Moraes intima Marçal para prestar depoimento em 24 horas

Do UOL, em São Paulo, e colunista do UOL, em Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, intimou o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) para prestar depoimento em 24 horas. A informação foi divulgada pela GloboNews e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

Ministro intimou o ex-coach devido ao uso do indevido do X pelo candidato. "A Polícia Federal identificou atividade do perfil @pablomarcal, atribuído ao candidato, neste sábado (5). O perfil possui um selo azul, o sinal de verificação da plataforma", afirmou Moraes. O X foi bloqueado no Brasil no final de agosto por não ter um representante judicial no país.

Uso irregular de forma recorrente. Moraes afirmou ainda que "as informações detalhadas pela Polícia Federal constatam o intenso uso da plataforma X/TWITTER, pelo usuário @pablomarcal", relacionado ao candidato.

Ações podem causar cassação ou diploma de inelegibilidade. Moraes cita condutas de abuso do poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação para disseminar mentiras durante as eleições.

A decisão de Moraes ocorre após o TRE-SP mandar derrubar o perfil de Marçal do Instagram. O ex-coach divulgou um prontuário médico falso dizendo que Boulos teve um surto psicótico grave devido ao uso de cocaína — o documento também foi postado em outras redes sociais.

PF investiga possíveis crimes de Marçal. A PF incluiu o episódio do laudo falso no inquérito aberto em 17 de setembro. "Já há investigação em curso, essa nova representação foi juntada em inquérito instaurado em setembro, aberto a partir de outra representação do candidato Guilherme Boulos, que foi acusado de ser usuário de drogas", disse o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues ao UOL.

Às vésperas do pleito. Moraes vê uso da plataforma para "propagar desinformação" sobre as eleições.

Uso sistemático deste perfil na data de hoje, bem como nos dias anteriores, se amolda à hipótese de monitoramento de casos extremados, em que usuários utilizam subterfúgios para acessar e publicar na plataforma X, de forma sistemática e indevida, com a finalidade de propagar desinformação em relação às eleições de 2024, com discurso de ódio e antidemocráticos, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República.

Alexandre de Moraes, em decisão que intima Marçal

Marçal ainda não se manifestou sobre a intimação do STF. O UOL entrou com contato com a campanha do candidato do PRTB, mas ainda não teve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

Marçal disse ontem, pela primeira vez, que era favor do impeachment do ministro. Antes, o ex-coach dizia que os senadores deveriam ser cobrados sobre o tema. O aceno do candidato do PRTB aos bolsonaristas ocorre na reta final do primeiro turno. "Não poderia ter feito isso antes estando em um partido de pouca expressão, agora não tem mais o que fazer", disse.

O diretor-geral da PF nega qualquer politização no inquérito. Segundo Andrei Rodrigues, a PF "vai atuar com a responsabilidade, independência e firmeza com que conduz todas as suas investigações".

Ofício para Cármen Lúcia. Como é praxe em decisões judiciais, Moraes pediu para que a presidente do TSE, ministra Cármen Lucia, seja informada "com cópia dessa decisão e do relatório da Polícia Federal".