Justiça Eleitoral manda derrubar novo perfil de Pablo Marçal no Instagram

A Justiça Eleitoral determinou na noite deste sábado (5) que o novo perfil criado pelo ex-coach Pablo Marçal (PRTB) no Instagram seja derrubado. A decisão ocorreu após pedido da campanha do também candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL).

O que aconteceu

Antes de criar novo perfil, a Justiça Eleitoral de São Paulo mandou derrubar a conta anterior do ex-coach na plataforma. A decisão foi proferida após o candidato do PRTB publicar na sexta-feira (4) na plataforma um laudo médico falso associando Boulos ao uso de drogas.

Medida deverá ser cumprida em uma hora sob pena de bloqueio imediato de R$ 200 mil da plataforma, determinou o magistrado. O juiz eleitoral Rodrigo Capez explicou que a medida é essencial diante da iminência do pleito eleitoral, que ocorrerá neste domingo (6).

Às 21h (horário de Brasília), a reportagem consultou que o perfil seguia no ar no aplicativo. Todavia, aparecia a seguinte mensagem ao entrar na conta na versão web: "Esta página não está disponível. O link que você seguiu pode não estar funcionando ou a página pode ter sido removida".

Conta deve ficar inacessível aos usuários da plataforma e ao próprio ex-coach pelo prazo de 48 horas. Ainda conforme a decisão, em caso de novas tentativas de burlar o bloqueio, além de novas determinações para indisponibilizar os perfis, o prazo de bloqueio do acesso passará a ser de 15 dias, com possibilidade de prorrogação a cada violação.

Juiz eleitoral apontou que Marçal "concitou seguidores" a migrarem "imediatamente" para a nova conta na rede social. Na decisão, obtida pelo UOL, o juiz adicionou o link para um reels e três reportagens jornalísticas, acrescentando que o candidato realizou "flagrante burla à referida decisão e manifesto ato atentatório à dignidade da Justiça Eleitoral, independentemente da renovação de postagens de caráter infamante ou difamatório".

Capez ainda indicou que é irrelevante se a conta foi criada antes ou depois da decisão ou se ela estava inativa ou com menor utilização. Para o magistrado, nenhuma dessas possibilidades "desnatura o caráter de burla" à determinação judicial.

Por volta das 18h35 deste sábado (5), o novo perfil atingiu a marca de 840 mil seguidores. Já às 20h58 (horário de Brasília), a conta chegou a 1,1 milhão de seguidores. A nova conta derrubada é a terceira do ex-coach no Instagram — ele teve a primeira bloqueada e criou a segunda no final de agosto após ser acusado de abuso de poder econômico nas eleições.

Em nota, a assessoria de Marçal disse que a ação é "desproporcional e claramente política". "Mais uma vez, tentam nos calar, mas não conseguirão calar a voz do povo. Amanhã, dia da vingança, o povo vai votar 28 e a vitória será no primeiro turno", disse o candidato.

O que se sabe sobre o caso do laudo falso

Marçal publicou no Instagram um laudo médico falso de Guilherme Boulos (PSOL). O documento é assinado por um médico que já morreu, tem erros de digitação e informações pessoais incorretas de Boulos.

Médico está com registro suspenso no CRM-SP desde 2022. No site do órgão, a situação do profissional aparece como "falecido". A assinatura do documento forjado também é diferente da que aparece em um documento judicial de 2019.

Boulos disse que adversário "não tem limite" e que o documento é falso. Em vídeo ao vivo nas redes, ele também pediu a prisão do administrador da clínica em que Marçal diz que ele foi atendido em 2021. "O dono da clínica tem um vídeo com o Pablo Marçal, é apoiador dele, e nós vamos publicar aqui no meu Instagram esse vídeo assim que eu terminar a live", afirmou.

Cerca de duas horas depois da publicação de Marçal, o ex-coach disse que o Instagram removeu o post. "Parabéns pela democracia de esquerda", disse o candidato. Neste sábado (5), a Justiça Eleitoral também determinou que Marçal e outros perfis apaguem postagens que trazem o prontuário médico forjado.

Sem apresentar provas, Marçal associa Boulos ao uso de cocaína desde o início da campanha. Ele já foi condenado pela Justiça Eleitoral a apagar publicações sobre o assunto nas redes sociais. No debate da TV Globo, o psolista apresentou um exame toxicológico feito no dia 2 de outubro com resultado negativo.