Pode ir votar de bermuda, chinelo e boné nas Eleições 2024?

No dia 6 de outubro, data do primeiro turno das Eleições 2024, milhares de brasileiros votarão para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em mais de 5.500 municípios do país. Entre as dúvidas que surgem entre os eleitores estão sobre quais roupas é permitido ou não usar na hora de votar.

Afinal, pode votar de bermuda, chinelo ou boné?

A resposta é: sim. As regras estipuladas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) não proíbem o uso de bermudas, chinelos, camisetas, regatas ou bonés.

Pode até descalço. Além disso, o TSE também autoriza que os eleitores entrem na sessão de votação sem sapatos.

No dia das eleições, é permitido, inclusive, que o eleitor use broches, adesivos e camisetas de partidos ou candidatos. A manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos, não é considerada crime.

Só não é permitido que o eleitor entre em seu local de votação sem camisa ou com traje de banho, como por exemplo sunga, biquíni e maiô.

Distribuir camisetas perto do local de votação é crime. Também é importante ressaltar que a distribuição de brindes ou camisetas nas escolas eleitorais, ou nos arredores, é proibida.