Quem está na frente para prefeito de SP? O que dizem últimas pesquisas

Do UOL, em São Paulo

A corrida pela Prefeitura de São Paulo teve novas pesquisas divulgadas neste sábado (5). Datafolha, Quaest e AtlasIntel apontaram seus dados a um dia da eleição municipal. Veja abaixo quem está na liderança e os números consolidados da disputa após as sondagens da semana.

Abaixo, veja os resultados dos levantamentos em votos válidos, a um dia da eleição. O Datafolha e a Quaest pegaram parte da repercussão do laudo falsificado de Pablo Marçal (PRTB) contra Guilherme Boulos (PSOL), enquanto a Atlas encerrou as entrevistas ontem.

Datafolha

Confira o resultado completo da nova pesquisa Datafolha:

Guilherme Boulos (PSOL): 29% (eram 29%)

29% (eram 29%) Ricardo Nunes (MDB): 26% (eram 26%)

26% (eram 26%) Pablo Marçal (PRTB): 26% (eram 26%)

26% (eram 26%) Tabata Amaral (PSB): 11% (eram 12%)

11% (eram 12%) Datena (PSDB): 4% (eram 4%)

4% (eram 4%) Marina Helena (Novo): 2% (eram 3%)

2% (eram 3%) Bebeto Haddad (DC): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Ricardo Senese (UP): 0% (era 0%)

0% (era 0%) João Pimenta (PCO): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Altino Prazeres (PSTU): 0% (era 0%)

Projeções para o segundo turno

O Datafolha analisou três cenários para o segundo turno:

Ricardo Nunes (MDB) 52% (eram 52%) x 37% (eram 37%) Guilherme Boulos (PSOL)

52% (eram 52%) x 37% (eram 37%) Ricardo Nunes (MDB) 55% (eram 56%) x 29% (eram 28%) Pablo Marçal (PRTB)

55% (eram 56%) x 29% (eram 28%) Guilherme Boulos (PSOL) 48% (eram 48%) x 38% (eram 36%) Pablo Marçal (PRTB)

Quaest

Resultados da pesquisa Quaest em votos válidos:

Guilherme Boulos (PSOL): 29%

Ricardo Nunes (MDB): 28%

Pablo Marçal (PRTB): 27%

Tabata Amaral (PSB): 10%

Datena (PSDB): 4%

Marina Helena (Novo): 2%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Bebeto Haddad (DC): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

As variações da Quaest em votos totais:

Guilherme Boulos (PSOL): 25% (eram 23% no levantamento anterior)

Ricardo Nunes (MDB): 24% (eram 24%)

Pablo Marçal (PRTB): 23% (eram 21%)

Tabata Amaral (PSB): 9% (eram 11%)

Datena (PSDB): 3% (eram 6%)

Marina Helena (Novo): 2% (eram 2%)

Outros: 0%

Indecisos: 3% (eram 5%)

Em branco/nulo/não vai votar: 11% (eram 8%)

Projeções para o segundo turno da Quaest:

A Quaest simulou cenários de segundo turno envolvendo os três primeiros colocados na pesquisa.

Ricardo Nunes (MDB) 51% (eram 49%) x 33% (eram 33%) Guilherme Boulos (PSOL)

51% (eram 49%) x 33% (eram 33%) Ricardo Nunes (MDB) 54% (eram 53%) x 28% (eram 26%) Pablo Marçal (PRTB)

54% (eram 53%) x 28% (eram 26%) Guilherme Boulos (PSOL) 45% (eram 41%) x 37% (eram 36%) Pablo Marçal (PRTB)

AtlasIntel

Confira o resultado completo da nova pesquisa AtlasIntel em votos válidos:

Guilherme Boulos (PSOL): 32,3% (eram 30,1%)

32,3% (eram 30,1%) Pablo Marçal (PRTB): 30% (eram 26%)

30% (eram 26%) Ricardo Nunes (MDB): 20% (eram 23,5%)

20% (eram 23,5%) Tabata Amaral (PSB): 10,5% (eram 12,2%)

10,5% (eram 12,2%) Marina Helena (Novo): 3,6% (eram 4,3%)

3,6% (eram 4,3%) Datena (PSDB): 2,8% (eram 3,3%)

2,8% (eram 3,3%) Altino Prazeres (PSTU): 0,5% (era 0,3%)

0,5% (era 0,3%) Ricardo Senese (UP): 0,3% (era 0,1%)

0,3% (era 0,1%) Bebeto Haddad (DC): 0%

0% João Pimenta (PCO): 0% (era 0,1%)

Projeções para o segundo turno

Seis cenários de segundo turno foram testados pela Atlas:

Tabata Amaral (PSB) 48% (eram 56%) x 40% (eram 38%) Pablo Marçal (PRTB)

48% (eram 56%) x 40% (eram 38%) Guilherme Boulos (PSOL) 42% (eram 48%) x 43% (eram 40%) Pablo Marçal (PRTB)

42% (eram 48%) x 43% (eram 40%) Ricardo Nunes (MDB) 46% (eram 48%) x 37% (eram 37%) Guilherme Boulos (PSOL)

46% (eram 48%) x 37% (eram 37%) Ricardo Nunes (MDB) 34% (eram 46%) x 36% (eram 30%) Pablo Marçal (PRTB)

34% (eram 46%) x 36% (eram 30%) Tabata Amaral (PSB) 42% (eram 44%) x 39% (eram 42%) Ricardo Nunes (MDB)

42% (eram 44%) x 39% (eram 42%) Guilherme Boulos (PSOL) 34% (eram 37%) x 35% (eram 35%) Tabata Amaral (PSB)

Real Time Big Data

Nos números divulgados nesta semana, Pablo Marçal, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes apareceram tecnicamente empatados na liderança. Marçal somou 27%, Boulos, 26%, e Nunes, 24%.

O trio empatou dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais. Marçal oscilou positivamente 2 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, divulgada no dia 2 de outubro. O atual prefeito oscilou 1 ponto percentual.

Tabata Amaral veio na sequência com 12%. Datena e Marina Helena ficaram numericamente empatados, ambos com 3%.

Paraná Pesquisas

Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal ficaram tecnicamente empatados, segundo o levantamento mais recente do Paraná Pesquisas. Nunes somou 26,8%, Boulos com 26%, e Marçal com 24,2%. Como a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais e para menos, os três ficaram tecnicamente empatados.

Tabata Amaral apareceu com 11,5%. José Luís Datena somou 3,5%, e Marina Helena, 1,7%. Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO), Altino Prazeres (PSTU) e Ricardo Senese (UP) têm menos de 1% das intenções de voto.