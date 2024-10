Na carona de Bolsonaro, Ramagem faz campanha em barraca de pastel

Do UOL, no Rio de Janeiro

O último dia de campanha do candidato a prefeito do Rio pelo PL, Alexandre Ramagem, não teve nenhum ato grandioso. Na dependência da vontade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado passou a manhã deste sábado (5) ao lado de uma barraca de pastel, em Marechal Hermes, zona norte da cidade. "É importante estar junto da população na rua", afirmou Ramagem.

O que aconteceu

Ramagem não desgrudou da família Bolsonaro. O candidato posou para fotos com eleitores ao lado de Bolsonaro e dos filhos Carlos e Flávio, próximo da barraca de pastel, que fica no canteiro central de uma avenida do bairro,

Candidato aceitou ficar em segundo plano no último dia de campanha. Bolsonaro foi o centro das atenções dos eleitores, que pararam para tirar fotos. Candidatos a vereador também passaram pelo local. O ex-presidente ficou por cerca de quatro horas ao lado da barraca. No início da tarde, Ramagem e Bolsonaro foram almoçar em um restaurante na Barra da Tijuca. Não havia previsão de agendas públicas. O ex-presidente prometeu ir ao jogo do Vasco à noite, no estádio de São Januário.