No Rio, Eduardo Paes tem 61% dos votos válidos e Ramagem, 29%, aponta Quaest

Assim como na pesquisa Datafolha, divulgada no início da noite deste sábado, 5, levantamento da Quaest contratado pela TV Globo mostra o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), com 61% dos votos válidos, o que garantiria sua reeleição ainda no primeiro turno, no domingo.

O candidato mais próximo na disputa, Alexandre Ramagem (PL), aparece com 29% dos votos válidos na pesquisa da Quaest, contra 24% no Datafolha.

Pela ordem, o levantamento da Quaest traz ainda Tarcísio Motta, do PSOL, com 6%, e Marcelo Queiroz, do PP, com 2% das intenções de voto, considerando os válidos.

A Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 4 e 5 de outubro, no Rio de Janeiro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral com o número RJ-02193/2024. O nível de confiança é de 95%.