Tarcísio diz que nunca apoiará esquerda e tem certeza que Nunes passa em 1º

"Nunca apoiarei a esquerda", disse na noite deste sábado (5) o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre um eventual segundo turno sem Ricardo Nunes (MDB). Tarcísio se negou a responder se isso sugeriria apoio à candidatura de Pablo Marçal (PRTB). "Eu nunca apoiarei a esquerda, ponto", declarou. Em seguida, explicou: "É porque eu tenho certeza que o Ricardo vai estar lá e acho que passa em primeiro lugar", completou.

Nunes seguiu na mesma linha, demonstrando confiança na vitória. E caso seu adversário no segundo turno seja o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o prefeito assegurou mais uma vez que não pedirá o apoio de Marçal. "Não falo com bandido", afirmou.

Ao comentar a divulgação, pelo candidato Pablo Marçal, de um laudo falso para mais uma vez tentar associar Boulos ao uso de cocaína, Nunes concordou com Tarcísio e afirmou que se o Brasil fosse um país sério o candidato do PRTB deveria ser preso. "O que ele fez não é grave, é gravíssimo." Depois classificou o ex-coach como uma "pessoa malvada, que não é de Deus".

Na última agenda de campanha no primeiro turno, Nunes e Tarcísio participaram do encerramento do culto da Igreja Renascer em Cristo, na zona norte se São Paulo. Ao subir no palco, o governador fez uma espécie de pregação, na qual citou mais uma vez a "parábola do mordomo infiel" para pedir prudência na hora da decisão, em referência indireta à eleição deste domingo (6).

Líder da Renascer, o apóstolo Estevam Hernandes se recusou a responder se apoiaria Marçal, que tem o apoio de um terço dos evangélicos, segundo pesquisa Datafolha, caso Nunes não passe ao segundo turno. "Só consigo fazer conjecturas sobre o que acredito", limitou-se a dizer.

Governador e prefeito estarão novamente juntos na manhã deste domingo quando um acompanhará o voto do outro.