allan Macarrão - 77699 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Amigo Kinho - 35115 - PMB - Deferido

Ana Paula Mattos - 70445 - AVANTE - Deferido

Anderson Jarrão - 50733 - PSOL - Deferido

Andinho do Som - 13085 - PT - Deferido

André Almeida - 65555 - PC do B - Deferido

André Campista - 11000 - PP - Renúncia

Andre Cara de Leão - 27277 - DC - Deferido

André Quintanilha - 25025 - PRD - Deferido

Andre Três Marias - 25333 - PRD - Deferido

Andréa Conselheira - 77001 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Andréa da Marchinha - 77890 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Andreia Zito - 43123 - PV - Deferido

Andrezinho da Farmácia Filho - 22345 - PL - Deferido

Andrielle Braga - 44244 - UNIÃO - Deferido

Angela Silva - 35010 - PMB - Deferido

Anna Clara - 40177 - PSB - Deferido

Antonio Galáctico - 43333 - PV - Deferido

Aquiciley Filho do Adão Campo - 10134 - REPUBLICANOS - Deferido

Arabelle Macruz - 33555 - MOBILIZA - Deferido

Artuzinho da Piscina - 13888 - PT - Deferido

Badi - 12678 - PDT - Deferido

Beth do Gilmar do Capivari - 45200 - PSDB - Deferido

Beto Gabriel - 77077 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Beto Nas Comunidades - 70345 - AVANTE - Deferido

Beto Smith - 12369 - PDT - Deferido

Bianca Almeida - 80000 - UP - Deferido

Bill da Conquista - 33765 - MOBILIZA - Deferido

Bispa Deise - 33000 - MOBILIZA - Deferido

Bispo Elias Messias - 10654 - REPUBLICANOS - Deferido

Bispo Josias Carvalho Jumebe - 35333 - PMB - Deferido

Bispo Sergio Luiz - 25100 - PRD - Deferido

Bola do Amapá - 44499 - UNIÃO - Deferido

Boquinha - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Boró do Pilar - 44612 - UNIÃO - Deferido

Brunninha - 22222 - PL - Deferido

Bruno Bbzão - 13456 - PT - Deferido

Bruno Leonardo - 13567 - PT - Deferido

Bruno Ryu - 35765 - PMB - Deferido

Bruno Trovão - 33123 - MOBILIZA - Deferido

Capelão Mauricio - 10022 - REPUBLICANOS - Deferido

Carlinho da Saúde - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Carlinhos da Barreira - 44320 - UNIÃO - Deferido

Carlinhos da Tia Ju - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Carlinhos Pururuca - 25015 - PRD - Deferido

Carlos Baia - 11888 - PP - Deferido

Carlúcio Mendonça - 33683 - MOBILIZA - Deferido

Carmen Luz - 44713 - UNIÃO - Deferido

Carol de Caxias - 22200 - PL - Deferido

Catiti - 12615 - PDT - Deferido

Célia Dutra - 15221 - MDB - Deferido

Cerly Souza - 18555 - REDE - Deferido

Chama A Rose - 40222 - PSB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Chiquinho Caipira - 77614 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Chiquinho Mecânico - 27027 - DC - Deferido

Clau Anjos - 33222 - MOBILIZA - Renúncia

Claudete Vitorino - 12901 - PDT - Deferido

Claudia do Chico Borracheiro - 77677 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Claudinha Show - 27051 - DC - Renúncia

Claudinho Soliva - 27321 - DC - Deferido

Claudio Beserra - 11220 - PP - Deferido

Cláudio Chapéu - 33133 - MOBILIZA - Deferido

Claudio Thomaz - 25123 - PRD - Deferido

Cleber Silva - 40123 - PSB - Deferido

Clebio do Amapá - 11239 - PP - Deferido

Cleitinho - 35024 - PMB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Cleiton Matheus - 30300 - NOVO - Deferido

Cleonice Olavo Bilac - 44555 - UNIÃO - Deferido

Clever Soares - 27654 - DC - Deferido

Clovinho Sempre Junto - 12312 - PDT - Deferido

Conceição D Lissá - 50321 - PSOL - Deferido

Corina - 50028 - PSOL - Deferido

Coronel Melo - 44100 - UNIÃO - Deferido

Cristiano - 13001 - PT - Deferido

Cristiano do Pilar - 40444 - PSB - Deferido

Dadá da Copacabana - 12005 - PDT - Deferido

Daiane da Água - 25195 - PRD - Deferido

Damiana Ventura - 25200 - PRD - Deferido

Dani da Enfermagem - 11723 - PP - Deferido

Dani Santana - 43000 - PV - Deferido

Daniel Garcia - 27239 - DC - Deferido

Danielle Santana da Podologia - 23023 - CIDADANIA - Deferido

Danny da Feira - 70777 - AVANTE - Deferido

Davi Barreto - 28000 - PRTB - Deferido

David Cesar - 77555 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Debora Amorim - 40777 - PSB - Deferido

Débora Proteção Animal - 25005 - PRD - Deferido

Débora Renata - 77133 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Deisi do Seu Dino - 25456 - PRD - Deferido

Delbra Santos - 23001 - CIDADANIA - Deferido

Delza de Oliveira - 15789 - MDB - Deferido

Denise Freire - 35225 - PMB - Deferido

Dennis Pimentinha - 23123 - CIDADANIA - Deferido

Dercy - 25011 - PRD - Deferido

DI Ribeiro - 44144 - UNIÃO - Deferido com recurso

Diego B Sete - 30777 - NOVO - Deferido

Diego Souza - 30000 - NOVO - Deferido

Diego Wakoff - 33321 - MOBILIZA - Deferido

Dindinho Linhares - 44433 - UNIÃO - Deferido

Dinei - 33070 - MOBILIZA - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Dinho Meirelles - 30130 - NOVO - Deferido

Dney Negão - 10009 - REPUBLICANOS - Deferido

Dodô do Hospital - 25026 - PRD - Deferido

Douglas da Amizade - 65165 - PC do B - Deferido

Doutor Klebinho - 44333 - UNIÃO - Deferido

Dr Camilo Carvalho - 11011 - PP - Deferido

Dr Luis Henrique - 45445 - PSDB - Deferido

Dr Marcelo Freire - 70001 - AVANTE - Deferido

Dr Marcos Paulo - 25633 - PRD - Deferido

Dr Maurício - 25022 - PRD - Deferido

Dr Natanael - 70007 - AVANTE - Deferido

Dra Adriana da Saúde - 11123 - PP - Deferido

Dra Eliane Ramos - 27111 - DC - Deferido

Dra Kíssila - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Ed Wilson Téia - 11040 - PP - Deferido

Edmar Braga - 27100 - DC - Deferido

Ednaldo Júnior - 77127 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Edson do Paraiso - 30769 - NOVO - Deferido

Eduardo Moreira - 15239 - MDB - Deferido

Elaine Machado - 33523 - MOBILIZA - Deferido

Elena do Posto - 43007 - PV - Deferido

Ellen Cordeiro - 22111 - PL - Deferido

Elo do Brasil - 40456 - PSB - Deferido

Elson da Água - 70125 - AVANTE - Deferido

Elson da Batata - 27123 - DC - Deferido

Emerson Filho - 45617 - PSDB - Deferido

Emerson Truta - 27250 - DC - Deferido

Enfermeira Ilma - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Enfermeiro Leandro - 25192 - PRD - Deferido

Érica André - 11456 - PP - Deferido

Erica do Condomínio - 18000 - REDE - Deferido

Erickson Teixeira - 13333 - PT - Deferido

Ester da Empada - 22432 - PL - Deferido

Estevão Fontes - 35222 - PMB - Deferido

Euler Bertucio - 30030 - NOVO - Deferido

Evelyn Ribeiro - 28888 - PRTB - Deferido

Everaldo Pqd - 12300 - PDT - Deferido

Ezequiel - 22007 - PL - Deferido

Ezequiel Evangelista - 35789 - PMB - Deferido

Fabi Antunes - 11999 - PP - Deferido

Fabi Costha - 30456 - NOVO - Deferido

Fabiane Lourival - 18677 - REDE - Deferido

Fabiano Leal - 30500 - NOVO - Deferido

Fabinho Martins - 45123 - PSDB - Deferido

Fabio Costa - 35007 - PMB - Deferido

Fábio Guedes Negão do Andaime - 28210 - PRTB - Deferido

Fabio Negão - 11555 - PP - Deferido

Fatinha - 25555 - PRD - Deferido

Felipe Ferrari - 28224 - PRTB - Deferido

Fernanda Costa - 15555 - MDB - Deferido

Fernando da Dupont Ar - 70575 - AVANTE - Deferido

Filipinho Cardoso - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Flavia Cabelereira - 30321 - NOVO - Deferido

Gabriel Cruz - 27622 - DC - Deferido

Gabriela Marques - 15023 - MDB - Deferido

Gaspar Vera Cruz - 77654 - SOLIDARIEDADE - Deferido

George Mendes - 10015 - REPUBLICANOS - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Geraldo Moveis - 45701 - PSDB - Deferido

Gerson O Vereador do Povo - 33688 - MOBILIZA - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Gerusa Jonhson - 44125 - UNIÃO - Deferido

Getulio Filho - 70569 - AVANTE - Deferido

Gian Russo - 11012 - PP - Deferido

Gilberto Dantas - 70333 - AVANTE - Deferido

Gilvan - 35005 - PMB - Deferido

Gina dos Santos - 27853 - DC - Deferido

Giorgio Monteiro - 11222 - PP - Deferido

Gladson Cavalcanti - 33333 - MOBILIZA - Deferido

Gladson Costa - 55555 - PSD - Deferido

Glauco da Mangueirinha - 44014 - UNIÃO - Deferido

Glorya Ramos - 13713 - PT - Deferido

Grande - 25618 - PRD - Deferido

Gryllo do Som - 33171 - MOBILIZA - Deferido

Gudê - 27777 - DC - Deferido

Guto Lazaroni - 65123 - PC do B - Deferido

Habib do Ferro Velho - 27007 - DC - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Harrison Ford - 33343 - MOBILIZA - Deferido

Heitor Parente - 45199 - PSDB - Deferido

Henrique Alcântara - 33158 - MOBILIZA - Deferido

Henrique Almeida - 25017 - PRD - Deferido

Ilca do Pilar - 40130 - PSB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

India do Amapá - 45111 - PSDB - Deferido

Índio do Trenzinho - 40101 - PSB - Deferido

Irmão Dino - 11023 - PP - Deferido

Isa Reis - 55369 - PSD - Deferido

Isaias Paz - 40000 - PSB - Deferido

Ivan Cunha - 44444 - UNIÃO - Deferido

Ivanete Silva - 50007 - PSOL - Deferido

Izabela de Carvalho - 45450 - PSDB - Deferido

Jackson Wagner - 77815 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Janaína Defensora dos Pcd S - 15100 - MDB - Deferido

Janete Dança de Salão - 40180 - PSB - Deferido

Janete Reis - 33373 - MOBILIZA - Deferido

Jean Oliveira - 30100 - NOVO - Deferido

Jefferson Januário - 28222 - PRTB - Deferido

Jefferson Lira - 30007 - NOVO - Deferido

Jo da Motinha - 30222 - NOVO - Deferido

Jô da Saúde - 12013 - PDT - Deferido

Jó do Bilac - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Jô Mansera - 45210 - PSDB - Deferido

João da Locadora - 12033 - PDT - Deferido

João Moto Táxi - 70174 - AVANTE - Deferido

Joice da Saúde - 15093 - MDB - Deferido

Jonas Braga - 18999 - REDE - Deferido

Jonathan General - 33666 - MOBILIZA - Deferido

Jorge da Kombi - 15640 - MDB - Deferido

Jorge Katarina - 12500 - PDT - Deferido

Jorge Sabão - 45567 - PSDB - Deferido

Jorginho Guerreiro - 40017 - PSB - Deferido

José Guerreiro - 25023 - PRD - Deferido

Josemar Padilha - 25425 - PRD - Deferido

Josias Santos - 10345 - REPUBLICANOS - Deferido

Juca da Água - 25222 - PRD - Deferido

Judson da Maloca - 30001 - NOVO - Deferido

Juliana do Táxi - 22688 - PL - Deferido

Julio Cordeiro - 77321 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Julio Montenegro - 55123 - PSD - Deferido

Julio Paes - 25777 - PRD - Deferido

Junior Borel Canella - 44456 - UNIÃO - Deferido

Junior Reis - 15016 - MDB - Deferido

Junior Resenha - 11321 - PP - Deferido

Junior Trakinas - 77033 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Junior Uios - 15015 - MDB - Deferido

Jussara da Chopin - 15200 - MDB - Deferido

Jussiê da Cesta Básica - 15001 - MDB - Deferido

Kátia Nascimento - 77026 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Kelen da Figueira - 27145 - DC - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Kelly dos Anjos - 35220 - PMB - Deferido

Kelly Santana A Cadeirante - 45129 - PSDB - Deferido

Kiko Xerém - 22233 - PL - Deferido

Kita da Saúde - 40018 - PSB - Deferido

Leandro Familia - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Leandro Guimarães - 15333 - MDB - Deferido

Leandro Hospital do Cachorro - 15150 - MDB - Deferido

Leandro Marques - 77788 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Leco do Mariante - 44644 - UNIÃO - Deferido

Leide - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Leninha do Psol - 50500 - PSOL - Deferido

Lenir Tavares - 28192 - PRTB - Deferido

Léo Taí - 25000 - PRD - Deferido

Leone - 15433 - MDB - Deferido

Letícia Faro - 70077 - AVANTE - Deferido

Letícia Lyra - 44520 - UNIÃO - Deferido

Letícia Praia - 28108 - PRTB - Deferido

Lia da Saúde - 11333 - PP - Deferido

Lidiane Rodrigues - 30305 - NOVO - Deferido

Lilito - 12310 - PDT - Deferido

Linda Flor - 33138 - MOBILIZA - Deferido

Lita do Rh - 10888 - REPUBLICANOS - Deferido

Lu Lopes - 33607 - MOBILIZA - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Luciano Netto - 11234 - PP - Deferido

Luciano Senna - 70233 - AVANTE - Deferido

Lúcio Joga Na Tela - 30555 - NOVO - Deferido

Luis Centenario - 30630 - NOVO - Deferido

Luiz do Sindicato - 35015 - PMB - Deferido

Mãe Odélewá - 12022 - PDT - Deferido

Malu Oliveira - 65474 - PC do B - Deferido

Mancha Pires - 27124 - DC - Deferido

Manelzinho da Gráfica - 12641 - PDT - Deferido

Manoel Serafim - 20212 - PODE - Deferido

Manuel Martins O Popular Tico - 45705 - PSDB - Deferido

Marcelinho Fi - 12001 - PDT - Deferido

Marcelo Barroso de Imbariè - 10126 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcelo Freitas - 12654 - PDT - Deferido

Marcelo Nascimento - 13123 - PT - Deferido

Marcia da Educação - 11109 - PP - Deferido

Marcia Diniz - 50555 - PSOL - Deferido

Marcinha do Canaan - 13117 - PT - Deferido

Marcio Net - 22019 - PL - Deferido

Marco Sapo - 70610 - AVANTE - Deferido

Maria Sena - 70012 - AVANTE - Deferido

Mario Montes - 70123 - AVANTE - Deferido

Marlon Faustino - 44077 - UNIÃO - Deferido

Marquezine Oh Glória - 22022 - PL - Deferido

Marquinho da Ótica - 27002 - DC - Deferido

Marquinho da Pipa - 15733 - MDB - Deferido

Marquinho Dentista - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Marquinho do Bill - 77678 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marquinho Jogador - 12070 - PDT - Deferido

Marquinho Oi - 44635 - UNIÃO - Deferido

Marquinho Rocha - 12456 - PDT - Deferido

Marta Martins - 27234 - DC - Deferido

Matheus Ramos - 33345 - MOBILIZA - Deferido

Maurício Tenório Cavalcanti - 22001 - PL - Deferido

Menaide do Parto Humanizado - 33999 - MOBILIZA - Deferido

Mestranda Buscapé - 18123 - REDE - Deferido

Mestre Lúcio Bruce Paz - 28777 - PRTB - Deferido

Mestre Olho de Gato - 18321 - REDE - Deferido

Michel Reis - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Michel Vila Nova - 12321 - PDT - Deferido

Michele Tavares - 12123 - PDT - Deferido

Michelle da Mapinguari - 35002 - PMB - Deferido

Michelle Domingos - 27115 - DC - Deferido

Miguel Dupot - 13613 - PT - Deferido

Milena Macedo - 28280 - PRTB - Deferido

Mineiro do Camarão - 70092 - AVANTE - Deferido

Miriam da Carolina - 12007 - PDT - Deferido

Mirim Jovem - 10533 - REPUBLICANOS - Deferido

Moca - 27222 - DC - Deferido

Moises Neguinho - 11111 - PP - Deferido

Monalisa do Consignado - 35223 - PMB - Deferido

Mônica Moraes - 65656 - PC do B - Deferido

Mônica Soares - 77180 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Monique do Bola - 30888 - NOVO - Deferido

Morena do Pilar - 15002 - MDB - Deferido

Naldo da Rua 12 - 11212 - PP - Deferido

Naná - 22002 - PL - Deferido

Nanal - 15633 - MDB - Renúncia

Neguinho da Castelo - 45290 - PSDB - Deferido

Nei Lagoinha - 13115 - PT - Deferido

Ney da Fazenda - 15000 - MDB - Deferido

Ney do Pula Pula - 12012 - PDT - Deferido

Nicinho da Obra - 70789 - AVANTE - Deferido

Nicole Almeida - 70321 - AVANTE - Deferido

Nikinha do Guth - 10001 - REPUBLICANOS - Deferido

Nilsinho do Caminhão - 33412 - MOBILIZA - Renúncia

Nilson Salles - 28100 - PRTB - Deferido

Nina do Jardim Gramacho - 50134 - PSOL - Deferido

Nininho do Depósito - 22789 - PL - Renúncia

Nivaldo Petenga - 70954 - AVANTE - Deferido

Nyl Freitas - 22091 - PL - Deferido

Ocimar - 40001 - PSB - Deferido

Oficial de Justiça DIL Goleiro - 25001 - PRD - Deferido

Oldair Faustino - 30762 - NOVO - Deferido

Osvaldo Sande - 35011 - PMB - Deferido

Otávio Reis - 10130 - REPUBLICANOS - Deferido

Paloma Duarte - 30123 - NOVO - Deferido

Pastor Anderson Lopes - 15300 - MDB - Deferido

Pastor Andre - 45000 - PSDB - Deferido

Pastor Marco Antonio - 27127 - DC - Deferido

Pastor Valdeci Souza - 35122 - PMB - Deferido

Pastor Wagner - 44321 - UNIÃO - Deferido

Pastora Aparecida - 30634 - NOVO - Deferido

Patricia Monteiro - 70456 - AVANTE - Deferido

Paulinho - 25321 - PRD - Deferido

Paulinho Pom Pom - 27456 - DC - Deferido

Paulo Presente - 30333 - NOVO - Deferido

Peixoto - 15190 - MDB - Deferido

Penha - 10510 - REPUBLICANOS - Deferido

Pierre da Saúde - 77877 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Pill - 70000 - AVANTE - Deferido

Pimentel Patriota - 15222 - MDB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Pitoco da Saúde - 12192 - PDT - Deferido

Poldo da Marcela - 43620 - PV - Deferido

Pr Paulo Maciel - 22321 - PL - Deferido

Priscila Cds - 28321 - PRTB - Deferido

Professor Ari - 77007 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professor Beka - 11654 - PP - Deferido

Professor Gilmar Carneiro - 45190 - PSDB - Deferido

Professor Gutemberg - 13013 - PT - Deferido

Professor Heitor Queiroz - 22015 - PL - Deferido

Professor João - 22190 - PL - Deferido

Professor Luiz Marcelo - 35123 - PMB - Deferido

Professor Manoel Mathias - 18100 - REDE - Deferido

Professor Marcio - 27227 - DC - Deferido

Professor Neném - 50333 - PSOL - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Professor Nivan - 11015 - PP - Deferido

Professor Rafael - 80800 - UP - Deferido

Professor Wagner - 22223 - PL - Deferido

Professor Willians Vasques - 40212 - PSB - Deferido

Professora Andreia - 10116 - REPUBLICANOS - Deferido

Professora Doutora Miriana - 50823 - PSOL - Deferido

Professora Edna - 33033 - MOBILIZA - Deferido

Professora Gisele Santos - 13999 - PT - Deferido

Professora Helbia Barreto - 12600 - PDT - Deferido

Professora Selma Gomes - 12255 - PDT - Deferido

Professora Solange Barbalho - 45505 - PSDB - Deferido

Pyerre Quintanilha - 11735 - PP - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Quiel do Canarinho - 27000 - DC - Deferido

Rafael Amaral - 45555 - PSDB - Deferido

Rafael Barnabé - 30171 - NOVO - Deferido

Rafael Simplesmente Amigo - 12000 - PDT - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Rafaela Domingos - 11987 - PP - Deferido

Rafah Moreira - 45455 - PSDB - Renúncia

Raffa - 45678 - PSDB - Deferido

Reginaldo Santos - 45134 - PSDB - Deferido

Renata Hora - 11135 - PP - Deferido

Renata Rangel - 13015 - PT - Deferido

Renê Carteiro - 65789 - PC do B - Deferido

Ricardo do Gás - 40555 - PSB - Deferido

Ricardo Miranda - 18888 - REDE - Deferido

Ricardo Pet - 44744 - UNIÃO - Deferido

Rick Monteiro - 22822 - PL - Deferido

Roandrê Cigano - 50888 - PSOL - Deferido

Roberta Maia - 77010 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Robertinho da Enfermagem - 50222 - PSOL - Deferido

Robson da Padaria - 70111 - AVANTE - Deferido

Rocha - 30010 - NOVO - Deferido

Rodrigo do Alba - 44222 - UNIÃO - Deferido

Rodrigo do Aureo - 77190 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Roger Feital - 44123 - UNIÃO - Deferido

Rogerin Morador - 50001 - PSOL - Deferido

Rogério Padrinho - 44654 - UNIÃO - Deferido

Rogerio Salmos - 33233 - MOBILIZA - Deferido

Romulo do Posto - 27033 - DC - Deferido

Ronaldinho do Caminhão - 10026 - REPUBLICANOS - Deferido

Ronaldo Gente da Gente - 13555 - PT - Deferido

Ronaldo Mamedes - 25010 - PRD - Deferido

Ronaldo Teixeira - 50474 - PSOL - Deferido

Ronny Silva - 11345 - PP - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Rose Cipriano - 50123 - PSOL - Deferido

Rosinha Lima - 15321 - MDB - Deferido

Salve Jorge - 70170 - AVANTE - Deferido

Sandra Smith - 15777 - MDB - Deferido

Sandro Lelis - 15654 - MDB - Deferido

Santos do Povo - 33474 - MOBILIZA - Deferido

Saulo Henrique - 22456 - PL - Deferido

Sebastian do Eurides - 28207 - PRTB - Deferido

Selma Lucena - 27767 - DC - Deferido

Selminha do Projeto - 25626 - PRD - Deferido

Serginho - 15123 - MDB - Deferido

Serginho da Luz - 35577 - PMB - Deferido

Serginho do Pilar - 11777 - PP - Deferido

Sérgio Henrique - 77456 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Sergio Prevatto - 43456 - PV - Deferido

Sharlene Rosa - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Sheila Iglesias - 27272 - DC - Deferido

Shelly do Delicias da Shelly - 35444 - PMB - Deferido

Shirlei Andrade - 45222 - PSDB - Deferido

Silvia da Associação - 70888 - AVANTE - Deferido

Silvia de Mendonça - 13777 - PT - Deferido

Simone Amorim - 18883 - REDE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Solange Naval - 77212 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Soneca da Farmácia - 22454 - PL - Deferido

Sonia Barros - 70070 - AVANTE - Deferido

Soninha Anibal - 25255 - PRD - Deferido

Suzi da Saúde - 12222 - PDT - Deferido

Tabata Paz - 35035 - PMB - Deferido

Tamiris Peixoto - 44678 - UNIÃO - Deferido

Tatiane Mattos - 70133 - AVANTE - Deferido

Telma Andreia - 45824 - PSDB - Deferido

Teresa Cristina Paixão - 30200 - NOVO - Deferido

Thalles Boquinha - 44844 - UNIÃO - Deferido

Thiago Barreto - 15655 - MDB - Deferido

Thiago Limão - 12100 - PDT - Deferido

Thiago População - 28234 - PRTB - Deferido

Thiago Quinzé - 45625 - PSDB - Deferido

Tia Adriana - 77615 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Tia Paty - 25556 - PRD - Deferido

Tia Selma - 22267 - PL - Deferido

Tião Raiz - 40007 - PSB - Deferido

Tibinha - 35620 - PMB - Deferido

Tiele da Gaete - 35650 - PMB - Deferido

Tio Lucio - 30233 - NOVO - Deferido

Titia Flor - 44777 - UNIÃO - Deferido

Tuninho da Ração - 33777 - MOBILIZA - Deferido

Ulisses Barcellos - 35555 - PMB - Deferido

Valceir Rodrigues - 28007 - PRTB - Deferido

Valdecy Nunes - 15345 - MDB - Deferido

Valéria Leite - 11110 - PP - Deferido

Valéria Santos - 10007 - REPUBLICANOS - Deferido

Vanderlei Au Au - 70654 - AVANTE - Deferido

Verinha - 18063 - REDE - Deferido

Verônica Andrade - 77040 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Veronica do Social - 44044 - UNIÃO - Deferido

Vilsinho Comunidade - 35565 - PMB - Deferido

Vinicius Lanzelotti - 40999 - PSB - Deferido

Vitinho - 70010 - AVANTE - Deferido

Vitinho Grandão - 22640 - PL - Deferido

Viviane Costa - 12345 - PDT - Deferido

Viviane Melo - 27001 - DC - Deferido

Vovô Rodrigues - 10233 - REPUBLICANOS - Deferido

Wagner Botelho - 45045 - PSDB - Deferido

Wagner Gama - 30789 - NOVO - Deferido

Wagner Gente da Gente - 13444 - PT - Deferido

Waguinho - 12555 - PDT - Deferido

Waldeck Lira - 35000 - PMB - Deferido

Wallace do Bar - 12777 - PDT - Deferido

Wantuyr Santos - 45745 - PSDB - Deferido

Wellington Palmeira - 44567 - UNIÃO - Deferido

Wellington Vizinho - 10101 - REPUBLICANOS - Deferido

Wendell - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

William da Fé - 11033 - PP - Deferido

William Rocha - 27333 - DC - Deferido

William Santana - 44122 - UNIÃO - Deferido

William Sarrei da Gac - 40040 - PSB - Deferido

Williams do Pantanal - 35230 - PMB - Deferido

Xandão - 15400 - MDB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Zicri Kainon - 22123 - PL - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 13h19.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

Você poderá acompanhar no UOL a apuração das Eleições 2024.