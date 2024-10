Veja a lista dos candidatos a vereador de Belém (PA) em 2024

Do UOL, em São Paulo

A cidade de Belém (PA) tem 35 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 583 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de Belém (PA):

Abilio - 28222 - PRTB - Deferido

Abilio Moraes - 20456 - PODE - Deferido

Adalberto Jr - 15777 - MDB - Deferido

Adriana Almeida Guamá - 27301 - DC - Deferido

Adriana Lobato - 55333 - PSD - Deferido

Adriana Reis - 77144 - SOLIDARIEDADE - Indeferido

Adriano Campos - 11711 - PP - Deferido

Adriano do Uber - 27999 - DC - Renúncia

Adriano Oliveira - 40901 - PSB - Deferido

Adriano Siqueira - 25026 - PRD - Pedido Não Conhecido

Afonso Peres - 13136 - PT - Deferido

Ágatha Barra - 22000 - PL - Deferido

Agnaldo Seu Boneco - 13131 - PT - Deferido

Ailton Campos - 11173 - PP - Deferido

Alberto Noca - 13369 - PT - Deferido

Alessandra Silva - 40567 - PSB - Deferido

Alessandro Arteflex - 22060 - PL - Deferido

Alessandro Gonçalves - 36036 - AGIR - Deferido

Alex Espiga - 12235 - PDT - Deferido

Alex Monteiro - 20322 - PODE - Deferido

Alex Sodré - 11230 - PP - Deferido

Alexandre Cadeirante - 28288 - PRTB - Deferido

Alexandre Farah - 45555 - PSDB - Deferido

Alexandria - 22190 - PL - Deferido

Allan Pombo - 12345 - PDT - Deferido

Altair Brandão - 13677 - PT - Deferido

Altevir Lopes - 44045 - UNIÃO - Deferido

Amarildo Chermont - 13130 - PT - Deferido

Amarildo Vilhena - 12500 - PDT - Deferido

Amaury da Appd - 13611 - PT - Deferido

Amelinha - 43345 - PV - Deferido

Amigo Eloi - 22007 - PL - Deferido

Ana Furtado - 12200 - PDT - Deferido

Ana Karla da Causa Animal - 22200 - PL - Deferido

Ana Paula Curio - 55678 - PSD - Deferido

Ana Pitbull - 55001 - PSD - Deferido

Andre Anaisse - 15001 - MDB - Deferido

Andre Barbosa - 25500 - PRD - Deferido

André Castro da Identidade - 55600 - PSD - Indeferido

André Cunha - 40123 - PSB - Deferido

André Martha - 55000 - PSD - Deferido

André Pakamon - 11112 - PP - Deferido

Andrea do Comércio - 12455 - PDT - Deferido

Andrea Gomes - 44333 - UNIÃO - Deferido

Andrea Monteiro - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Andrey Ramos - 27777 - DC - Deferido

Angela Parlandin - 25567 - PRD - Deferido

Antônio Branco - 12111 - PDT - Deferido

Antonio José - 25223 - PRD - Deferido

Antonio Rocha - 25678 - PRD - Deferido

Apolonio - 13123 - PT - Deferido

Arlindo Costa - 70331 - AVANTE - Deferido

Assima Avelar - 55900 - PSD - Deferido

Ataide Junior - 30500 - NOVO - Deferido

Augusto Santos - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Auxiliadora Lica - 28091 - PRTB - Deferido

Bebê do Tenoné - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Ben Johnson do Boxe - 50776 - PSOL - Deferido

Bené do Jurunas - 50444 - PSOL - Deferido

Bené Pantoja - 55700 - PSD - Deferido

Berina Melo - 12337 - PDT - Deferido

Bete Vidal - 18180 - REDE - Deferido

Beth Gomes - 44023 - UNIÃO - Deferido

Betinho Moreira - 20001 - PODE - Deferido

Betinho Nove Nove - 12399 - PDT - Deferido

Beto da Barão - 55999 - PSD - Deferido

Bia Caminha - 13613 - PT - Deferido

Bieco - 15555 - MDB - Deferido

Biomédico Reinaldo Canavarro - 45111 - PSDB - Deferido

Blenda Quaresma - 15615 - MDB - Deferido

Bolotinha - 10013 - REPUBLICANOS - Deferido

Bombeira Gabriela - 15517 - MDB - Deferido

Bosco - 40224 - PSB - Deferido

Brenda Magalhães - 36117 - AGIR - Indeferido

Cabo Ingrid - 40190 - PSB - Deferido

Cabo Torres - 25888 - PRD - Deferido

Camila Barros - 20107 - PODE - Deferido

Camila Valentim - 25626 - PRD - Deferido

Canhoto - 27027 - DC - Deferido

Capitão Muniz - 22024 - PL - Deferido

Carlos Amiguinho - 10400 - REPUBLICANOS - Deferido

Carlos Costa - 22356 - PL - Deferido

Carlos Henriques - 70231 - AVANTE - Deferido

Carlos Pereira - 28090 - PRTB - Deferido

Carlos Siqueira - 22011 - PL - Deferido

Carlos Souza - 28228 - PRTB - Deferido

Carlos Vinagre - 30100 - NOVO - Deferido

Carmen Américo - 18321 - REDE - Deferido

Carol Salomão - 25025 - PRD - Deferido

Casara - 40112 - PSB - Deferido

Cassia Heloisa - 27007 - DC - Deferido

Cassiano da Federal - 11007 - PP - Deferido

Charles Augusto - 25023 - PRD - Deferido

Cinthia Campos - 44177 - UNIÃO - Deferido

Clara Lemos - 25321 - PRD - Deferido

Claudia Barros - 15915 - MDB - Deferido

Claudia Brito - 20237 - PODE - Deferido

Claúdia Vinagre - 45123 - PSDB - Deferido

Claudio Baia - 27123 - DC - Deferido

Clea Machado - 27377 - DC - Deferido

Cleide Sacramento - 36015 - AGIR - Deferido

Cleiton Pinheiro Rodoviario - 11208 - PP - Pedido Não Conhecido

Cleyton Pinheiro - 10200 - REPUBLICANOS - Deferido

Coletivo da Saúde - 12192 - PDT - Deferido

Comendador Mito - 25333 - PRD - Deferido

Coronel Almeida Costa - 22422 - PL - Deferido

Coronel Firmino - 10190 - REPUBLICANOS - Deferido

Coronel Itacy - 22111 - PL - Deferido

Coronel Priscila - 15181 - MDB - Deferido

Cosme Martins - 40977 - PSB - Deferido

Cristiane Blondé - 27146 - DC - Deferido

Cristina Oliveira - 22002 - PL - Deferido

Damiltom Mello - 18222 - REDE - Deferido

Dan Campos - 27500 - DC - Deferido

Daniel Gente da Gente - 25444 - PRD - Deferido

Danielle Cardias - 15153 - MDB - Deferido

Darci Avelar - 70022 - AVANTE - Deferido

Davi Monteiro - 12856 - PDT - Deferido

Dedé do Peixe - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Delegada Elizete - 55789 - PSD - Deferido

Demetrius Lemos - 20300 - PODE - Renúncia

Denis Trindade - 30030 - NOVO - Deferido

Denys Tavares - 55300 - PSD - Deferido

Deosmar Neto - 44344 - UNIÃO - Deferido

Diana Nascimento - 20420 - PODE - Deferido

DIDI do Ver-o-peso - 15007 - MDB - Deferido

DIDI dos Cachorros - 10987 - REPUBLICANOS - Deferido

Dinelly - 15678 - MDB - Deferido

Dino Santos - 20152 - PODE - Deferido

Diogo do Charque - 25625 - PRD - Deferido

Dj Dinho Tupinamba - 55655 - PSD - Deferido

Djanira Luz - 28135 - PRTB - Deferido

Dona Neves - 55112 - PSD - Deferido

Douglas Neves - 27555 - DC - Deferido

Doutor Adriano - 50000 - PSOL - Deferido

Dr Afonso - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Dr Carlos Henrique - 25123 - PRD - Deferido

Dr Chiquinho - 12100 - PDT - Deferido

Dr Dângelo Mendes - 13777 - PT - Deferido

Dr Davi Albuquerque - 28243 - PRTB - Deferido

Dr Gabriel Garcia - 28026 - PRTB - Deferido

Dr Leandro Vasques - 11091 - PP - Deferido

Dr Luis Otavio - 77777 - SOLIDARIEDADE - Indeferido

Dr Luiz Sabaa - 45454 - PSDB - Deferido

Dr Raydson - 20010 - PODE - Deferido

Dr Renato Neri - 27222 - DC - Deferido

Dr Rufino - 22888 - PL - Deferido

Dr Sandro Ribeiro - 11336 - PP - Deferido

Dr. Elenilson - 40192 - PSB - Deferido

Dr. Santos - 23192 - CIDADANIA - Deferido

Dra Lais Barros - 10022 - REPUBLICANOS - Deferido

Dra Thais Nobre - 28034 - PRTB - Deferido

Dra. Anna Falcão - 65007 - PC do B - Deferido

Dudu Castro - 55500 - PSD - Deferido

Dyego Belem - 27168 - DC - Deferido

Eddy Vale Pai de Três Autistas - 12366 - PDT - Deferido

Edilson Dominguez - 23111 - CIDADANIA - Deferido

Edimilson Pires - 20200 - PODE - Deferido

Edinaldo Carneiro - 12123 - PDT - Deferido

Edinho - 55456 - PSD - Deferido

Edinho da Marambaia - 27707 - DC - Indeferido

Edson Andrade - 12300 - PDT - Deferido

Eduarda Bonanza - 11111 - PP - Deferido

Eduardo Feio - 22010 - PL - Deferido

Elaine Saraiva - 44110 - UNIÃO - Deferido

Elen Aragão - 22500 - PL - Deferido

Elen Melo - 45016 - PSDB - Deferido

Eliade Soares - 70567 - AVANTE - Deferido

Elidiane - 11120 - PP - Deferido

Elienai Mailson - 55321 - PSD - Deferido

Elinora Correa - 27627 - DC - Indeferido

Elisabete Araujo - 36428 - AGIR - Deferido

Elizabeth Surughan - 45999 - PSDB - Deferido

Eloi Santos - 10014 - REPUBLICANOS - Deferido

Elson Fox - 43007 - PV - Deferido

Emanoel Leite - 12456 - PDT - Deferido

Emerson Sampaio - 23123 - CIDADANIA - Deferido

Emilia Sanova - 43123 - PV - Deferido

Enfermeira Dani - 13310 - PT - Deferido

Enfermeira Nazaré - 50333 - PSOL - Deferido

Esdras Amorim - 10007 - REPUBLICANOS - Deferido

Eunice Brasil - 80123 - UP - Deferido

Evandro Valente - 27789 - DC - Deferido

Everaldo Rosa - 36777 - AGIR - Deferido

Fabio - 40222 - PSB - Deferido

Fabio Gugu - 10666 - REPUBLICANOS - Deferido

Fabio Porto - 15333 - MDB - Deferido

Fábio Souza - 15100 - MDB - Deferido

Fabricio Gama - 15456 - MDB - Deferido

Fabrício Modesto - 27888 - DC - Indeferido

Felipe Cabral - 11010 - PP - Deferido

Felipe Pombo - 25777 - PRD - Deferido

Felipe Vinagre - 44444 - UNIÃO - Deferido

Fernandão da Casa Própria - 28555 - PRTB - Deferido

Fernandinha do Futevolei - 10024 - REPUBLICANOS - Deferido

Fernando Carneiro - 50050 - PSOL - Deferido

Fernando Lima - 20999 - PODE - Deferido

Flavio Cadete - 36000 - AGIR - Deferido

Flor Almeida - 12777 - PDT - Deferido

Fofão Batera - 27745 - DC - Deferido

França - 40024 - PSB - Deferido

Francioli Kombinado - 70123 - AVANTE - Deferido

Francisco Alves - 36123 - AGIR - Deferido

Francisco Uchôa - 20450 - PODE - Deferido

Françoase Monteiro - 28777 - PRTB - Deferido

Frank Comunidade - 44193 - UNIÃO - Deferido

Frank Costa - 22100 - PL - Deferido

Franklin Nahun - 40001 - PSB - Deferido

Gago Progresso - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Gão das Marcantes - 77333 - SOLIDARIEDADE - Indeferido

Geny Libras - 44707 - UNIÃO - Deferido

Gera Sorriso O Urubu do Povo - 12388 - PDT - Deferido

Gerson Menezes Dr Saúde - 45192 - PSDB - Deferido

Gestora Joseane Holanda - 27127 - DC - Deferido

Gian do Mlb - 80000 - UP - Deferido

Gigi Osório - 20111 - PODE - Deferido

Gilmar Batista - 27333 - DC - Deferido

Gisa Estrela - 23880 - CIDADANIA - Deferido

Gisa Paiva - 11500 - PP - Deferido

Gisele Coelho - 36914 - AGIR - Deferido

Gisele Costa - 40404 - PSB - Deferido

Gizelle Bancada Amazônidas - 50180 - PSOL - Deferido

Glauber Maia - 55800 - PSD - Deferido

Glaucia Barbosa - 44888 - UNIÃO - Deferido

Gleisson - 40111 - PSB - Deferido

Glenda Amaral - 11888 - PP - Deferido

Goleiro Vinicius - 15015 - MDB - Deferido

Guigui Lanche - 55022 - PSD - Deferido

Guilherme Relvas - 55155 - PSD - Deferido

Helio Monteiro - 44123 - UNIÃO - Deferido

Helton Lagoia - 55192 - PSD - Deferido

Henrique Cardoso - 36345 - AGIR - Deferido

Henrique Carlos - 55444 - PSD - Deferido

Heraldo Tavares - 36456 - AGIR - Deferido

Hermano Neto - 18636 - REDE - Deferido

Higino - 55200 - PSD - Deferido

Ian Blois - 23623 - CIDADANIA - Deferido

Igina Sales - 13592 - PT - Deferido

Igor Andrade - 18123 - REDE - Deferido

Igor Cardoso - 27113 - DC - Deferido

Indalecio Pacheco - 13030 - PT - Deferido

Iranete Staack - 25222 - PRD - Deferido

Irmão Beto - 44479 - UNIÃO - Deferido

Irmão Franklin Souza - 27177 - DC - Deferido

Irmão Ribamar - 28471 - PRTB - Deferido

Isa Arrais - 22001 - PL - Deferido

Isaac Nunes - 18777 - REDE - Deferido

Islan Silva - 20300 - PODE - Deferido

Israel Almeida Tio Plim - 30000 - NOVO - Deferido

Israel Carteiro - 13111 - PT - Deferido

Ivanildo de Jesus - 12025 - PDT - Deferido

Ivonaldo Oliveira - 45155 - PSDB - Deferido

Iza Fernandes - 30024 - NOVO - Deferido

Jaci Cardoso - 20144 - PODE - Deferido

Jaime Kosminsky - 11000 - PP - Deferido

Jair Bezerra - 13192 - PT - Deferido

Jair Pitbull, - 36120 - AGIR - Indeferido

Jairo Santos - 28007 - PRTB - Deferido

Janaina Lima - 10900 - REPUBLICANOS - Deferido

Jane Silva - 70124 - AVANTE - Deferido

Jane Souza - 36202 - AGIR - Deferido

Jaques Junior - 44777 - UNIÃO - Deferido

Jean Silva - 11225 - PP - Deferido

Jefferson Pee - 10006 - REPUBLICANOS - Deferido

Jeová - 12444 - PDT - Deferido

João Coelho - 12000 - PDT - Deferido

Jocineide Cunha - 40140 - PSB - Deferido

Joel Alves - 20777 - PODE - Deferido

Joel Cobrador - 23444 - CIDADANIA - Deferido

John Wayne - 15000 - MDB - Deferido

Jorge Bronze - 12222 - PDT - Deferido

Jorge Pompeu - 44445 - UNIÃO - Deferido

Jorge Vaz - 25100 - PRD - Deferido

Jose Neto - 36007 - AGIR - Deferido

José Wilson - 28111 - PRTB - Deferido

Josias Pinheiro - 25227 - PRD - Pedido Não Conhecido

Josiel do Comércio - 40015 - PSB - Deferido

Josiel Faustino - 77732 - SOLIDARIEDADE - Indeferido

Josué - 50100 - PSOL - Deferido

Josué Cardoso - 45270 - PSDB - Deferido

Josue Mangabeira - 40900 - PSB - Deferido

Josue Sales ( Zuzas ) - 70111 - AVANTE - Deferido

Josy Barbosa - 15003 - MDB - Deferido

Josy Silva - 28333 - PRTB - Deferido

Josy Vieira - 50121 - PSOL - Deferido

Jp Calado - 25125 - PRD - Deferido

Jucemir do Balcão - 45112 - PSDB - Deferido

Juliana Fonteles - 23023 - CIDADANIA - Renúncia

Juninho - 36128 - AGIR - Deferido

Júnior Bastos - 27227 - DC - Deferido

Junior Ceroto - 25101 - PRD - Deferido

Junior D Casa - 44007 - UNIÃO - Deferido

Junior da Maria Fumaça - 20345 - PODE - Deferido

Junior Halliday - 20020 - PODE - Deferido

Junior Maia - 10017 - REPUBLICANOS - Deferido

Junior Silva - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Junior Terra - 10110 - REPUBLICANOS - Deferido

Karla Martins - 40400 - PSB - Deferido

Katia Rodrigues - 10030 - REPUBLICANOS - Deferido

Kleiton Pro Armas - 22223 - PL - Deferido

Laélia - 12115 - PDT - Deferido

Lana Larrá - 50555 - PSOL - Deferido

Larissa Martins - 13013 - PT - Deferido

Leandro Costa - 11321 - PP - Deferido

Leila Palheta - 50789 - PSOL - Deferido

Lene Lima - 45899 - PSDB - Deferido

Léo Barbalho - 70007 - AVANTE - Deferido

Leo do Bengui - 11001 - PP - Deferido

Leonan Souza - 20007 - PODE - Deferido

Livia Moraes - 36543 - AGIR - Deferido

Livia Noronha - 13180 - PT - Deferido

Lobo - 50030 - PSOL - Deferido

Lopes Junior - 22153 - PL - Deferido

Lorena Saavedra - 13549 - PT - Deferido

Lorena Sampaio - 27520 - DC - Deferido

Luis Fernando Pereira - 30033 - NOVO - Deferido

Luis Ortiga - 40999 - PSB - Deferido

Lula Souto Coletivo Luta Belém - 25015 - PRD - Deferido

Lulu das Comunidades - 45444 - PSDB - Deferido

Lustosa - 25000 - PRD - Deferido

Mãe Vanda - 13600 - PT - Deferido

Maikenn - 40227 - PSB - Deferido

Marcela Colares - 28123 - PRTB - Deferido

Marcelo Pará - 27000 - DC - Deferido

Marcia Maria - 45789 - PSDB - Deferido

Marcia Moreira - 13113 - PT - Deferido

Márcio Castro - 11556 - PP - Deferido

Marcio do Mosqueiro - 22357 - PL - Deferido

Marcio Santos - 15115 - MDB - Deferido

Marcley Lima - 11015 - PP - Deferido

Marcos Souza, - 36555 - AGIR - Deferido

Marcos Xavier - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Maria das Comunidades - 25343 - PRD - Deferido

Maria José Dias - 22999 - PL - Deferido

Marilda Vieira - 36222 - AGIR - Deferido

Marilene Valente - 15077 - MDB - Deferido

Marinise Rodrigues - 44754 - UNIÃO - Deferido

Marinor Brito - 50123 - PSOL - Deferido

Mário Montana - 27022 - DC - Deferido

Mario Santos - 25033 - PRD - Deferido

Marlene Cordovil - 12120 - PDT - Deferido

Marlene Passos - 40777 - PSB - Deferido

Marlini Oliveira (moa) - 44774 - UNIÃO - Deferido

Marlio Teles - 77200 - SOLIDARIEDADE - Indeferido

Marlon de Lima - 18007 - REDE - Deferido

Marquinho - 50234 - PSOL - Deferido

Marquinho de Icoaraci - 55211 - PSD - Deferido

Marquinho do Ó - 44111 - UNIÃO - Indeferido

Marta Mardock - 20789 - PODE - Deferido

Mary Martins - 27200 - DC - Indeferido

Matheus Cavalcante - 20000 - PODE - Deferido

Mauricio Pereira - 20023 - PODE - Deferido

Mauro Freitas - 45678 - PSDB - Deferido

Max Murilo - 11344 - PP - Renúncia

Mayky Vilaça - 22222 - PL - Deferido

Mazone - 28999 - PRTB - Deferido

Mellannie Marques - 25245 - PRD - Deferido

Mestre Ricardinho - 40011 - PSB - Deferido

Michell Durans - 40321 - PSB - Deferido

Miguel Angelo - 45333 - PSDB - Deferido

Miguel Junior - 27373 - DC - Deferido

Miguel Rodrigues - 55555 - PSD - Deferido

Mike Rodrigues - 36100 - AGIR - Deferido

Milton Lobo Coletivo Unidade - 13222 - PT - Deferido

Moa Moraes - 43199 - PV - Deferido

Moises da Informática - 25233 - PRD - Deferido

Moises da Saude - 22192 - PL - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Moisés Neto - 10322 - REPUBLICANOS - Deferido

Mônica Costa - 18183 - REDE - Deferido

Muller Maia - 50550 - PSOL - Deferido

Nadilson Neves - 44100 - UNIÃO - Deferido

Nadir Brabru - 10501 - REPUBLICANOS - Deferido

Naldo do Asfalto - 15400 - MDB - Deferido

Nana Magalhães - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Natanael Sodre - 10012 - REPUBLICANOS - Deferido

Natasha Fox - 15055 - MDB - Deferido

Nauro Chaves - 18888 - REDE - Deferido

Nay Barbalho - 11100 - PP - Deferido

Nazareno Ribeiro - 13444 - PT - Deferido

Nega Linda - 10025 - REPUBLICANOS - Deferido

Neia Marques - 13333 - PT - Deferido

Nelice Silva - 23112 - CIDADANIA - Deferido

Nelson Costa - 30777 - NOVO - Deferido

Neném Albuquerque - 15222 - MDB - Deferido

Neno Freitas Samba e Esporte - 50150 - PSOL - Deferido

Neto Velasco - 55015 - PSD - Deferido

Nice Tupinambá - 50111 - PSOL - Deferido

Nicolau Gaby - 44227 - UNIÃO - Deferido

Nilda Abreu - 20123 - PODE - Deferido

Nilda Paula - 18018 - REDE - Deferido

Nilsete Alfaia - 27201 - DC - Deferido

Nonato Bomba - 40115 - PSB - Deferido

O Malcher - 50091 - PSOL - Deferido

Otávio Angelim - 22555 - PL - Deferido

Otavio Pipas - 44555 - UNIÃO - Deferido

Pablo Farah - 15123 - MDB - Deferido

Pablo Nazareno - 28558 - PRTB - Deferido

Pâmela Matos - 40000 - PSB - Deferido

Pastor Gilson Alves - 70777 - AVANTE - Indeferido

Pastor Janildo - 10888 - REPUBLICANOS - Deferido

Pastora Salete - 55234 - PSD - Deferido

Patricia Miranda - 55400 - PSD - Deferido

Patricia Queiroz - 11456 - PP - Deferido

Patrik Silva - 20249 - PODE - Deferido

Paula Barreto - 25666 - PRD - Deferido

Paula Maravilhosa - 22444 - PL - Deferido

Paulinho do Esporte - 44644 - UNIÃO - Deferido

Paulo Cirilo - 22333 - PL - Deferido

Paulo Costa - 22022 - PL - Deferido

Paulo Mesquita - 28269 - PRTB - Deferido

Paulo Paiva - 11567 - PP - Deferido

Paulo Pará - 27700 - DC - Deferido

Paulo Renato - 20444 - PODE - Deferido

Paulo Setubal - 13120 - PT - Deferido

Pedagogo Jean Lobato - 22227 - PL - Deferido

Pedro Abraão - 11150 - PP - Deferido

Pedro Marques - 15789 - MDB - Deferido

Perita Ana Claudia - 11123 - PP - Deferido

Pietro Viana - 25250 - PRD - Deferido

Pina - 23555 - CIDADANIA - Deferido

Pio Netto - 55111 - PSD - Deferido

Poeta da Pedreira - 10044 - REPUBLICANOS - Deferido

Poliana Lima - 44423 - UNIÃO - Deferido

Pr Vanderley - 20555 - PODE - Deferido

Pr. Elki - 11101 - PP - Deferido

Pr. Rosivaldo - 10511 - REPUBLICANOS - Deferido

Prof Elias - 25423 - PRD - Deferido

Prof Gilberto Palheta - 11234 - PP - Deferido

Prof Jose Maria Carvalho - 23777 - CIDADANIA - Deferido

Prof Kelly Campos - 25055 - PRD - Deferido

Prof Luciano Miranda - 20700 - PODE - Deferido

Prof Moises Jr - 45010 - PSDB - Deferido

Prof Nelson da Moto - 12512 - PDT - Deferido

Prof Nelzi - 12344 - PDT - Deferido

Prof Rafael Freitas - 20120 - PODE - Deferido

Profa Jacira Mathias - 20165 - PODE - Deferido

Professor Adecarlos - 12888 - PDT - Deferido

Professor Alfredo Costa - 13630 - PT - Deferido

Professor Edilson - 12001 - PDT - Deferido

Professor Eliezer - 13500 - PT - Deferido

Professor Idelso Leal - 23234 - CIDADANIA - Deferido

Professor Jailson Santana - 13456 - PT - Deferido

Professor Jorge - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Professor Leirson - 13513 - PT - Deferido

Professor Pachecão - 25011 - PRD - Deferido

Professor Rosivan - 44505 - UNIÃO - Deferido

Professor Rubens Franco - 23345 - CIDADANIA - Deferido

Professor Silas - 22122 - PL - Deferido

Professor Wellington Magalhães - 15444 - MDB - Deferido

Professora Andréa - 22234 - PL - Deferido

Professora Bianca Reis - 28355 - PRTB - Deferido

Professora Jucá - 13000 - PT - Deferido

Puty - 50013 - PSOL - Deferido

Quintella - 50060 - PSOL - Deferido

Quintino Afro - 13813 - PT - Deferido

Radialista Marcio Paz - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Rafael Santana - 50223 - PSOL - Deferido

Rafaela Cerbino - 36305 - AGIR - Deferido

Rafaela Gibson - 30300 - NOVO - Deferido

Raimundo Silva - 55007 - PSD - Deferido

Ramon Monteiro - 15500 - MDB - Deferido

Raquel do Vatapá - 12999 - PDT - Deferido

Raquel dos Animais - 12121 - PDT - Deferido

Raquel Leite - 23222 - CIDADANIA - Deferido

Raquel Sampaio - 25111 - PRD - Deferido

Rayane Patrocinio - 55233 - PSD - Deferido

Regina Silva - 22322 - PL - Deferido

Reinaldo Junior - 22225 - PL - Deferido

Reis Confirma - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Renan Normando - 15111 - MDB - Deferido

Renata Pinho - 13313 - PT - Deferido

Renato Gular - 11666 - PP - Renúncia

Renato Ledo - 27444 - DC - Deferido

Renato Neves - 25555 - PRD - Deferido

Ricardo Barreto - 44999 - UNIÃO - Deferido

Ricardo Cavalcante - 45054 - PSDB - Deferido

Rildo Pessoa - 15321 - MDB - Deferido

Rita Oliveira - 44688 - UNIÃO - Renúncia

Roberta Silva - 40322 - PSB - Deferido

Roberto Almeida - 11555 - PP - Deferido

Rochinha Junior - 28000 - PRTB - Deferido

Rodinelio - 25300 - PRD - Pedido Não Conhecido

Rodrigo Fisio - 11789 - PP - Deferido

Rodrigo Moraes - 65123 - PC do B - Deferido

Rogério Belém - 36010 - AGIR - Deferido

Rolon Ho - 25255 - PRD - Deferido

Romario Mariscos - 28025 - PRTB - Deferido

Romualdo Lima - 27111 - DC - Deferido

Ronaldo da Comunidade - 20333 - PODE - Deferido

Roni Gas - 15800 - MDB - Deferido

Ronis Vidal - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Rosa Eguchi - 28888 - PRTB - Deferido

Rosa Rainbow - 12555 - PDT - Deferido

Rosalia Carvalho - 30007 - NOVO - Deferido

Rosana Azulay - 11114 - PP - Deferido

Rosana Repolho - 11017 - PP - Deferido

Rosangela Botelho - 44124 - UNIÃO - Deferido

Rosangela Cohen - 15118 - MDB - Deferido

Rosilene Trindade - 25525 - PRD - Deferido

Rosinha da Saúde - 55888 - PSD - Deferido

Rubenice - 10005 - REPUBLICANOS - Deferido

Rubens Carvalho - 30333 - NOVO - Deferido

Rui Guilherme - 77167 - SOLIDARIEDADE - Indeferido

Ruth Alves - 11625 - PP - Deferido

Ruth Helena - 27320 - DC - Deferido

Sabbá - 22345 - PL - Deferido

Samantha Eco - 25022 - PRD - Deferido

Samuel Leal - 25192 - PRD - Deferido

Samuel Siqueira - 20150 - PODE - Deferido

Saulo - 11024 - PP - Deferido

Savio Vilar - 20021 - PODE - Deferido

Sena - 40634 - PSB - Deferido

Sensei Sônia Coutinho - 12321 - PDT - Deferido

Sérgio Monteiro - 40122 - PSB - Deferido

Sérnio Bill - 18456 - REDE - Deferido

Seu Alex - 16123 - PSTU - Deferido

Seu Zé da Farmácia - 15888 - MDB - Deferido

Sidney Barata - 22991 - PL - Deferido

Silvane Ferraz - 15999 - MDB - Deferido

Silvia Helena - 45199 - PSDB - Deferido

Silvia Letícia Mandato Coletiv - 50225 - PSOL - Deferido

Silvia Natasha - 22433 - PL - Deferido

Silvinho Santos - 44022 - UNIÃO - Indeferido

Simone Cavalcante - 50051 - PSOL - Deferido

Simone Kahwage - 44456 - UNIÃO - Deferido

Simone Rebelo - 23455 - CIDADANIA - Deferido

Sinval Drago - 45626 - PSDB - Deferido

Socorro Gomes - 16016 - PSTU - Deferido

Socorro Maia - 11115 - PP - Deferido

Sofia Couto - 44222 - UNIÃO - Deferido

Sol Rodrigues - 15267 - MDB - Deferido

Sônia Leones - 20888 - PODE - Deferido

Soraya Diniz - 27003 - DC - Deferido

Stephanie Lima - 20222 - PODE - Deferido

Su Esteticista - 70000 - AVANTE - Deferido

Sub Pereira - 12190 - PDT - Deferido

Sue Mourão - 15190 - MDB - Deferido

Syglea Vieira - 22777 - PL - Deferido

Tachi Sound - 27077 - DC - Deferido

Tainara Rebello - 20100 - PODE - Deferido

Tamata - 44900 - UNIÃO - Deferido

Tamires Coutinho - 44044 - UNIÃO - Deferido

Tati Ribeiro - 40040 - PSB - Deferido

Tempestade do Melody - 10090 - REPUBLICANOS - Deferido

Teologo Jc - 28005 - PRTB - Deferido

Terezinha Ferreira - 36789 - AGIR - Deferido

Thais Montoril - 40155 - PSB - Deferido

Thayná Lobato - 20321 - PODE - Deferido

Thiago Reis - 12012 - PDT - Deferido

Tia Lene - 12333 - PDT - Deferido

Tibério - 11211 - PP - Pedido Não Conhecido

Toninho Assef - 40300 - PSB - Deferido

Toninho da Tf - 55055 - PSD - Deferido

Toninho Flores - 50135 - PSOL - Deferido

Toré Lima - 44144 - UNIÃO - Deferido

Tricia Almeida - 40888 - PSB - Deferido

Tubarão - 40022 - PSB - Deferido

Tulio Neves - 55100 - PSD - Deferido

Vanaldo Alves - 44122 - UNIÃO - Deferido

Vanessa Egla - 50321 - PSOL - Deferido

Vanessa Santos - 11444 - PP - Deferido

Victor Frota - 55123 - PSD - Deferido

Vitinho - 77123 - SOLIDARIEDADE - Indeferido

Vitor Gama - 25999 - PRD - Deferido

Vitor Magalhães - 11011 - PP - Deferido

Vitor Sales - 44567 - UNIÃO - Deferido

VIVI Reis - 50500 - PSOL - Deferido

Viviane Pinheiro - 20442 - PODE - Deferido

Wagner Locutor - 12007 - PDT - Deferido

Waldinho Silveira - 10610 - REPUBLICANOS - Deferido

Waldise Almeida - 15002 - MDB - Deferido

Waleska Girard - 40555 - PSB - Indeferido

Wanessa Moraes - 55199 - PSD - Deferido

Wilson Neto - 11222 - PP - Deferido

Xexéu Silva - 12210 - PDT - Deferido

Zé Augusto - 55777 - PSD - Deferido

Zé Neto - 55255 - PSD - Deferido

Zeca Bitencourt - 36111 - AGIR - Deferido

Zeca do Barreiro - 44000 - UNIÃO - Deferido

Zezinho Lima - 22123 - PL - Deferido

Zezinho Noronha - 11190 - PP - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 12h37.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

Você poderá acompanhar no UOL a apuração das Eleições 2024.