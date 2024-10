PF dobra apreensões de dinheiro vivo em dois dias; total chega a R$ 21,4 mi

Levantamento do UOL com base em comunicados da Polícia Federal e apuração com agentes mostra que a corporação apreendeu R$ 21,419 milhões em espécie em toda a campanha eleitoral, com volumes de cédulas concentrados nos últimos dois dias, às vésperas das eleições municipais em todo o país. Os valores se referem ao que foi divulgado até a tarde deste sábado (5).

O que aconteceu

Um balanço divulgado na quinta-feira (3) ao meio-dia, indicava que os policiais haviam arrecadado R$ 11 milhões. Mas, daquele dia em diante, 18 novas apreensões e informações de buscas realizadas antes, mas não contabilizadas, indicavam mais R$ 10,4 milhões em dinheiro vivo.

O dinheiro vivo é a principal ferramenta para o crime de corrupção e compra de votos nas eleições no Brasil. Por isso, o tema é prioridade na corporação.

Em Brasília, onde não há eleições, os agentes e delegados foram enviados para o entorno do Distrito Federal, para acompanhar o pleito em cidades de Goiás e Minas Gerais. Lá, contam com a ajuda de autoridades locais.

Em Formosa (GO), a 80 km da capital federal, por exemplo, foi a Polícia Civil que apreendeu R$ 3.000 com um homem. Ele foi liberado por não haver indícios claros de crime eleitoral.

A maior apreensão em dinheiro registrada foi em Castanhal (PA), na tarde de sexta-feira (4). A Polícia Federal prendeu três homens, dois deles servidores públicos, enquanto saíam de uma agência bancária na cidade, após sacarem R$ 4,98 milhões.

A investigação preliminar indica que o dinheiro seria utilizado para a compra de votos em favor de um candidato a cargo nas eleições no Pará. Comunicado da PF

Os policiais ainda apreenderam um carro, e os telefones celulares dos três homens.

Em Fortaleza, Canindé e Choró (CE), a PF fez a Operação Mercato Caluso, "com o objetivo de garantir a lisura do processo eleitoral e impedir a influência de grupos violentos nas eleições". Os policiais apreenderam R$ 600 mil com a organização criminosa.

"Esse grupo, composto por familiares e associados, estaria oferecendo vantagens materiais e financeiras, com indícios da utilização de recursos ilícitos oriundos de contratos fraudulentos com entes públicos, para financiar campanhas eleitorais", informou a corporação.

Onde pegaram dinheiro vivo

Fortaleza: R$ 133 mil

Fortaleza: R$ 600 mil

São Luís: R$ 45 mil

São Luís: R$ 787 mil

Belém: R$ 1.149.300

Campina Grande (PB): R$ 3.725.000

Rio de Janeiro: R$ 1.859.040

Belford Roxo (RJ): R$ 150 mil

Guajará-Mirim (RO): R$ 30 mil

Boa Vista: R$ 1.100

Caracaraí (RR): R$ 47 mil

Mucajaí (RR): R$ 20 mil

Estância (SE): R$ 449 mil

São José do Rio Preto (SP): R$ 157 mil

Formosa* (GO): R$ 3.000

Mata Roma (MA): R$ 8.550

Parintins (MA): R$ 38 mil

Castanhal (PA): R$ 4.980.000

TOTAL: R$ 21.460.715

Até 03.out ao meio-dia: R$ 11 milhões

Após 03.out: R$ 10.460.715

*Apreensão feita pela Polícia Civil de Goiás.

Fontes: Comunicados da PF e apuração do UOL.