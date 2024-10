Datafolha e Quaest têm empate técnico entre Boulos, Nunes e Marçal em SP

Pesquisas Datafolha e Quaest com as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo, divulgadas neste sábado (5), apontam empate técnico entre Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) na liderança.

Já na Atlas/Intel, Boulos e Marçal aparecem empatados tecnicamente à frente, e Nunes, em terceiro.

O que aconteceu

No Datafolha, Boulos tem 29% das intenções em votos válidos, e Nunes e Marçal, 26%. Foram ouvidos 2.052 eleitores entre 4 e 5 de outubro. A pesquisa foi contratada pela Folha e TV Globo e tem grau de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-05101/2024.

Na Quaest, Boulos aparece com 29%, Nunes, com 28% e Marçal, com 27% dos votos válidos. Foram entrevistados 2.400 eleitores entre 4 e 5 de outubro. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e tem grau de confiança de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-01150/2024.

Na Atlas, Boulos tem 32,3%, Marçal, 30% e Nunes, 20% dos votos válidos. Foram ouvidos 2.500 eleitores entre 29 de setembro e 4 de outubro. A pesquisa foi feita com recursos próprios e tem grau de confiança de 95%. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-00197/2024.

Os votos válidos são todos os votos destinados para candidatos. Não incluem votos brancos e nulos, pois esses são excluídos da contagem final da eleição. Nesta fase final da corrida eleitoral, o UOL optou por destacar os votos válidos, pois eles são mais fiéis à contagem que será feita nas urnas.

Pesquisa Datafolha deste sábado

Guilherme Boulos (PSOL): 27% votos totais (29% votos válidos)

Ricardo Nunes (MDB): 24% (26% dos votos válidos)

Pablo Marçal (PRTB): 24% (26% dos votos válidos)

Tabata Amaral (PSB): 10% (11% dos votos válidos)

Datena (PSDB): 4% (4% dos votos válidos)

Marina Helena (Novo): 2% (2% dos votos válidos)

Altino Prazeres (PSTU): 0% (0% dos votos válidos)

Bebeto Haddad (DC): 0% (0% dos votos válidos)

João Pimenta (PCO): 0% (0% dos votos válidos)

Ricardo Senese (UP): 0% (0% dos votos válidos)

Nulo/Branco: 5%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Pesquisa Quaest

Guilherme Boulos (PSOL): 25% dos votos totais (29% dos votos válidos)

Ricardo Nunes (MDB): 24% (28% dos votos válidos)

Pablo Marçal (PRTB): 23% (27% dos votos válidos)

Tabata Amaral (PSB): 9% (10% dos votos válidos)

Datena (PSDB): 3% (4% dos votos válidos)

Marina Helena (Novo): 2% (2% dos votos válidos)

Altino Prazeres (PSTU): 0% (0% dos votos válidos)

Bebeto Haddad (DC): 0% (0% dos votos válidos)

João Pimenta (PCO): 0% (0% dos votos válidos)

Ricardo Senese (UP): 0% (0% dos votos válidos)

Nulo/Branco: 11%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Pesquisa AtlasIntel