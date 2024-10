Não faltou avisar: 5 erros que manual alerta e você deve evitar com carro

Você lê o manual do seu carro? Não precisa se envergonhar se a resposta for "não": a maioria das pessoas ignora o livro, especialmente porque ele tem muitas páginas e, por vezes, traz informações que para muitos são irrelevantes ou óbvias.

O que muita gente não sabe é que o manual do proprietário conta com dados preciosos envolvendo desde a manutenção até o uso do automóvel.

Caso sejam ignorados, vários alertas nele contidos podem, inclusive, causar perda da garantia de fábrica - ou provocar danos graves e caros de se reparar.

Abaixo listamos algumas dessas advertências. Confira para não se arrepender depois!

1 - Nem sempre é possível instalar engate

Imagem: Fernando Moraes/Folhapress

Muita gente usa como enfeite ou sob a justificativa (errada) de proteger contra colisões traseiras. A verdade é que instalar um engate no carro virou moda no Brasil e o problema é que, muitas vezes, isso não é feito da forma correta. E pior: tem carro que nem pode receber o acessório - sob risco de perda de garantia, inclusive.

Exemplos do tipo são modelos da Chevrolet, como o Onix, o Onix Plus e o Tracker, assim como o Toyota Corolla de geração anterior são exemplos de veículos que não têm capacidade de reboque.

O manual detalha esse tipo de informação, bem como determina a carga máxima de tração e local de instalação caso o veículo esteja apto a receber o aparato.

2 - Tanque não deve ficar vazio

Imagem: Vitor Matsubara/UOL

Além de ser uma situação que rende multa, rodar com o carro até o tanque se esgotar pode criar outros problemas.

Esse é um assunto abordado em manuais como o do Volkswagen Polo, que alerta que ficar com o tanque vazio pode "causar falhas de ignição e acúmulo de combustível não queimado no sistema de escape". E conclui em tom mais enfático: "isso pode danificar o catalisador!"

Fato é que mesmo rodar com o carro com o combustível na reserva pode acarretar problemas, uma vez que resíduos acumulados no fundo do tanque podem ir parar no motor e entupir os bicos injetores.

3 - Amaciamento do motor

Imagem: Foto: Shutterstock

Um aviso clássico, porém ignorado: a maioria dos manuais traz informações sobre o período de amaciamento do motor. Pode parecer coisa antiga, mas a sugestão para pegar leve nos primeiros quilômetros de um carro zero persiste e há motivos para isso.

Peguemos, por exemplo, o manual do Honda Fit, que traz uma série de recomendações nesse sentido, como evitar acelerações bruscas ao sair com o veículo, não dirigir por longos períodos em velocidade constante e evitar aceleradas bruscas quando o motor estiver frio durante os primeiros mil quilômetros. Há ainda outra recomendação, que é o de evitar frenagens bruscas nos primeiros 300 km. Do contrário, segundo o manual, você "comprometerá, futuramente, a eficiência da frenagem".

No caso do motor, a explicação para isso é que esse período ajuda os componentes internos do propulsor a se ajustarem, fazendo com que ele fique mais eficiente.

4 - Não lubrifique os parafusos da roda

Imagem: Foto: Shutterstock

Trocar pneus é algo que exige disposição e força, especialmente na hora de remover os parafusos das rodas. Seria muito mais fácil se passássemos algum lubrificante nesses parafusos, não é mesmo?

Bem, essa não é uma boa ideia. Apesar de inusitada, essa suposta solução está listada no manual do Toyota Corolla como algo a não ser feito.

E explicação é a seguinda: "O óleo e a graxa podem fazer com que as porcas da roda sejam apertadas excessivamente, resultando em danos aos parafusos ou disco da roda. Além disso, o óleo ou graxa poderão resultar no desprendimento das porcas, e a roda poderá se soltar, causando um acidente que poderá resultar em ferimentos graves ou fatais. Remova todo óleo ou graxa dos parafusos ou porcas da roda".

Ainda sobre o tema "parafusos da roda", o manual do Corolla ainda traz outra recomendação: "Ao fazer o rodízio, reparar ou trocar os pneus, verifique se as porcas das rodas continuam apertadas após dirigir 1.600 km".

5 - Não abaixe todos os vidros ao mesmo tempo

Imagem: Murilo Góes/UOL

Você já apertou mais de um botão de controle de vidro elétrico para que eles fossem baixados ou levantados ao mesmo tempo? Essa situação aparentemente inusitada é tema de uma seção no manual do Hyundai HB20.

O documento diz que "para evitar possíveis danos ao sistema dos vidros elétricos, não abra nem feche dois ou mais vidros ao mesmo tempo. Isso também assegura a longa duração do fusível".

E se os ocupantes do carro discordarem se um vidro deve ou não ficar fechado, de acordo com o manual o melhor a se fazer é entrar em um acordo antes de acionar o botão. Isso porque apertar o controle de um mesmo vidro, só que em direções opostas, fará com que ele fique "travado e não poderá ser aberto nem fechado", segundo o manual.

