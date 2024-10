Nova pesquisa Quaest em SP para prefeito: veja quem subiu e quem caiu

Do UOL, em São Paulo (SP)

A nova pesquisa Quaest, divulgada neste sábado (5), mostrou as movimentações dos últimos dias na corrida pela Prefeitura de São Paulo (SP).

O levantamento foi feito entre sexta-feira (4) e sábado (5), então mede parte do impacto do laudo falso divulgado por Pablo Marçal (PRTB) contra Guilherme Boulos (PSOL). A margem de erro é de 2%.

Resultados da pesquisa Quaest em votos válidos

Guilherme Boulos (PSOL): 29%

Ricardo Nunes (MDB): 28%

Pablo Marçal (PRTB): 27%

Tabata Amaral (PSB): 10%

Datena (PSDB): 4%

Marina Helena (Novo): 2%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Bebeto Haddad (DC): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

As variações da Quaest em votos totais

Guilherme Boulos (PSOL): 25% (eram 23% no levantamento anterior)

Ricardo Nunes (MDB): 24% (eram 24%)

Pablo Marçal (PRTB): 23% (eram 21%)

Tabata Amaral (PSB): 9% (eram 11%)

Datena (PSDB): 3% (eram 6%)

Marina Helena (Novo): 2% (eram 2%)

Outros: 0%

Indecisos: 3% (eram 5%)

Em branco/nulo/não vai votar: 11% (eram 8%)

Ricardo Nunes (MDB) liderava numericamente com 24% na pesquisa anterior, divulgada no dia 30 de setembro, e agora mantêm os 24%, mas na segunda posição. Boulos tinha 23% e Marçal, 21%; agora, eles estão com 25% e 23%, respectivamente. Os três empatam tecnicamente.

Tabata Amaral (PSB) oscilou para 9% (tinha 11%) e Datena (PSDB) caiu para 3% (tinha 6%). Abaixo, aparece Marina Helena (Novo), que está com 2% (eram 2%).

Projeções para o segundo turno

A Quaest simulou cenários de segundo turno envolvendo os três primeiros colocados na pesquisa.

Ricardo Nunes (MDB) 51% (eram 49%) x 33% (eram 33%) Guilherme Boulos (PSOL)

51% (eram 49%) x 33% (eram 33%) Ricardo Nunes (MDB) 54% (eram 53%) x 28% (eram 26%) Pablo Marçal (PRTB)

54% (eram 53%) x 28% (eram 26%) Guilherme Boulos (PSOL) 45% (eram 41%) x 37% (eram 36%) Pablo Marçal (PRTB)

Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu presencialmente 2.400 eleitores de São Paulo entre 4 e 5 de outubro. A pesquisa encomendada pela TV Globo tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O registro no TSE é SP-01150/2024.