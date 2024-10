Previsão do tempo: onde vai chover no domingo de eleição?

A maioria das capitais brasileiras vai esquentar no próximo domingo (6), dia das eleições municipais, com temperaturas máximas acima dos 25ºC. Sol e tempo seco vão predominar.

Onde fará calor

A Climatempo prevê um dia muito quente e sem expectativa de chuva nas capitais Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Brasília, Palmas e Teresina. As temperaturas sobem nos estados do Centro-Oeste, no Tocantins, no interior do Nordeste, em São Paulo e em Minas Gerais.

São Paulo, que começou a experimentar um tempo mais ameno nesta quinta-feira (3), ainda estará fresco até sábado, mas terá sol forte com rápida elevação de temperatura no dia seguinte.

A previsão para a capital paulista no domingo é mínima de 14°C e máxima de 24°C.

No Rio de Janeiro, o sol também volta a predominar na cidade e em todo o estado, mas com presença de muitas nuvens. Na capital, a mínima será de 18°C e a máxima, de 25°C.

Já em Belo Horizonte, a temperatura deve baixar um pouco no sábado, com dia quente no domingo: acima dos 30°C e sem perspectiva de chuva.

A recomendação é ir votar com roupas leves e usar protetor solar, além de manter a hidratação com água para enfrentar possíveis filas nos locais de votação.

Onde vai chover

Um pouco de chuva deve cair nas áreas próximas ao litoral do Sul, do Sudeste e de parte do Nordest, devido à passagem de duas frentes frias que vão aumentar a nebulosidade. A região Norte também podem ter pancadas de chuva pela junção do calor com o ar úmido.

No sul do MS, oeste e norte de MT, nos estados de RO, AC, AM, RR, PA e AP pode haver algumas pancadas de chuva com raios à tarde e à noite, com intensidade de moderada a forte em alguns locais, mas de curta duração.

Temperaturas nas capitais no domingo de eleições

Rio Branco: mínima 25°C e máxima 35°C

Maceió: mínima 22°C e máxima 28°C

Macapá: mínima 26°C e máxima 33°C

Manaus: mínima 26°C e máxima 33°C

Salvador: mínima 24°C e máxima 27°C

Fortaleza: mínima 25°C e máxima 31°C

Brasília: mínima 22°C e máxima 36°C

Vitória: mínima 20°C e máxima 24°C

Goiânia: mínima 24°C e máxima 40°C

São Luís: mínima 26°C e máxima 31°C

Cuiabá: mínima 28°C e máxima 44°C

Campo Grande: mínima 25°C e máxima 40°C

Belém: mínima 24°C e máxima 34°C

João Pessoa: mínima 25°C e máxima 26°C

Curitiba: mínima 12°C e máxima 22°C

Recife: mínima 24°C e máxima 26°C

Teresina: mínima 25°C e máxima 39°C

Natal: mínima 25°C e máxima 29°C

Porto Alegre: mínima 16°C e máxima 24°C

Porto Velho: mínima 26°C e máxima 31°C

Boa Vista: mínima 24°C e máxima 31°C

Florianópolis: mínima 17°C e máxima 25°C

Aracaju: mínima 24°C e máxima 29°C

Palmas: mínima 29°C e máxima 37°C