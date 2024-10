O que Boulos disse sobre suposto prontuário médico apresentado por Marçal

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) pediu a prisão de Pablo Marçal (PRTB) por divulgar um suposto prontuário médico que aponto surto psicótico grave e uso de cocaína do deputado.

Veja na íntegra o que Boulos disse

Fala pessoal! Olha, o Pablo Marçal não tem limite. Ele acabou de publicar na rede social dele um documento falso, um documento falso querendo sustentar a fake news dele que já foi desmascarada de que eu usaria drogas. O dono da clínica do documento que ele publica tem um vídeo com o Pablo Marçal, é apoiador dele. Nós vamos publicar aqui no meu Instagram esse vídeo assim que eu terminar a live.

Falsificou o documento, o parceiro dele falsificou o documento, usando o CRM de um médico que faleceu há dois anos para que ninguém possa ser responsabilizado como médico. Então ele usa o CRM do médico, que está inativo desde 2022, porque o médico faleceu. Olha o nível que o cidadão chegou. Falsificação de documento. Para completar o desmentido do absurdo dele, vamos lá, no dia seguinte, do dia que ele coloca o documento, no dia seguinte tem fotos no meu Instagram, datadas daquele dia, de que eu estava na comunidade do Vietnã fazendo distribuição de cesta básica. Nós vamos também publicar esse print da publicação do Instagram assim que eu terminar a live. Simples assim. Sim, o cidadão não tem limite.

A um dia da eleição, depois de ser desmascarado no debate da Globo ontem, a um dia da eleição ele inventa essa fake news. Agora gente, chegou no limite para ele. Nós estamos entrando agora à noite com um pedido de prisão do Pablo Marçal, da Justiça criminal dele e do dono da clínica. Um pedido de prisão de ambos. Além, logicamente, de todas as medidas cabíveis na Justiça Eleitoral. Então, acompanha aqui no nosso Instagram, nós vamos publicar o vídeo dele com o dono da clínica, o print do dia seguinte, onde, segundo o documento falso, eu estaria internado. Eu distribuindo cesta básica numa comunidade, é isso.

Eles jogam com a mentira, sabem que vão ser desmentidos, porque é uma mentira, inclusive, elementar, básica, até o número do meu documento está errado no negócio, não tem limite, mas a ideia é justamente criar essa confusão, a ideia é que as pessoas divulguem a mentira pra tentar criar um impacto eleitoral pra eleição do próximo domingo. Então eu peço para vocês divulgarem essa live, esse vídeo. Nós vamos botar da live para circular no WhatsApp para que o desmentido circule tanto quanto ele quer que circule a fake news, assim como todas as provas.

Eu espero que a Justiça seja rápida, tanto a Justiça Eleitoral cassando o post dele e tomando todas as medidas cabíveis, como a Justiça criminal respondendo ao pedido de prisão tanto do Pablo Marçal, como do dono da clínica farsante, falsificou documento. É nesse nível que a gente chegou.

Vamos que vamos, gente. Então encerrando aqui está entrando aqui no nosso Instagram os demais documentos que eu mencionei aqui e peço para vocês nos ajudarem a compartilhar a verdade para vencer a mentira desse cidadão que não tem limite ético, moral, é o abismo em pessoa. Boa noite.

Nota da campanha de Guilherme Boulos

O documento publicado por Pablo Marçal é falso e criminoso e ele responderá e arcará com as consequências em todas as instâncias da Justiça — eleitoral, cível e criminal. Uma atitude inaceitável de quem prova não ter limites em sua capacidade de mentir.

Marçal mostra mais uma vez ser um criminoso recorrente, que usa de mentiras absurdas para atacar a honra e a reputação e tentar promover uma manipulação sem precedentes no processo eleitoral.

Não podemos normalizar esse tipo de método que já colocou em xeque a nossa democracia no passado recente e que, agora, ameaça a normalidade destas eleições.

Marçal pagará pelos seus crimes.