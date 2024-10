Boulos tem 29% dos votos válidos, Nunes, 28%, e Marçal, 27%, diz Quaest

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa Quaest divulgada neste sábado (5) para a Prefeitura de São Paulo mostra Guilherme Boulos (PSOL) com 29% dos votos válidos, Ricardo Nunes (MDB) com 28%, e Pablo Marçal (PRTB) com 27%.

O que aconteceu

Boulos, Nunes e Marçal estão empatados tecnicamente em primeiro lugar. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Os votos válidos são todos os votos destinados para candidatos. Não incluem votos brancos e nulos, pois esses são excluídos da contagem final da eleição. Nesta fase final da corrida eleitoral, o UOL optou por destacar os votos válidos, pois eles são mais fiéis à contagem que será feita nas urnas.

Veja o resultado da pesquisa em votos válidos

Guilherme Boulos (PSOL): 29%

Ricardo Nunes (MDB): 28%

Pablo Marçal (PRTB): 27%

Tabata Amaral (PSB): 10%

Datena (PSDB): 4%

Marina Helena (Novo): 2%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Bebeto Haddad (DC): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

Veja o resultado da pesquisa em votos totais

Guilherme Boulos (PSOL): 25% (tinha 23%)

Ricardo Nunes (MDB): 24% (tinha 24%)

Pablo Marçal (PRTB): 23% (tinha 21%)

Tabata Amaral (PSB): 9% (tinha 11%)

Datena (PSDB): 3% (tinha 6%)

Marina Helena (Novo): 2% (tinha 6%)

Altino Prazeres (PSTU): 0% (não mudou)

Bebeto Haddad (DC): 0% (não mudou)

João Pimenta (PCO): 0% (não mudou)

Ricardo Senese (UP): 0% (não mudou)

Indecisos: 3% (eram 6%)

Em branco/nulo/não vai votar: 11% (eram 8%)

Simulações de 2º turno

Nunes venceria Boulos e Marçal em eventual segundo turno. O candidato do PSOL, por sua vez, sairia vencedor em confronto direto com o ex-coach.

Cenário 1

Ricardo Nunes (MDB): 51% (tinha 49%)

Guilherme Boulos (PSOL): 33% (tinha 33%)

Em branco/nulo/não vai votar: 14% (eram 14%)

Indecisos: 2% (eram 4%)

Cenário 2

Guilherme Boulos (PSOL): 45% (tinha 41%)

Pablo Marçal (PRTB): 37% (tinha 36%)

Em branco/nulo/não vai votar: 16% (eram 19%)

Não sabe: 2% (eram 4%)

Cenário 3

Ricardo Nunes (MDB): 54% (tinha 53%)

Pablo Marçal (PRTB): 28% (tinha 26%)

Em branco/nulo/não vai votar: 16% (eram 17%)

Indecisos: 2% (eram 4%)

Metodologia

A Quaest entrevistou 2.400 eleitores entre os dias 4 e 5 de outubro. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e tem grau de confiança de 95%. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-01150/2024.