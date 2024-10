Nova pesquisa Atlas hoje (05): quem subiu e caiu para Prefeitura de SP

A nova pesquisa AtlasIntel, divulgada neste sábado (5), mostrou as movimentações dos últimos dias na corrida pela Prefeitura de São Paulo (SP).

O que mostra a nova pesquisa AtlasIntel

Guilherme Boulos (PSOL) liderava numericamente em votos válidos com 30,1% na pesquisa anterior, divulgada no dia 30 de setembro, e agora tem 32,3%. Pablo Marçal (PRTB) tinha 26% e Ricardo Nunes, 23,5%; agora, eles estão com 30% e 20%, respectivamente.

Tabata Amaral (PSB) oscilou para 10,5% (tinha 12,2%) e Marina Helena (Novo), para 3,6% (tinha 4,3%). Abaixo, aparece Datena, que está com 2,8% (eram 3,3%).

No pelotão de trás houve poucas movimentações. Bebeto Haddad (DC), Ricardo Senese (UP), João Pimenta (PCO) e Altino Prazeres (PSTU) se mantiveram com cerca de 0%, resultado próximo do apresentado na sondagem anterior.

Confira o resultado completo da nova pesquisa AtlasIntel em votos válidos:

Guilherme Boulos (PSOL): 32,3% (eram 30,1%)

32,3% (eram 30,1%) Pablo Marçal (PRTB): 30% (eram 26%)

30% (eram 26%) Ricardo Nunes (MDB): 20% (eram 23,5%)

20% (eram 23,5%) Tabata Amaral (PSB): 10,5% (eram 12,2%)

10,5% (eram 12,2%) Marina Helena (Novo): 3,6% (eram 4,3%)

3,6% (eram 4,3%) Datena (PSDB): 2,8% (eram 3,3%)

2,8% (eram 3,3%) Altino Prazeres (PSTU): 0,5% (era 0,3%)

0,5% (era 0,3%) Ricardo Senese (UP): 0,3% (era 0,1%)

0,3% (era 0,1%) Bebeto Haddad (DC): 0%

0% João Pimenta (PCO): 0% (era 0,1%)

Projeções para o segundo turno

Seis cenários de segundo turno foram testados pela Atlas:

Tabata Amaral (PSB) 48% (eram 56%) x 40% (eram 38%) Pablo Marçal (PRTB)

48% (eram 56%) x 40% (eram 38%) Guilherme Boulos (PSOL) 42% (eram 48%) x 43% (eram 40%) Pablo Marçal (PRTB)

42% (eram 48%) x 43% (eram 40%) Ricardo Nunes (MDB) 46% (eram 48%) x 37% (eram 37%) Guilherme Boulos (PSOL)

46% (eram 48%) x 37% (eram 37%) Ricardo Nunes (MDB) 34% (eram 46%) x 36% (eram 30%) Pablo Marçal (PRTB)

34% (eram 46%) x 36% (eram 30%) Tabata Amaral (PSB) 42% (eram 44%) x 39% (eram 42%) Ricardo Nunes (MDB)

42% (eram 44%) x 39% (eram 42%) Guilherme Boulos (PSOL) 34% (eram 37%) x 35% (eram 35%) Tabata Amaral (PSB)

Sobre a pesquisa

A AtlasIntel foi realizada pela internet, com recursos próprios e ouviu 2.500 eleitores da capital paulista entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. O levantamento tem margem de erro de 2p.p.. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-00197/2024.