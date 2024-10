Várias pessoas morrem em tentativa de travessia do Canal da Mancha, diz ministro francês

PARIS (Reuters) - Várias pessoas, incluindo uma criança, morreram ao tentar atravessar o Canal da Mancha da França para a Inglaterra, disse o ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, neste sábado.

As tentativas de atravessar o Canal da Mancha em barcos pequenos e sobrecarregados são frequentes, apesar das fortes correntes no que é uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo.

"Os contrabandistas têm o sangue dessas pessoas em suas mãos e nosso governo intensificará a luta contra essas máfias que organizam essas travessias mortais", disse Retailleau na plataforma de mídia social X.

Um total de 14 pessoas estavam no barco. Uma delas foi levada de helicóptero para um hospital após uma operação de busca e resgate realizada na manhã deste sábado, informaram as autoridades marítimas locais.

O incidente foi o mais recente de uma série neste ano, incluindo um no mês passado em que 12 migrantes morreram quando seu barco virou no Canal da Mancha.

